BMW lansează un nou brand exclusivist FOTO

Cu un total de 4,6 milioane de vehicule vândute în toată lumea, în cele 12 luni ale lui 2025, BYD și-a consolidat poziția în topul celor mai vândute mărci auto din lume, devenind oficial și cel mai mare producător de vehicule electrice. Creșterea anuală a fost de numai 7,7%, mult sub planurile din urmă cu un an.