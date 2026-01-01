Tragedia de la Crans-Montana: Majoritatea pacienţilor au vârste cuprinse între 16 şi 26 de ani, afirmă directorul unui spital elveţian
DigiFM.ro, 1 ianuarie 2026 16:20
Majoritatea pacienţilor ajunşi la spital după tragedia de la Crans-Montana au vârste cuprinse între 16 şi 26 de ani, afirmă directorul unui spital elveţian, informează BBC.
Acum o oră
16:20
Tragedia de la Crans-Montana: Majoritatea pacienţilor au vârste cuprinse între 16 şi 26 de ani, afirmă directorul unui spital elveţian
Majoritatea pacienţilor ajunşi la spital după tragedia de la Crans-Montana au vârste cuprinse între 16 şi 26 de ani, afirmă directorul unui spital elveţian, informează BBC.
16:10
Pink, mesaj de pe patul de spital, de Revelion: „O nouă cicatrice, un nou memento că apreciez acest corp"
Pink a anunţat că a fost internată în spital. Vedeta pop în vârstă de 46 de ani a publicat pe reţelele de socializare un selfie zâmbind, de pe patul de spital, în care apare cu un bandaj alb pe gât.
16:00
Tragedia de la Crans-Montana: „Va fi nevoie de săptămâni întregi pentru identificarea victimelor"
Ambasadorul Italiei în Elveţia, Gian Lorenzo Cornado, a declarat că va fi nevoie de săptămâni întregi pentru a se identifica victimele incendiului din Crans-Montana. O explozie într-un bar a provocat probabil „zeci de morţi” şi circa 100 de răniţi în Crans Montana, o staţiune de schi din cantonul Valais, a anunţat joi, poliţia locală. MAE de la Bucureşti transmite că se fac demersuri pentru a afla dacă sunt şi cetăţeni români afectaţi.
Acum 4 ore
13:40
Tatăl Loredanei Groza a murit. Cântăreața, sfâșiată de durere: „Am sperat că această zi nu va veni niciodată!"
Loredana Groza, celebra cântăreață în vârstă de 55 de ani, trece prin momente dificile încă din prima zi a anului 2026. Tatăl ei, Vasile Groza, s-a stins din viață, anunțul fiind făcut pe rețelele sociale în urmă cu puțin timp.
13:30
Cinci răniţi, după un accident produs pe DN 1, în judeţul Sibiu. Traficul între Sibiu şi Braşov este blocat
Un accident a avut loc, joi, pe DN 1, în zona Hula Bradului, în care au fost implicate trei autoturisme, potrivit ISU Sibiu, cinci persoane fiind transportate la spital. Traficul între Sibiu şi Braşov este blocat.
Acum 6 ore
12:40
În jur de 40 de persoane ar fi murit în urma exploziei din Elveţia. Ce povestesc două martore
Elveţia este în doliu în primele ore ale anului 2026. O explozie într-un bar a provocat cel puţin zece morţi şi mai mulţi răniţi în Crans Montana, o staţiune de schi din cantonul Valais, a anunţat joi, poliţia locală.
12:30
Nadia Comăneci: „În 2026 vom sărbători împreună 50 de ani de la primul 10 din gimnastică, un moment istoric"
Nadia Comăneci a transmis un mesaj, la cumpăna dintre ani, în care spune că în 2026 vom sărbători momentul istoric de la primul 10 din istoria gimnasticii, obţinut de marea sportivă în 1976, la Jocurile Olimpice de la Montreal.
12:00
„Câteva zeci" de persoane au murit probabil în urma exploziei dintr-un bar, în Elveția. Ipoteza teroristă, exclusă
Elveţia este în doliu în primele ore ale anului 2026. O explozie într-un bar a provocat cel puţin zece morţi şi mai mulţi răniţi în Crans Montana, o staţiune de schi din cantonul Valais, a anunţat joi, poliţia locală.
11:40
Patriarhul Daniel, la slujba de mulțumire și de binecuvântare, în noaptea dintre ani: „Să ne rugăm pentru pacea între popoare"
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel, a vorbit despre familie și a îndemnat la rugăciune pentru pace între popoare, în cadrul slujbei Acatistului Domnului Iisus Hristos de binecuvântare a noului an de la Catedrala Patriarhală.
11:30
Anca Țurcașiu a sărbătorit doi ani de relație cu Călin Șerban: „Cei mai frumoși ani din viețile noastre de până acum"
Prima zi a anului are o semnificație aparte pentru Anca Țurcașiu, care a sărbătorit nu doar începutul lui 2026, ci și doi ani de relație alături de Călin Șerban, bărbatul care i-a fost alături după divorț.
11:20
Cel puţin 10 persoane au murit în urma exploziei dintr-un bar, în Elveția. Ipoteza teroristă a fost exclusă
Elveţia este în doliu în primele ore ale anului 2026. O explozie într-un bar a provocat cel puţin zece morţi şi mai mulţi răniţi în Crans Montana, o staţiune de schi din cantonul Valais, a anunţat joi, poliţia locală.
11:10
Iarna își intră în drepturi! ANM anunță ninsori abundente la munte, ploi și lapoviță în restul țării. Cod galben de vânt
Meteorologii anunţă, joi, că aria precipitaţilor se extinde în cea mai mare parte a ţării şi sunt aşteptate ninsori semnificative în zonele montane, până sâmbătă. De asemenea, în mai multe zone ale ţării se anunţă vânt puternic, pentru zona de munte fiind emisă o avertizare cod galben.
11:10
Pompierii din Bucureşti şi Ilfov au avut 400 de intervenţii în ultimele 24 de ore, peste media acestei perioade. S-au produs 38 de incendii, unele în balcoane de blocuri
Pompierii de la ISU Bucureşti-Ilfov au avut, în ultimele 24 de ore, 400 de intervenţii, mai mult decât media acestei perioade. S-au produs 38 de incendii, unele dintre ele imediart după intrarea în noul an, în balcoanele unor blocuri, posibil de la artificii. Într-un incendiu produs pe strada Buzoieni, şase persoane au fost asistate medical în urma expunerii la fum, iar 2 dintre acestea au fost transportate la spital cu arsuri.
Acum 8 ore
09:40
Doi tineri de 18 ani au murit după ce au suferit răni faciale fatale în accidente implicând artificii făcute acasă în oraşul german Bielefeld, a declarat poliţia locală joi dimineaţă, informează dpa.
09:40
Macron promite un an 2026 „util" şi spune că va rămâne la lucru „până în ultima secundă". Care sunt prioritățile
Preşedintele francez Emmanuel Macron a promis miercuri seara, în discursul său de Revelion, un an 2026 „util” pentru francezi, în ciuda instabilităţii politice şi a sfârşitului mandatului său de cinci ani care se apropie, asigurând că va rămâne „până în ultima secundă la lucru”, în ciuda apelurilor repetate de a-şi da demisia, relatează AFP.
09:30
Sărbătoarea Sfântului Vasile cel Mare, unul dintre cei mai mari teologi creştini şi „păzitor de duhuri rele". Obiceiuri pentru noroc: Vin vărsat pe masă şi pomană pentru săraci
Anul începe cu sărbătoarea Sfântului Vasile cel Mare, unul dintre cei mai importanţi părinţi ai Bisericii Ortodoxe şi unul dintre cei mai mari teologi creştini, considerat „păzitor de duhuri rele”.
09:30
Zelenski spune că nu va semna un acord slab, care nu va face decât să prelungească războiul: „Mai crede cineva minciunile Rusiei? Din păcate, da"
Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat miercuri seara, în discursul său de Anul Nou adresat naţiunii, că Ucraina doreşte încetarea războiului, dar nu cu orice preţ, adăugând că nu va semna un acord de pace „slab” care nu ar face decât să prelungească războiul.
09:30
Bulgaria a trecut la euro de la miezul nopţii, devenind a 21-a ţară care a ales moneda unică europeană, la aproape douăzeci de ani de la aderarea la Uniunea Europeană, relatează AFP.
Acum 24 ore
21:50
Premierul Bolojan: Anul viitor am încredere că putem depăşi greutăţile şi să facem din România un loc în care fiecare să-şi poată clădi un viitor mai bun
Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj de Anul Nou în care îşi exprimă încrederea că "putem depăşi greutăţile" şi România să fie "un loc în care fiecare să-şi poată clădi un viitor mai bun".
21:30
Nicușor Dan, mesaj de Anul Nou: În 2026, e esenţial ca statul să devină mai eficient, mai corect şi mai aproape de cetăţeni
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că în 2026 este esenţial ca statul român să devină mai eficient, mai corect şi mai aproape de cetăţeni, după ce 2025 a fost "un an al încercărilor, al neliniştilor şi al întrebărilor fireşti", dar şi al "rezistenţei şi al maturităţii civice".
18:10
Preferințele muzicale ale ascultătorilor de radio în 2025 se văd cel mai clar în Top 40 Digi FM 2025, clasamentul care reunește piesele cu cea mai mare expunere și consistență în difuzare pe parcursul anului. Este un top în care hiturile internaționale se întâlnesc cu muzica românească, iar rezultatul conturează un an dominat de pop modern, dance accesibil și piese cu mesaj emoțional puternic.
Ieri
16:40
Celine Dion, cuvinte emoționante pentru fanii ei, de Anul Nou: „Sunteți mereu în inima mea". Admiratorii săi au răsplătit-o cu mesaje dulci
Céline Dion le-a transmis un mesaj emoționant admiratorilor ei înainte de Anul Nou. Interpreta piesei „All by Myself” le-a mulțumit fanilor săi pentru sprijinul lor neclintit.
15:40
Preşedintele rus Vladimir Putin a afirmat în discursul său de Anul Nou că Rusia crede în "victoria" sa în Ucraina, la aproape patru ani de la începerea ofensivei, a consemnat AFP.
15:20
Mourinho l-a făcut să plângă pe Cristiano Ronaldo, dezvăluie Luka Modric. Cum îl descrie fotbalistul croat pe fostul său coleg de la Real Madrid
Luka Modric, mijlocaşul croat al lui AC Milan şi fost jucător la Real Madrid, a dezvăluit că antrenorul portughez Jose Mourinho l-a făcut pe Cristiano Ronaldo să plângă în perioada petrecută la clubul spaniol pentru că nu a alergat după un adversar, scrie EFE.
14:50
Primul teritoriu care a intrat în anul 2026. Și locuitorii din Noua Zeelandă au desfăcut sticlele de şampanie
Anul 2026 a început oficial după ce cei aproximativ 7.300 de locuitori ai atolului Kiritimati din Pacificul de Sud au salutat Anul Nou la miezul nopţii (10:00 GMT).
14:20
Anthony Hopkins, cel mai în vârstă actor premiat cu Oscar, împlineşte 88 de ani. „Din acel moment, viaţa mea a căpătat un nou sens"
Îndrăgitul actor Anthony Hopkins a împlinit 88 de ani în ultima zi a anului 2025. Starul din „Tăcerea Mieilor” s-a născut la 31 decembrie 1937, în Margam, Ţara Galilor.
13:50
Autobuzele de noapte şi trenurile de metrou vor asigura transportul de Revelion. Intervale de circulație
Societatea de Transport Bucureşti şi Metrorex asigură transportul călătorilor în noaptea de Revelion, autobuzele de noapte circulând la un interval de 20 de minute, iar trenurile la aproximativ zece minute.
13:00
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost desemnată "Liderul Mondial al Anului" de publicaţia britanică The Telegraph, pentru rolul său decisiv în apărarea democraţiei şi pentru contracararea presiunilor şi ingerinţelor Federaţiei Ruse, informează Moldpres.
12:50
Hilary Swank, imagine rară cu gemenii ei de doi ani. Actrița câștigătoare a Oscarului a devenit mamă la 48 de ani
Hilary Swank a distribuit pe Instagram o fotografie rară cu gemenii ei în vârstă de doi ani, Aya și Ohm. Actrița premiată cu Oscar avea 48 de ani când a născut. Ea este căsătorită cu omul de afaceri Philip Schneider.
10:50
Mel Gibson şi Rosalind Ross s-au despărţit după nouă ani de relaţie. Au împreună un fiu. Mesajul transmis de cei doi
Mel Gibson (69 de ani) şi partenera sa, scenarista Rosalind Ross (35 de ani), s-au despărţit după nouă ani de relaţie, informează People.
10:00
Guvernul a aprobat o ordonanţă de urgenţă care stabileşte un mecanism de control al concediilor medicale
Guvernul a aprobat marţi o ordonanţă de urgenţă care stabileşte un mecanism de control al concediilor medicale.
09:20
Obiceiuri şi superstiţii de Anul Nou la români. Ce trebuie să faci ca să ai noroc tot anul
Descoperă obiceiuri și superstiții de Anul Nou la români – ce să porți, ce să ai în buzunar și pe masă ca să atragi noroc, sănătate și belșug tot anul.
08:40
România îşi va respecta, după mulţi ani, angajamentele luate, va respecta ţinta de deficit bugetar, a declarat marţi premierul Ilie Bolojan, care a precizat că acesta va fi mai mic decât 8,4%, cifră pe care Guvernul şi-a propus-o.
08:30
Descoperă cele mai interesante tradiții de Anul Nou din lume: Plugușor și Sorcova în România, 12 struguri în Spania, torțe la Hogmanay în Scoția și ritualuri pentru noroc, sănătate și prosperitate.
08:20
Cod galben de vânt în mai multe regiuni din țară. Atenționarea meteo, în vigoare de miercuri, de la ora 8.00
Pentru intervalul 31 decembrie, ora 08 – 31 decembrie, ora 20, meteorologii au emis o nouă atenţionare cod galben de vânt pentru nordul şi nord-estul Moldovei, estul şi sud-estul Transilvaniei, unde vântul va sufla cu viteze de 50...70 km/h şi va ninge viscolit.
30 decembrie 2025
17:10
Stranger Things lansează trailerul tulburător al finalului seriei: "Lupta pentru o lume dincolo de Hawkins"
Finalul serialului "Stranger Things" este la doar o zi distanță, iar fanii au primit o avanpremieră intensă a deznodământului.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:40
Fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev l-a ameninţat cu moartea iminentă pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski marţi, într-un mesaj presărat cu insulte pe Telegram, informează DPA.
16:10
Un român de 26 de ani a atacat cu un ciocan pasagerii dintr-un metrou, în Paris. A lovit o femeie în față, după ce a încercat să o jefuiască
Un bărbat de 26 de ani, născut în România, a fost arestat după ce a atacat pasagerii liniei 3 a metroului parizian, a aflat AFP de la surse poliţieneşti şi de la parchet, incidentul petrecându-se la câteva zile după ce trei femei au fost rănite uşor cu un cuţit într-un tren de pe aceeaşi linie de metrou.
16:10
Cristian Radu, primarul suspendat al Mangaliei, rămâne în arest încă 30 de zile. Acuzat că primit mită de peste 600.000 de euro
Primarul suspendat al municipiului Mangalia, Cristian Radu, acuzat de luare de mită, rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile, a decis, marţi, 30 decembrie, Curtea de Apel Constanţa. Decizia instanţei este definitivă.
16:00
Două persoane au fost rănite, după ce o telecabină a rămas blocată la 2.800 de metri altitudine, în Italia. Circa 100 de persoane, evacuate cu elicopterele
Un accident, soldat cu doi răniţi, a avut loc la telecabina Macugnaga din Verbano-Cusio-Ossola, în regiunea Piemont din Italia. Sistemul a rămas blocat, aproape 100 de persoane trebuind să fie evacuate cu elicopterul de la 2.800 de metri altitudine, relatează agenţia ANSA.
14:20
Idris Elba a primit o distincţie importantă din partea regelui Charles, la final de an. A fost numit „Cavaler"
Actorul Idris Elba şi mai multe jucătoare din echipele feminine de fotbal şi rugby ale Angliei se numără printre cei peste o mie de britanici care au primit luni distincţii din partea regelui Charles al III-lea.
14:10
Belarus arată, într-un videoclip, desfăşurarea rachetelor ruseşti Oreşnik cu capacitate nucleară, pe teritoriul său
Belarusul a publicat marţi, 30 decembrie, un videoclip despre ceea ce a descris ca fiind desfăşurarea pe teritoriul său a sistemului de rachete hipersonice Oreşnik cu capacitate nucleară, o evoluţie ce consolidează capacitatea Moscovei de a lansa rachete în toată Europa, relatează Reuters.
14:00
Adrian Titieni, noul director interimar al TNB. Concursul va fi lansat în 19 ianuarie, iar mandatul va dura trei ani
Actorul Adrian Titieni preia din 1 ianuarie 2026 interimatul la Teatrul Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti, iar concursul de management va fi lansat în 19 ianuarie, a anunţat, marţi, 30 decembrie, ministrul Culturii Demeter, András István.
13:50
Cozi de kilometri pe DN1, între București și Brașov. Rutele alternative recomandate de polițiști
Circulaţia rutieră se desfăşoară cu dificultate, marţi, 30 decembrie, pe mai multe tronsoane ale DN1, între Bucureşti şi Braşov, unde s-au format coloane de autovehicule care rulează cu viteză redusă, pe distanţe de kilometri. Poliţia recomandă rute alternative şoferilor care nu vor să piardă timpul aşteptând în trafic.
13:50
Primarul Capitalei, după ce o publicaţie a informat că acesta şi-a trecut în CV funcţia de lector, pe care nu a avut-o: „Se pare că am fost impostor fără să-mi dau seama"
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, face precizări după ce o publicaţie a informat că acesta şi-a trecut în CV funcţia de lector, pe care nu a avut-o. Edilul a afirmat că a predat şase ani la Universitatea din Bucureşti, ca profesor invitat, "pe o fracţie dintr-un post vacant de lector". El a explicat că la vremea respectivă a întrebat conducerea universităţii ce trebuie să îşi treacă în CV, iar aceasta i-a răspuns că este încadrat pe postul de lector şi că poate pune această titulatură. „Se pare că am fost impostor fără să-mi dau seama, şi cel puţin un ziarist crede acest lucru. Oi fi fost...”, mai spune Ciucu.
13:30
Românii vor avea în 2026 un număr generos de zile libere legale, conform Codului Muncii și calendarelor oficiale ale sărbătorilor nelucrătoare. Aceste zile libere oferă prilejul unor minivacanțe sau weekend-uri prelungite, pe care mulți angajați le pot valorifica pentru odihnă, călătorii sau timp petrecut cu familia și prietenii.
12:20
Donald Trump va primi un premiu pentru pace din partea Israelului. Distincţia se acorda până acum cetăţenilor israelieni
Donald Trump va primi un premiu pentru pace din partea Israelului în 2026, a anunţat luni Benjamin Netanyahu în cadrul unei conferinţe de presă susţinute în Florida alături de preşedintele american.
12:20
Maia Sandu consideră că schemele de corupţie nu au dispărut din justiţie şi solicită măsuri urgente de reformă: „Unii judecători tergiversează intenţionat dosarele"
Preşedinta Maia Sandu a solicitat marţi Parlamentului, Ministerului Justiţiei, Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) şi altor autorităţi responsabile să ia măsuri pentru revizuirea mecanismului de „vetting” (evaluare), cu scopul de a extinde categoria de judecători evaluaţi şi de a accelera procedurile în cadrul acestei examinări extraordinare, fiind nemulţumită de modul în care decurge reforma justiţiei, un domeniu crucial pentru aderarea la UE.
12:10
Zicala „vârsta e doar un număr" i se potriveşte cel mai bine. La 58 de ani, japonezul Kazuyoshi Miura a semnat cu o nouă echipă
Fostul internaţional japonez Kazuyoshi Miura s-a angajat la un nou club la vârsta de 58 de ani, alăturându-se echipei Fukushima United, din liga a treia japoneză.
12:00
Meteorologii au emis marţi mai multe atenţionări cod galben de vânt pentru mai multe regiuni, până în seara de 31 decembrie, ora 20.00.
