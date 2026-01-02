VIDEO Încă un drum închis din cauza viscolului. Anunț de ultimă oră de la Poliție
PSNews.ro, 2 ianuarie 2026 17:10
Autorităţile din judeţul Vâlcea au închis, sâmbătă după amiază, drumul care duce către staţiunea Vârful lui Roman, zonă care atrage numeroşi turişti. Interdicţia a fost impusă în condiţiile în care în zona montană a localităţii Horezu ninge abundent iar vântul viscoleşte zăpada. Anterior, Poliţia a permis accesul către acea zonă doar pentru autovehiculele echipate pentru […] Articolul VIDEO Încă un drum închis din cauza viscolului. Anunț de ultimă oră de la Poliție apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 30 minute
17:10
Hidro Prahova: Interdicţiile privind consumul apei din 3 localităţi nu sunt situaţii noi. Problemele – de luni sau ani” # PSNews.ro
Compania Hidro Prahova S.A., cel mai mare furnizor de apă potabilă din judeţul Prahova, a transmis vineri, 2 ianuarie, că problemele legate de calitatea apei din localităţile Măneşti, Balta Doamnei şi Albeşti Paleologu nu sunt recente, ci persistă de luni sau chiar de ani de zile. Reacţia companiei vine după apariţia, începând cu 1 ianuarie […] Articolul Hidro Prahova: Interdicţiile privind consumul apei din 3 localităţi nu sunt situaţii noi. Problemele – de luni sau ani” apare prima dată în PS News.
17:10
Victor Ponta iese la atac: Niciun politician nu va folosi tragedia din Elveția în scopuri politice # PSNews.ro
Victor Ponta a răbufnit după tragedia din Elveția, în care zeci de oameni au murit, iar peste o sută au fost răniți. Incendiul din Crans Montana este asemănător cu cel din Colectiv. Atunci, lui Victor Ponta i s-a cerut demisia, iar premierul a părăsit funcția, ca gest de onoare. „Condoleanțe și solidaritate pentru toate victimele […] Articolul Victor Ponta iese la atac: Niciun politician nu va folosi tragedia din Elveția în scopuri politice apare prima dată în PS News.
17:10
Ministerul de Externe anunţă, vineri, că se află în contact cu familia unui cetăţean român presupus dispărut în urma incendiului din Elveţia. ”În legătură cu tragicul eveniment produs în Elveţia, în staţiunea Crans Montana, Ministerul Afacerilor Externe precizează că Ambasada României la Berna este în contact cu familia unui cetăţean român presupus dispărut în urma […] Articolul Român dat dispărut după incendiul din Elveția. MAE, în contact cu autoritățile locale apare prima dată în PS News.
17:10
Autorităţile din judeţul Vâlcea au închis, sâmbătă după amiază, drumul care duce către staţiunea Vârful lui Roman, zonă care atrage numeroşi turişti. Interdicţia a fost impusă în condiţiile în care în zona montană a localităţii Horezu ninge abundent iar vântul viscoleşte zăpada. Anterior, Poliţia a permis accesul către acea zonă doar pentru autovehiculele echipate pentru […] Articolul VIDEO Încă un drum închis din cauza viscolului. Anunț de ultimă oră de la Poliție apare prima dată în PS News.
17:10
Toni Neacșu: Guvernul a preluat rolul real de legiuitor, Parlamentul a devenit o cameră de validare # PSNews.ro
Avocatul Toni Neacșu susține că anul 2025 a evidențiat o inversare a rolurilor constituționale între Parlament și Guvern, Guvernul exercitând de facto puterea legislativă, iar Parlamentul devenind, în mare parte, o instituție decorativă. Conform articolului 61 din Constituție, „Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român și unica autoritate legiuitoare a țării”, iar Guvernul ar […] Articolul Toni Neacșu: Guvernul a preluat rolul real de legiuitor, Parlamentul a devenit o cameră de validare apare prima dată în PS News.
17:10
Fostul şef al diplomaţiei ucrainene Dmitri Kuleba: Şansele de încetare a războiului în 2026 sunt „zero” # PSNews.ro
Fostul ministru de externe al Ucrainei Dmitri Kuleba consideră că războiul Rusiei împotriva Ucrainei nu se va încheia în 2026, iar şansele ca până la sfârşitul iernii să se ajungă la un armistiţiu sunt nule, relatează UNIAN, care citează un interviu pe care fostul şef al diplomaţiei l-a publicat pe canalul său de YouTube. „Trebuie […] Articolul Fostul şef al diplomaţiei ucrainene Dmitri Kuleba: Şansele de încetare a războiului în 2026 sunt „zero” apare prima dată în PS News.
17:10
VIDEO, FOTO Cum arată și cât costă Wuling Binguo EV, cea mai ieftină mașină electrică din lume # PSNews.ro
Într-o piață auto chineză în plină expansiune cu vehicule electrice, SAIC-GM-Wuling dezvăluie versiunea 2025 a modelului său Binguo EV, o mașină electrică de oraș care își propune să democratizeze mobilitatea cu emisii zero, cu un preț deosebit de competitiv. SAIC-GM-Wuling (SGMW) este o societate mixtă tripartită înființată în 2002, rezultatul unei alianțe între gigantul chinez […] Articolul VIDEO, FOTO Cum arată și cât costă Wuling Binguo EV, cea mai ieftină mașină electrică din lume apare prima dată în PS News.
17:10
Incident ecologic în județul Brașov. 11.000 de oameni au rămas fără apă potabilă. DSU intervine # PSNews.ro
Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă a efectuat o misiune de sprijin pentru comunităţile din judeţul Braşov afectate de întreruperea furnizării apei potabile, în urma unui incident ecologic produs la sursa de captare. Astfel, până în acest moment a fost distribuită o cantitate de 4.000 de litri de apă. Aproximativ 11.000 de consumatori sunt afectaţi în […] Articolul Incident ecologic în județul Brașov. 11.000 de oameni au rămas fără apă potabilă. DSU intervine apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
16:00
De la 1 ianuarie, într-un oraș din România taxa de salubrizare crește de la 170 de lei la 288 de lei pe persoană pe an, ceea ce înseamnă o majorare de aproximativ 70%. Pentru o familie cu doi copii, suma anuală depășește 1.100 de lei doar pentru colectarea gunoiului menajer, conform digi24.ro. Este vorba de […] Articolul Orașul unde taxa pe gunoi crește cu 70%. Ce mesaj transmit localnicii revoltați apare prima dată în PS News.
16:00
Scandal de corupție la Kiev: fost ministru ucrainean, acuzat că a subevaluat terenuri pentru un proiect rezidențial # PSNews.ro
Anchetatorii anticorupție din Ucraina au anunțat miercuri finalizarea investigației într-un dosar de corupție care îl vizează pe fostul viceprim-ministru Oleksii Cernîșov. Acesta a deținut anterior funcția de ministru al Dezvoltării Comunităților și Teritoriilor și este acuzat de implicare într-o amplă schemă imobiliară din Kiev. Concluziile anchetei arată că un dezvoltator imobiliar ar fi pus la punct un mecanism […] Articolul Scandal de corupție la Kiev: fost ministru ucrainean, acuzat că a subevaluat terenuri pentru un proiect rezidențial apare prima dată în PS News.
16:00
Pe cine a ales Zelenski pentru a fi cel mai important consilier al său, în locul lui Andrii Iermak # PSNews.ro
Preşedintele ucrainean a anunţat vineri că l-a ales pe generalul Kirilo Budanov, şeful serviciului de informaţii al armatei (GUR), pentru a-l înlocui pe Andrii Iermak, şeful cancelariei prezidenţiale, care a demisionat la sfârşitul lunii noiembrie pe fondul unui scandal de corupţie. Preşedintele Ucrainei a declarat vineri că i-a oferit funcţia de şef al cabinetului prezidenţial […] Articolul Pe cine a ales Zelenski pentru a fi cel mai important consilier al său, în locul lui Andrii Iermak apare prima dată în PS News.
16:00
Fără ghișee la Sectorul 4: plățile către bugetul local se fac exclusiv online, pentru al șaselea an la rând # PSNews.ro
Pentru al șaselea an consecutiv, toate plățile datorate bugetului local al Sectorului 4 se efectuează exclusiv online, prin ordin de plată sau la aparatele SelfPay, evitându-se, așadar, aglomerația și timpii pierduți la cozi în fața ghișeelor. Contribuabilii din Sectorul 4 al Capitalei, persoane fizice și juridice, pot efectua, începând cu data de 02 ianuarie 2026, […] Articolul Fără ghișee la Sectorul 4: plățile către bugetul local se fac exclusiv online, pentru al șaselea an la rând apare prima dată în PS News.
16:00
Un număr record de afaceri au pus lacătul pe ușă în 2025. În ce oraș s-au închis cele mai multe firme # PSNews.ro
Numărul firmelor care şi-au suspendat activitatea în primele 11 luni din anul 2025 a fost de 17.661, în creştere cu 5,42% comparativ cu perioada similară din 2024, conform datelor publicate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC). Cele mai multe companii care şi-au suspendat activitatea au fost din Bucureşti, respectiv 2.157 (număr în creştere cu […] Articolul Un număr record de afaceri au pus lacătul pe ușă în 2025. În ce oraș s-au închis cele mai multe firme apare prima dată în PS News.
16:00
Ruptură totală la New York: Mamdani revocă din prima zi aplicarea definiției antisemitismului și ordinele pro-Israel # PSNews.ro
Noul primar al New Yorkului și-a început mandatul prin revocarea modului de definire a antisemitismului la nivelul administrației orașului și a măsurilor pro-Israel impuse de predecesorul său, potrivit Mediafax. În chiar prima zi de mandat, primarul orașului New York, Zohran Mamdani, a revocat aplicarea definiției antisemitismului formulată de Alianța Internațională pentru Comemorarea Holocaustului (IHRA) și […] Articolul Ruptură totală la New York: Mamdani revocă din prima zi aplicarea definiției antisemitismului și ordinele pro-Israel apare prima dată în PS News.
16:00
În 2025, Patinoarul Berceni Arena a devenit dintr-o destinație sportivă, un spațiu al comunității # PSNews.ro
Anul 2025 a transformat Berceni Arena dintr-o destinație sportivă într-un veritabil spațiu al comunității, unde pasiunea pentru gheață s-a împletit armonios cu educația și spiritul de echipă. Prin programul „Creștem Campioni”, sute de copii au descoperit aici curajul primilor pași pe patine, transformând arena într-un loc de învățare și disciplină. De la sesiunile de […] Articolul În 2025, Patinoarul Berceni Arena a devenit dintr-o destinație sportivă, un spațiu al comunității apare prima dată în PS News.
16:00
VISA arată că 2026 va depăși 2025 în privința evoluției plăților digitale. De la cumpărături cu agenţi AI la progrese majore în utilizarea stablecoin, anul viitor va depăşi 2025 – deja un an excepţional – în ceea ce priveşte evoluţia plăţilor digitale, arată un studiu VISA. Va crește comerțul cu agenți AI, iar stablecoin-urile își […] Articolul Începutul sfârșitului pentru banii cash: 2026 va fi anul exploziei plăților digitale apare prima dată în PS News.
16:00
Bloomberg: Cei mai bogați 500 de oameni ai lumii au devenit și mai bogați. Câștiguri record în 2025 # PSNews.ro
Creșterea piețelor financiare și entuziasmul legat de inteligența artificială au adus un an excepțional miliardarilor lumii, cu averi împinse la maxime istorice. Cei mai bogați 500 de oameni ai planetei au înregistrat în 2025 cel mai bun an din istorie în ceea ce privește creșterea averilor, arată datele Indicelui Bloomberg al Miliardarilor. Evaluarea arată o creștere fără […] Articolul Bloomberg: Cei mai bogați 500 de oameni ai lumii au devenit și mai bogați. Câștiguri record în 2025 apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
15:00
Nu putem ști cu exactitate cum va arăta anul 2026, dar un lucru rămâne sigur: politica nu se oprește niciodată. Alegerile schimbă guverne, războaiele redesenează granițe, pandemiile zguduie viața cotidiană, iar organismul fragil al democrației rămâne într-o agitație continuă. În astfel de momente, lectura devine o formă de orientare — un mod de a privi […] Articolul Politico: Cele 13 cărți care te vor ajuta să supraviețuiești în 2026 apare prima dată în PS News.
15:00
Nou mesaj Ro-Alert în Tulcea. Drone la granița cu România. Avioane F-16, ridicate de la Fetești # PSNews.ro
Autoritățile au emis vineri un nou mesaj Ro-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea, după ce au fost detectate drone la granița cu România. Sistemele de supraveghere ale Ministerului Apărării Naționale au identificat, sâmbătă, drone aeriene lansate de Federația Rusă către porturile ucrainene de la Dunăre, aflate în apropierea frontierei cu România. În urma […] Articolul Nou mesaj Ro-Alert în Tulcea. Drone la granița cu România. Avioane F-16, ridicate de la Fetești apare prima dată în PS News.
15:00
Turiştii aflaţi pe Valea Prahovei pot urca, sâmbătă, cu instalaţiile de transport pe cablu doar până la cota 1400 din Bucegi. Instalaţiile are urcă la cota 2000 şi care deservesc domeniul schiabil al staţiunii Sinaia sunt oprite, din cauza vântului puternic. Instalaţiile de transport pe cablu care urcă la cota 2000 din munţii Bucegi şi […] Articolul Domeniul schiabil din Sinaia, închis din nou din cauza vântului puternic apare prima dată în PS News.
15:00
PSYOPS, noul front al apărării NATO: cum influențează războiul psihologic securitatea modernă # PSNews.ro
Operațiunile psihologice, cunoscute sub acronimul PSYOPS, sunt tot mai frecvent considerate un element esențial al apărării moderne în cadrul NATO. În contextul transformării mediului de securitate și al creșterii importanței spațiului informațional, mai multe state membre investesc în dezvoltarea unor structuri capabile să influențeze percepții, comportamente și procese decizionale, atât în timp de pace, cât […] Articolul PSYOPS, noul front al apărării NATO: cum influențează războiul psihologic securitatea modernă apare prima dată în PS News.
15:00
Miruță: O aeronavă din România va transporta 6 tineri cu arsuri grave în urma incendiului de la Crans-Montana # PSNews.ro
Ministrul Apărării, Radu Mituţă, anunţă, vineri, că, în urma deciziei Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, o aeronavă militară este pregătită să decoleze pentru a transporta, de la Lausanne spre Paris, şase tineri cu arsuri grave în urma incendiului de la Crans-Montana. Ministrul a explicat că Armata oferă sprijinul, ”fără a întreba cine plăteşte cheltuielile, […] Articolul Miruță: O aeronavă din România va transporta 6 tineri cu arsuri grave în urma incendiului de la Crans-Montana apare prima dată în PS News.
15:00
Cum a luat naștere arsenalul devastator de drone AI al Ucrainei: „Viespile” și „Bondarii” care au speriat Kremlinul # PSNews.ro
În ultimul an, războiul cu drone s-a schimbat radical. Dacă multe dintre vehiculele fără pilot depind încă de un operator uman aflat la distanță, cele mai noi modele – precum Bumblebee („Bondar”) și Hornet („Viespe”) – pot urmări și lovi ținte cu ajutorul inteligenței artificiale, fără intervenție umană. Aceste arme autonome au fost testate și […] Articolul Cum a luat naștere arsenalul devastator de drone AI al Ucrainei: „Viespile” și „Bondarii” care au speriat Kremlinul apare prima dată în PS News.
14:00
Victor Negrescu: Nu este suficient să bifăm proiecte. 2026 va testa capacitatea României de a folosi fondurile UE # PSNews.ro
Vicepreşedintele Parlamentului European, Victor Negrescu (PSD), consideră că 2026 este „un an decisiv pentru banii europeni de care dispune România”, fiind importantă o bună prioritizare a proiectelor. „Nu este suficient doar să bifăm proiecte”, crede Negrescu, menţionând că avem nevoie de „proiecte bine gândite, de decizii rapide şi de o legătură reală între Bruxelles şi […] Articolul Victor Negrescu: Nu este suficient să bifăm proiecte. 2026 va testa capacitatea României de a folosi fondurile UE apare prima dată în PS News.
14:00
R. Moldova a intrat în zona de roaming a UE: tarife naționale pentru apeluri și internet, de la 1 ianuarie 2026 # PSNews.ro
Republica Moldova face un nou pas concret spre integrarea europeană. Începând cu 1 ianuarie 2026, cetățenii moldoveni beneficiază de roaming la tarife naționale în Uniunea Europeană, în baza principiului „roam like at home”, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău. Decizia a fost adoptată de Consiliul Uniunii Europene la 25 iulie 2025 și permite […] Articolul R. Moldova a intrat în zona de roaming a UE: tarife naționale pentru apeluri și internet, de la 1 ianuarie 2026 apare prima dată în PS News.
14:00
O avalanşă de mari dimensiuni a fost declanşată, vineri, de către doi schiori în zona Bâlea Lac din Munţii Făgăraş. Din fericire, cei doi nu au fost surprinşi de zăpadă, transmite News.ro. ”În cursul zilei de astăzi, în Munţii Făgăraş, zona Bâlea Lac, s-a produs o avalanşă de mari dimensiuni, declanşată accidental de doi schiori […] Articolul VIDEO / FOTO Avalanşă de mari dimensiuni în Munţii Făgăraş. Recomandările Salvamont apare prima dată în PS News.
14:00
Academiile României și Moldovei reafirmă vocația unității românești și rolul lor în consolidarea identității naționale # PSNews.ro
Academia Română și Academia de Științe a Moldovei au emis marți o declarație comună prin care se reafirmă rolul fundamental al instituțiilor academice în consolidarea identității naționale și vorbește despre ”dispariția de facto a hotarului artificial de-a lungul Prutului”. Declarația, semnată de președintele Academiei Române, acad. Ioan-Aurel Pop, și președintele Academiei de Științe a Moldovei, […] Articolul Academiile României și Moldovei reafirmă vocația unității românești și rolul lor în consolidarea identității naționale apare prima dată în PS News.
14:00
Într-un discurs de Anul Nou, prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat că 2026 va fi „un an al accelerării poloneze”, promițând să construiască „cea mai puternică armată din Europa” și să intensifice investițiile în infrastructură, potrivit Digi24. Prezentând prioritățile guvernului pentru 2026, Donald Tusk a anunțat accelerarea expansiunii militare„ continuarea marilor proiecte de infrastructură și […] Articolul Donald Tusk promite că Polonia va construi „cea mai puternică armată din Europa” apare prima dată în PS News.
14:00
Senator AUR: România reală are un deficit de 130 de miliarde de lei. Reducerea anunțată de Guvern e o iluzie contabilă # PSNews.ro
Senatorul AUR Petrișor Peiu lansează critici dure la adresa modului în care Guvernul prezintă execuția bugetară pe primele 11 luni din 2025, susținând că datele oficiale maschează o deteriorare accentuată a finanțelor publice. Potrivit calculelor prezentate de Peiu, veniturile curente ale statului – care includ impozite, taxe, contribuții și venituri nefiscale – s-au ridicat la […] Articolul Senator AUR: România reală are un deficit de 130 de miliarde de lei. Reducerea anunțată de Guvern e o iluzie contabilă apare prima dată în PS News.
14:00
Un nou raport arată că 2025 a fost unul dintre cei mai grei ani ai Ucrainei de la începutul invaziei # PSNews.ro
Un nou raport arată cât de dur a fost anul 2025 pentru Ucraina, dezvăluind amploarea avansului teritorial al Rusiei. Analiza scoate la iveală cifre care conturează unul dintre cei mai dificili ani pentru Kiev de la începutul invaziei, potrivit Digi24. Forțele ruse au ocupat în 2025 aproximativ 4.336 km² de teritoriu ucrainean, sub 1% din […] Articolul Un nou raport arată că 2025 a fost unul dintre cei mai grei ani ai Ucrainei de la începutul invaziei apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
13:00
IRES: Românii intră în 2026 cu așteptări scăzute, temeri mari și puțină încredere în stat. Ce își doresc cel mai mult # PSNews.ro
Românii intră în 2026 cu așteptări scăzute, temeri mari și puțină încredere în stat, arată cel mai recent sondaj național realizat de Institutul Român pentru Evaluare și Strategie (IRES), în luna decembrie 2025. Tabloul general indică o societate obosită, mai degrabă preocupată de supraviețuirea personală decât de direcția țării, în contextul în care optimismul colectiv […] Articolul IRES: Românii intră în 2026 cu așteptări scăzute, temeri mari și puțină încredere în stat. Ce își doresc cel mai mult apare prima dată în PS News.
13:00
Alexandru Nazare: 2026 va aduce mai multă predictibilitate și claritate pentru antreprenori şi mediul de afaceri # PSNews.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, anunţă că se uită „cu încredere şi optimism” la anul 2026, stabilizarea fiscal-bugetarǎ fiind unul din elementele cheie. Acesta transmite că anul 2025 a fost încheiat cu rezultate solide obţinute „prin rigoare bugetară, decizii asumate şi un management mai eficient al banilor publici”, potrivit News.ro. „Până în ultima zi a anului, […] Articolul Alexandru Nazare: 2026 va aduce mai multă predictibilitate și claritate pentru antreprenori şi mediul de afaceri apare prima dată în PS News.
13:00
În 2025, Românii şi-au luat concedii medicale în valoare de un miliard de lei. Anunțul ministrului Finanțelor # PSNews.ro
Ministrul de Finanţe îşi menţine optimismul de anul trecut, şi la începutul lui 2026, în ceea ce priveşte stabilitatea economică a României şi credibilitatea acesteia în faţa organismelor internaţionale. Alexandru Nazare spune că vorbim de „rezultate solide, care ne permit să intrăm în 2026 cu încredere şi optimism.’ Ba mai mult, au fost aduse la […] Articolul În 2025, Românii şi-au luat concedii medicale în valoare de un miliard de lei. Anunțul ministrului Finanțelor apare prima dată în PS News.
13:00
Motivele pentru care România rămâne în afara zonei euro. Cât de departe suntem de adoptarea monedei unice # PSNews.ro
Bulgaria a devenit joi, 1 ianuarie 2026, al 21-lea stat membru al zonei euro, în timp ce România continuă să rămână în afara monedei unice, pe fondul unui deficit bugetar ridicat, al dezechilibrelor fiscale persistente și al lipsei unui consens politic clar privind adoptarea euro. După această extindere, numărul statelor din Uniunea Europeană care nu […] Articolul Motivele pentru care România rămâne în afara zonei euro. Cât de departe suntem de adoptarea monedei unice apare prima dată în PS News.
12:10
Bulgaria, în prima zi după trecerea la euro. Comercianții, reticenți cu noua monedă: „Lucrez cu leva, domnule” # PSNews.ro
Bulgaria a trecut la Euro de la 1 ianuarie, însă toată lumea s-a pregătit pentru schimbare. Clienții care au vrut să plătească în moneda europeană au avut o surpriză: fie li s-a spus să achite în leva, fie au primit restul în moneda bulgară, potrivit Stirilor PRO TV, care citeză presa din Bulgaria. Nu-mi da […] Articolul Bulgaria, în prima zi după trecerea la euro. Comercianții, reticenți cu noua monedă: „Lucrez cu leva, domnule” apare prima dată în PS News.
12:10
Programul slujbei de Bobotează la Catedrala Patriarhală. Când vor primi credincioșii Agheasma Mare # PSNews.ro
Pe 6 ianuarie 2026, credincioșii sunt așteptați la Catedrala Patriarhală Sfinții Împărați Constantin și Elena din București pentru a marca sărbătoarea Botezului Domnului. Ceremoniile vor începe cu Sfânta Liturghie, de la ora 8:30, iar la ora 10:30, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel va oficia Slujba Sfințirii Mari a apei (Agheasma Mare) în pridvorul Reședinței Patriarhale. Începând […] Articolul Programul slujbei de Bobotează la Catedrala Patriarhală. Când vor primi credincioșii Agheasma Mare apare prima dată în PS News.
12:10
Până să-i ajutăm noi ne ajută ei: Tranzacţii şi investiţii făcute în România de antreprenori şi companii din Ucraina # PSNews.ro
În timp ce autostrada A7 se construieşte şi pacea se discută la Washington, iar România aşteaptă să pună umărul la reconstrucţia Ucrainei, ne cumpără investitori ucraineni pe noi. Gigantul industrial Metinvest, controlat de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov, a finalizat recent achiziția fabricii ArcelorMittal Tubular Products din Iași, unitate specializată în producția de țevi structurale sudate […] Articolul Până să-i ajutăm noi ne ajută ei: Tranzacţii şi investiţii făcute în România de antreprenori şi companii din Ucraina apare prima dată în PS News.
12:00
Sezonul de schi s-a deschis în Poiana Brașov: ce pârtii sunt deschise și cum circulă transportul pe cablu # PSNews.ro
Sezonul de schi s-a deschis oficial în Poiana Brașov, iar pârtiile pentru începători și experți sunt pregătite să primească turiștii. Transportul pe cablu funcționează integral, de la Telegondolă la telescaune și teleschiuri, pentru a facilita accesul pe întreg Masivul Postăvaru. „Am deschis sezonul de schi în Poiana Brașov! Se schiază în zona superioară a pârtiilor […] Articolul Sezonul de schi s-a deschis în Poiana Brașov: ce pârtii sunt deschise și cum circulă transportul pe cablu apare prima dată în PS News.
12:00
Povestea studentului de 19 ani care a scăpat miraculos din iadul de la Crans-Montana: „Asta ne-a salvat” # PSNews.ro
Doar un sfert de oră. Atât a stat între Oscar și moarte. În dimineața de Anul Nou, cu puțin înainte ca infernul să se dezlănțuie în barul „Le Constellation” din Crans-Montana, tânărul a vrut să intre acolo împreună cu prietenii săi. Nu a mai apucat. O succesiune de întâmplări aparent banale i-a salvat viața. Localul […] Articolul Povestea studentului de 19 ani care a scăpat miraculos din iadul de la Crans-Montana: „Asta ne-a salvat” apare prima dată în PS News.
12:00
Sistemul de finanțare pentru medicii de familie se schimbă în 2026. Mai mulți bani alocați per serviciu # PSNews.ro
Un act normativ aprobat în ultima şedinţă de Guvern din 2025 schimbă distribuţia fondului alocat asistenţei medicale primare în favoarea plăţilor per serviciu în defavoarea celor per capita. De asemenea, valoarea punctului per serviciu va creşte anul viitor cu circa 29%, la 10,3 lei, iar valoarea punctului per capita scade cu aproape 32%. Măsurile sunt […] Articolul Sistemul de finanțare pentru medicii de familie se schimbă în 2026. Mai mulți bani alocați per serviciu apare prima dată în PS News.
12:00
Doar câteva zile îi mai despart pe elevi de finalul vacanței de iarnă, însă calendarul școlar aduce vești bune pentru următoarele luni. Anul 2026 include mai multe perioade de pauză, distribuite pe etape, care vor fragmenta semnificativ a doua jumătate a anului școlar. Cum este organizată vacanța „de schi” în funcție de județ În intervalul […] Articolul Calendarul vacanțelor și examenelor în 2026: când au liber elevii din România apare prima dată în PS News.
12:00
HARTĂ Meteorologii anunţă ninsori şi viscol, în mai multe zone ale ţării, până sâmbătă seară # PSNews.ro
Meteorologii au emis, vineri, mai multe avertizări cod galben şi cod portocaliu de precipitaţii şi vânt puternic, care vizează mai multe regiuni ale ţării şi zonele montane, până sâmbătă seară. Se va depune strat nou de zăpadă, care în zonele înalte poate ajunge şi la 50 de centimetri. În mai multe regiuni este aşteptat viscol. […] Articolul HARTĂ Meteorologii anunţă ninsori şi viscol, în mai multe zone ale ţării, până sâmbătă seară apare prima dată în PS News.
Acum 8 ore
10:50
ANM: Prognoza meteo până la începutul lui februarie. Zonele unde va fi mai mult ger decât normalul perioadei # PSNews.ro
Meteorologii au emis, vineri, estimările pentru perioada 05.01.2026 – 02.02.2026, care arată temperaturi mai scăzute decât normalul perioadei, săptămâna viitoare, în mai multe regiuni ale ţării. Săptămâna 05.01.2026 – 12.01.2026 Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, nordice, nord-estice şi local în cele centrale, dar şi […] Articolul ANM: Prognoza meteo până la începutul lui februarie. Zonele unde va fi mai mult ger decât normalul perioadei apare prima dată în PS News.
10:50
„Europa nu stă la mila marilor puteri”. Avertisment ferm al liderilor UE, în contextul turbulențelor globale # PSNews.ro
Europenii au traversat câțiva ani dificili, iar Revelionul nu a adus prea multe motive de optimism. Rusia continuă bombardamentele asupra Ucrainei, sunt semnalate noi acte de sabotaj asupra cablurilor submarine, iar Washingtonul pare să se îndepărteze treptat de aliații săi tradiționali din Uniunea Europeană, notează jurnaliștii Kyiv Post. În acest context de presiuni multiple, cancelarul […] Articolul „Europa nu stă la mila marilor puteri”. Avertisment ferm al liderilor UE, în contextul turbulențelor globale apare prima dată în PS News.
10:50
Românii s-au înghesuit la Therme în prima zi din an. Cozi uriașe și dezamăgire: „Singura baie a fost o baie de mulțime” # PSNews.ro
Prima zi a noului an a transformat Therme București într-un punct de atracție supraaglomerat. Mii de oameni au venit încă de dimineață, iar accesul s-a făcut cu mare dificultate, vizitatorii fiind nevoiți să aștepte la cozi care s-au întins pe parcursul mai multor ore. Imaginile surprinse la fața locului au fost intens distribuite pe rețelele […] Articolul Românii s-au înghesuit la Therme în prima zi din an. Cozi uriașe și dezamăgire: „Singura baie a fost o baie de mulțime” apare prima dată în PS News.
10:50
Raed Arafat anunță sprijin românesc pentru victimele incendiului din Crans-Montana. Ce avertisment transmite # PSNews.ro
Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne și șef al Departamentului pentru Situații de Urgență, a declarat joi seară, după tragedia produsă în stațiunea elvețiană Crans-Montana, că România a oferit sprijin prin Mecanismul European de Protecție Civilă pentru transportul medicalizat al victimelor cu arsuri. „S-a ținut o ședință a CNSU și s-a aprobat […] Articolul Raed Arafat anunță sprijin românesc pentru victimele incendiului din Crans-Montana. Ce avertisment transmite apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
21:30
Vârsta de pensionare crește pentru femei de la 1 ianuarie. Este majorat și stagiul complet de cotizare, potrivit noii legi a pensiilor. Aceasta prevede printre altele și acordarea punctelor de stabilitate pentru persoanele care au depășit o vechime de 25 de ani la data pensionării. De la 1 ianuarie 2026, se continuă creșterea graduală a vârstei […] Articolul Femeile ies mai târziu la pensie din 2026. Vor fi și noi beneficii pentru vechime mare apare prima dată în PS News.
19:50
Cu un an înainte de termenul-limită de implementare, Planul Național de Redresare și Reziliență rămâne una dintre cele mai mari mize economice ale României. Din cele 21,7 miliarde de euro alocate inițial de Comisia Europeană, România a reușit să încaseze până acum doar 10,72 miliarde de euro – aproximativ jumătate din suma disponibilă. Restul banilor […] Articolul PNRR, cursă contra cronometru. Stadiul realizării componentelor apare prima dată în PS News.
19:30
Începând de astăzi, coletele cu bunuri provenite din afara Uniunii Europene, cu o valoare comercială declarată sub 150 de euro, sunt taxate suplimentar la intrarea pe teritoriul României. Potrivit noilor reglementări, fiecare astfel de colet, inclusiv pentru comenzile de pe platforme precum Shein, Temu și AliExpress, va fi supus unei taxe fixe de 25 de lei. […] Articolul A intrat în vigoare taxa pe coletele din afara UE. Cât se plătește apare prima dată în PS News.
19:30
România, locul 41 în clasamentul economiilor lumii. A depăşit state ca Ungaria sau Portugalia # PSNews.ro
România ocupă locul 41 în clasamentul economiilor lumii, potrivit datelor FMI privind PIB-ul nominal din 2024-2025. Cu un PIB nominal estimat la 423 de miliarde de dolari, România face parte din grupul economiilor de dimensiune medie. Depășeşte economii precum Kuweit, Ungaria, Slovacia, Cehia sau Portugalia. În anul 2024, România ocupa locul 43 în clasament. PIB-ul nominal […] Articolul România, locul 41 în clasamentul economiilor lumii. A depăşit state ca Ungaria sau Portugalia apare prima dată în PS News.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.