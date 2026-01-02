Gaze oprite în bloc cu peste 160 de locatari. Incident produs la instalația de utilizare
Distrigaz a întrerupt alimentarea cu gaze naturale a unui imobil situat în sectorul 3 al capitalei
Războiul Rusiei împotriva Ucrainei nu se va încheia în 2026, susține fostul ministru de Externe al Ucrainei, Dmitri Kuleba.
Cel mai înalt vulcan activ din Europa, Etna, a început să arunce lavă într-o erupție spectaculoasă.
Norvegia impresionează - Aproape toate mașinile noi înmatriculate în 2025 au fost pe baterie # Profit.ro
Aproape toate mașinile noi înmatriculate în 2025 în Norvegia au fost pe baterie.
Ministerul de Externe anunță că se află în contact cu familia unui român presupus dispărut în urma incendiului din barul din stațiunea elvețiană Crans Montana.
Statele Unite au diminuat substanțial tarifele vamale propuse pentru mai mulți producători italieni de paste, în urma unei reevaluări a activităților acestora pe piața americană, arată ministerul italian de Externe.
Negocierile pentru pace în Ucraina se reiau în acest weekend. Accentul va fi pus pe securitate # Profit.ro
O cursă diplomatică cu miză mare va începe încă de sâmbătă, potrivit mai multor oficiali familiarizați cu planificarea.
Recolta rușinii - exploatarea muncitorilor pentru șampanie. O față întunecată a industriei a ieșit la iveală # Profit.ro
Vânzările de șampanie au atins un vârf în perioada Anului Nou. Industria este însă tot mai puternic afectată de scandaluri legate de exploatarea muncitorilor sezonieri și de impactul tarifelor vamale.
Angajați cu schimbare-coșmar din cauza AI. "Acum un an putea mâzgăli niște progrămele, acum rezolvă probleme semnificative.” # Profit.ro
Peste 200.000 locuri de muncă din sectorul bancar european vor dispărea în următorii 5 ani.
Administratorii pârtiilor de schi din Sinaia au din nou probleme, la acest început de an.
Dacia pune pariu uriaș în al doilea sezon de Dakar, după ce a pierdut la mustață titlul la piloți. Revine cu 4 echipe # Profit.ro
Al doilea sezon de Raliu Dakar va începe pentru Dacia pe 3 ianuarie, cu o noutate foarte importantă. Patru mașini în loc de trei și tot atâția piloți valoroși care se vor lupta pentru ca Dacia să câștige titlul pe echipe.
„Suntem pregătiți, înarmați și gata să venim!”. VIDEO Trump amenință Iranul, proteste de amploare # Profit.ro
Președintele american, Donald Trump, amenință că, dacă Iranul va trage asupra manifestanților pașnici și îi va ucide în mod violent, „așa cum obișnuiește”, Statele Unite ale Americii vor veni în ajutorul lor
România trimite de urgență aeronavă militară la locul dezastrului. Va transporta tineri răniți din stațiunea elvețiană Crans-Montana. ”Când cineva are nevoie, nu întrebi «de ce» sau «cât costă»” # Profit.ro
România trimite de urgență o aeronavă militară pentru a transporta, de la Lausanne spre Paris, 6 tineri cu arsuri grave în urma incendiului din stațiunea elvețiană Crans-Montana.
O avalanșă de mari dimensiuni a fost declanșată în zona Bâlea Lac, din Munții Făgăraș.
Medicamentele de tip GLP-1 evoluează din terapii medicale clasice în produse de larg consum, ușor de accesat, gestionate digital și promovate prin platforme online.
RO-ALERT la granița cu Ucraina. Statul Major al Forțelor Aeriene a detectat ținte în deplasare către zona de frontieră # Profit.ro
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj de averizare a populației din Tulcea.
Dezvăluire - Proprietarii barului unde au murit zeci de persoane în incendiu sunt un cuplu de francezi # Profit.ro
Proprietarii barului din stațiunea elvețiană Crans-Montana, unde un incendiu a ucis circa 40 de persoane și a rănit alte 115, sunt un cuplu de francezi.
Alertă meteo - Se face și mai frig. Meteorologii anunță temperaturi scăzute în mai multe regiuni # Profit.ro
Temperaturi mai scăzute decât normalul perioadei, săptămâna viitoare, în mai multe regiuni ale țării, arată un anunț al ANM.
BYD a depășit Tesla, dar și-a ratat obiectivele de vânzări și a încheiat anul cu scăderi ale vânzărilor # Profit.ro
Cu un total de 4,6 milioane de vehicule vândute în toată lumea, în cele 12 luni ale lui 2025, BYD și-a consolidat poziția în topul celor mai vândute mărci auto din lume, devenind oficial și cel mai mare producător de vehicule electrice. Creșterea anuală a fost de numai 7,7%, mult sub planurile din urmă cu un an.
Eurodeputatul PSD Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, atenționează că 2026 'este un an decisiv pentru banii europeni de care dispune România'.
În ciuda presiunilor exercitate de administrația lui Donald Trump pentru reduceri de costuri, companiile farmaceutice intenționează să majoreze prețurile în Statele Unite pentru cel puțin 350 de medicamente de marcă.
Hidroelectrica anunță oferta pentru prima lună a anului. Record la noi clienți atrași. De Black Friday a depășit vârful istoric # Profit.ro
Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie din România și furnizor pentru un milion de clienți, anunță oferta de preț pentru prima lună a anului.
Urban.ro - Bucureștiul are o hartă dedicată muzeelor și caselor memoriale, disponibilă gratuit online # Profit.ro
Capitala are pentru prima dată o hartă centralizată dedicată muzeelor și caselor memoriale - un instrument esențial, în format tipărit și digital, care aduce mai aproape de public patrimoniul cultural al orașului.
Bucuresti.ro - Cum a apărut Teatrul Evreiesc de Stat, singurul teatru al unei minorități din România # Profit.ro
Povestea Teatrului Evreiesc de Stat este profund legată de evoluția culturală a comunității evreiești din România și reprezintă una dintre cele mai lungi și mai stabile tradiții teatrale ale unei minorități din Europa.
Fructele hibride, explicate: o poveste de dragoste din livadă.
Un bărbat din Devon a dezvoltat „Waze-ul pentru câini” după ce și-a pierdut job-ul.
Oricât de mult am curăța casa, există câteva obiecte și zone pe care le folosim zilnic și care reușesc, fără să ne dăm seama, să adune o mulțime de microbi.
Bateria este cea mai scumpă componentă a mașinii tale electrice, iar modul în care o tratezi zi de zi îi poate prelungi sau scurta viața cu ani buni.
Albastrul patinat este culoarea anului 2026 pentru Etsy – marketplace global pentru produse artizanale, care a ales, pentru prima oară, și o textură a anului, respectiv inul.
Bulgaria a trecut la euro, dar mulți comercianți nu s-au pregătit pentru schimbare: Nu-mi da euro-ul ăla! Lucrez cu leva! # Profit.ro
Chiar dacă aderarea la moneda euro a Bulgariei a fost anunțată din timp, intrarea în vigoare de la 1 ianuarie, i-a luat prin surprindere pe mulți comercianți care nu s-au pregătit pentru schimbare.
Industria auto prezintă în fiecare an concepte și prototipuri, având două obiective majore în minte. Unul este menținerea atenției clienților potențiali, până la lansarea versiunilor de serie. Al doilea este prezentarea de tehnologii avansate care să mențină interesul investitorilor pe bursă.
Vinul zilei: un cupaj roșu clasic din sudul Franței, cu arome de cireșe negre, mure, grafit și condimente dulci. Savuros alături de preparate bogate, cu textură și profunzime. Cotat cu 95–97 de puncte Robert Parker și 96 puncte James Suckling # Profit.ro
Cuvée Réservée Châteauneuf-du-Pape 2022 este un vin clasic și puternic, apreciat de criticii internaționali.
Democratul Zohran Mamdani a devenit oficial primarul orașului New York, în urma unei ceremonii publice de învestire desfășurate pe treptele Primăriei.
Unele companii vor dispărea. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Arafat iese după incendiul din Crans Montana, amintind de Colectiv: Să învețe lumea că folosirea artificiilor în interior nu este un lucru deloc corect # Profit.ro
Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat,semnalează, după incendiul de la clubul din Elveția, în care zeci de oameni au murit, că ”lumea trebuie să învețe că folosirea focurilor de artificii în interior nu este un lucru deloc corect”.
Au apărut imagini surprinse chiar înainte de incendiul de la clubul din Elveția, în care zeci de oameni au murit.
Alertă la consum de apă, după reclamații, în localități din Prahova. Interdicție temporară de consum # Profit.ro
Furnizorul de apă Hidro Prahova a pus interdicție pe consumul apei în sistem centralizat în localitatea prahoveană Mănești.
Peste 1.000 de mașini au fost incendiate în Franța, de Revelion.
VIDEO Nicușor Dan - imagini și video inedite în prima zi a noului an: A fost un an al dialogului în piețe, pe străzi # Profit.ro
Președintele Nicușor Dan transmite, în prima zi a noului an, că 2025 le-a reamintit românilor că adevărata lor forță ”stă în unitate, în capacitatea de a rămâne împreună chiar și atunci când drumul este dificil”.
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a fost la petrecerea de Anul Nou a președintelui american, Donald Trump.
Capitala generează tranzacții cu terenuri din interiorul orașului provenite din reconversia spațiilor industriale.
Poliția din Olanda a fost atacată cu artificii în noaptea de Revelion.
România a terminat anul 2025 pe poziția a patra în topul celor mai scumpe piețe spot de electricitate din Uniunea Europeană (UE), cu un preț mediu zilnic pe parcursul întregului an de 108,17 euro/MWh, fiind depășită doar de Irlanda (116,55 euro/MWh), Italia (115 euro/MWh) și Ungaria (108,5 euro/MWh), relevă o analiză Profit.ro.
După o serie de înfrângeri în justiție, președintele SUA a anunțat că administrația sa retrage Garda Națională din Chicago, Los Angeles și Portland.
Compania aeriană irlandeză low-cost Ryanair va elimina ruta București – Edinburgh.
Peste 200.000 locuri de muncă din sectorul bancar european vor dispărea în următorii 5 ani.
Probleme la schi Sinaia - Utilaje și toalete nefuncționale. Mesaj cu scuze către turiști # Profit.ro
Administratorii pârtiilor de schi din Sinaia au probleme, la început de an.
NASA va lansa în februarie misiunea Artemis II, cu patru astronauți care vor ajunge în jurul Luni
