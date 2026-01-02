Șansele ca războiul să se termine în 2026 sunt „zero”, susține un fost ministru ucrainean
Cotidianul de Hunedoara, 2 ianuarie 2026 17:10
Dmitri Kuleba, fost șef al diplomației ucrainene, spune că conflictul declanșat de Rusia nu se va termina în 2026.
• • •
17:30
De la revenirea sa la Casa Albă, în urmă cu aproape un an, acesta se străduieşte să liniştească opinia publică cu privire la capacitatea sa de a guverna
17:20
Trăiesc zilnic tragedia războiului, vor pace, dar jurnaliștii de la Kiev spun că sunt oameni cărora nu le pasă ce fel de pace, țară și regim vor avea
17:10
Cumulul pensie-salariu, golit de conținut și dat uitării. Eșecurile Coaliției (V) # Cotidianul de Hunedoara
Cotidianul vă prezintă seria de articole intitulate „Eșecurile Coaliției". O retrospectivă în cinci episoade a celor mai mari rateuri date de Coaliția de guvernare în 2025. După impunerea unor taxe apăsătoare pentru populație și pentru oamenii de afaceri, venise și rândul statului să taie din cheltuieli. Doar că s-a ales praful de intenții și promisiuni.
17:10
Incident ecologic în județul Brașov. Aproximativ 11.000 de consumatori sunt afectaţi # Cotidianul de Hunedoara
DSU a intervenit în judeţul Braşov după un incident ecologic care a dus la întreruperea apei potabile pentru circa 11.000 de consumatori din patru localităţi.
17:00
Cum își execută și torturează Rusia propriii soldați – investigație The New York Times # Cotidianul de Hunedoara
The New York Times publică o investigație bazată pe peste 6.000 de plângeri confidențiale care descriu abuzuri, violență și constrângeri asupra soldaților ruși în războiul din Ucraina.
17:00
Cine este Kirilo Budanov, noua mână dreaptă a lui Zelenski. A prezis exact data a invaziei ruse # Cotidianul de Hunedoara
Volodimir Zelenski îl numește pe Kirilo Budanov, șeful informațiilor militare, în funcția de principal consilier prezidențial, o mutare strategică cu impact major asupra conducerii Ucrainei și a războiului cu Rusia.
16:50
Ținerea sub control a migrației, a extremelor și succesul extern nu garantează succesul în alegeri, dacă guvernul uită de baza sa tradițională
16:10
În incendiul în care au murit 40 de persoane și au fost rănite alte 115 s-ar fi aflat și un român, a transmis MAE.
15:40
Crește bilanțul morților din clubul elvețian. Minister italian: sunt 47 de oameni decedați # Cotidianul de Hunedoara
Ministerul italian de externe dezvăluie că bilanțul deceselor înregistrate în incendiul de la Crans-Montana, Elveția, a ajuns la 47.
15:30
Yoon Suk Yeol riscă o condamnare de 10 ani de închisoare, iar problemele penale se extind și asupra familiei sale. Procurorii cer 15 ani de detenție pentru soția sa, Kim Keon Hee, acuzată de corupție, mită și abuz de putere.
15:30
Descoperă tendințele 2026 în arta handmade: albastrul patinat și inul devin elementele cheie ce definesc estetica și materialele preferate, aducând naturalețe și eleganță pieselor artizanale.
14:30
Răbufnirile violente din campaniile electorale 2024-2025 mă obligă la un subiect care îmi displace. Dar nu pot trece peste el, indiferent care vor fi reacțiile cititorilor și ale foștilor colaboratori. Este vorba despre prestațiile Alinei Mungiu-Pippidi. Sunt prea multe, schimbăcioase, derutante, ambalate prețios și generatoare de eșecuri. Profesoara de studii politice din Germania (Hertie School […]
14:30
„Halucinant”. Emilia Șercan, presată să verifice doctoratul lui Nicușor Dan # Cotidianul de Hunedoara
„Mi se pare halucinant că niște semeni pot pune la îndoială faptul că Nicușor Dan ar putea să aibă un doctorat făcut pe bune."
14:20
În timpul discursului de Anul Nou al împăratului Japoniei, un tânăr de 20 de ani s-a dezbrăcat complet în fața familiei imperiale, surprinzând mulțimea și provocând intervenția rapidă a gărzii. Acțiunea sa neașteptată a întrerupt momentul solemn, iar tânărul a fost îndepărtat imediat.
14:10
După patru ani de distorsiuni pe piața de energie, specialiștii sunt de părere că marele câștigător al acestei scheme a fost statul român.
14:00
Republica Moldova: război hibrid, vise europene și reimperializarea politicii externe ruse # Cotidianul de Hunedoara
„Rog să fiu eliberat din proprie inițiativă...". Ce s-a ascuns în spatele celor mai răsunătoare demisii ale anului 2025
13:50
Decizia SUA de a impune interdicții de călătorie cetățenilor din Mali și Burkina Faso, fără consultări, a dus la o ripostă diplomatică prin restricții reciproce. Aceasta evidențiază tensiunile crescânde între Washington și guvernele militare din Sahel, punând în pericol cooperarea regională pentru securitate și stabilitate, într-un context geopolitic fragil.
13:40
România dă o mână de ajutor după tragedia din Elveția. O aeronavă pregătită pentru a prelua pacienți # Cotidianul de Hunedoara
Un incendiu grav a izbucnit într-un bar din stațiunea Crans-Montana în noaptea de Revelion și a ucis 40 de persoane. Autoritățile au anunțat că alte 115 victime au fost rănite.
13:10
Fiica actorului Tommy Lee Jones, găsită moartă într-un hotel din San Francisco # Cotidianul de Hunedoara
Autoritățile investighează moartea Victoriei Jones, după un apel la urgență făcut în noaptea de Revelion.
13:10
Mesaj RO-Alert emis pentru populația din nordul județului Tulcea după detectarea unor ținte în mișcare spre frontiera România-Ucraina. Autoritățile recomandă prudență și atenție la eventualele obiecte căzute din spațiul aerian.
13:00
2026 e anul negocierilor politice. Președintele Nicușor Dan și liderii coaliției de guvernare trebuie să agreeze mai multe numiri în funcții-cheie .
12:30
Procurorii DIICOT au reţinut doi bărbaţi, suspectaţi de trafic internaţional de droguri # Cotidianul de Hunedoara
Doi bărbați au fost reținuți de DIICOT după ce au ridicat un colet cu droguri adus din Spania prin curierat fiind acuzați de trafic internațional de droguri.
12:30
Bilanț feroviar 2025. Puțini kilometri noi și multe întârzieri pe șantiere # Cotidianul de Hunedoara
Asociația Pro Infrastructură arată că viteza de deplasare a crescut nesemnificativ, iar șantierele majore au încă probleme mari.
12:10
Motivul pentru care o judecătoare care a vorbit în ancheta Recorder și-a dat demisia de la UBB # Cotidianul de Hunedoara
Andrea Chiș și-a dat demisia de la Facultatea de Drept UBB Cluj, invocând incompatibilitatea mediului academic cu valorile sale profesionale.
11:50
Un episod petrecut într-un hotel din Las Vegas se află în centrul procesului.
11:40
Irina-Margareta Nistor: Fraza „a tradus pe ascuns” mă scoate din sărite. Care pe ascuns? Toată lumea îmi știa vocea INTERVIU # Cotidianul de Hunedoara
„Când s-a redeschis a doua oară Cotidianul, pe vremea când era Gilda Lazăr, am lucrat acolo timp de doi ani. E nostim, pentru că atunci a fost și prima dată când a trebuit să-mi fac un card bancar. Ei plăteau pe card, iar eu nu aveam. M-am dus la bancă, am văzut câte formulare erau de completat și, până la urmă, o doamnă de acolo m-a ajutat și le-a completat în locul meu. Pe atunci aveau sediul vizavi de Biserica Armenească."
11:30
Rusia afirmă că a înmânat SUA dovezi ale unei tentative de atac ucrainean cu drone asupra reședinței lui Vladimir Putin. Ucraina neagă acuzațiile iar Occidentul rămâne sceptic.
11:20
Disney+ începe anul în forță! De la seriale așteptate la documentare, platforma pregătește un început de an plin de noutăți.
11:10
Descoperă topul celor mai urmărite filme din 2025: „KPop Demon Hunters" și „Ne Zha 2" domină streaming-ul și box office-ul global cu recorduri istorice de audiență și încasări.
10:50
Anchetatorii spun că nu există indicii de terorism după ce 40 de persoane au murit și 115 au fost rănite în incendiu.
10:50
George Clooney îi răspunde tăios lui Trump după atacul legat de cetățenia franceză # Cotidianul de Hunedoara
George Clooney răspunde ironic atacului lansat de Donald Trump după obținerea cetățeniei franceze explicând de ce a ales să își mute familia în Franța.
09:40
Pompierii din Olt și Vâlcea au intervenit cu bărci, autospeciale și ambulanțe pentru salvarea a două persoane din râul Olt. Un bărbat a ajuns la spital, iar celălalt a fost preluat inconștient de echipajele medicale.
09:20
Pariurile Politico. Aduce Trump pacea? Vine o criză bancară? Rezistă Viktor Orban? # Cotidianul de Hunedoara
„Este autorul pregătit să parieze propriul salariu pe oricare dintre episoadele schițate mai jos? Nici vorbă!", glumesc jurnaliștii publicației europene.
09:20
Prognoza meteo pentru luna ianuarie arată diferențe regionale de temperatură și precipitații, cu episoade mai reci la începutul intervalului și valori apropiate de normal spre final, în majoritatea zonelor țării.
09:10
Perspective economice în Europa 2026. Cum vor salva nemții onoarea Uniunii # Cotidianul de Hunedoara
În 2026, Europa se așteaptă la o creștere economică stabilă, dar cu divergențe regionale semnificative. Germania, cu o politică fiscală relaxată, va reveni ca principal motor economic al Uniunii, având un impact pozitiv asupra economiilor din Europa Centrală și de Est.
08:20
Rusia și Ucraina se acuză reciproc de atacuri, în toiul negocierilor de pace # Cotidianul de Hunedoara
Luni, Moscova a acuzat Kievul că a încercat să atace reședința președintelui Vladimir Putin. Oficialii ucraineni și europeni au declarat că incidentul nu a avut loc.
08:00
Trecerea de la leva la euro a creat un haos în Bulgaria. Taximetriștii au probleme cu aparatele, bătrânii de la sat nu înțeleg că s-a schimbat moneda, iar vânzătorii din piețe nu au să dea rest în euro.
07:30
Înainte de Crans-Montana, incendii mortale au avut loc în discoteci şi cluburi, inclusiv la Bucureşti # Cotidianul de Hunedoara
AFP a realizat o cronologie a unor incendii devastatoare care au avut loc în cluburi, inclusiv în București. Crans-Montana e doar una dintre tragediile petrecute în ultimele decenii.
07:30
John Stuart Mill, unul dintre părinții liberalismului, constata, cu mai mult de 150 de ani în urmă, faptul că dreptul universal la vot sfârșește, paradoxal, într-o aporie (o problemă fără rezolvare).
04:20
Consecințele „războiului” Parlament-CCR: 128 de noi aleși cu pensii speciale EXCLUSIV # Cotidianul de Hunedoara
Ultimii care au dreptul la pensia specială de parlamentar își pot depune dosarul în 2055.
04:20
Sfârșitul erei Orban în Ungaria? Alegerile care vor da tonul în Europa în 2026 # Cotidianul de Hunedoara
Euronews.com a publicat o trecere în revistă a celor mai importante alegeri care vor avea loc în Europa în 2026. Va fi sfârșitul erei Orban în Ungaria?
00:10
Cauza incendiului, care a fost iniţial raportată ca o explozie, a rămas neclară. Autorităţile au declarat că incendiul pare să fi fost un accident, mai degrabă decât un atac.
1 ianuarie 2026
23:50
Intervenția propusă de Șoșoacă în chiar prima zi din an duce discursul public/politic într-un registru de „originală" vulgaritate.
23:20
Concentraţii mari de arsen, amoniu şi fier. Apa interzisă consumului în localităţi din judeţul Prahova # Cotidianul de Hunedoara
În sprijinul consumatorilor afectaţi va fi asigurată distribuirea de apă potabilă pentru băut şi gătit prin amplasarea de containere în zonele afectate.
23:00
ISU Cluj anunță COD ROȘU de vânt foarte puternic, care viscoleşte şi troieneşte zăpada # Cotidianul de Hunedoara
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de tip nowcasting Cod roşu de vânt foarte puternic, cu viteza la rafală de peste 120 de kilometri pe oră.
22:30
Tragedia de la Crans-Montana. FC Metz anunţă că unul dintre tinerii săi jucători a suferit „arsuri grave” # Cotidianul de Hunedoara
Profund afectaţi de această veste, conducerea, jucătorii, antrenorii şi angajaţii clubului sunt şocaţi şi îşi unesc gândurile pentru a le adresa lui Tahirys
22:00
Tragedia de la Crans-Montana. Elveţia a activat mecanismul de protecţie civilă al UE # Cotidianul de Hunedoara
„Sunt profund întristată de incendiul care a izbucnit la Crans-Montana. Gândurile mele se îndreaptă către victime, familiile lor şi toate persoanele afectate", a scris preşedinta executivului european, Ursula von der Leyen. Ea a indicat că echipele sale sunt în contact cu Elveţia, care a activat mecanismul de protecţie civilă al UE. Este vorba de un […]
21:40
Nicuşor Dan: Privesc spre 2026 cu responsabilitate, vă doresc tuturor un an al stabilităţii, al prosperităţii # Cotidianul de Hunedoara
"2025 ne-a reamintit că adevărata noastră forţă stă în unitate, în capacitatea de a rămâne împreună chiar şi atunci când drumul este dificil"
21:30
Cotidianul elveţian Blick anunţă că numărul victimelor incendiului care a izbucnit într-un bar din Crans-Montana, în noaptea de Revelion, a crescut
