Prințul Louis are concurență serioasă în familia regală. Cine e năzdrăvanul cu sânge albastru care a furat toate privirile la o ieșire de Anul Nou

Pompierii de la ISU Bucureşti-Ilfov au avut, în ultimele 24 de ore, 400 de intervenţii, mai mult decât media acestei perioade. S-au produs 38 de incendii, unele dintre ele imediart după intrarea în noul an, în balcoanele unor blocuri, posibil de la artificii. Într-un incendiu produs pe strada Buzoieni, şase persoane au fost asistate medical în urma expunerii la fum, iar 2 dintre acestea au fost transportate la spital cu arsuri.