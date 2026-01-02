MAE, în contact cu familia unui cetăţean român presupus dispărut în urma incendiului din Elveţia
DigiFM.ro, 2 ianuarie 2026 16:40
Ambasada României la Berna este în contact cu familia unui cetăţean român presupus dispărut în urma incendiului de la localul din staţiunea Crans Montana, informează, vineri, 2 ianuarie, Ministerul Afacerilor Externe (MAE).
Acum 30 minute
16:40
Acum 2 ore
15:30
Laura Cosoi e însărcinată. În câteva luni va deveni mamă pentru a cincea oară: "Îmi sărbătoresc ziua de naștere celebrând viața" # DigiFM.ro
Laura Cosoi a dat cea mai frumoasă veste chiar în ziua în care a împlinit 43 de ani: este însărcinată. Actrița, care se află în prezent în vacanță în Thailanda alături de soț și de cele patru fetițe ale lor, a anunțat că în câteva luni va deveni mamă pentru a cincea oară.
Acum 4 ore
14:40
Circa 100 de răniţi se află „în stare de urgenţă absolută”, după incendiul de Revelion din Elveția # DigiFM.ro
Bilanţul dramaticului incendiu din barul din Crans-Montana este „teribil” şi „poate să se agraveze”, a declarat, vineri dimineaţă, 2 ianuarie, şeful securităţii cantonului Valais, Stéphane Ganzer.
14:20
George Clooney, replică după ce Trump l-a atacat: "Sunt de acord cu el. Trebuie să facem America din nou măreaţă. Vom începe în noiembrie" # DigiFM.ro
George Clooney a ripostat după ce preşedintele Donald Trump l-a atacat pe actor pentru că a obţinut cetăţenia franceză alături de soţia sa, avocata pentru drepturile omului Amal Clooney, scrie The Hollywood Reporter.
13:50
Eurodeputatul PSD Victor Negrescu, vicepreşedinte al Parlamentului European, a declarat că 2026 "este un an decisiv pentru banii europeni de care dispune România", iar miza nu mai este doar câţi bani avem la dispoziţie, ci cum vor fi transformaţi în rezultate reale pentru oameni şi economie.
13:30
Sportivii ruşi nu vor putea reprezenta Rusia la JO 2026 nici dacă se încheie războiul cu Ucraina, a decis CIO # DigiFM.ro
Sportivii ruşi care vor participa la Jocurile Olimpice 2026 Milano-Cortina nu vor putea să îşi reprezinte ţara nici în cazul în care se va ajunge la un acord de pace cu Ucraina, a spus preşedinta Comitetului Internaţional Olimpic, Kirsty Coventry, într-un interviu pentru un cotidian italian, conform Reuters.
13:20
Un tânăr s-a dezbrăcat complet în faţa împăratului Japoniei şi a familiei sale, în timpul discursului de Anul Nou # DigiFM.ro
Un bărbat în vârstă de aproximativ 20 de ani s-a dezbrăcat complet în faţa împăratului Japoniei şi a familiei sale, care salutau publicul cu ocazia Anului Nou, a anunţat presa japoneză.
13:10
Avalanșă de mari dimensiuni în Munții Făgăraș, în zona Bâlea Lac. A fost declanșată de doi schiori # DigiFM.ro
O avalanşă de mari dimensiuni s-a produs, vineri, 2 ianuarie, în zona Bâlea Lac din Munţii Făgăraş, fiind declanşată accidental de doi schiori, care au reuşit totuşi să scape nevătămaţi, au anunţat reprezentanţii serviciului Salvamont Sibiu.
Acum 6 ore
12:30
Meteorologii anunţă ninsori şi viscol, în mai multe zone ale ţării. La munte, stratul de zăpadă poate ajunge la 50 cm # DigiFM.ro
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, 2 ianuarie, trei avertizări şi atenţionări meteorologice Cod galben de precipitaţii însemnate cantitativ, strat de zăpadă şi intensificări ale vântului.
12:20
Zohran Mamdani a devenit oficial primarul New York-ului. A folosit Coranul la depunerea jurământului, o premieră în istoria oraşului # DigiFM.ro
Democratul Zohran Mamdani a devenit oficial, în 1 ianuarie 2026, primarul oraşului New York, în urma unei ceremonii publice de învestire desfăşurate pe treptele Primăriei, marcând începutul unui mandat în care promite să promoveze o agendă liberală şi să răspundă preocupărilor legate de costul ridicat al vieţii, relatează Reuters.
11:50
Un adolescent italian de 16 ani, prima victimă identificată din incendiul din Eleveția. Era jucător de golf și locuia cu familia în Dubai # DigiFM.ro
Jucătorul de golf în vârstă de 16 ani, Emanuele Galeppini, este prima victimă identificată din incendiul de la Crans-Montana, care s-a soldat cu moartea a peste 40 de persoane.
11:30
Will Smith, dat în judecată de un violonist cu care a colaborat. A fost acuzat de hărțuire sexuală și concediere abuzivă # DigiFM.ro
Will Smith a fost dat în judecată de un violonist din turneul său muzical, care îl acuză pe star de hărţuire sexuală, concediere abuzivă şi represalii.
11:20
Momentul declanșării incendiului din clubul din Elveția, soldat cu peste 40 de morți. Tavanul ar fi luat foc după ce o chelneriță a ridicat o sticlă de șampanie cu artificii # DigiFM.ro
Au apărut imagini dramatice care surprind momentul în care izbucnește incendiul devastator într-un club de noapte din Elveția, în timpul petrecerii de Revelion. Tragedia a dus la moartea a peste 40 de persoane și rănirea altor circa 100, după ce tavanul localului a fost cuprins de flăcări în câteva secunde.
Acum 8 ore
10:30
Meteorologii anunţă temperaturi mai scăzute decât normalul perioadei, săptămâna viitoare. Cum va fi vremea până la începutul lunii februarie # DigiFM.ro
Meteorologii au emis, vineri, 2 ianuarie, estimările pentru perioada 05.01.2026 - 02.02.2026, care arată temperaturi mai scăzute decât normalul perioadei, săptămâna viitoare, în mai multe regiuni ale ţării.
10:00
Doi bărbați aflați la pescuit au căzut în râul Olt. Un tânăr de 28 de ani, scos inconștient din apă, e resuscitat de medici # DigiFM.ro
Pompierii au intervenit, vineri dimineaţă, 2 ianuarie, pentru a salva două persoane care au căzut în râul Olt, în zona localităţii Dobroteasa. Un bărbat de 65 de ani a fost scos imediat de către echipajele de intervenţie, iar al doilea, de 28 de ani, a fost scos după câteva minute, în stare de inconştienţă, fiind resuscitat.
09:50
Neuralink vizează producţia la scară mare de implanturi cerebrale în 2026, anunță Elon Musk # DigiFM.ro
Compania Neuralink, fondată de Elon Musk, intenţionează să înceapă producţia ”la volum mare” a implanturilor sale cerebrale şi să treacă la o procedură chirurgicală complet automatizată în 2026, a declarat Musk într-o postare pe platforma de socializare X, transmite Reuters.
09:40
Tom Hanks și Keanu Reeves lansează primele lor romane. Vor fi publicate în limba franceză # DigiFM.ro
Primele romane ale actorului american Tom Hanks şi ale actorului canadian Keanu Reeves vor fi publicate în limba franceză la începutul anului 2026, primul fiind un omagiu adus cinematografiei, iar al doilea fiind o incursiune în science-fiction, informează AFP.
Acum 24 ore
19:50
Rusia susţine că va furniza Statelor Unite dovezi despre tentativa de atac ucrainean asupra reşedinţei lui Putin # DigiFM.ro
Rusia a declarat joi că a extras şi decodat un fişier dintr-o dronă ucraineană doborâtă la începutul acestei săptămâni, care, potrivit acesteia, arată că aceasta viza reşedinţa prezidenţială rusă şi a promis că va preda informaţiile relevante Statelor Unite, relatează Reuters..
18:50
Donald Trump a declarat că ia o doză zilnică de aspirină mai mare decât recomandă medicii săi # DigiFM.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat într-un interviu acordat Wall Street Journal că ia o doză zilnică de aspirină mai mare decât recomandă medicii săi, informează Reuters.
18:20
Noi trageri loto sunt programate duminică la Joker, la categoria I, fiind în joc un report de 9,03 milioane de euro, iar la Loto 6/49, la categoria I, o sumă de peste 2,57 milioane de euro.
18:10
Kievul anunţă că a înscenat moartea unui şef militar rus care lupta pentru Ucraina. Ucrainenii au încasat şi suma pusă pe capul lui Denis Kapustin # DigiFM.ro
Ucraina a afirmat, joi, că un comandant militar rus care lupta pentru Kiev, a cărui moarte fusese anunţată săptămâna trecută, era de fapt în viaţă şi că decesul său fusese înscenat pentru a identifica agenţi ruşi, informează AFP.
18:10
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis condoleanţe poporului elveţian în urma tragediei de la Crans Montana # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis joi condoleanţe poporului elveţian în urma tragediei din staţiunea Crans Montana unde zeci de persoane au murit într-un incendiu în noaptea de Revelion.
17:00
„Este foarte direct!”. Modric povesteşte despre ziua în care Mourinho „l-a făcut pe Cristiano Ronaldo să plângă” # DigiFM.ro
Într-un interviu amplu acordat ziarului Corriere della Sera, Luka Modric (40 de ani) a vorbit despre antrenorii care i-au marcat bogata carieră, printre care José Mourinho, pe care l-a apreciat în mod deosebit, în ciuda durităţii sale.
Ieri
16:20
Tragedia de la Crans-Montana: Majoritatea pacienţilor au vârste cuprinse între 16 şi 26 de ani, afirmă directorul unui spital elveţian # DigiFM.ro
Majoritatea pacienţilor ajunşi la spital după tragedia de la Crans-Montana au vârste cuprinse între 16 şi 26 de ani, afirmă directorul unui spital elveţian, informează BBC.
16:10
Pink, mesaj de pe patul de spital, de Revelion: „O nouă cicatrice, un nou memento că apreciez acest corp” # DigiFM.ro
Pink a anunţat că a fost internată în spital. Vedeta pop în vârstă de 46 de ani a publicat pe reţelele de socializare un selfie zâmbind, de pe patul de spital, în care apare cu un bandaj alb pe gât.
16:00
Tragedia de la Crans-Montana: „Va fi nevoie de săptămâni întregi pentru identificarea victimelor” # DigiFM.ro
Ambasadorul Italiei în Elveţia, Gian Lorenzo Cornado, a declarat că va fi nevoie de săptămâni întregi pentru a se identifica victimele incendiului din Crans-Montana. O explozie într-un bar a provocat probabil „zeci de morţi” şi circa 100 de răniţi în Crans Montana, o staţiune de schi din cantonul Valais, a anunţat joi, poliţia locală. MAE de la Bucureşti transmite că se fac demersuri pentru a afla dacă sunt şi cetăţeni români afectaţi.
13:40
Tatăl Loredanei Groza a murit. Cântăreața, sfâșiată de durere: „Am sperat că această zi nu va veni niciodată!” # DigiFM.ro
Loredana Groza, celebra cântăreață în vârstă de 55 de ani, trece prin momente dificile încă din prima zi a anului 2026. Tatăl ei, Vasile Groza, s-a stins din viață, anunțul fiind făcut pe rețelele sociale în urmă cu puțin timp.
13:30
Cinci răniţi, după un accident produs pe DN 1, în judeţul Sibiu. Traficul între Sibiu şi Braşov este blocat # DigiFM.ro
Un accident a avut loc, joi, pe DN 1, în zona Hula Bradului, în care au fost implicate trei autoturisme, potrivit ISU Sibiu, cinci persoane fiind transportate la spital. Traficul între Sibiu şi Braşov este blocat.
12:40
În jur de 40 de persoane ar fi murit în urma exploziei din Elveţia. Ce povestesc două martore # DigiFM.ro
Elveţia este în doliu în primele ore ale anului 2026. O explozie într-un bar a provocat cel puţin zece morţi şi mai mulţi răniţi în Crans Montana, o staţiune de schi din cantonul Valais, a anunţat joi, poliţia locală.
12:30
Nadia Comăneci: „În 2026 vom sărbători împreună 50 de ani de la primul 10 din gimnastică, un moment istoric” # DigiFM.ro
Nadia Comăneci a transmis un mesaj, la cumpăna dintre ani, în care spune că în 2026 vom sărbători momentul istoric de la primul 10 din istoria gimnasticii, obţinut de marea sportivă în 1976, la Jocurile Olimpice de la Montreal.
12:00
„Câteva zeci” de persoane au murit probabil în urma exploziei dintr-un bar, în Elveția. Ipoteza teroristă, exclusă # DigiFM.ro
Elveţia este în doliu în primele ore ale anului 2026. O explozie într-un bar a provocat cel puţin zece morţi şi mai mulţi răniţi în Crans Montana, o staţiune de schi din cantonul Valais, a anunţat joi, poliţia locală.
11:40
Patriarhul Daniel, la slujba de mulțumire și de binecuvântare, în noaptea dintre ani: „Să ne rugăm pentru pacea între popoare” # DigiFM.ro
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel, a vorbit despre familie și a îndemnat la rugăciune pentru pace între popoare, în cadrul slujbei Acatistului Domnului Iisus Hristos de binecuvântare a noului an de la Catedrala Patriarhală.
11:30
Anca Țurcașiu a sărbătorit doi ani de relație cu Călin Șerban: „Cei mai frumoși ani din viețile noastre de până acum” # DigiFM.ro
Prima zi a anului are o semnificație aparte pentru Anca Țurcașiu, care a sărbătorit nu doar începutul lui 2026, ci și doi ani de relație alături de Călin Șerban, bărbatul care i-a fost alături după divorț.
11:20
Cel puţin 10 persoane au murit în urma exploziei dintr-un bar, în Elveția. Ipoteza teroristă a fost exclusă # DigiFM.ro
Elveţia este în doliu în primele ore ale anului 2026. O explozie într-un bar a provocat cel puţin zece morţi şi mai mulţi răniţi în Crans Montana, o staţiune de schi din cantonul Valais, a anunţat joi, poliţia locală.
11:10
Iarna își intră în drepturi! ANM anunță ninsori abundente la munte, ploi și lapoviță în restul țării. Cod galben de vânt # DigiFM.ro
Meteorologii anunţă, joi, că aria precipitaţilor se extinde în cea mai mare parte a ţării şi sunt aşteptate ninsori semnificative în zonele montane, până sâmbătă. De asemenea, în mai multe zone ale ţării se anunţă vânt puternic, pentru zona de munte fiind emisă o avertizare cod galben.
11:10
Pompierii din Bucureşti şi Ilfov au avut 400 de intervenţii în ultimele 24 de ore, peste media acestei perioade. S-au produs 38 de incendii, unele în balcoane de blocuri # DigiFM.ro
Pompierii de la ISU Bucureşti-Ilfov au avut, în ultimele 24 de ore, 400 de intervenţii, mai mult decât media acestei perioade. S-au produs 38 de incendii, unele dintre ele imediart după intrarea în noul an, în balcoanele unor blocuri, posibil de la artificii. Într-un incendiu produs pe strada Buzoieni, şase persoane au fost asistate medical în urma expunerii la fum, iar 2 dintre acestea au fost transportate la spital cu arsuri.
09:40
Doi tineri de 18 ani au murit după ce au suferit răni faciale fatale în accidente implicând artificii făcute acasă în oraşul german Bielefeld, a declarat poliţia locală joi dimineaţă, informează dpa.
09:40
Macron promite un an 2026 „util” şi spune că va rămâne la lucru „până în ultima secundă”. Care sunt prioritățile # DigiFM.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron a promis miercuri seara, în discursul său de Revelion, un an 2026 „util” pentru francezi, în ciuda instabilităţii politice şi a sfârşitului mandatului său de cinci ani care se apropie, asigurând că va rămâne „până în ultima secundă la lucru”, în ciuda apelurilor repetate de a-şi da demisia, relatează AFP.
09:30
Sărbătoarea Sfântului Vasile cel Mare, unul dintre cei mai mari teologi creştini şi „păzitor de duhuri rele”. Obiceiuri pentru noroc: Vin vărsat pe masă şi pomană pentru săraci # DigiFM.ro
Anul începe cu sărbătoarea Sfântului Vasile cel Mare, unul dintre cei mai importanţi părinţi ai Bisericii Ortodoxe şi unul dintre cei mai mari teologi creştini, considerat „păzitor de duhuri rele”.
09:30
Zelenski spune că nu va semna un acord slab, care nu va face decât să prelungească războiul: „Mai crede cineva minciunile Rusiei? Din păcate, da” # DigiFM.ro
Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat miercuri seara, în discursul său de Anul Nou adresat naţiunii, că Ucraina doreşte încetarea războiului, dar nu cu orice preţ, adăugând că nu va semna un acord de pace „slab” care nu ar face decât să prelungească războiul.
09:30
Bulgaria a trecut la euro de la miezul nopţii, devenind a 21-a ţară care a ales moneda unică europeană, la aproape douăzeci de ani de la aderarea la Uniunea Europeană, relatează AFP.
31 decembrie 2025
21:50
Premierul Bolojan: Anul viitor am încredere că putem depăşi greutăţile şi să facem din România un loc în care fiecare să-şi poată clădi un viitor mai bun # DigiFM.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj de Anul Nou în care îşi exprimă încrederea că "putem depăşi greutăţile" şi România să fie "un loc în care fiecare să-şi poată clădi un viitor mai bun".
21:30
Nicușor Dan, mesaj de Anul Nou: În 2026, e esenţial ca statul să devină mai eficient, mai corect şi mai aproape de cetăţeni # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că în 2026 este esenţial ca statul român să devină mai eficient, mai corect şi mai aproape de cetăţeni, după ce 2025 a fost "un an al încercărilor, al neliniştilor şi al întrebărilor fireşti", dar şi al "rezistenţei şi al maturităţii civice".
18:10
Preferințele muzicale ale ascultătorilor de radio în 2025 se văd cel mai clar în Top 40 Digi FM 2025, clasamentul care reunește piesele cu cea mai mare expunere și consistență în difuzare pe parcursul anului. Este un top în care hiturile internaționale se întâlnesc cu muzica românească, iar rezultatul conturează un an dominat de pop modern, dance accesibil și piese cu mesaj emoțional puternic.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:40
Celine Dion, cuvinte emoționante pentru fanii ei, de Anul Nou: „Sunteți mereu în inima mea”. Admiratorii săi au răsplătit-o cu mesaje dulci # DigiFM.ro
Céline Dion le-a transmis un mesaj emoționant admiratorilor ei înainte de Anul Nou. Interpreta piesei „All by Myself” le-a mulțumit fanilor săi pentru sprijinul lor neclintit.
15:40
Preşedintele rus Vladimir Putin a afirmat în discursul său de Anul Nou că Rusia crede în "victoria" sa în Ucraina, la aproape patru ani de la începerea ofensivei, a consemnat AFP.
15:20
Mourinho l-a făcut să plângă pe Cristiano Ronaldo, dezvăluie Luka Modric. Cum îl descrie fotbalistul croat pe fostul său coleg de la Real Madrid # DigiFM.ro
Luka Modric, mijlocaşul croat al lui AC Milan şi fost jucător la Real Madrid, a dezvăluit că antrenorul portughez Jose Mourinho l-a făcut pe Cristiano Ronaldo să plângă în perioada petrecută la clubul spaniol pentru că nu a alergat după un adversar, scrie EFE.
14:50
Primul teritoriu care a intrat în anul 2026. Și locuitorii din Noua Zeelandă au desfăcut sticlele de şampanie # DigiFM.ro
Anul 2026 a început oficial după ce cei aproximativ 7.300 de locuitori ai atolului Kiritimati din Pacificul de Sud au salutat Anul Nou la miezul nopţii (10:00 GMT).
14:20
Anthony Hopkins, cel mai în vârstă actor premiat cu Oscar, împlineşte 88 de ani. „Din acel moment, viaţa mea a căpătat un nou sens” # DigiFM.ro
Îndrăgitul actor Anthony Hopkins a împlinit 88 de ani în ultima zi a anului 2025. Starul din „Tăcerea Mieilor” s-a născut la 31 decembrie 1937, în Margam, Ţara Galilor.
13:50
Autobuzele de noapte şi trenurile de metrou vor asigura transportul de Revelion. Intervale de circulație # DigiFM.ro
Societatea de Transport Bucureşti şi Metrorex asigură transportul călătorilor în noaptea de Revelion, autobuzele de noapte circulând la un interval de 20 de minute, iar trenurile la aproximativ zece minute.
