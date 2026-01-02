Ministrul Finanţelor: „România intră în 2026 cu încredere şi optimism”. Stabilizarea fiscală şi investiţiile sunt priorităţi-cheie

07:10

Europenii au trecut prin câțiva ani dificili, iar Revelionul nu a adus prea multe îmbunătățiri, având în vedere că Rusia bombardează în continuare Ucraina, au loc noi acte de sabotaj asupra cablurilor submarine, iar Washingtonul se îndepărtează tot mai mult de aliații săi de lungă durată din UE, scriu jurnaliștii Kyiv Post. În timp ce blocul comunitar este presat pe mai multe fronturi, cancelarul german Friedrich Merz a calificat momentul actual drept o „schimbare epocală”, sugerând că viitoarele cărți de istorie vor considera anul 2025 drept începutul unui nou capitol în afacerile europene. Și președintele francez Emmanuel Macron a vorbit despre un „spirit al vremurilor” sumbru, marcat de „revenirea imperiilor, erodarea ordinii internaționale și o lume a războaielor comerciale”.