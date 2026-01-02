Fostul şef al diplomaţiei ucrainene Dmitri Kuleba: Şansele de încetare a războiului în 2026 sunt „zero”

10:50

Prima zi a noului an a transformat Therme București într-un punct de atracție supraaglomerat. Mii de oameni au venit încă de dimineață, iar accesul s-a făcut cu mare dificultate, vizitatorii fiind nevoiți să aștepte la cozi care s-au întins pe parcursul mai multor ore. Imaginile surprinse la fața locului au fost intens distribuite pe rețelele