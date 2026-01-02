Primăria Timişoara anunţă licitaţie de 14,5 milioane de euro pentru reamenajarea centrului cartierului Iosefin

14:30

Președintele ucrainean spune că afirmația Moscovei potrivit căreia ar fi dejucat un atac cu drone asupra reședinței lui Putin arată că Rusia „nu vrea să încheie acest război" Volodimir Zelenski a acuzat Rusia că încearcă să saboteze negocierile de pace și că pregătește bombardarea unor clădiri guvernamentale, după ce Kremlinul a susținut că ar fi […]