Aktual24 | ”Pacea este aproape, câteva săptămâni”. Premierul Poloniei, anunț major, SUA ar putea trimite trupe în Ucraina pentru a asigura menținerea păcii
PressHub, 31 decembrie 2025 04:10
Polonia salută disponibilitatea SUA de a participa la garanțiile de securitate postbelice pentru Ucraina, a declarat, marți, premierul polonez Donald Tusk, afirmând că aceste garanții ar putea include și prezența trupelor americane pe linia de contact dintre Ucraina și Rusia, după încheierea unui eventual acord de pace cu Moscova, relatează Aktual24. Tusk a făcut declarațiile […] Articolul Aktual24 | ”Pacea este aproape, câteva săptămâni”. Premierul Poloniei, anunț major, SUA ar putea trimite trupe în Ucraina pentru a asigura menținerea păcii apare prima dată în PRESShub.
• • •
Alte ştiri de PressHub
Acum o oră
04:20
În Germania, numărul creștinilor practicanți scade semnificativ. În consecință, multe biserici rămân goale. Unele au fost transformate în biblioteci, librării sau chiar magazine de biciclete, relatează Deutsche Welle. Biserica Sfânta Ana este încă o dată aproape plină. Un cor cântă, iar din orgă răsună cântările liturgice. Dar este ultima dată când se slujește în mica […] Articolul Ce se întâmplă cu bisericile care rămân nefolosite? apare prima dată în PRESShub.
04:10
Aktual24 | ”Pacea este aproape, câteva săptămâni”. Premierul Poloniei, anunț major, SUA ar putea trimite trupe în Ucraina pentru a asigura menținerea păcii # PressHub
Polonia salută disponibilitatea SUA de a participa la garanțiile de securitate postbelice pentru Ucraina, a declarat, marți, premierul polonez Donald Tusk, afirmând că aceste garanții ar putea include și prezența trupelor americane pe linia de contact dintre Ucraina și Rusia, după încheierea unui eventual acord de pace cu Moscova, relatează Aktual24. Tusk a făcut declarațiile […] Articolul Aktual24 | ”Pacea este aproape, câteva săptămâni”. Premierul Poloniei, anunț major, SUA ar putea trimite trupe în Ucraina pentru a asigura menținerea păcii apare prima dată în PRESShub.
Acum 2 ore
04:00
Biletele pentru concertele de Anul Nou ale Filarmonicii George Enescu cu dirijorul Vlad Vizireanu și violonistul Remus Azoiței s-au epuizat în mai puțin de 30 de minute # PressHub
Filarmonica George Enescu deschide spectaculos Noul An și a doua parte a Stagiunii 2025-2026 cu două concerte sold-out, pe 8 și 9 ianuarie, la Ateneul Român, avându-i în prim-plan pe dirijorul Vlad Vizireanu și violonistul Remus Azoiței. Programul strălucitor, cu lucrări din repertoriul clasic și romantic, pregătit special pentru aceste seri festive, a făcut ca […] Articolul Biletele pentru concertele de Anul Nou ale Filarmonicii George Enescu cu dirijorul Vlad Vizireanu și violonistul Remus Azoiței s-au epuizat în mai puțin de 30 de minute apare prima dată în PRESShub.
Acum 8 ore
22:40
Reorganizarea ANCOM, suspendată în instanță: neveste de șefi din SRI și Justiție, printre angajații privilegiați # PressHub
Salariații ANCOM au câștigat la Curtea de Apel București proccesul în care a contestat reorganizarea instituției de stat. Printre angajații privilegiați, cu salarii de mii de euro pe lună, o regăsim pe soția adjunctului SRI, general maior Răzvan Ionescu, sau pe nevasta unui procuror DIICOT care a clasat un dosar în care au fost filați, […] Articolul Reorganizarea ANCOM, suspendată în instanță: neveste de șefi din SRI și Justiție, printre angajații privilegiați apare prima dată în PRESShub.
Acum 12 ore
18:40
Președinta de la Chișinău a anunțat extinderea măsurilor anticorupție în justiția din Republica Moldova și cere Executivului să oprească exodul de penali prin Transnistria. Șefa statului atrage atenția și la „sabotajul” din justiție: fenomenul tergiversării dosarelor de mare corupție pentru a le aduce la termenul de prescripție. Transnistria, regiunea pro-rusă necontrolată de autoritățile de la […] Articolul Maia Sandu: Transnistria este folosită ca o cale de a fugi de justiție apare prima dată în PRESShub.
18:00
Aktual24 | Delir de Anul Nou al lui Georgescu: ”Îl somez pe Nicușor Dan să trimită la verificat Statelor Unite și Israelului raportul privind anularea alegerilor” # PressHub
Extremistul pro-rus Călin Georgescu, pretins suveranist, a cerut marți ca raportul autoritășilor române legat de anularea alegerilor să fie trimis pentru ”verificare” și Statelor Unite și Israelului: ”Îl somez public pe Nicușor Dan ca raportul invocat să fie transmis integral, fără omisiuni, către două state capabile să verifice conținutul în mod independent: către Casa Albă, […] Articolul Aktual24 | Delir de Anul Nou al lui Georgescu: ”Îl somez pe Nicușor Dan să trimită la verificat Statelor Unite și Israelului raportul privind anularea alegerilor” apare prima dată în PRESShub.
16:30
Control limitat și întârziat în cazul șefului DNA: ce au cerut procurorii din CSM și ce verifică Inspecția Judiciară # PressHub
Pe 16 decembrie, Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a sesizat Inspecția Judiciară pentru verificarea activității șefului DNA, Marius Voineag. Potrivit surselor Presshub, sesizarea a ajuns foarte târziu, după mai multe zile, la instituția condusă de Roxana Petcu. Mai mult, limitele controlului dispus de procurorii din Consiliu au fost mult restrânse de […] Articolul Control limitat și întârziat în cazul șefului DNA: ce au cerut procurorii din CSM și ce verifică Inspecția Judiciară apare prima dată în PRESShub.
Acum 24 ore
15:30
Ce mai rămâne din Pactul Verde? Comisia Europeană renunță la interzicerea motoarelor cu combustie internă # PressHub
Interdicția generală a Uniunii Europene privind comercializarea de autoturisme noi pe benzină și motorină începând cu 2035 urmează să fie diluată după negocieri cu sectorul auto. Comisia Europeană intenționează să renunțe la interdicția privind producția de motoare cu combustie internă din 2035, permițând producătorilor de automobile să continue să fabrice un număr limitat de vehicule pe benzină și motorină. Conform legislației actuale, aprobată în urmă cu doi ani, toate autoturismele introduse pe piață începând cu 2035 vor trebui să aibă emisii zero de CO2. Sub noua inițiativă, reducerea emisiilor de […] Articolul Ce mai rămâne din Pactul Verde? Comisia Europeană renunță la interzicerea motoarelor cu combustie internă apare prima dată în PRESShub.
15:00
Biroul de informații și relații publice al Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) susține, generalizând nepermis, într-o dezmințire transmisă pe adresa PressHub, că afirmațiile cuprinse în articolul ,„Lăudătorii sistemului judiciar: delegați în funcții de conducere şi magistrați din cercul CSM” sunt „false și lipsite de orice suport factual”. Mai exact, în adresa Biroului de […] Articolul Dezmințire de la Înalta Curte. Judecătorul Lucaciuc nu a ajuns la Cotroceni apare prima dată în PRESShub.
14:50
Aktual24 |Cum a reușit Putin să-i amuțească pe oligarhii ruși. Anul acesta, Rusia a ajuns la cel mai mare număr de miliardari din istorie # PressHub
În timpul războiului cu Ucraina, numărul miliardarilor din Rusia a atins un maxim istoric, însă în cei 25 de ani de când Vladimir Putin este la putere, bogații și influenții cunoscuți drept oligarhi și-au pierdut aproape toată influența politică, relatează BBC, citat de Aktual24. Această evoluție reprezintă o veste bună pentru președintele rus, spun analiștii, […] Articolul Aktual24 |Cum a reușit Putin să-i amuțească pe oligarhii ruși. Anul acesta, Rusia a ajuns la cel mai mare număr de miliardari din istorie apare prima dată în PRESShub.
14:40
În vara anului 2024 am publicat un articol cu un titlu pe care l-am crezut potrivit pentru situația creată de atacul terorist comis de Hamas în 7 octombrie 2023 și de dura reacție militară israeliană care i-a urmat: „În Orientul Mijlociu pacea mai are de așteptat” (presshub.ro, 3 august 2024). De atunci, s-au întâmplat multe […] Articolul „Soluția cu două state” și Premiul Nobel pentru Pace apare prima dată în PRESShub.
14:30
Zelenski acuză Rusia că încearcă să saboteze negocierile de pace prin „minciuni tipic rusești” # PressHub
Președintele ucrainean spune că afirmația Moscovei potrivit căreia ar fi dejucat un atac cu drone asupra reședinței lui Putin arată că Rusia „nu vrea să încheie acest război” Volodimir Zelenski a acuzat Rusia că încearcă să saboteze negocierile de pace și că pregătește bombardarea unor clădiri guvernamentale, după ce Kremlinul a susținut că ar fi […] Articolul Zelenski acuză Rusia că încearcă să saboteze negocierile de pace prin „minciuni tipic rusești” apare prima dată în PRESShub.
10:40
Avocată apropiată de Călin Georgescu contestă la CAB comitetul lui Bolojan pentru modificarea legilor justiției # PressHub
„Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept”, o asociație coordonată de Elena Radu, avocata apropiată de Călin Georgescu, a atacat la Curtea de Apel București decizia guvernului de înființare a Comitetului pentru Modificarea Legilor Justiției. Grupul de lucru înființat de Guvernul Bolojan este contestat acum de avocata Radu, inculpată în dosarul Burci- Romvag, dosar care are […] Articolul Avocată apropiată de Călin Georgescu contestă la CAB comitetul lui Bolojan pentru modificarea legilor justiției apare prima dată în PRESShub.
Ieri
20:50
În zilelele acestea de sărbătoare, rețelele sociale n-au încetat să bage lumea-n sperieți. Dana Hering, una dintre cele mai prezente voci din diaspora românească, semnala în preajma Crăciunului un text sibilinic, prezicând un viitor subru, mai ceva decât nazismul: „Nu va trece mult din 2026 și vor apărea trupe de asalt compuse din voluntari care […] Articolul Dezinformarea și conspirația – căi de afirmare politică. Cazul Piperea apare prima dată în PRESShub.
20:20
Pene de curent în Prahova: peste 21.000 de locuințe fără electricitate în mai multe localități # PressHub
Luni seara, circa 21.000 de locuințe din județul Prahova au rămas fără curent electric. Localitățile afectate includ Câmpina, Azuga și Sinaia. Problemele s-ar datora unei defectări a rețelei de alimentare, relatează HotNews. În jurul orei 18:00 s-a raportat că aproximativ 21.689 de consumatori au fost afectați de lipsa curentului electric. În Câmpina, al doilea oraș […] Articolul Pene de curent în Prahova: peste 21.000 de locuințe fără electricitate în mai multe localități apare prima dată în PRESShub.
15:20
Declarația îi aparține chiar președintelui Ucrainei, relatează BBC, după discuțiile din Florida cu președintele american Donald Trump legate de noua variantă, în 20 de puncta, a unui posibil plan de pace. „I-am spus că deja avem un război și că acesta durează de aproape 15 ani. Prin urmare, mi-aș dori foarte mult ca garanțiile să […] Articolul Zelenski a cerut Statelor Unite garanții de securitate pentru Ucraina pe 30–50 de ani apare prima dată în PRESShub.
15:10
Miza anului 2026 : Intrarea României în „Clubul Bogaților”. Între ambiția aderării la OCDE și rezistența la reformele politice # PressHub
La aproape două decenii de când România și-a asigurat securitatea prin NATO și dezvoltarea prin Uniunea Europeană, țara se pregătește pentru asaltul final asupra ultimei mari redute de politică externă: aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), ce promite României ceva ce i-a lipsit cronic în ultimele decenii și anume reputație ireproșabilă și […] Articolul Miza anului 2026 : Intrarea României în „Clubul Bogaților”. Între ambiția aderării la OCDE și rezistența la reformele politice apare prima dată în PRESShub.
14:20
Aproape jumătate dintre parlamentarii care reprezintă Iașul în actuala legislatură sunt la primul mandat, iar potrivit Ziarului de Iași, tocmai aceștia s-au remarcat printr-o prezență publică mai activă, în timp ce alți aleși, inclusiv cu experiență, au rămas mai degrabă discreți. Cristina Dascălu a bătut toate recordurile în materie de interpelări, una dintre armele parlamentarilor […] Articolul Un an de mandat: ce au realizat parlamentarii ieșeni? apare prima dată în PRESShub.
12:30
CCR amână din nou decizia privind Legea Pensiilor Magistraților: lipsă de cvorum, următorul termen pe 16 ianuarie # PressHub
Curtea Constituțională a amânat, din nou, decizia privind sesizarea Înalții Curți vizavi de Legea Pensiilor Magistraților. Președinta CCR, Simina Tănăsescu, a declarat că motivul suspendării ședinței a fost părăsirea acesteia de către o parte a judecătorilor prezenți. Astfel, cvorumul nu a putut fi întrunit. următorul termen este 16 ianuarie, relatează News.ro. „Am constatat şi astăzi, […] Articolul CCR amână din nou decizia privind Legea Pensiilor Magistraților: lipsă de cvorum, următorul termen pe 16 ianuarie apare prima dată în PRESShub.
Mai mult de 2 zile în urmă
01:40
„Războiul s-ar putea încheia în câteva săptămâni” sau nu: președintele Trump foarte optimist după discuțiile din Florida cu Zelenski # PressHub
Încă nu se știe la ce rezultate concrete au ajuns Trump și Zelenski în cursul întrevederii de duminică din Florida, dar președintele american a declarat că discuțiile au fost constructive și s-a căzut de acord asupra 90 sau chiar 95% din probleme. Se vor crea două grupuri de lucru, american și ucrainean, care vor lucra […] Articolul „Războiul s-ar putea încheia în câteva săptămâni” sau nu: președintele Trump foarte optimist după discuțiile din Florida cu Zelenski apare prima dată în PRESShub.
28 decembrie 2025
21:50
Flota fantomă a Rusiei nu este o flotă, nu este fantomatică și, paradoxal, este perfect reală. Este o rețea de nave care există pe mare, dar dispare în acte, în statistici și în jurisdicții. Uniunea Europeană încearcă să o oprească folosind reguli scrise pentru o lume mai ordonată, pe o mare care a fost mereu […] Articolul Cum încearcă UE să oprească legal flota fantomă a Rusiei apare prima dată în PRESShub.
21:10
Patru turiști din Republica Moldova, blocați în Refugiul Călțun după ce au vrut să urce spre vârful Negoiu. Zona montană e sub Cod roșu de vreme extremă # PressHub
Un grup de patru persoane din Republica Moldova este blocat în Refugiul Călțun, a anunțat Salvamont Argeș. Cei patru turiști au plecat spre vârful Negoiu fără să țină cont de avertizările meteo. Zona montană a județului Argeș este sub avertizare meteo Cod Roșu de vreme extremă până luni dimineață. În prezent, turiștii se află în […] Articolul Patru turiști din Republica Moldova, blocați în Refugiul Călțun după ce au vrut să urce spre vârful Negoiu. Zona montană e sub Cod roșu de vreme extremă apare prima dată în PRESShub.
20:10
O femeie din Sibiu, acuzată că şi-a ucis mama pentru avere cu ajutorul unei asistente medicale. După crimă s-a mutat în Dubai # PressHub
O femeie este acuzată că şi-a ucis mama pentru a-i lua averea, cu ajutorul unei asistente medicale, ambele fiind reţinute pentru omor calificat, a anunţat procurorul-şef al Secţiei Judiciare din Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu, Dan Simion. Crima s-ar fi petrecut în iunie 2024. „Cele două inculpate au fost reţinute în data de 27 […] Articolul O femeie din Sibiu, acuzată că şi-a ucis mama pentru avere cu ajutorul unei asistente medicale. După crimă s-a mutat în Dubai apare prima dată în PRESShub.
18:20
Aktual24 | Val de revoltă pe rețelele de socializare după decizia judecătorilor PSD din CCR de a bloca adoptarea unei decizii în cazul pensiilor magistraților # PressHub
Analiști, politologi și jurnaliști au o părere aproape identică: PSD controlează CCR și blochează România. ”CCR amână din nou decizia privind legea reformei pensiilor speciale a magistraților … se reunesc mâine. Astăzi nu a fost cvorum, deoarece FIX, DAR FIX cei 4 judecători propuși de PSD au boicotat ședința și au părăsit în grup ședința. […] Articolul Aktual24 | Val de revoltă pe rețelele de socializare după decizia judecătorilor PSD din CCR de a bloca adoptarea unei decizii în cazul pensiilor magistraților apare prima dată în PRESShub.
18:10
Vântul puternic a avariat acoperişuri şi fire electrice şi a smuls din rădăcini copaci în județul Brașov # PressHub
Acoperişuri avariate, fire electrice scurtcircuitate şi copaci smulşi din rădăcină sunt efecte ale vântului puternic care s-a manifestat duminică în zona de sud a judeţului Braşov, inclusiv în municipiul reşedinţă, informează Agerpres. Nu au fost raportate victime. Vântul puternic care a suflat duminică a smuls tabla de pe două blocuri, bucăţi de bitum din acoperişul […] Articolul Vântul puternic a avariat acoperişuri şi fire electrice şi a smuls din rădăcini copaci în județul Brașov apare prima dată în PRESShub.
18:00
Incendiu puternic, cu degajări mari de fum, la un depozit din zona Bulevardului Iuliu Maniu din Capitală. RO-ALERT pentru informarea populației din sectoarele 5 și 6 # PressHub
Pompierii ISU București-Ilfov intervin duminică pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un spațiu de depozitare de pe Bulevardul Iuliu Maniu, Sector 6, București. Incendiul se manifestă cu degajări mari de fum, pe o suprafață de aproximativ 800 mp, unde ard materiale sanitare, mase plastice și alte materiale combustibile. Pentru gestionarea situației de urgență au fost […] Articolul Incendiu puternic, cu degajări mari de fum, la un depozit din zona Bulevardului Iuliu Maniu din Capitală. RO-ALERT pentru informarea populației din sectoarele 5 și 6 apare prima dată în PRESShub.
16:40
Lăudătorii sistemului judiciar: delegați în funcții de conducere și magistrați din cercul CSM # PressHub
Judecătorii care au cerut să fie preluați „din benzinării” de către președintele Nicușor Dan de teamă să nu fie văzuți de colegi, cei care nu au avut nimic de criticat în legătură cu sistemul judiciar sunt șefii delegați pe funcții de către Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Președintele Nicușor Dan s-a […] Articolul Lăudătorii sistemului judiciar: delegați în funcții de conducere și magistrați din cercul CSM apare prima dată în PRESShub.
15:00
STUDIU. De ce votul „NU” la referendumul din 2024 explică alegerile parlamentare din 2025 din Republica Moldova # PressHub
Pentru mulți observatori, referendumul constituțional din 2024 părea un episod izolat. O confruntare tensionată, o campanie dură, mult zgomot mediatic și, la final, o societate divizată. Un an mai târziu, alegerile parlamentare din septembrie 2025 au fost tratate ca un nou început, o competiție diferită, cu alți actori și alte teme. Problema este că realitatea […] Articolul STUDIU. De ce votul „NU” la referendumul din 2024 explică alegerile parlamentare din 2025 din Republica Moldova apare prima dată în PRESShub.
14:50
Judecătorii Curții Constituționale s-au întrunit duminică, de la ora 13.00, pentru a dezbate proiectul de reformă a pensiilor magistraților. Judecătorii CCR vor lua o decizie în privința pensiilor magistraților luni. Aceștia au rămas fără cvorum la ședința de duminică, conform surselor G4Media. Potrivit acelorași surse, judecătorii Bogdan Licu, Mihai Busuioc, Gheorghe Stan și Cristian Deliorga […] Articolul BREAKING CCR a amânat din nou decizia privind pensiile speciale ale magistraților apare prima dată în PRESShub.
13:40
Brigitte Bardot, legendara actriță franceză, sex simbol al anilor 1960 și ferventă activistă pentru drepturile animalelor, a murit la vârsta de 91 de ani, a anunțat duminică Fundația Brigitte Bardot, citată de AFP, informează Agerpres. „Fundația Brigitte Bardot anunță cu imensă tristețe decesul fondatoarei și președintei sale, doamna Brigitte Bardot, actrița și cântăreața de renume […] Articolul A murit actrița franceză Brigitte Bardot apare prima dată în PRESShub.
13:20
Europa vorbește tot mai des despre securitate, autonomie și apărare, dar evită cu grijă întrebarea care le leagă pe toate. Uniunea construiește infrastructură militară, interoperabilitate și capacități comune, în timp ce deciziile politice rămân naționale. Undeva între NATO, autonomie strategică și tăcerile instituționale, se conturează o întrebare pe care Europa încă nu vrea să o […] Articolul Analiză | Imposibila Armată Europeană. Limitele politice ale apărării europene apare prima dată în PRESShub.
10:10
RETROSPECTIVĂ 2025 | Revista care a supraviețuit într-o cutie. 2000+ renaște la o școală de vară transilvăneană # PressHub
O retrospectivă a anului PRESShub, în câteva articole: interviuri, reportaje, analize. Sărbători fericite! În perioada 1968–1980, la Liceul German din București, într-o Românie comunistă în care orice idee liberă putea fi suspectă, a apărut o revistă școlară ieșită din tipare: Revista 2000. Condusă de profesorul de limba română Nicolae Saftu, publicația s-a remarcat prin calitatea scriiturii, […] Articolul RETROSPECTIVĂ 2025 | Revista care a supraviețuit într-o cutie. 2000+ renaște la o școală de vară transilvăneană apare prima dată în PRESShub.
27 decembrie 2025
21:00
Doi pacienți cu arsuri grave, transportați cu o aeronavă a Forțelor Aeriene Române la Bruxelles # PressHub
O aeronavă Forțelor Aeriene Române a decolat sâmbătă pentru o misiune umanitară de transport medical, ducând doi pacienți cu arsuri din România la Bruxelles. „O aeronavă C-27 J Spartan a Forțelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale, a decolat sâmbătă, 27 decembrie, din Baza 90 Transport Aerian din Otopeni, la solicitarea Departamentului pentru Situații de […] Articolul Doi pacienți cu arsuri grave, transportați cu o aeronavă a Forțelor Aeriene Române la Bruxelles apare prima dată în PRESShub.
20:50
Accident cu patru victime la ieşirea din municipiul Botoşani spre Suceava. O tânără a murit la spital # PressHub
Patru persoane au ajuns la spital în urma unui accident rutier care s-a produs, sâmbătă seară, la ieşirea din municipiul Botoşani spre Suceava, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Botoşani. Potrivit acestora, în eveniment au fost implicate două autoturisme, care au intrat în coliziune frontală, informează Agerpres. La faţa locului s-au deplasat […] Articolul Accident cu patru victime la ieşirea din municipiul Botoşani spre Suceava. O tânără a murit la spital apare prima dată în PRESShub.
17:40
Aktual24 | Musulmanii din Somaliland, pe stradă cu steaguri israeliene, după ce Israelul a recunoscut oficial statul african # PressHub
Mulțimi de oameni au ieșit pe străzile orașului Hargeisa din Somaliland, vineri seară, fluturând steaguri israeliene și lansând focuri de artificii, după ce Israelul a devenit primul stat membru al Organizației Națiunilor Unite care a recunoscut oficial Somaliland ca stat independent și suveran. Imagini video distribuite în spațiul public arată sute de persoane adunate în […] Articolul Aktual24 | Musulmanii din Somaliland, pe stradă cu steaguri israeliene, după ce Israelul a recunoscut oficial statul african apare prima dată în PRESShub.
16:50
Dosarul ușilor de 11.000 de lei bucata și rolul-cheie al procurorului DNA Ardeleanu, specialistul în uși # PressHub
Procuroarea Laura Deriuș, dată afară din DNA de Marius Voineag, i-a acuzat într-un interviu la Hotnews pe șefii Direcției Naționale Anticorupție că au stopat un dosar care îl viza pe primarul PNL din Chiajna (Ilfov), Mircea Minea. În principal, era vizat Ionuț Ardelean, șeful Secţiei de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie din cadrul Direcţiei Naţionale […] Articolul Dosarul ușilor de 11.000 de lei bucata și rolul-cheie al procurorului DNA Ardeleanu, specialistul în uși apare prima dată în PRESShub.
16:40
Activitatea Complexului Energetic Oltenia (CEO) a fost parţial afectată în urma unui atac informatic de timp ransomware, denumit „Gentlemen”, fără a fi pusă în pericol funcţionarea Sistemului Energetic Naţional, a informat, sâmbătă, compania, potrivit Agerpres. Atacul informatic a fost identificat pe 26 decembrie, în jurul orei 1:40, acesta afectând infrastructura IT de business a CEO. […] Articolul Atac informatic de timp ransomware asupra Complexului Energetic Oltenia apare prima dată în PRESShub.
15:10
Arbori şi stâlpi doborâţi de vânt la Sinaia. Cod portocaliu de vânt până luni dimineaţă | FOTO # PressHub
Mai mulţi arbori şi stâlpi au fost doborâţi de vânt în oraşul Sinaia, care se află, începând de vineri seara, sub incidenţa unui cod portocaliu de vânt valabil până luni, la ora 10:00. Potrivit unui comunicat al Primăriei Sinaia transmis sâmbătă Agerpres, vântul a înregistrat rafale de 110-130 km/h, iar fenomenul este în continuare activ. […] Articolul Arbori şi stâlpi doborâţi de vânt la Sinaia. Cod portocaliu de vânt până luni dimineaţă | FOTO apare prima dată în PRESShub.
14:50
Peste 600 de solicitări la Serviciul de Ambulanţă Constanța în primele două zile de Crăciun. 19 pacienţi, găsiţi decedaţi la domiciliu # PressHub
Peste 600 de solicitări au fost primite de Serviciul de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Constanţa în primele două zile de Crăciun, în cazul a circa 440 de pacienţi fiind necesară transportarea lor la spital, au informat sâmbătă reprezentanţii instituţiei, potrivit Agerpres. Conform purtătorului de cuvânt al SAJ Constanţa, Claudia Tatarici, persoanele care au apelat la Ambulanţă […] Articolul Peste 600 de solicitări la Serviciul de Ambulanţă Constanța în primele două zile de Crăciun. 19 pacienţi, găsiţi decedaţi la domiciliu apare prima dată în PRESShub.
14:00
Administrația Național de Meteorologie (ANM) a emis sâmbătă o atenționare de intensificări ale vântului și precipitații predominant sub formă de ninsoare, ghețuș, polei și viscol, valabilă în intervalul 27 decembrie, ora 10:30 – 29 decembrie, ora 21:00, pentru zona montană, Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și estul Munteniei, Carpații Meridionali și Orientali. Vântul va avea intensificări […] Articolul Avertizare meteo: Intensificări ale vântului, ninsoare, ghețuș, polei și viscol apare prima dată în PRESShub.
12:00
Președintele Nicușor Dan s-a întors de Crăciun în satul în care a copilărit. Localnicii: „Un moment simplu şi sincer, ca între oameni, acasă” VIDEO # PressHub
Locuitorii din Ileni, județul Brașov, l-au avut ca oaspete pe președintele Nicușor Dan. Șeful statului s-a întors de Crăciun în locul în care a copilărit, scrie bizbrasov.ro. „L-am întâmpinat pe domnul preşedinte Nicuşor Dan cu o colindă din satul nostru, la Muzeul din Ileni. Un moment simplu şi sincer, ca între oameni, acasă”, au scris […] Articolul Președintele Nicușor Dan s-a întors de Crăciun în satul în care a copilărit. Localnicii: „Un moment simplu şi sincer, ca între oameni, acasă” VIDEO apare prima dată în PRESShub.
11:40
„… vom vedea ce are”, a mai spus președintele american, într-un nou interviu cu Politico (publicație din presa „mainstream”, pe care Trump pare să o disprețuiască dar care a reușit să-și asigure un loc în calendarul președintelui). În interviul de vineri, Trump s-a prezentat drept arbitrul suprem al oricărui acord de pace între Ucraina și […] Articolul „Nu are nimic până nu aprob eu”: Trump înainte de o nouă întâlnire cu Zelenski apare prima dată în PRESShub.
26 decembrie 2025
21:10
Aktual24 | Bulgaria trece la moneda euro în 1 ianuarie. Ce cred cetățenii țării despre această schimbare # PressHub
Bulgaria urmează să adopte moneda unică a Uniunii Europene la 1 ianuarie. Sondajele arată că națiunea este profund divizată cu privire la această schimbare. POLITICO a discutat cu mai mulți bulgari despre temerile și speranțele lor, în timp ce își iau rămas-bun de la moneda națională, leva. Anton Teofilov, 73 de ani. Vânzător în piața […] Articolul Aktual24 | Bulgaria trece la moneda euro în 1 ianuarie. Ce cred cetățenii țării despre această schimbare apare prima dată în PRESShub.
21:10
Mai mulţi copaci au căzut vineri seara pe raza oraşului Sinaia, in contextul manifestării fenomenelor meteorologice caracterizate prin intensificări ale vântului, a informat ISU Prahova, potrivit Agerpres. „Vorbim despre mai mulţi copaci căzuţi pe strada Zamora, pe garduri şi fire de curent electric, dar şi despre cinci copaci căzuţi pe strada Mănăstirii. Unul dintre aceştia […] Articolul Mai mulţi copaci au căzut la Sinaia din cauza vântului puternic apare prima dată în PRESShub.
20:40
Salvamontiștii brașoveni, avertizare pentru turiști: condiții meteo periculoase în perioada următoare. Recomandările salvatorilor montani # PressHub
Salvamont Brașov atrage atenția turiștilor asupra condițiile meteo periculoase prognozate pentru zona montană a județului în perioada următoare. Pentru intervalul 26 decembrie, ora 14:00 – 27 decembrie, ora 16:00, este în vigoare o atenționare meteorologică Cod galben, ce vizează intensificări ale vântului, iar la munte ninsori viscolite. Rafalele de vânt vor atinge frecvent 70–80 km/h, […] Articolul Salvamontiștii brașoveni, avertizare pentru turiști: condiții meteo periculoase în perioada următoare. Recomandările salvatorilor montani apare prima dată în PRESShub.
19:30
Alpinistul Adrian Ahriţculesei pleacă în Antarctica pentru a cuceri cel mai înalt munte de pe continent # PressHub
Alpinistul Adrian Ahriţculesei, cunoscut pentru că a cucerit vârful Everest (8.848 m) şi cei mai înalţi şapte vulcani din lume, va pleca pe 27 decembrie spre Antarctica, unde şi-a propus să escaladeze Mount Vinson (4.892 m), cel mai înalt de pe continent. Alpinistul din Petroşani spune că s-a pregătit intens pentru această expediţie, în condiţiile […] Articolul Alpinistul Adrian Ahriţculesei pleacă în Antarctica pentru a cuceri cel mai înalt munte de pe continent apare prima dată în PRESShub.
18:30
Imaginile surprind străzi din centrul și din zonele adiacente ale orașului Buenos Aires dimineața și la prânz, în prima zi de Crăciun. Traficul este aproape inexistent, magazinele sunt închise, iar spațiile publice – de regulă foarte aglomerate – sunt goale. Pe bulevarde principale și pe străzi secundare apar doar ocazional pietoni sau vehicule izolate. Transportul […] Articolul Buenos Aires în prima zi de Crăciun | FOTOREPORTAJ apare prima dată în PRESShub.
17:40
Accident cu zece autoturisme pe Drumul Expres Craiova – Piteşti. A fost activat Planul Roşu de intervenţie # PressHub
Un accident rutier în care au fost implicate zece autoturisme şi în care se aflau 27 de persoane s-a produs, vineri, pe Drumul Expres Craiova – Piteşti, în zona localităţii Optaşi Măgura, a informat Inspectoratul General Pentru Situaţii de Urgenţă. „Având în vedere numărul persoanelor implicate, pentru gestionarea optimă a misiunii de răspuns, la nivelul […] Articolul Accident cu zece autoturisme pe Drumul Expres Craiova – Piteşti. A fost activat Planul Roşu de intervenţie apare prima dată în PRESShub.
17:10
Spotmedia | Interviu cu istoricul Armand Goșu: Cei care au anulat alegerile din România au făcut jocul Rusiei # PressHub
Armand Goșu predă la Facultatea de Științe Politice a Universității București. E specializat în istoria Imperiului Rus și a Uniunii Sovietice, fiind autorul mai multor cărți despre Vladimir Putin, dar și despre războiul din Ucraina. În discuția cu spotmedia.ro Armand Goșu s-a arătat pesimist în legătură cu situația din România, spunând că alegerile parlamentare și […] Articolul Spotmedia | Interviu cu istoricul Armand Goșu: Cei care au anulat alegerile din România au făcut jocul Rusiei apare prima dată în PRESShub.
16:00
Scriitorul Radu F. Alexandru a murit vineri la vârsta de 82 de ani, a anunțat Teatrul Național „I. L. Caragiale” București. „În dimineața zilei de 26 decembrie 2025 s-a stins din viață, după o lungă suferință, scriitorul Radu F. Alexandru. Lasă în urmă o prodigioasă creație dramaturgică și cinematografică, fiind unul dintre cei mai jucați […] Articolul A murit scriitorul Radu F. Alexandru apare prima dată în PRESShub.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.