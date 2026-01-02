HARTĂ Meteorologii anunţă ninsori şi viscol, în mai multe zone ale ţării, până sâmbătă seară
PSNews.ro, 2 ianuarie 2026 12:00
Meteorologii au emis, vineri, mai multe avertizări cod galben şi cod portocaliu de precipitaţii şi vânt puternic, care vizează mai multe regiuni ale ţării şi zonele montane, până sâmbătă seară. Se va depune strat nou de zăpadă, care în zonele înalte poate ajunge şi la 50 de centimetri. În mai multe regiuni este aşteptat viscol. […] Articolul HARTĂ Meteorologii anunţă ninsori şi viscol, în mai multe zone ale ţării, până sâmbătă seară apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 10 minute
12:10
Bulgaria, în prima zi după trecerea la euro. Comercianții, reticenți cu noua monedă: „Lucrez cu leva, domnule” # PSNews.ro
Bulgaria a trecut la Euro de la 1 ianuarie, însă toată lumea s-a pregătit pentru schimbare. Clienții care au vrut să plătească în moneda europeană au avut o surpriză: fie li s-a spus să achite în leva, fie au primit restul în moneda bulgară, potrivit Stirilor PRO TV, care citeză presa din Bulgaria. Nu-mi da […] Articolul Bulgaria, în prima zi după trecerea la euro. Comercianții, reticenți cu noua monedă: „Lucrez cu leva, domnule” apare prima dată în PS News.
12:10
Programul slujbei de Bobotează la Catedrala Patriarhală. Când vor primi credincioșii Agheasma Mare # PSNews.ro
Pe 6 ianuarie 2026, credincioșii sunt așteptați la Catedrala Patriarhală Sfinții Împărați Constantin și Elena din București pentru a marca sărbătoarea Botezului Domnului. Ceremoniile vor începe cu Sfânta Liturghie, de la ora 8:30, iar la ora 10:30, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel va oficia Slujba Sfințirii Mari a apei (Agheasma Mare) în pridvorul Reședinței Patriarhale. Începând […] Articolul Programul slujbei de Bobotează la Catedrala Patriarhală. Când vor primi credincioșii Agheasma Mare apare prima dată în PS News.
12:10
Până să-i ajutăm noi ne ajută ei: Tranzacţii şi investiţii făcute în România de antreprenori şi companii din Ucraina # PSNews.ro
În timp ce autostrada A7 se construieşte şi pacea se discută la Washington, iar România aşteaptă să pună umărul la reconstrucţia Ucrainei, ne cumpără investitori ucraineni pe noi. Gigantul industrial Metinvest, controlat de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov, a finalizat recent achiziția fabricii ArcelorMittal Tubular Products din Iași, unitate specializată în producția de țevi structurale sudate […] Articolul Până să-i ajutăm noi ne ajută ei: Tranzacţii şi investiţii făcute în România de antreprenori şi companii din Ucraina apare prima dată în PS News.
Acum 30 minute
12:00
Sezonul de schi s-a deschis în Poiana Brașov: ce pârtii sunt deschise și cum circulă transportul pe cablu # PSNews.ro
Sezonul de schi s-a deschis oficial în Poiana Brașov, iar pârtiile pentru începători și experți sunt pregătite să primească turiștii. Transportul pe cablu funcționează integral, de la Telegondolă la telescaune și teleschiuri, pentru a facilita accesul pe întreg Masivul Postăvaru. „Am deschis sezonul de schi în Poiana Brașov! Se schiază în zona superioară a pârtiilor […] Articolul Sezonul de schi s-a deschis în Poiana Brașov: ce pârtii sunt deschise și cum circulă transportul pe cablu apare prima dată în PS News.
12:00
Povestea studentului de 19 ani care a scăpat miraculos din iadul de la Crans-Montana: „Asta ne-a salvat” # PSNews.ro
Doar un sfert de oră. Atât a stat între Oscar și moarte. În dimineața de Anul Nou, cu puțin înainte ca infernul să se dezlănțuie în barul „Le Constellation” din Crans-Montana, tânărul a vrut să intre acolo împreună cu prietenii săi. Nu a mai apucat. O succesiune de întâmplări aparent banale i-a salvat viața. Localul […] Articolul Povestea studentului de 19 ani care a scăpat miraculos din iadul de la Crans-Montana: „Asta ne-a salvat” apare prima dată în PS News.
12:00
Sistemul de finanțare pentru medicii de familie se schimbă în 2026. Mai mulți bani alocați per serviciu # PSNews.ro
Un act normativ aprobat în ultima şedinţă de Guvern din 2025 schimbă distribuţia fondului alocat asistenţei medicale primare în favoarea plăţilor per serviciu în defavoarea celor per capita. De asemenea, valoarea punctului per serviciu va creşte anul viitor cu circa 29%, la 10,3 lei, iar valoarea punctului per capita scade cu aproape 32%. Măsurile sunt […] Articolul Sistemul de finanțare pentru medicii de familie se schimbă în 2026. Mai mulți bani alocați per serviciu apare prima dată în PS News.
12:00
Doar câteva zile îi mai despart pe elevi de finalul vacanței de iarnă, însă calendarul școlar aduce vești bune pentru următoarele luni. Anul 2026 include mai multe perioade de pauză, distribuite pe etape, care vor fragmenta semnificativ a doua jumătate a anului școlar. Cum este organizată vacanța „de schi” în funcție de județ În intervalul […] Articolul Calendarul vacanțelor și examenelor în 2026: când au liber elevii din România apare prima dată în PS News.
12:00
HARTĂ Meteorologii anunţă ninsori şi viscol, în mai multe zone ale ţării, până sâmbătă seară # PSNews.ro
Meteorologii au emis, vineri, mai multe avertizări cod galben şi cod portocaliu de precipitaţii şi vânt puternic, care vizează mai multe regiuni ale ţării şi zonele montane, până sâmbătă seară. Se va depune strat nou de zăpadă, care în zonele înalte poate ajunge şi la 50 de centimetri. În mai multe regiuni este aşteptat viscol. […] Articolul HARTĂ Meteorologii anunţă ninsori şi viscol, în mai multe zone ale ţării, până sâmbătă seară apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
10:50
ANM: Prognoza meteo până la începutul lui februarie. Zonele unde va fi mai mult ger decât normalul perioadei # PSNews.ro
Meteorologii au emis, vineri, estimările pentru perioada 05.01.2026 – 02.02.2026, care arată temperaturi mai scăzute decât normalul perioadei, săptămâna viitoare, în mai multe regiuni ale ţării. Săptămâna 05.01.2026 – 12.01.2026 Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, nordice, nord-estice şi local în cele centrale, dar şi […] Articolul ANM: Prognoza meteo până la începutul lui februarie. Zonele unde va fi mai mult ger decât normalul perioadei apare prima dată în PS News.
10:50
„Europa nu stă la mila marilor puteri”. Avertisment ferm al liderilor UE, în contextul turbulențelor globale # PSNews.ro
Europenii au traversat câțiva ani dificili, iar Revelionul nu a adus prea multe motive de optimism. Rusia continuă bombardamentele asupra Ucrainei, sunt semnalate noi acte de sabotaj asupra cablurilor submarine, iar Washingtonul pare să se îndepărteze treptat de aliații săi tradiționali din Uniunea Europeană, notează jurnaliștii Kyiv Post. În acest context de presiuni multiple, cancelarul […] Articolul „Europa nu stă la mila marilor puteri”. Avertisment ferm al liderilor UE, în contextul turbulențelor globale apare prima dată în PS News.
10:50
Românii s-au înghesuit la Therme în prima zi din an. Cozi uriașe și dezamăgire: „Singura baie a fost o baie de mulțime” # PSNews.ro
Prima zi a noului an a transformat Therme București într-un punct de atracție supraaglomerat. Mii de oameni au venit încă de dimineață, iar accesul s-a făcut cu mare dificultate, vizitatorii fiind nevoiți să aștepte la cozi care s-au întins pe parcursul mai multor ore. Imaginile surprinse la fața locului au fost intens distribuite pe rețelele […] Articolul Românii s-au înghesuit la Therme în prima zi din an. Cozi uriașe și dezamăgire: „Singura baie a fost o baie de mulțime” apare prima dată în PS News.
10:50
Raed Arafat anunță sprijin românesc pentru victimele incendiului din Crans-Montana. Ce avertisment transmite # PSNews.ro
Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne și șef al Departamentului pentru Situații de Urgență, a declarat joi seară, după tragedia produsă în stațiunea elvețiană Crans-Montana, că România a oferit sprijin prin Mecanismul European de Protecție Civilă pentru transportul medicalizat al victimelor cu arsuri. „S-a ținut o ședință a CNSU și s-a aprobat […] Articolul Raed Arafat anunță sprijin românesc pentru victimele incendiului din Crans-Montana. Ce avertisment transmite apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
21:30
Vârsta de pensionare crește pentru femei de la 1 ianuarie. Este majorat și stagiul complet de cotizare, potrivit noii legi a pensiilor. Aceasta prevede printre altele și acordarea punctelor de stabilitate pentru persoanele care au depășit o vechime de 25 de ani la data pensionării. De la 1 ianuarie 2026, se continuă creșterea graduală a vârstei […] Articolul Femeile ies mai târziu la pensie din 2026. Vor fi și noi beneficii pentru vechime mare apare prima dată în PS News.
19:50
Cu un an înainte de termenul-limită de implementare, Planul Național de Redresare și Reziliență rămâne una dintre cele mai mari mize economice ale României. Din cele 21,7 miliarde de euro alocate inițial de Comisia Europeană, România a reușit să încaseze până acum doar 10,72 miliarde de euro – aproximativ jumătate din suma disponibilă. Restul banilor […] Articolul PNRR, cursă contra cronometru. Stadiul realizării componentelor apare prima dată în PS News.
19:30
Începând de astăzi, coletele cu bunuri provenite din afara Uniunii Europene, cu o valoare comercială declarată sub 150 de euro, sunt taxate suplimentar la intrarea pe teritoriul României. Potrivit noilor reglementări, fiecare astfel de colet, inclusiv pentru comenzile de pe platforme precum Shein, Temu și AliExpress, va fi supus unei taxe fixe de 25 de lei. […] Articolul A intrat în vigoare taxa pe coletele din afara UE. Cât se plătește apare prima dată în PS News.
19:30
România, locul 41 în clasamentul economiilor lumii. A depăşit state ca Ungaria sau Portugalia # PSNews.ro
România ocupă locul 41 în clasamentul economiilor lumii, potrivit datelor FMI privind PIB-ul nominal din 2024-2025. Cu un PIB nominal estimat la 423 de miliarde de dolari, România face parte din grupul economiilor de dimensiune medie. Depășeşte economii precum Kuweit, Ungaria, Slovacia, Cehia sau Portugalia. În anul 2024, România ocupa locul 43 în clasament. PIB-ul nominal […] Articolul România, locul 41 în clasamentul economiilor lumii. A depăşit state ca Ungaria sau Portugalia apare prima dată în PS News.
18:10
Anul ”Nadia Comăneci”. La 10 iulie 2025, președintele Nicușor Dan a semnat decretul pentru promulgarea Legii privind instituirea anului 2026 ca ‘Anul Nadia Comăneci’. Se marchează astfel împlinirea a 50 de ani de la legendarele performanțe ale gimnastei românce la cea de-a XXI-a ediție a Jocurilor Olimpice de vară, în 1976, la Montreal. Potrivit legii, se […] Articolul A început anul ”Nadia Comăneci” apare prima dată în PS News.
18:10
Schimbări majore în finanţarea medicinei de familie. Guvernul a redus plata per pacient. A crescut plata pe consultații # PSNews.ro
Se schimbă distribuţia fondului alocat asistenţei medicale primare în favoarea plăţilor per serviciu în defavoarea celor per capita. De asemenea, valoarea punctului per serviciu va creşte anul viitor cu circa 29%, la 10,3 lei. Valoarea punctului per capita scade cu aproape 32%. Măsurile sunt prevăzute într-o ordonanţă de urgenţă aprobată marţi de Executiv, la propunerea […] Articolul Schimbări majore în finanţarea medicinei de familie. Guvernul a redus plata per pacient. A crescut plata pe consultații apare prima dată în PS News.
18:10
Află când nu se fac nunți în 2026 (posturi, Săptămâna Luminată, perioada Crăciun–Bobotează) și care sunt cele mai bune perioade pentru o nuntă. În România, întrebarea „când nu se fac nunți?” apare aproape mereu dintr-un motiv simplu: cununia religioasă are rânduieli clare (posturi, sărbători mari), iar majoritatea cuplurilor își aleg data în funcție de ele. […] Articolul Când se fac și când nu se fac nunți în 2026. Calendar complet pentru noul an apare prima dată în PS News.
17:40
Cetăţenii Uniunii Europene aflaţi în Republica Moldova pot de astăzi să efectueze apeluri, să trimită mesaje şi să utilizeze datele mobile fără costuri suplimentare. Acelaşi lucru este valabil şi pentru cetăţenii moldoveni aflaţi în statele membre ale UE. Totul în aceleaşi condiţii ca în ţara de origine. Eliminarea tarifelor de roaming în UE, prin programul […] Articolul Telefonie şi internet mobil fără costuri suplimentare pentru cetăţenii UE în R. Moldova apare prima dată în PS News.
17:40
Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat, după o serie de înfrângeri în justiţie, că administraţia sa retrage Garda Naţională din Chicago, Los Angeles şi Portland. El a precizat în social media că forţele federale „se vor întoarce”, dacă rata criminalităţii va creşte. Liderii locali din aceste oraşe şi democraţii au declarat că desfăşurarea forţelor federale, […] Articolul Donald Trump retrage Garda Naţională din Chicago, Los Angeles şi Portland apare prima dată în PS News.
17:40
Agenţia Naţională de Transplant: 91 de donatori la nivel naţional în 2025. Cel mai bun an de după 2016 # PSNews.ro
Agenţia Naţională de Transplant anunţă că anul 2025 s-a încheiat cu 92 de donatori la nivel naţional. A fost cel mai bun an de după 2016. Ultima prelevare de organe a avut loc miercuri. ”Pe 31 decembrie a avut loc ultima prelevare din anul 2025, un an care se încheie cu un rezultat remarcabil: 91 […] Articolul Agenţia Naţională de Transplant: 91 de donatori la nivel naţional în 2025. Cel mai bun an de după 2016 apare prima dată în PS News.
17:40
Din acest an, călătorii se pot aștepta la schimbări semnificative la călătoriile cu avionul. După un an plin de surprize și tulburări, industria aeronautică speră că 2026 va aduce ceva rar. O perioadă de relativ calm – dar dacă această dorință se va împlini este o altă problemă, scrie CNN. Călătorii se pot aștepta la […] Articolul Călătoria cu avionul în 2026 se poate schimba semnificativ apare prima dată în PS News.
17:40
Cipru a preluat preşedinţia rotativă a Consiliului UE. Oana Ţoiu: Trebuie să lucrăm pentru o Uniune mai puternică # PSNews.ro
„Așteptăm cu interes o colaborare fructuoasă între România și Cipru pentru a oferi beneficii concrete cetățenilor noștri”. Este mesajul ministrei de Externe Oana Ţoiu, după ce Cipru a preluat preşedinţia Consiliului Uniunii Europene. Preşedinţia se roteşte la fiecare şase luni între cele 27 de state membre ale blocului european. „România salută începutul Președinției Ciprului la […] Articolul Cipru a preluat preşedinţia rotativă a Consiliului UE. Oana Ţoiu: Trebuie să lucrăm pentru o Uniune mai puternică apare prima dată în PS News.
17:40
Zohran Mamdani a fost învestit, oficial, în funcția de primar al orașului New York, joi dimineața. Evenimentul a avut loc imediat după ce bila de Anul Nou a căzut în Times Square, relatează The New York Times. Ceremonia restrânsă s-a desfăşurat într-o stație de metrou abandonată de lângă Primărie. Cu patru minute înainte de miezul nopții, […] Articolul Zohran Mamdani, primul primar al New York-ului care a depus jurământul pe Coran apare prima dată în PS News.
17:40
Reguli noi pentru șoferii români. Cele mai mari schimbări din ultimul deceniu privind taxarea rutieră, în 2026 # PSNews.ro
Cele mai importante modificări din ultimul deceniu privind taxarea rutieră vor fi aplicate din acest an. Astfel, vehiculele grele trec la un sistem de plată pe kilometru. Rovinieta pentru vehiculele ușoare este actualizată cu criterii noi de valabilitate și încadrare pe clase de emisii. Începând din 2026, vehiculele cu masa totală maximă autorizată peste 3,5 […] Articolul Reguli noi pentru șoferii români. Cele mai mari schimbări din ultimul deceniu privind taxarea rutieră, în 2026 apare prima dată în PS News.
17:40
IGPR: Poliţiştii au intervenit, în ultima zi din 2025, la 2.475 evenimente. Sancţiuni de 1.542.800 de lei # PSNews.ro
Inspectoratul General al Poliţiei Române anunţă că poliţiştii au intervenit, în ultima zi din 2025, la 2.475 de evenimente. Dintre acestea 2.149 au fost sesizate prin 112. Au fost sesizate peste 750 de infracţiuni. 293 contra persoanei, 185 contra patrimoniului, 101 la regimul armelor, muniţiilor, substanţelor toxice şi explozive, 65 la regimul siguranţei rutiere. Poliţiştii […] Articolul IGPR: Poliţiştii au intervenit, în ultima zi din 2025, la 2.475 evenimente. Sancţiuni de 1.542.800 de lei apare prima dată în PS News.
17:40
Ţara europeană care reintroduce serviciul militar obligatoriu. Ce se întâmplă cu cei care refuză încorporarea # PSNews.ro
Serbia va reintroduce în curând serviciului militar regulat. De această măsură urmează să beneficieze întreaga societate, a anunțat președintele sârb Aleksandar Vucic. Vucic a subliniat că Serbia își consolidează capacitățile de apărare într-un mod măsurat. Scopul este de a descuraja orice potențial agresor. Durata și scopul serviciului militar Într-o intervenție la Pink TV, Vucic a declarat că […] Articolul Ţara europeană care reintroduce serviciul militar obligatoriu. Ce se întâmplă cu cei care refuză încorporarea apare prima dată în PS News.
16:40
IRCC este indicele care aduce vești mai bune pentru românii cu credite în lei. A fost publicată o scădere semnificativă a acestuia, potrivit datelor oficiale. Indicele de referință pentru creditele consumatorilor a coborât la 5,68% pe an. În urmă cu trei luni era 6,06% pe an, nivel considerat cel mai ridicat de până acum. IRCC […] Articolul Rate mai mici pentru români la început de 2026. A scăzut indicele IRCC apare prima dată în PS News.
16:30
Cel mai mare strat de zăpadă este de 124 de centimetri măsurat în stația meteo de la Vârful Omu din Munții Bucegi. Următorul este cel de 80 de centimetri la Bâlea Lac, potrivit informațiilor publicate pe site-ul ANM. La Bâlea Lac este cea mai multă zăpadă, dar și cel mai frig din județul Sibiu. Temperatura […] Articolul Strat de zăpadă record în Bucegi și Făgăraș. 124 cm la Vârful Omu, 80 cm la Bâlea Lac apare prima dată în PS News.
16:30
Petreceri de Revelion încheiate cu apeluri la 112. Peste 700 de oameni au chemat Salvarea în Bucureşti şi Ilfov # PSNews.ro
Românii au încins liniile telefonice de Revelion, și nu doar pentru a apela cunoscuții sau rudele, ci și medicii, anunță Digi24. În toiul petrecerilor, mulți au făcut excese, ajungând la camerele de gardă ale spitalelor. 702 români au avut nevoie de intervenția medicilor doar în București și Ilfov. Cinci persoane rănite de petarde La Ambulanța […] Articolul Petreceri de Revelion încheiate cu apeluri la 112. Peste 700 de oameni au chemat Salvarea în Bucureşti şi Ilfov apare prima dată în PS News.
16:30
Miruţă după atacurile ruşilor către porturile ucrainene: Nu au fost pătrunderi neautorizate în spaţiul nostru aerian # PSNews.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, afirmă joi că sistemul de supraveghere al MApN a identificat vehicule aeriene lansate de Federaţia Rusă către porturile ucrainene de la Dunăre, pe direcţia Ismail. El precizează că nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional. ”Războiul şi teroarea nu ţin cont nici de revelion, nici de Sfântul Vasile. […] Articolul Miruţă după atacurile ruşilor către porturile ucrainene: Nu au fost pătrunderi neautorizate în spaţiul nostru aerian apare prima dată în PS News.
16:30
În 2026 vom circula în primul tunel veritabil de autostradă din România. Când va fi gata cel mai lung # PSNews.ro
Asociația Construim România a prezentat în ultima zi a anului 2025 previziuni privind finalizarea tunelurilor de autostradă aflate în lucru anul acesta. Orimul tunel veritabil de autostradă din România, cel din secțiunea 4 a A1 Sibiu – Pitești, constuit de Porr, ar urma să fie deschis traficului în august anul viitor. Cel mai lung, respectiv […] Articolul În 2026 vom circula în primul tunel veritabil de autostradă din România. Când va fi gata cel mai lung apare prima dată în PS News.
16:30
„A fost ca la Colectiv!”. Un român a ajutat la evacuarea a zeci de oameni din barul care a explodat în Crans-Montana # PSNews.ro
Un român aflat întâmplător în apropierea barului care a luat foc în noaptea de Revelion la Crans Montana spune că a reușit să salveze peste 80 de persoane. El estimează că aproximativ 70 de oameni și-au pierdut viața în tragedia care a șocat Elveția. Românul stabilit în Elveția a povestit pentru Digi 24 clipele de […] Articolul „A fost ca la Colectiv!”. Un român a ajutat la evacuarea a zeci de oameni din barul care a explodat în Crans-Montana apare prima dată în PS News.
16:30
Nivelul accizelor la bere, vin, alcool și combustibili urcă din nou chiar de astăzi, a doua oară în ultimele șase luni. Astfel, acciza la bere crește la 5,83 lei/hl grad Plato, de la 5,30 lei. Pentru vinuri liniștite creşte la 11 lei/hl, de la 10 lei. Pentru vinuri spumoase la 83,81 lei, de la 76,19 […] Articolul Scumpiri la bere, vin și țigări, de astăzi apare prima dată în PS News.
16:30
Un tren de metrou a deraiat, miercuri noapte, în stația Laminorului de pe Magistrala 4, spun surse Metrorex pentru Gândul. Este vorba de un tren vechi, IVA, care ar fi deraiat din cauza unei defecțiuni la macaz. Incidentul a avut loc la ieșirea din stația Laminorului, când trenul nu avea mai mult de 20 de […] Articolul Incident grav la metrou. Un tren a deraiat pe Magistrala 4, în stația Laminorului apare prima dată în PS News.
16:30
Cipru preia astăzi preşedinţia Consiliului Uniunii Europene. Preşedinţia se roteşte la fiecare şase luni între cele 27 de state membre ale blocului european. Urmând preşedinţiei Danemarcei, până la sfârşitul lunii iunie reprezentanţii ciprioţi vor conduce reuniuni ministeriale. În plus, vor media în disputele dintre statele membre UE. Principalele teme ale UE în prima jumătate a […] Articolul Cipru preia preşedinţia rotativă a Consiliului UE. Negocieri dificile în perspectivă apare prima dată în PS News.
15:20
Anul 2026 aduce 16 zile libere legale pentru angajații din România. Este cu una mai puțin decât în 2025. Asta deoarece pe 1 iunie se suprapun Rusaliile și Ziua Copilului. Aceste zile sunt prilej de relaxare și timp petrecut cu familia, fiind împărțite între sărbători religioase și evenimente istorice importante. Citeşte mai mult aici. Articolul Care sunt zilele libere din 2026. Tradiție oprită de Bolojan apare prima dată în PS News.
15:20
Manole: În 2026 voi fi de partea celor care au nevoie de protecţie şi de instituţii care să fie alături de ei # PSNews.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a afirmat că 2025 a fost un an greu, cu decizii dificile. El a apreciat însă că s-a reuşit implementarea unor măsuri pentru persoanele vulnerabile. ”În 2026 voi rămâne de partea celor care au nevoie de protecţie, de şanse reale şi de instituţii care să fie cu adevărat alături de ei”, […] Articolul Manole: În 2026 voi fi de partea celor care au nevoie de protecţie şi de instituţii care să fie alături de ei apare prima dată în PS News.
15:20
VIDEO Tragedie în Crans-Montana. Au murit zeci de oameni. N. Dan a transmis un mesaj de condoleanţe. Demersuri MAE # PSNews.ro
Elveţia este în doliu în primele ore ale anului 2026. O explozie într-un bar a provocat probabil „zeci de morţi” şi circa 100 de răniţi în Crans Montana, o staţiune de schi din cantonul Valais, a anunţat joi, poliţia locală. MAE de la Bucureşti transmite că se fac demersuri pentru a afla dacă sunt şi […] Articolul VIDEO Tragedie în Crans-Montana. Au murit zeci de oameni. N. Dan a transmis un mesaj de condoleanţe. Demersuri MAE apare prima dată în PS News.
15:20
VIDEO Incident la Timişoara, de Revelion. Artificii scăpate de sub control au explodat la joasă înălţime # PSNews.ro
Un incident a avut loc în apropiere de Piaţa Victoriei din Timişoara, acolo unde primăria a organizat petrecerea de Revelion. Mai multe artificii au scăpat de sub control şi au explodat la joasă înălţime. Oamenii au reuşit să fugă şi nimeni nu a fost rănit. Mai multe artificii au explodat la joasă înălţime, în noaptea […] Articolul VIDEO Incident la Timişoara, de Revelion. Artificii scăpate de sub control au explodat la joasă înălţime apare prima dată în PS News.
15:20
Bulgaria în zona euro. Siegfried Mureşan: Poate suntem dezamăgiți, dar dacă respectă criteriile merită să îi felicităm # PSNews.ro
Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan a transmis un mesaj, joi, după aderarea Bulgariei la zona euro. Poate suntem dezamăgiţi că aderă înaintea noastră, dar, dacă respectă criteriile, merită să îi felicităm, spune el. Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan îi felicită pe bulgari pentru aderarea la zona euro ”Felicitări vecinilor noştri bulgari pentru aderarea la zona euro! Poate […] Articolul Bulgaria în zona euro. Siegfried Mureşan: Poate suntem dezamăgiți, dar dacă respectă criteriile merită să îi felicităm apare prima dată în PS News.
15:20
Poliţia finlandeză a confiscat miercuri o navă ce naviga din Rusia, suspectată de sabotarea unui cablu submarin de telecomunicaţii. Cablul leagă Helsinki de Estonia şi traversează Golful Finlandei, zonă afectată de o serie de incidente similare în ultimii ani. Nava de marfă confiscată, „Fitburg”, se îndrepta din portul rus Sankt Petersburg către Israel în momentul […] Articolul Finlanda a confiscat o navă suspectată de sabotaj asupra cablurilor din Marea Baltică apare prima dată în PS News.
15:20
Olanda pregătește una dintre cele mai radicale reforme ale sistemului de pensii din Europa. Schimbarea va intra într-o fază decisivă de astăzi și ar putea deveni un precedent pentru alte state, inclusiv România. Pilonul central al pensiilor ocupaționale olandeze va fi transformat dintr-un sistem colectiv într-unul bazat pe conturi individuale. Vor fi legate direct de […] Articolul Reformă radicală într-o ţară europeană. Renunță la modelul clasic de pensii de stat apare prima dată în PS News.
15:20
George Clooney a primit cetățenia franceză în procedură accelerată. Cine a intervenit pentru el # PSNews.ro
Actorul american George Clooney a primit cetățenia franceză după ce în favoarea sa a intervenit ministrul Afacerilor Externe de la Paris. Politico menţionează o scrisoare din 20 octombrie anul curent, trimisă ministrului de Interne francez Laurent Nuñez de către ministrul Afacerilor Externe, Jean-Noël Barrot. Acesta din urmă propune ca superstarul de la Hollywood, soția sa, Amal, și […] Articolul George Clooney a primit cetățenia franceză în procedură accelerată. Cine a intervenit pentru el apare prima dată în PS News.
14:00
Preşedinta Maia Sandu a semnat miercuri un decret prin care opt persoane născute în Federaţia Rusă primesc cetăţenia Republicii Moldova în baza prevederilor legale şi constituţionale ce permit redobândirea cetăţeniei la cerere. Cele opt persoane sunt şase bărbaţi şi două femei, cu vârste cuprinse între 23 şi 48 de ani, toţi născuţi în Federaţia Rusă: […] Articolul Maia Sandu a acordat cetăţenia R. Moldova unor persoane născute în Federaţia Rusă apare prima dată în PS News.
14:00
Alertă la graniţa României în prima zi din 2026. RO-Alert după un nou atac cu drone. Armata a ridicat în aer două F-16 # PSNews.ro
Noi atacuri cu drone ale forțelor ruse asupra infrastructurii portuare ucrainene din proximitatea frontierei cu România au avut loc joi. Sistemul de supraveghere al MApN a identificat vehicule aeriene lansate de Federația Rusă către porturile ucrainene de la Dunăre. Acestea aveau direcția Ismail. În jurul orei 10.00, două aeronave de luptă F-16, din Baza 86 […] Articolul Alertă la graniţa României în prima zi din 2026. RO-Alert după un nou atac cu drone. Armata a ridicat în aer două F-16 apare prima dată în PS News.
14:00
Un şofer a intrat miercuri cu un autovehicul de teren pe pârtie în staţiunea Parâng, judeţul Hunedoara. Când jandarmii au ajuns acolo, autoturismul fusese scos din zona turistică şi era parcat. Şoferul nu se afla în zonă. Autorităţile din judeţul Hunedoara au făcut demersuri pentru identificarea şoferului. Acesta ar fi explicat că are cazare în […] Articolul VIDEO Maşină de teren pe o pârtie din staţiunea Parâng. Explicaţia şoferului apare prima dată în PS News.
14:00
Administrația Națională de Meteorologie a emis, joi, o atenționare Cod galben de vânt, lapoviță, ninsoare și polei în mai multe regiuni. Atenţionarea este valabilă în intervalul 01 ianuarie, ora 10:30 – 03 ianuarie, ora 10:00. Potrivit meteorologilor, aria precipitațiilor se va extinde treptat în vestul, centrul și nord-vestul țării, precum și în toate zonele montane și […] Articolul METEO Trei zile de ninsoare, lapoviță și polei. Meteorologii au emis cod galben apare prima dată în PS News.
14:00
Donald Trump a apărut cu vânătăi pe mâna stângă. S-au relansat întrebările despre starea sa de sănătate # PSNews.ro
Noile vânătăi de pe mâna stângă a lui Donald Trump reînvie întrebările despre starea sa de sănătate. Aceasta la aproape un an după ce Trump a devenit cel mai în vârstă preşedinte care a depus jurământul. În cadrul unei serii de evenimente care au avut loc săptămâna trecută, Trump, în vârstă de 79 de ani, […] Articolul Donald Trump a apărut cu vânătăi pe mâna stângă. S-au relansat întrebările despre starea sa de sănătate apare prima dată în PS News.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.