UPDATE - Covasna: Accident în care au fost implicate patru autoturisme, pe DN 11 Braşov – Târgu Secuiesc, în zona localităţii Chichiş/ Traficul este blocat

Doi bărbaţi – de 39 şi 64 de ani – sunt cercetaţi de procurorii DIICOT pentru trafic internaţional de droguri de risc, fiind prinşi în flagrant în prima zi a anului când ridicau un colet. Acesta conţinea 3,5 kilograme de canabis şi a fost adus din Spania de către o firmă de curierat.