Sezonul de schi în Poiana Braşov se deschide vineri

Interdicția generală a Uniunii Europene privind comercializarea de autoturisme noi pe benzină și motorină începând cu 2035 urmează să fie diluată după negocieri cu sectorul auto. Comisia Europeană intenționează să renunțe la interdicția privind producția de motoare cu combustie internă din 2035, permițând producătorilor de automobile să continue să fabrice un număr limitat de vehicule pe benzină și motorină. Conform legislației actuale, aprobată în urmă cu doi ani, toate autoturismele introduse pe piață începând cu 2035 vor trebui să aibă emisii zero de CO2. Sub noua inițiativă, reducerea emisiilor de […]