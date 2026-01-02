Rusia a atacat oraşul Harkov cu rachete balistice. Cel puţin 25 de persoane au fost rănite
News.ro, 2 ianuarie 2026 20:10
Rachete ruseşti au lovit vineri un bloc de apartamente cu mai multe etaje în Harkov, în nord-estul Ucrainei, lăsând clădirea în ruine şi rănind cel puţin 25 de persoane, au declarat oficialii, relatează Reuters.
Şoferul maşinii lui Anthony Joshua, pus sub acuzare după moartea a doi dintre apropiaţii pugilistului # News.ro
Poliţia nigeriană a anunţat, vineri, punerea sub acuzare a şoferului vehiculului în care se afla Anthony Joshua în momentul accidentului în care au murit doi dintre apropiaţii săi.
Tragedia de la Crans-Montana - MApN: Un avion C-27J Spartan a plecat în Elveţia, pentru a transporta şase pacienţi cu arsuri la un spital din Franţa # News.ro
Un avion C-27J Spartan al Forţelor Aeriene Române a plecat, vineri seară, în Elveţia, pentru a transporta şase pacienţi cu arsuri suferite în urma incendiului de la Crans-Montana la un spital din Franţa, anunţă Ministerul Apărării Naţionale (MApN). Misiunea umanitară are loc în baza cererii de asistenţă internaţională formulată de autorităţile elveţiene, prin intermediul Mecanismului European de Protecţie Civilă.
Fotbalistul portughez Diogo Rodrigues (26 ani) este, oficial, noul component al echipei Petrolul. Ultima dată la Zimbru Chişinău, Rodrigues a semnat, cu FC Petrolul Ploieşti, un acord valabil până la finalul sezonului 2026-2027.
Intervenţie a pompierilor pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-o boxă din pasajul subteran din zona centrală a municipiului Târgu Mureş/ O persoană, găsită în stop cardio-respirator # News.ro
Pompierii din Târgu Mureş intervin, vineri seară, pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-o boxă din pasajul subteran din zona centrală a municipiului. O persoană a fost găsită în stop cardio-respirator, fiind făcute manevre de resuscitare.
Clubul italian Juventus Torino a anunţat vineri că l-a numit pe Marco Ottolini în funcţia de director sportiv al grupării piemonteze.
Tragedia de la Crans-Montana. Incendiul a izbucnit aparent din cauza artificiilor, anunţă procurorul elveţian. Bilanţul oficial este de cel puţin 40 de morţi şi 119 răniţi. Zeci de victime luptă pentru viaţa lor # News.ro
Procurorul general din Valais, Beatrice Pilloud, a declarat vineri că incendiul din barul din Crans-Montana, soldat cu pare să fi izbucnit din cauza „artificiilor puse pe sticle de şampanie care au fost ţinute prea aproape de tavan”, relatează The Guardian şi Reuters.
UPDATE - Covasna: Accident în care au fost implicate patru autoturisme, pe DN 11 Braşov – Târgu Secuiesc, în zona localităţii Chichiş/ Traficul este blocat # News.ro
Un accident în care au fost implicate patru autoturisme a avut loc, vineri, pe DN 11 Braşov – Târgu Secuiesc, în zona localităţii Chichiş din judeţul Covasna. În urma accidentului, două persoane sunt asistate medical la faţa locului. Traficul este oprit pe ambele sensuri de mers.
Câinele poliţist Şuier, care a fost numit la un moment dat emblema Ministerului Afacerilor Interne (MAI) şi care a ”ieşit la pensie” în urmă cu aproximativ un an, a murit. Şuier a fost elev al Centrului Chinologic din Sibiu şi, fiind specializat în detectarea substanţelor interzise, a fost prezent la mai multe festivaluri şi evenimente publice ale MAI.
Portarul Fabio şi-a prelungit contractul cu Fluminense. La 45 de ani, el este jucătorul cu cele mai multe meciuri oficiale disputate din istoria fotbalului # News.ro
Clubul brazilian Fluminense a anunţat, joi, prelungirea cu doi ani a contractului portarului său Fabio, în vârstă de 45 de ani.
Traficul rutier este foarte aglomerat, vineri seară, pe DN 7 - Valea Oltului, unde ninge puternic şi se intervine cu utilaje pentru deszăpezire, anunţă reprezentanţii Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova.
Salvamont Vrancea anunţă vineri că două persoane au căzut cu ATV-ul la intrarea în Cheile Tişiţei. Salvamontiştii au intervenit pentru recuperarea victimelor, care au fost transportate la spital.
Un incendiu s-a produs, vineri, la o locuinţă din municipiul Craiova, o persoană fiind găsită decedată în interior.
Mureş: Un bărbat a căzut sub gheaţa râului Mureş, în municipiul Târgu Mureş / A fost salvat de un pompier scafandru, care a intrat în apă pentru a-l scoate # News.ro
Un bărbat a căzut sub gheaţa râului Mureş, în municipiul Târgu Mureş, după ce intrase pentru a-şi salva câinele. Acesta a fost scos din apă de un pompier scafandru. Bărbatul era în şoc hipotermic şi a fost preluat de ambulanţa de terapie intensivă mobilă de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean Mureş. Starea victimei este stabilă.
CNAIR avertizează că pe mai multe drumuri din Oltenia se semnalează fenomenul de ploaie îngheţată / Recomandări pentru şoferi # News.ro
Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere avertizează că pe mai multe drumuri din Oltenia se semnalează fenomenul de ploaie îngheţată. Compania vine şi cu recomandări pentru şoferi, să reducă viteza la minimum, să păstreze distanţă mare faţă de alte vehicule, să evite frânările şi manevrele bruşte şi să folosească frâna de motor.
JO de iarnă 2026: Kirsty Coventry confirmă: „Rusia nu va participa la Milano-Cortina nici măcar în cazul unui armisitiţiu cu Ucraina” # News.ro
Kirsty Coventry, preşedintele Comitetului Internaţional Olimpic, a anunţat vineri că decizia de a exclude Rusia de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina 2026 nu va schimbată în nicio situaţie. Sportivii ruşi vor putea participa sub un steag neutru.
Trafic îngreunat pe DJ 184, în localitatea Cavnic, ca urmare a numărului ridicat de autoturisme care se deplasează spre pârtiile de schi / Autorităţile recomandă rute alternative # News.ro
Traficul auto este îngreunat, vineri, pe DJ 184, în localitatea Cavnic, ca urmare a numărului ridicat de autoturisme care se deplasează spre pârtiile de schi şi din cauza condiţiilor meteo nefavorabile, respectiv ninsoarea, înregistrată pe anumite sectoare de drum. Autorităţile recomandă utilizarea rutei alternative D.N. 18 (Pasul Gutâi), în vederea scăderii timpilor de aşteptare în coloană.
Donald Trump a reafirmat vineri că este „în perfectă stare de sănătate”, asigurând că a trecut din nou „cu brio” un examen cognitiv, în timp ce starea de sănătate a preşedintelui aproape octogenar continuă să alimenteze dezbaterea publică în Statele Unite, relatează AFP.
Valentin Ţicu, din postura de jucător liber de contract, a semnat cu Dinamo o înţelegere valabilă până la sfârşitul sezonului actual, cu opţiune de prelungire din partea clubului pentru încă trei sezoane, până la 30.06.2029.
Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, misiune de sprijin pentru comunităţile din judeţul Braşov afectate de întreruperea furnizării apei potabile, în urma unui incident ecologic / Aproximativ 11.000 de consumatori sunt afectaţi, din 4 localităţi # News.ro
Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă a efectuat o misiune de sprijin pentru comunităţile din judeţul Braşov afectate de întreruperea furnizării apei potabile, în urma unui incident ecologic produs la sursa de captare. Astfel, până în acest moment a fost distribuită o cantitate de 4.000 de litri de apă. Aproximativ 11.000 de consumatori sunt afectaţi în acest moment, din toate cele 4 localităţile.
Şansele de încetare a războiului în 2026 sunt „zero”, estimează fostul şef al diplomaţiei ucrainene Dmitri Kuleba # News.ro
Fostul ministru de externe al Ucrainei Dmitri Kuleba consideră că războiul Rusiei împotriva Ucrainei nu se va încheia în 2026, iar şansele ca până la sfârşitul iernii să se ajungă la un armistiţiu sunt nule, relatează UNIAN, care citează un interviu pe care fostul şef al diplomaţiei l-a publicat pe canalul său de YouTube.
Superstarul din UFC, Alex Pereira, şi luptătoarea Tracy Cortez şi-au oficializat relaţia joi, pe conturile lor de Instagram.
Ministerul de Externe, în contact cu familia unui cetăţean român presupus dispărut în urma incendiului din Elveţia # News.ro
Ministerul de Externe anunţă, vineri, că se află în contact cu familia unui cetăţean român presupus dispărut în urma incendiului din Elveţia.
UPDATE - Volodimir Zelenski îl alege pe Kirilo Budanov, şeful serviciilor militare de informaţii, pentru a fi cel mai important consilier al său, în locul lui Andrii Iermak / Ucrainenii îl privesc ca pe un erou, ruşii îl urăsc. Cine este Kiril Budanov # News.ro
Preşedintele ucrainean a anunţat vineri că l-a ales pe generalul Kirilo Budanov, şeful serviciului de informaţii al armatei (GUR), pentru a-l înlocui pe Andrii Iermak, şeful cancelariei prezidenţiale, care a demisionat la sfârşitul lunii noiembrie pe fondul unui scandal de corupţie.
Dani Alves a devenit coproprietar al clubului SC Sao Joao de Ver, din Divizia a III-a portugheză # News.ro
Daniel Alves, fostul fundaş dreapta al FC Barcelona, care ar putea reveni pe terenul de fotbal, a anunţat, joi, că a devenit coproprietar al SC Sao Joao de Ver, un club din Divizia a III-a portugheză.
Avalanşă de mari dimensiuni, declanşată accidental de doi schiori în Munţii Făgăraş, zona Bâlea Lac / Ei au scăpat fără leziuni fizice, reuşind să se retragă în siguranţă # News.ro
O avalanşă de mari dimensiuni a fost produsă, vineri, în Munţii Făgăraş, zona Bâlea Lac, de doi schiori aflaţi în zona cunoscută sub denumirea „Balcoane”. Cei doi schiori nu au fost surprinşi de masa de zăpadă şi au scăpat fără leziuni fizice, reuşind să se retragă în siguranţă. Salvamont Sibiu anunţă că monitorizează permanent situaţia din teren şi recomandă prudenţă maximă în zonele alpine din Munţii Făgăraş.
Argeş: Un autoturism în care se aflau trei persoane a căzut zece metri într-o prăpastie. Un adolescent de 15 ani, rănit în urma accidentului # News.ro
Un autoturism în care se aflau trei persoane s-a răsturnat, sâmbătă, la o diferenţă de nivel de zece metri, într-o râpă, în judeţul Argeş. În urma accidentului, un adolescent de 15 ani a fost rănit.
Campioana Dinamo Bucureşti anunţă, vineri, transferul internaţionalului bulgar Branimir Grozdanov. El ar putea debuta în 10 ianuarie, în etapa a XII-a a Diviziei A.
Un tribunal sud-coreean a emis, vineri, un nou mandat de arestare împotriva fostului preşedinte Yoon Suk Yeol, pentru a prelungi detenţia fostului şef de stat care impusese pentru scurt timp legea marţială la sfârşitul anului 2024, informează AFP.
Vâlcea: Drumul care duce către Vârful lui Roman, în zona montană a localităţii Horezu, închis din cauza viscolului- VIDEO # News.ro
Autorităţile din judeţul Vâlcea au închis, sâmbătă după amiază, drumul care duce către staţiunea Vârful lui Roman, zonă care atrage numeroşi turişti. Interdicţia a fost impusă în condiţiile în care în zona montană a localităţii Horezu ninge abundent iar vântul viscoleşte zăpada. Anterior, Poliţia a permis accesul către acea zonă doar pentru autovehiculele echipate pentru iarnă.
Tragedia de la Crans-Montana: Fotbalistul de la FC Metz grav rănit în incendiu are arsuri pe 30 la sută din suprafaţa corpului # News.ro
Christophe Hutteau, agentul jucătorului de la FC Metz, Tahirys Dos Santos (19 ani), a dat veşti despre starea sa de sănătate acestuia a doua zi după tragicul incendiu dintr-un bar din Crans-Montana, unde sărbătorea Revelionul.
Gorj: Restricţii pe drumul din zona turistic-montană Rânca, din cauza aglomeraţiei. Pot urca doar turiştii care au cazări în zonă # News.ro
Poliţia judeţeană Gorj anunţă, sâmbătă, că au fost instituite restricţii de circulaţie pe drumul care duce către staţiunea Rânca. Din cauza numărului mare de turişti care unii urcă, alţii coboară, iar alţii au parcat maşinile pe marginea drumului, pe acest tronson s-au creat blocaje, iar în aceste condiţii este permisă urcarea doar pentru autovehiculele turiştilor care sunt cazaţi în staţiune.
Hidro Prahova transmite că problemele privind calitatea apei potabile în localităţile Măneşti, Balta Doamnei şi Albeşti Paleologu datează de luni, sau chiar de ani de zile # News.ro
Compania Hidro Prahova, cel mai mare furnizor de apă potabilă din judeţul Prahova, informează că problemele privind calitatea apei în localităţile Măneşti, Balta Doamnei şi Albeşti Paleologu sunt unele care datează de luni, sau chiar de ani de zile, compania subliniind că, în condiţiile în care aceste probleme se menţin, este obligată să anunţe interdicţiile pe site-ul propriu.
Rusia a pierdut aproximativ 1.209.880 de soldaţi în Ucraina, de la începutul invaziei din februarie 2022 # News.ro
Rusia a pierdut aproximativ 1.209.880 de soldaţi în Ucraina de la începutul invaziei sale pe scară largă, la 24 februarie 2022, a anunţat, vineri, Statul Major al Ucrainei.
Turiştii aflaţi pe Valea Prahovei pot urca, sâmbătă, cu instalaţiile de transport pe cablu doar până la cota 1400 din Bucegi. Instalaţiile are urcă la cota 2000 şi care deservesc domeniul schiabil al staţiunii Sinaia sunt oprite, din cauza vântului puternic.
MAI: Cetăţenii au beneficiat de peste un milion de certificate de cazier judiciar emise în format electronic # News.ro
Ministerul de Interne anunţă că cetăţenii au beneficiat de peste un milion de certificate de cazier judiciar emise în format electronic. Acesta poate fi obţinut gratuit doar de pe HUB-ul de servicii la nivelul MAI.
Echipa SCM Râmnicu Vâlcea anunţă, vineri, transferul interului norvegian Emilie Arntzen, fostă componentă a campioanei CSM Bucureşti. Arntzen a semnat un conctract valabil în perioada 2026-2028 şi va veni de la Ikast Handbold.
„Suspectăm un act de sabotaj”: în Sri Lanka, un program şcolar redirecţiona elevii către un site de întâlniri gay # News.ro
Sri Lanka a deschis, vineri, o anchetă penală după ce a descoperit că un program şcolar de limba engleză destinat elevilor de 11 şi 12 ani îi redirecţiona către un site de întâlniri gay.
UPDATE - Nou mesaj RO-Alert pentru populaţia din nordul judeţului Tulcea – Statul Major al Forţelor Aeriene a detectat existenţa unor ţinte aflate în deplasare către zona de frontieră dintre România şi Ucraina / Precizările MApN # News.ro
Populaţia din nordul judeţului Tulcea a fost avertizată, din nou, vineri, asupra faptului că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian, după ce au fost detectate ”ţinte aflate în deplasare către zona de frontieră dintre România şi Ucraina”.
Lotul SC Oţelul Galaţi se va reuni sub comanda tehnicianului Laszlo Balint pentru a relua pregătirile din partea secundă a stagiunii 2025-2026 al Superligii, primul antrenament din acest an fiind programat duminică, de la ora 15.00, pe stadionul Oţelul.
19 copii, născuţi în prima zi a anului în cele patru maternităţi aflate în administrarea Primăriei Capitalei # News.ro
Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti anunţă, vineri, că 19 copii s-au născut, în prima zi a anului, în cele patru maternităţi aflate în administrare.
România a pregătit o aeronavă care va transporta şase tineri cu arsuri grave în urma incendiului de la Crans-Montana / Miruţă: Armata ajută fără a sta pe gânduri, fără a întreba cine plăteşte cheltuielile, sau dacă au fost ori nu prevăzuţi bani în buget # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Mituţă, anunţă, vineri, că, în urma deciziei Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, o aeronavă militară este pregătită să decoleze pentru a transporta, de la Lausanne spre Paris, şase tineri cu arsuri grave în urma incendiului de la Crans-Montana. Ministrul a explicat că Armata oferă sprijinul, ”fără a întreba cine plăteşte cheltuielile, sau dacă au fost ori nu prevăzuţi bani în buget”.
Un bărbat de aproximativ 20 de ani s-a dezbrăcat complet în faţa împăratului Japoniei şi a familiei sale # News.ro
Un bărbat în vârstă de aproximativ 20 de ani s-a dezbrăcat complet vineri în faţa împăratului Japoniei şi a familiei sale, care salutau publicul cu ocazia Anului Nou, a anunţat presa japoneză.
O avalanşă de mari dimensiuni a fost declanşată, vineri, de către doi schiori în zona Bâlea Lac din Munţii Făgăraş. Din fericire, cei doi nu au fost surprinşi de zăpadă.
Fiica actorului american Tommy Lee Jones, Victoria, a fost găsită moartă într-un hotel de lux din San Francisco, în dimineaţa zilei de Anul Nou.
UPDATE - „Suntem înarmaţi şi pregătiţi să intervenim”: Donald Trump afirmă că, dacă Iranul ucide manifestanţi, Statele Unite „vor veni în ajutorul lor” / Reacţia iranienilor: „Să aibă grijă de soldaţii săi” # News.ro
Preşedintele american, Donald Trump, a afirmat, vineri, pe reţeaua sa Truth Social, că „dacă Iranul va trage asupra manifestanţilor paşnici şi îi va ucide în mod violent, aşa cum obişnuieşte, Statele Unite ale Americii vor veni în ajutorul lor”.
