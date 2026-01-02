Ironiile lui Ciolacu la adresa lui Bolojan

11:40

„Când s-a redeschis a doua oară Cotidianul, pe vremea când era Gilda Lazăr, am lucrat acolo timp de doi ani. E nostim, pentru că atunci a fost și prima dată când a trebuit să-mi fac un card bancar. Ei plăteau pe card, iar eu nu aveam. M-am dus la bancă, am văzut câte formulare erau de completat și, până la urmă, o doamnă de acolo m-a ajutat și le-a completat în locul meu. Pe atunci aveau sediul vizavi de Biserica Armenească.” The post Irina-Margareta Nistor: Fraza „a tradus pe ascuns” mă scoate din sărite. Care pe ascuns? Toată lumea îmi știa vocea INTERVIU appeared first on Cotidianul RO.