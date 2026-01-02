Un adolescent român a rămas fără o mână după explozia unei petarde, în Italia, iar un moldovean a murit la Roma din aceeași cauză
Digi24.ro, 2 ianuarie 2026 17:50
Un adolescent român de 17 ani se află în stare gravă, după ce o petardă i-a explodat în mână, în Italia. Iar un bărbat, cetățean moldovean, a murit la Roma, tot în timpul focurilor de artificii de la trecerea dintre ani.
Acum 30 minute
18:10
Încă doi români au murit din cauza gripei. Virozele, în creștere cu peste 20% față de sezonul trecut. Avertismentul medicilor # Digi24.ro
Încă doi români au murit după ce au contactat virusul gripal, anunță Digi24. De la debutul sezonului rece, s-au înregistrat trei decese din această cauză. Numărul virozelor respiratorii este în creștere față de sezonul trecut, avertizează medicii.
18:00
Tânărul pescar căzut în râul Olt, la Dobroteasa, a murit la spital după cinci ore de resuscitare # Digi24.ro
Tânărul pescar în vârstă de 28 de ani, care a căzut vineri dimineață, 2 ianuarie, în apa râului Olt, în zona localității Dobroteasa, a murit la spital, după aproximativ cinci ore de manevre de resuscitare, potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Olt.
18:00
Președintele CIO: „Rusia nu va participa la JO de iarnă 2026 nici măcar în cazul unui armisitiţiu cu Ucraina” # Digi24.ro
Kirsty Coventry, preşedintele Comitetului Internaţional Olimpic, a anunţat vineri că decizia de a exclude Rusia de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina 2026 nu va schimbată în nicio situaţie. Sportivii ruşi vor putea participa sub un steag neutru.
Acum o oră
17:50
17:40
Avertisment de la Kiev: Şanse „zero” de încetare a războiului în 2026. Proiecțiile unui fost oficial din echipa lui Zelenski # Digi24.ro
Fostul ministru de Externe al Ucrainei, Dmîtro Kuleba, consideră că războiul Rusiei împotriva Ucrainei nu se va încheia în 2026, iar şansele ca până la sfârşitul iernii să se ajungă la un armistiţiu sunt nule, relatează UNIAN, care citează un interviu pe care fostul şef al diplomaţiei l-a publicat pe canalul său de YouTube.
17:40
Armata rusă a lovit centrul orașului Harkov cu rachete balistice. Un bloc cu cinci etaje a fost spulberat, cel puțin 16 răniți # Digi24.ro
Cel puțin 16 oameni au fost răniți vineri în urma unui atac rusesc cu rachete balistice într-o zonă rezidențială a orașului Harkov, relatează presa ucraineană. Un bloc cu cinci etaje a fost lovit, iar autoritățile intervin pentru a scoate oamenii de sub dărâmături. Într-o postare pe Facebook, președintele Volodimir Zelenski a dat mai multe detalii despre atacul rușilor.
17:30
Lebedele din Eforie Sud au devenit, de ani buni, o atracție pe litoral. Deși sunt păsări migratoare, ele rămân iarna în Marea Neagră, în special în zonele apropiate de mal, unde găsesc condiții favorabile și hrană suficientă. În a doua zi din an, numeroși localnici și turiști merg să le viziteze.
17:30
Donald Trump a răspuns speculațiilor privind starea sa de sănătate: „Nu am nicio problemă, am trecut cu brio testul cognitiv” # Digi24.ro
Donald Trump a reafirmat vineri, 2 ianuarie, că se află „în perfectă stare de sănătate”, susținând că a trecut din nou „cu brio” un examen cognitiv, în contextul în care starea de sănătate a președintelui aproape octogenar continuă să alimenteze dezbaterile publice din Statele Unite, potrivit AFP.
Acum 2 ore
17:20
Riscul de avalanşă în Munţii Făgăraş, ridicat la gradul patru din cinci. Avertismentul meteorologilor # Digi24.ro
Meteorologii sibieni avertizează că riscul de avalanşă cel mai mare risc din ţară, de gradul patru din cinci, este la peste 1.800 de metri în Munţii Făgăraş, în zona turistică Bâlea Lac.
17:20
Angelina Jolie a vizitat punctul de trecere Rafah din Egipt, la granița cu Fâșia Gaza. Actrița este fost emisar al ONU # Digi24.ro
Vedeta hollywoodiană Angelina Jolie s-a deplasat vineri la punctul de trecere Rafah, de partea egipteană, au constatat jurnaliştii AFP. Vizita a avut loc pentru a-şi manifesta sprijinul faţă de populaţia din Gaza, teritoriu palestinian devastat de doi ani de război.
17:00
Reacția ironică a armatei ucrainene la acuzațiile Rusiei că a ucis 27 de civili într-un atac cu drone # Digi24.ro
Kievul atacă doar „ţinte militare” ruseşti, a declarat vineri un purtător de cuvânt al armatei ucrainene, după ce Moscova a acuzat Kievul de uciderea a 27 de civili într-un atac cu drone asupra unei cafenele şi a unui hotel într-o zonă ocupată din sudul Ucrainei, relatează AFP, potrivit Agerpres.
16:50
Româncă lăsată fără 34.000 de euro, câștigați în Italia. Hoții i-au golit contul cu ajutorul unei angajate a băncii # Digi24.ro
O femeie din Buzău, care a reusit să strângă câteva zeci de mii de euro muncind ani de zile în Italia, s-a trezit că nu mai are nimic în cont, în urma unei escrocherii. Ancheta a stabilit că în furt au fost implicați un român stabilit în Spania și alți doi din București, precum și o angajată a băncii unde își ținea banii.
16:50
Cei mai cinstiți hoți din lume. Bărbații care au furat 30 de milioane de euro au plătit parcarea pentru locul unde au oprit mașina # Digi24.ro
Acesta este momentul în care hoții de bănci au dat dovadă de o curtoazie criminală bizară, plătind pentru parcarea mașinii – la câteva momente după ce au furat milioane de euro într-unul dintre cele mai mari jafuri din istoria Germaniei.
16:30
Distrigaz Sud Reţele a întrerupt temporar alimentarea cu gaze într-un imobil din Sectorul 3. Sunt afectaţi 165 de clienţi # Digi24.ro
Distrigaz Sud Reţele a anunţat, vineri, 2 ianuarie, că a întrerupt temporar alimentarea cu gaze naturale a unui imobil situat în Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, măsura afectând 165 de clienţi casnici. Decizia a fost luată în urma unui incident produs la instalaţia de utilizare a gazelor naturale care alimentează imobilul situat pe strada Drumul Gura Caliţei, nr. 4-32, bloc 2, scara A, potrivit companiei.
16:30
Iranul răspunde dur la amenințările lui Donald Trump: „Ar trebui să aibă grijă de soldaţii săi” # Digi24.ro
Ali Larijani, un consilier al liderului suprem iranian, i-a sugerat, vineri, lui Donald Trump să „fie prudent” în cazul unei intervenţii în Iran, după ce preşedintele american a declarat că Statele Unite ar putea veni în „ajutorul” manifestanţilor în cazul recurgerii la violenţă.
Acum 4 ore
16:20
Cel mai înalt vulcan activ din Europa, Etna, a început să arunce lavă într-o nouă erupţie care are loc într-o zonă pustie de pe pantele sale superioare. Din acest motiv, erupţia nu reprezintă în prezent niciun pericol pentru satele situate în aval, au declarat vineri vulcanologii - transmite ANSA.
16:20
Grupul chinez BYD e pe cale să devină cel mai mare producător de mașini electrice, probabil depășind Tesla # Digi24.ro
Grupul chinez BYD Co şi-a îndeplinit ţinta anuală de vânzări şi probabil va depăşi Tesla, devenind cel mai mare producător mondial de vehicule electrice (EV) în 2025, o reuşită care este pusă în umbră de perspectivele dificile de pe piaţa auto chineză în acest an, transmite Bloomberg.
16:10
Opt ruși au primit cetățenia Republicii Moldova. Cine sunt cei din decretul semnat de către Maia Sandu # Digi24.ro
Opt cetățeni ai Federației Ruse au primit cetățenia Republica Moldova printr-un decret semnat de președinta Maia Sandu, inclusiv Feodor Bortnik, fiul solistului formației de muzică rock Bi-2, și pianistul Gleb Koliadin.
15:50
Scandal uriaș la Hollywood: Will Smith, acuzat de „comportament prădător” și „grooming” de un violonist din turneul său # Digi24.ro
Actorul și rapperul Will Smith este acuzat de „comportament prădător” și „grooming” de un violonist care a făcut parte din turneul său din 2025. Brian King Joseph a intentat un proces în California, susținând că ar fi fost „pregătit” pentru exploatare sexuală și că, după ce a raportat un incident petrecut într-un hotel din Las Vegas, a fost concediat în mod abuziv. Avocatul lui Smith respinge acuzațiile, pe care le cataloghează drept „false, nefondate și iresponsabile”.
15:40
MAE: Ambasada României la Berna este în contact cu familia unui cetățean român presupus dispărut în incendiul din Crans-Montana # Digi24.ro
Un cetățean român ar fi dispărut în urma incendiului care a avut loc joi în barul din stațiunea elvețiană de schi Crans-Montana, transmite Ministerul de Externe. MAE anunță că Ambasada României la Berna este în contact cu familia lui.
15:30
România trimite aeronave Medevac pentru victimele incendiului din Crans-Montana. Şase tineri cu arsuri grave sunt transferaţi în Franța # Digi24.ro
Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a adoptat o hotărâre privind punerea la dispoziţie a unei capacităţi aeriene de transport medicalizat (Medevac) în sprijinul autorităţilor elveţiene, în urma solicitării formulate de Confederaţia Elveţiană prin intermediul Mecanismului European de Protecţie Civilă.
14:40
Mesaj Ro-Alert în Tulcea, după ce MApN a detectat drone rusești în apropierea graniței. Avioane F-16, ridicate în aer # Digi24.ro
Persoanele din zona de nord a judeţului Tulcea au primit vineri, la ora 12:00, un mesaj RO-Alert privind „posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian”, după ce Ministerul Apărării Naționale a detectat drone rusești care se îndreptau către porturile ucrainene de la Dunăre. Două avioane de vânătoare F-16 au fost ridicate de la sol.
14:30
Hidro Prahova: „Interdicţiile privind consumul apei din trei localităţi nu sunt situaţii noi. Problemele persistă de luni sau ani” # Digi24.ro
Compania Hidro Prahova S.A., cel mai mare furnizor de apă potabilă din judeţul Prahova, a transmis vineri, 2 ianuarie, că problemele legate de calitatea apei din localităţile Măneşti, Balta Doamnei şi Albeşti Paleologu nu sunt recente, ci persistă de luni sau chiar de ani de zile.
14:30
Raed Arafat: Multe din procedurile aplicate la tragedia din Crans-Montana au fost create după „Colectiv” # Digi24.ro
Șeful DSU, Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul de Interne, a declarat, vineri, la Digi24, că Elveția a activat joi Mecanismul european de protecția civilă iar România participă prin trimiterea unei aeronave de transport care poate să facă mai multe misiuni după incendiul izbucnit într-un bar din stațiunea montană de schi Crans Montana din Elveția. Totodată, oficialul precizează că multe dintre procedurile mecanismului au fost create după tragedia de la „Colectiv”.
Acum 6 ore
14:10
Câți soldați a pierdut Putin de la începutul invaziei. Anunțul Statului Major al Ucrainei # Digi24.ro
Rusia a pierdut aproximativ 1.209.880 de soldaţi în Ucraina de la începutul invaziei sale pe scară largă, la 24 februarie 2022, a anunţat, vineri, Statul Major al Ucrainei.
14:00
Mutare strategică la vârful conducerii ucrainene. Șeful spionajul militar va conduce Administrația, anunță Zelenski # Digi24.ro
Șeful Direcției Generale de Informații Militare, Kirilo Budanov a fost numit de către Volodimir Zelenski la conducerea Administrației Președintelui Ucrainei, după ce Iermak a fost nevoit să-și dea demisia în urma unui scandal uriaș de corupție.
13:20
România va trimite o aeronavă militară pentru transportul a șase răniți grav în incendiul din Crans-Montana # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Radu Mituță, a anunțat, vineri, 2 ianuarie, că o aeronavă militară românească este pregătită să decoleze pentru a transporta șase tineri cu arsuri grave, răniți în incendiul produs în stațiunea montană Crans-Montana. Decizia a fost luată în urma hotărârii Comitetul Național pentru Situații de Urgență.
13:10
Un tânăr s-a dezbrăcat complet în fața împăratului Japoniei în timpul discursului de Anul Nou # Digi24.ro
Un bărbat în jur de douăzeci de ani s-a dezbrăcat complet vineri în faţa împăratului Japoniei şi a familiei sale, care salutau publicul cu ocazia Anului Nou, a relatat presa japoneză, conform Agerpres.
12:50
Avalanșă de mari dimensiuni în Munții Făgăraș, declanșată de doi schiori în zona Bâlea Lac. Recomandările Salvamont # Digi24.ro
O avalanșă de mari dimensiuni a fost declanșată vineri în zona Bâlea Lac din Munții Făgăraș, după ce doi schiori au provocat accidental desprinderea masei de zăpadă. Salvatorii montani fac apel la prudență și respectarea regulilor de siguranță.
12:40
George Clooney îi răspunde lui Trump, după ce președintele SUA a ironizat cetățenia sa franceză # Digi24.ro
Actorul american George Clooney a reacționat public după ce președintele SUA, Donald Trump, a criticat și ironizat decizia Franței de a-i acorda cetățenie franceză. Schimbul de replici vine după ce Clooney, soția sa și cei doi copii au devenit cetățeni francezi, iar Trump i-a atacat pe rețelele sociale, legând subiectul de imigrație, criminalitate și pozițiile politice ale actorului.
12:40
Doi bărbați sunt cercetați de DIICOT pentru trafic de droguri, după ce au fost prinși în flagrant cu 3,5 kilograme de canabis # Digi24.ro
Doi bărbați, în vârstă de 39 și 64 de ani, sunt cercetați de procurorii DIICOT pentru trafic internațional de droguri de risc și trafic de droguri de risc, după ce au fost prinși în flagrant, în prima zi a anului 2026, în timp ce ridicau un colet ce conținea 3,5 kilograme de canabis.
12:30
Apocalipsa care n-a fost. Un „profet” care spunea că lumea se va sfârși de Crăciun a fost arestat. Sfârșitul lumii a fost amâna, iar # Digi24.ro
Profețul auto-proclamat din Ghana, Ebo Noah, pe numele său real Evans Eshun, a fost arestat de poliția din Ghana în urma controversatei sale profeții privind sfârșitul lumii.
Acum 8 ore
12:20
Victoria Jones, fiica actorului Tommy Lee Jones, a fost găsită moartă într-un hotel din San Francisco # Digi24.ro
Victoria Jones, fiica în vârstă de 34 de ani a actorului Tommy Lee Jones din a doua sa căsătorie, a fost găsită fără viață într-un hotel din San Francisco în primele ore ale zilei de Anul Nou.
12:20
Victor Negrescu, despre fondurile europene: „2026 nu trebuie să fie anul în care cheltuim bani, ci anul în care construim corect” # Digi24.ro
Prim-vicepreședintele PSD Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, a transmis, într-o postare pe Facebook, că anul 2026 va fi unul „decisiv” pentru fondurile europene de care dispune România, subliniind că accentul trebuie mutat de la simpla absorbție a banilor la obținerea unor rezultate concrete pentru economie și cetățeni.
12:00
Ministrul Finanţelor: „România intră în 2026 cu încredere şi optimism”. Stabilizarea fiscală şi investiţiile sunt priorităţi-cheie # Digi24.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, afirmă că România intră în 2026 „cu încredere şi optimism”, după ce anul 2025 a fost încheiat cu „rezultate solide”, obţinute prin rigoare bugetară, decizii asumate şi un management mai eficient al banilor publici. Stabilizarea fiscal-bugetară va fi unul dintre elementele-cheie ale anului viitor, a transmis ministrul într-o postare pe Facebook.
11:50
Cele 13 cărți care te vor ajuta să supraviețuiești în 2026. Recomandările jurnaliștilor de la Politico # Digi24.ro
11:50
Ce a spus o tânără pe care mama ei nu a lăsat-o să meargă la barul din Crans-Montana care a ars în noaptea de Anul Nou # Digi24.ro
Locuitorii din Crans-Montana - care are distincţia de a fi nu doar o atracţie populară pentru schiori, ci şi pentru jucătorii de golf - sunt în stare de şoc după incendiul din noaptea de Anul Nou, în urma căruia au murit cel puțin 40 de oameni. Mulţi dintre localnici aveau cunoştințe printre victime, iar unii au spus că au fost norocoşi că nu au fost ei înşişi acolo.
11:50
Meteorologii au emis, vineri, mai multe avertizări cod galben şi cod portocaliu de precipitaţii şi vânt puternic, care vizează mai multe regiuni ale ţării şi zonele montane, până sâmbătă seară. Se va depune strat nou de zăpadă, care în zonele înalte poate ajunge şi la 50 de centimetri. În mai multe regiuni este aşteptat viscol.
11:30
Venezuela apelează la măsuri extreme pentru depozitarea țițeiului, în urma blocadei impuse de SUA # Digi24.ro
Stocurile de combustibil rezidual ale Venezuelei s-au acumulat rapid în rezervoarele de pe uscat, forţând compania petrolieră de stat PDVSA să recurgă la soluţii extreme pentru a evita oprirea rafinăriilor, după ce o blocadă impusă de Statele Unite a redus exporturile la un nivel minim, au declarat pentru Reuters patru surse.
11:30
2025, un an greu pentru Ucraina: Un nou raport arată cât teritoriu a capturat Rusia anul trecut # Digi24.ro
Un nou raport arată cât de dur a fost anul 2025 pentru Ucraina, dezvăluind amploarea avansului teritorial al Rusiei. Analiza scoate la iveală cifre care conturează unul dintre cei mai dificili ani pentru Kiev de la începutul invaziei.
11:20
Economia, inflația și costurile vieții continuă să domine îngrijorările românilor la început de 2026, arată un sondaj realizat de IRES. Peste șapte din zece români spun că sunt îngrijorați „în mare” și „foarte mare” măsură de evoluția prețurilor și de presiunea financiară asupra traiului zilnic, economia fiind, detașat, principala sursă de anxietate pentru noul an.
11:00
Identificarea victimelelor incendiului din Crans-Montana, extrem de dificilă. Circa 100 de răniţi sunt „în stare de urgenţă absolută” # Digi24.ro
Anchetatorii au început vineri sarcina dificilă de a stabili identitatea cadavrelor arse în incendiul care a cuprins un bar aglomerat şi a omorât aproximativ 40 de persoane la o petrecere de Revelion în staţiunea de schi Crans-Montana din Elveţia. Aproximativ 100 de răniţi se află „în stare de urgenţă absolută”.
11:00
„Cea mai puternică armată din Europa”. Promisiunile lui Donald Tusk din discursul de Anul Nou # Digi24.ro
Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat că 2026 va fi „un an al accelerării poloneze”, promițând să construiască „cea mai puternică armată din Europa” și să intensifice investițiile în infrastructură.
11:00
Maduro deschide ușa negocierilor cu SUA: Venezuela este pregătită să discute despre traficul de droguri, după atacurile americane # Digi24.ro
Liderul venezuelean Nicolas Maduro a declarat că este deschis la discuții cu Statele Unite privind traficul de droguri și migrația, după câteva săptămâni de intensificare a presiunilor exercitate împotriva guvernului său, informează BBC. Forțele americane au lovit, în ultimele trei luni, nave suspectate că ar fi implicate în contrabanda cu droguri prin Caraibe și estul Oceanului Pacific.
10:50
„Suntem înarmaţi şi gata de acţiune". Donald Trump amenință Iranul cu o intervenție armată. Motivul invocat de liderul de la Casa Albă # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că, dacă Iranul va împuşca şi va ucide protestatari paşnici, atunci Statele Unite ale Americii vor interveni, relatează Reuters şi AFP.
10:40
Elon Musk a oferit noi detalii despre direcția în care se îndreaptă Neuralink în 2026, sugerând schimbări majore în dezvoltarea implanturilor cerebrale. Miliardarul a vorbit despre următoarea etapă a proiectului, fără a dezvălui încă toate elementele-cheie ale strategiei.
10:40
Un român rănit grav într-un incendiu este transferat în Belgia cu un avion al Armatei. Alți doi vor fi aduși acasă cu aceeași aeronavă # Digi24.ro
O aeronavă militară transportă, vineri, în Belgia, un pacient cu arsuri de la Craiova, iar la întoarcere va repatria doi români recuperaţi în spitalele belgiene.
10:40
România rămâne în afara zonei euro. Care sunt motivele care blochează adoptarea monedei unice # Digi24.ro
Bulgaria a devenit joi, 1 ianuarie 2026, al 21-lea stat membru al zonei euro, în timp ce România rămâne în afara monedei unice din cauza deficitului bugetar ridicat, a dezechilibrelor fiscale și a lipsei unui consens politic privind adoptarea euro. După această extindere, doar câteva state din Uniunea Europeană nu folosesc încă moneda comună, iar perspectivele unei noi aderări sunt limitate, scrie Reuters.
10:30
„Preşedintele crypto”. Donald Trump își lansează o nouă monedă digitală. Cui va fi împărțită aceasta # Digi24.ro
Trump Media and Technology Group, compania legată de preşedintele american Donald Trump, a anunţat că va distribui un nou token digital tuturor acţionarilor săi, intensificând astfel expunerea grupului către activele digitale, într-un context politic tot mai favorabil criptomonedelor în Statele Unite, relatează Reuters.
10:30
Un număr record de afaceri au pus lacătul pe ușă în 2025. În ce oraș s-au închis cele mai multe firme # Digi24.ro
Numărul firmelor care şi-au suspendat activitatea în primele 11 luni din anul 2025 a fost de 17.661, în creştere cu 5,42% comparativ cu perioada similară din 2024, conform datelor publicate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).
