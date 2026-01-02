A murit Victoria, fiica actorului Tommy Lee Jones / A jucat în Men in Black II, alături de tatăl său
G4Media, 2 ianuarie 2026 20:00
Fiica celebrului actor Tommy Lee Jones, actrița Victoria Jones, a fost găsită moartă într-un hotel de lux din San Francisco, în ziua de Anul Nou, informează Mediafax, care citează TheMirror. Autoritățile au confirmat că tânăra în vârstă de 34 de ani a fost descoperită inconștientă în primele ore ale dimineții, cauza decesului fiind, în prezent, […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 5 minute
20:30
Ministrul Apărării, despre dronele rusești de la granița României: ”La viteza pe care o au dronele, trecerea Dunării e o chestiune de câteva secund”e / ”Nu pentru toate dronele care se văd pe radarele românești se ridică avioanele, ca să fim foarte clar înțeleși” # G4Media
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că ridicarea avioanelor de luptă F-16 în urma alertelor privind drone rusești în apropierea frontierei României a devenit o situație aproape obișnuită, în contextul atacurilor Rusiei asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, notează Mediafax. „S-au ridicat două avioane F-16 de la Fetești. Sunt proceduri clasice pe care specialiștii din […] © G4Media.ro.
Acum 15 minute
20:20
Tatăl Jessicăi Moretti, proprietara clubului care a ars în Crans Montana, este pompier în Cannes / Soții Moretti mai au trei unități turistice în Elveția # G4Media
Jacques Moretti și soția sa, Jessica Anne Jeanne Maric Moretti, ambii în vârstă de 40 de ani, originari din Corsica, sunt proprietarii a trei localuri în Crans Montana, dintre care unul, Le Constellation, a ars în noaptea de Revelion, provocând moartea a 40 de persoane. Sunt „în stare de șoc” după ce s-a întâmplat în […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
20:10
Avion Spartan, trimis de România pentru a duce pacienți din Elveția, la Paris / Acțiune prin intermediul Mecanismului European de Protecție Civilă # G4Media
O aeronavă C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale, a plecat vineri, 2 ianuarie, în jurul orei 19.00, din Baza 90 Transport Aerian, de la Otopeni, cu destinația Elveția, pentru a transporta șase pacienţi diagnosticaţi cu arsuri la un spital din Paris, Franța, anunță Ministerul Apărării. Pe timpul zborului, pacienții vor fi […] © G4Media.ro.
Acum o oră
20:00
A murit Victoria, fiica actorului Tommy Lee Jones / A jucat în Men in Black II, alături de tatăl său # G4Media
Fiica celebrului actor Tommy Lee Jones, actrița Victoria Jones, a fost găsită moartă într-un hotel de lux din San Francisco, în ziua de Anul Nou, informează Mediafax, care citează TheMirror. Autoritățile au confirmat că tânăra în vârstă de 34 de ani a fost descoperită inconștientă în primele ore ale dimineții, cauza decesului fiind, în prezent, […] © G4Media.ro.
20:00
Actriţa Angelina Jolie, în vizită la punctul de trecere Rafah din Egipt / Ea a fost emisar ONU pentru Refugiaţi # G4Media
Actriţa americană Angelina Jolie a vizitat vineri partea egipteană a punctului de trecere Rafah, care leagă Fâşia Gaza de Egipt, informează mass-media egipteană şi israeliană, pentru a-şi arăta solidaritatea cu poporul palestinian şi pentru a urmări la faţa locului activităţile umanitare, transmite Agerpres, care preia EFE. Potrivit presei, vizita a avut scopul de a evalua […] © G4Media.ro.
19:40
Trafic blocat între Novaci și Rânca din cauza ninsorilor / ”Utilajele de deszăpezire se deplasează cu mare dificultate din cauza aglomerației” # G4Media
Circulația rutieră este blocată pe DN 67C, pe sectorul Novaci – Rânca, din cauza valorilor foarte ridicate de trafic, în condițiile ninsorilor din zona montană, anunță Compartimentul Comunicare al DRDP Craiova, relatează Mediafax. Reprezentanții instituției precizează că intervenția utilajelor de deszăpezire este îngreunată de aglomerație. „În prezent, utilajele de deszăpezire se deplasează cu mare dificultate […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
19:30
Proprietarul clubului din Elveția unde au murit peste 40 de persoane: „Au fost trei controale în zece ani, totul este în ordine” # G4Media
Barul Le Constellation din Crans-Montana unde au murit peste 40 de persoane și alte peste 100 au fost rănite în urma unui incendiu în noaptea de revelion, a fost inspectat „de trei ori în zece ani”. „Totul a fost făcut conform standardelor și reglementărilor”, a declarat în ”Tribune de Genève” Jacques Moretti, proprietarul barului unde […] © G4Media.ro.
19:20
Trafic îngreunat pe drumul dintre Brașov și Poiană / Număr mare de autoturisme parcate ilegal / Cursele RAT Brașov au întârzieri importante. # G4Media
RATBV folosește 14 autobuze pentru Poiana Brașov, însă cu toate că o parte din aceste autobuze sunt articulate, de capacitate mare, după-amiaza se înregistrau cazuri de călători care trebuie să aștepte destul de mult pentru a se deplasa spre sau dinspre Poiana Brașov, anunță BizBrașov. „Această situație este determinată de numărul foarte mare de autoturisme […] © G4Media.ro.
19:10
Îndoctrinarea inocenților: De la Khmerii Roșii în Cambodgia la Hamas în Palestina, arta îndoctrinării copiilor # G4Media
Un fost soldat copil al Khmerilor Roșii a împărtășit la Jerusalem Post povestea perioadei petrecute în organizația comunistă cambodgiană și despre modul în care multe grupuri palestiniene folosesc metode similare de îndoctrinare. Ham Sarun a visat întotdeauna să devină profesor. Crescut în provincia Prey Veng din estul Cambodgiei, pe malul estic al râului Mekong, viața […] © G4Media.ro.
19:00
Rebelii afiliați Statului Islamic au ucis 15 persoane în Congo / „Rebelii ADF au ucis majoritatea victimelor cu arme albe” # G4Media
Rebelii afiliați Statului Islamic au ucis cel puțin 15 persoane în trei sate din teritoriul Lubero, în estul Republicii Democrate Congo, au declarat vineri doi oficiali, continuând seria atacurilor mortale care vizează în principal civilii, anunță Mediafax. Forțele Democratice Aliate au început ca o forță insurgentă în Uganda, dar își au sediul în pădurile din […] © G4Media.ro.
18:40
Rusia susține că atacă orașe ucrainene pentru a le „elibera” / Distrugerea sistemului energetic al țării se face ”ca răspuns la atacurile teroriste ale Ucrainei” # G4Media
Loviturile asupra orașelor și infrastructurii din Ucraina sunt prezentate de Moscova drept „eliberări”, într-un discurs oficial care justifică atacurile ca răspuns defensiv, anunță Mediafax. Autoritățile ruse au descris bombardamentele, înaintarea trupelor și ocuparea unor localități din Ucraina drept „eliberare”, invocând ca pretext apărarea și „protecția” populației locale. Moscova a transmis vineri că trupele ruse ar […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
18:20
Autoritățile explică de ce barajul de la Gura Râului (Sibiu) nu a avut nevoie de golire: ”Nu există degradări structurale sau funcționale majore” # G4Media
Administrația Bazinală de Apă Olt a transmis în urma unei solicitări Turnul Sfatului că la barajul de la Gura Râului au avut în perioada 2023 – 2025 lucrări continue de întreținere și reparații și că nu a fost nevoie de o golire totală a barajului, așa cum s-a întâmplat, de exemplu, la Vidraru. Concluziile monitorizării […] © G4Media.ro.
18:20
Licitaţie de 14,5 milioane de euro pentru reamenajarea centrului cartierului Iosefin din Timișoara / „O să plantăm arbori pe tot aliniamentul de bulevard” # G4Media
Primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, a informat, vineri, că administraţia locală a publicat la acest început de ianuarie licitaţia pentru investiţia din zona Mocioni/Sinaia/Kuttel din cartierul Iosefin, care va intra într-o etapă de reamenajare printr-un proiect de 14,5 milioane de euro din fonduri europene şi de la bugetul local, transmite Agerpres. „Prima licitaţie a anului […] © G4Media.ro.
18:10
Un cutremur de magnitudine 6,5 a lovit sudul și centrul Mexicului / Turiștii din Mexico City și din stațiunea Acapulco au ieșit în stradă când a început seismul # G4Media
Un cutremur puternic a zguduit, vineri centrul și sudul Mexicului, întrerupând prima conferință de presă din noul an, susținută de președinta Claudia Sheinbaum, anunță Mediafax. Cutremurul a avut magnitudinea preliminară de 6,5 pe scara Richter, iar epicentrul cutremurului a fost înregistrat în orașul San Marcos, în sudul statului Guerrero, în apropierea stațiunii Acapulco, situată pe […] © G4Media.ro.
18:00
Ample proteste în Iran, din cauza crizei economice / Șase morți în confruntările cu forțele de ordine / Președintele iranian s-a întâlnit cu protestatarii, dar deciziile sunt luate de Khamenei # G4Media
Rialul se prăbușește, inflația crește vertiginos, iar corupția este la ordinea zilei, comercianții și studenții unindu-și forțele în proteste. Peste 30 de persoane au fost deja arestate de la declanșarea protestelor în stradă, iar în ultimele 24 de ore șase persoane au decedat în urma intervenției în forță a autorităților, relatează La Repubblica. În 2022, […] © G4Media.ro.
17:40
Ploaie îngheţată în zone din Oltenia / Drumarii atenționează că este un fenomen deosebit de periculos pentru trafic # G4Media
În mai multe zone din Oltenia se manifestă, vineri, fenomenul de ploaie îngheţată (freezing rain), care este deosebit de periculos pentru trafic auto, iar drumarii intervin permanent pe drumurile afectate cu utilaje şi material antiderapant, însă efectul de ameliorare a condiţiilor de circulaţie este temporar, informează DRDP Craiova, transmite Agerpres. „Atenţie – Freezing Rain (ploaie […] © G4Media.ro.
17:20
Construcție militară de proporții, ridicată în secret în Belarus / Complexul pare să includă nu doar depozite și hangare, ci și clădiri de producție # G4Media
Autoritățile din Belarus construiesc în secret un vast complex militar pe locul unei foste baze de rachete sovietice, fără nume oficial și cu ordine prezidențial secret, stârnind îngrijorări strategice, anunță Mediafax. În sudul Republicii Belarus, la Sluțk, o construcție militară de mari dimensiuni este ridicată în tăcere de aproape un an și jumătate pe locul […] © G4Media.ro.
17:10
MultiversX anunță ”proces controlat de restructurare” / Criptomoneda românească a ajuns să valoreze 5,8 dolari / Vârful a fost în 2021, când valora peste 400 de dolari # G4Media
Compania sibiană MultiversX respinge zvonurile privind plecarea angajaților și anunță trecerea la un model „lean startup”, anunță Turnul Sfatului. Sibienii susțin că informațiile apărute în spațiul public conform cărora în firmă ar mai fi rămas doar membrii fondatori sunt false și anunță că societatea parcurge, de fapt, un ”proces controlat de restructurare și eficientizare”. Într-un […] © G4Media.ro.
17:00
Mărturii cutremurătoare din Crans-Montana: „M-am trezit sub trei, patru persoane care ardeau ușor, erau oameni morți în jur” / „A fost ca într-un film de groază. Mi-am pierdut cea mai bună prietenă, în brațele mele” / „Îmi caut fiul de mai bine de 30 de ore” # G4Media
Supraviețuitori ai infernului din barul Le Constellation din Crans-Montana au vorbit despre experiența cutremurătoare prin care au trecut, „ca într-un film de groază”. Mulți dintre prietenii lor sunt dispăruți, iar părinții și rudele îi caută cu disperare. În stațiunea îndoliată, sute de oameni cu lacrimi în ochi continuă să aprindă lumânări în memoria victimelor – […] © G4Media.ro.
16:50
Will Smith, acuzat de comportament prădător și grooming într-un proces intentat în California / Cel care îl acuză pe actor e un violonist care susține că a fost concediat abuziv # G4Media
Actorul și rapperul Will Smith se confruntă cu acuzații de comportament prădător și grooming, formulate de violonistul Brian King Joseph, fost membru al turneului său din 2025, anunță Mediafax. Potrivit unei acțiuni depuse la Curtea Superioară din California, Joseph susține că ar fi fost „pregătit” pentru exploatare sexuală și concediat abuziv după ce a raportat […] © G4Media.ro.
16:50
Doi medici deschid la Cluj una dintre cele mai mari galerii de artă din ţară / Aceasta va funcționa într-o fostă închisoare # G4Media
Doi medici români deschid una dintre cele mai mari galerii de artă independentă din ţară şi lansează The Cureators, un proiect cu extensie internaţională, transmite Agerpres. „Un nou proiect cultural românesc îşi propune să creeze o punte activă între scena artistică europeană şi cea americană. Doi medici români, dr. Dimir Cătălin şi dr. Antonia-Maria Ghişa, […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
16:30
Turkish Airlines va investi 2,3 miliarde dolari în cel mai mare terminal cargo din lume / Compania are o flotă de 514 aeronave # G4Media
Principala companie aeriană din Turcia, Turkish Airlines, a anunţat vineri că va construi cel mai mare terminal cargo şi, totodată, cea mai mare facilitate de tip in-flight catering din lume, ca urmare a unei investiţii de o sută de miliarde de lire turceşti (peste 2,3 miliarde dolari), a relatat Agerpres, care citează Agenţia de presă […] © G4Media.ro.
16:20
Spitalul din Victoria, alimentat cu apă cu ajutorul ISU / Apa orașului nu mai e potabilă, după ce rezervorul care alimentează mai multe localități a fost poluat cu motorină # G4Media
ISU Brașov alimentează cu cisterne speciale Spitalul Orășenesc Victoria și mai multe instituții din oraș, după ce izvorul care alimenta cu apă potabilă mai multe localități din regiune a fost poluat cu motorină, în urma unui accident rutier. ”Echipajele ISU Brașov au acționat cu prioritate în orașul Victoria, asigurând necesarul de apă potabilă pentru instituțiile […] © G4Media.ro.
16:10
A murit Șuier, emblema Centrului Chinologic Sibiu / Câinele se pensionase în luna martie / ”A fost un coleg loial, echilibrat și de încredere, un exemplu de disciplină” # G4Media
Șuier, câinele – emblemă al Centrului Chinologic Sibiu – a decedat, anunță instituția pe pagina sa de Facebook. Șuier se pensionase în luna martie a anului 2025 și fusese adoptat de ultimul ofițer cu care făcuse echipă în misiuni. ”Astăzi, Centrul Chinologic Sibiu își ia rămas-bun de la Șuier, câine polițist emblematic, care a servit […] © G4Media.ro.
16:00
„O provocare medico-legală” / De ce identificarea victimelor incendiului din Crans-Montana va dura „mult timp” # G4Media
Identificarea victimelor incendiului devastator din noaptea de Revelion din barul Le Consttelation din stațiunea elvețiană Crans-Montana continuă, dar va dura mult timp, în special din cauza naturii rănilor, care face „identificarea vizuală imposibilă”. „Când avem victime decedate într-un incendiu, este o adevărată provocare medico-legală din cauza stării cadavrelor afectate de flăcări. Carbonizarea face imposibilă identificarea […] © G4Media.ro.
15:50
Rusia ar pregăti o provocare majoră, cu victime, anință Ucraina / Țintele ar putea fi clădiri religioase de pe teritoriul Rusiei # G4Media
Serviciul de Informații Externe al Ucrainei susține că Rusia ar putea organiza o provocare de amploare, cu pierderi de vieți omenești, într-un loc cu puternică semnificație simbolică, pentru a submina negocierile de pace mediate de SUA, anunță Mediafax. Serviciul de Informații Externe al Ucrainei a avertizat, vineri, că Rusia ar putea pregăti o „provocare de […] © G4Media.ro.
15:40
VIDEO Un olandez, despre România: ”Nu mergeți acolo, e atât de periculos!” / ”Atât de periculos, încât femeile se pot plimba pe străzi, singure, noaptea” # G4Media
Luke Patrickk Hoogmoed, un vlogger de călătorie din Olanda, și-a invitat urmăritorii să evite călătoriile în România, în timp ce se plimba pe străzile din Sibiu. Este, evident, un mesaj care arată exact opusul, el prezentând ulterior câteva motive care arată cât de sigure sunt orașele din țara noastră, anunță Turnul Sfatului. ”Nu mergeți în […] © G4Media.ro.
15:10
BREAKING Dispariția unui român, semnalată după tragedia din Elveția / S-ar fi aflat la petrecerea de Revelion din barul din Crans-Montana, unde s-a produs incendiul devastator (surse) # G4Media
Un român s-ar fi aflat la petrecerea de Revelion din barul din Crans-Montana, unde s-a produs incendiul devastator, potrivit surselor G4Media. „MAE a primit o solicitare consulară în care era semnalată dispariția unui cetățean român”, au confirmat reprezentanții ministerului pentru G4Media. MAE a anunțat, joi, după producerea tragediei, că un consul român a mers la […] © G4Media.ro.
14:50
Două noi decese confirmate cu virusul gripal al fost confirmate în România săptămâna trecută, ceea ce ridică numărul deceselor la trei de la începutul sezonului, transmite MEDIAFAX. Potrivit INSP, în perioada 22-28 decembrie, au fost comunicate două decese noi confirmate cu virus gripal. De la începutul sezonului, au fost astfel înregistrate trei decese cu virus […] © G4Media.ro.
14:40
Zelenski îl numește șef de cabinet pe Kirilo Budanov, liderul serviciilor de informaţii militare # G4Media
Președintele ucrainean Volomidir Zelenski a anunțat că l-a numit șef de cabinet pe Kirilo Budanov, liderul serviciilor de informaţii militare. „M-am întâlnit cu Kirilo Budanov și i-am oferit funcția de șef al Biroului Președintelui Ucrainei. În acest moment, Ucraina trebuie să acorde o atenție sporită problemelor de securitate, dezvoltării forțelor de apărare și securitate ale […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
14:30
Sondaj IRES: 4 din 10 români cred că anul 2026 va fi mai bun pentru ei personal / La nivel colectiv, aproape jumătate cred că anul nou va fi mai rău pentru România decât 2025 / Inflația, situația politică și starea de sănătate sunt principalele îngrijorări # G4Media
Aproximativ 4 din 10 români cred că anul 2026 va fi mai bun pentru ei personal, însă la nivel colectiv, aproape jumătate cred că anul nou va fi mai rău pentru România decât 2025. Inflația, situația politică și starea de sănătate sunt principalele îngrijorări, potrivit rezultatelor unui sondaj IRES consultat de G4Media. Reducerea prețurilor și […] © G4Media.ro.
14:30
Gabriel Bortoleto a provocat în 2025 accidentul cel mai scump cu ocazia Marelui Premiu al Braziliei. Echipa sa, Sauber, a fost nevoită să scoată din conturi 1,56 de milioane de dolari pentru a repara monopostul pilotului brazilian. Trei echipe din F1 își schimbă logo-ul pentru sezonul 2026 Pe durata cursei Sprint contând pentru Grand Prix-ul […] © G4Media.ro.
14:00
Snookerul, debut în forță în 2026: Toate vedetele prezente la startul Mastersului de la Londra # G4Media
Mastersul de la Alexandra Palace este primul eveniment important din snooker în 2026. La turneul care face parte din Tripla Coroană vor lua parte primii 16 jucători ai lumii conform ierarhiei. Este așteptat la turneu inclusiv Ronnie O’Sullivan, cel care în runda inaugurală ar trebui să se dueleze cu Neil Robertson. Avertismentul primit de Ronnie […] © G4Media.ro.
13:30
România, sprijin pentru Elveția după tragedia de la Crans-Montana: O aeronavă, pregătită să plece la Lausanne. Va transporta la Paris șase tineri cu arsuri grave # G4Media
O aeronavă a MApN este pregătită să decoleze spre Lausanne, de unde va transporta către spitale din Paris șase tineri cu arsuri grave, răniți în incendiul din Crans-Montana, a anunțat ministrul Apărării, Radu Miruță, citat de MEDIAFAX. Ministrul susține că, in urma deciziei Consiliului Național pentru Situații de Urgență, este pregătită o aeronavă care va […] © G4Media.ro.
13:30
Aproape 20 de copii s-au născut în prima zi a anului în cele patru maternităţi din subordinea Primăriei Capitalei # G4Media
Aproape 20 de copii s-au născut în prima zi a anului în cele patru maternităţi ale Primăriei Capitalei, dintre care 12 băieţei şi şapte fetiţe, transmite Agerpres. Reprezentanţii Primăriei Municipiului Bucureşti (PMB) au scris, vineri, pe Facebook, că startul l-a dat un băieţel născut la ora 3:00, la Spitalul Clinic „Dr. Ion Cantacuzino”. Au urmat, […] © G4Media.ro.
12:50
VIDEO Avalanșă de mari dimensiuni, declanșată accidental de doi schiori în zona Bâlea Lac din Munții Făgăraș # G4Media
În cursul zilei de astăzi, în Munții Făgăraș, zona Bâlea Lac, s-a produs o avalanșă de mari dimensiuni, declanșată accidental de doi schiori aflați în zona cunoscută sub denumirea „Balcoane”, a anunțat Salvamont Sibiu. Avalanșa a avut o cale de rulare de peste 300 de metri, pornind din zona superioară și ajungând dincolo de zona […] © G4Media.ro.
12:40
Partidul Laburist din Marea Britanie va trebui să facă față în 2026 unor teste electorale care ar putea să decidă soarta liderului său, prim ministrul Keir Starmer. Sunt programate alegeri pentru parlamentele regionale din Scoția și Țara Galilor, precum și alegeri locale în Anglia din care cele mai importante sunt cele pentru consiliile din Londra. […] © G4Media.ro.
12:40
Iranul îl avertizează pe Trump cu privire la riscul de „destabilizare” în cazul unei intervenţii a SUA # G4Media
Un consilier al liderului suprem al Iranului, Ali Larijani, l-a avertizat vineri pe Donald Trump cu privire la riscul de „destabilizare” în Orientul Mijlociu, în urma unei declaraţii a preşedintelui american, care a spus că Statele Unite ar putea „veni în ajutorul” protestatarilor dacă autorităţile recurg la violenţă, relatează AFP preluată de Agerpres. O parte […] © G4Media.ro.
12:40
Lando Norris a cucerit titlul mondial din Formula 1 în premieră în 2025, dar Ralf Schumacher spune că britanicul celor de la McLaren nu va ajunge niciodată la nivelul rivalului Max Verstappen. RedBull nu mai vrea dușmani în F1: „Nu mai vrem să fim urâți” Ralf mărturisește că este mulțumit cu faptul că Norris a […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
12:30
BREAKING Statul Major al Forțelor Aeriene a detectat „existența unor ținte aflate în deplasare către zona de frontieră dintre România și Ucraina” / Mesaj de averizare a populației din nordul județului Tulcea # G4Media
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a anunțat vineri că, în jurul orei 12.00, a transmis un mesaj de averizare a populației din nordul județului Tulcea, după ce Statul Major al Forțelor Aeriene a detectat „existența unor ținte aflate în deplasare către zona de frontieră dintre România și Ucraina”. „Mesajul are caracter preventiv și […] © G4Media.ro.
12:30
Instrumentele de inteligență artificială (AI) destinate îmbunătățirii sănătății oamenilor au câștigat popularitate în 2025, promițând personalizarea îngrijirii medicale, accelerarea diagnosticării, sprijinirea descoperirii de noi medicamente și multe altele, se arată într-o analiză Euronews. Finlanda, de exemplu, utilizează AI pentru formarea personalului medical, în timp ce Estonia o aplică în analiza datelor medicale, iar Spania o […] © G4Media.ro.
11:50
Pacient român cu arsuri, transportat în Belgia cu un avion militar / În România nu există încă niciun centru pentru mari arși # G4Media
Un pacient cu arsuri este transportat vineri din țară în Belgia cu un avion al Forțelor Aeriene Române. La întoarcere, avionul va aduce acasă doi pacienți care s-au recuperat în spitale din Bruxelles, transmite MEDIAFAX. MApN anunță că o aeronavă C-27 J Spartan a Forțelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale, a decolat vineri din […] © G4Media.ro.
11:50
Președintele argentinian Javier Milei face apel la formarea unui nou bloc de țări pentru a combate „cancerul socialismului” # G4Media
Președintele Argentinei, Javier Milei, afirmă că lucrează împreună cu alte țări latino-americane la formarea unui nou bloc pentru a „îmbrățișa ideile libertății” și a combate „cancerul socialismului”, scrie Le Figaro. „Nu i-am dat încă un nume, dar există deja un grup de zece țări cu care lucrăm și cu care vom continua să avansăm”, a […] © G4Media.ro.
11:40
Presa catalană anunță că Lamine Yamal nu a participat la primul antrenament din 2026 al Barcelonei. Vedeta echipei blau-grana „nu s-a simțit bine”, iar atacantul a fost lăsat să plece acasă. Yamal nu s-a antrenat joi alături de coechipierii săi, iar Mundo Deportivo transmite că jucătorul nu s-a simțit bine după revenirea de după perioada […] © G4Media.ro.
11:30
EXCLUSIV | Cum îți dai seama că îi este frig câinelui tău și cum îl protejezi. Sfaturile Dr. Alex Buzdea: ,,Nu există suplimente care să ajute direct câinii să tolereze mai bine temperaturile scăzute’’ (VIDEO) # G4Media
Când temperaturile scad, câinii simt frigul la fel ca noi. Tremuratul, ridicarea firelor de păr (piloerecție) și lăsarea labelor de pe sol sunt semnale clare că organismul lor încearcă să se încălzească. Câinii cu blană dublă au un strat protector natural sub păr, pe care nu trebuie să-l tundem, iar hăinuțele sunt recomandate pentru plimbările afară. Trebuie să observați […] © G4Media.ro.
11:20
Gazzetta dello Sport anunță vineri că Joao Cancelo (31 de ani) este la un pas de un transfer la Inter, grupare antrenată de Cristi Chivu. În prezent, fundașul lusitan aparține de Al-Hilal. Joao Cancelo (Al-Hilal), la un pas de Interul lui Cristi Chivu Cumpărat contra sumei de 25 de milioane de dolari de Al-Hilal de […] © G4Media.ro.
11:10
METEO Cod portocaliu de precipitaţii, intensificări ale vântului, viscol la munte şi polei, până sâmbătă la ora 22:00 # G4Media
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o informare meteorologică Cod portocaliu de precipitaţii moderate cantitativ, intensificări ale vântului, viscol la munte, strat de zăpada, polei, valabilă până sâmbătă la ora 22:00. Potrivit meteorologilor, temporar vor fi precipitaţii în cea mai mare parte a ţării şi local se vor acumula cantităţi de apă de […] © G4Media.ro.
11:00
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că, dacă Iranul va împuşca şi va ucide protestatari paşnici, atunci Statele Unite ale Americii vor interveni, relatează Reuters şi AFP preluate de Agerpres. „Dacă Iranul va trage asupra manifestanţilor paşnici şi îi va ucide violent, aşa cum are obiceiul, atunci Statele Unite ale Americii vor veni în […] © G4Media.ro.
10:50
O parte din pârtiile din zona superioară a masivului Postăvaru sunt deschise de vineri. Potrivit Primăriei Brașov, se schiază în zona superioară a pârtiilor Lupului și Drumul Roșu, cu ieșire spre stația telescaunului Ruia, precum și pe pârtiile Kanzel și Doamnei, cu ieșire în Drumul Roșu, apoi către telescaunul Ruia, transmite MEDIAFAX. De asemenea, în partea […] © G4Media.ro.
10:30
Trump, sfidător când este întrebat de semnele îmbătrânirii sale / Președintele SUA ia mai multă aspirină decât îi recomandă medicii, regretă că a făcut anumite investigații medicale și nu face sport pentru că nu-i place – interviu WSJ # G4Media
Președintele Trump ia mai multă aspirină decât îi recomandă medicii. A încercat pentru scurt timp să poarte ciorapi de compresie pentru gleznele umflate, dar a renunțat pentru că nu i-au plăcut. Și regretă că a făcut investigații imagistice avansate, deoarece acestea au generat o examinare atentă a stării sale de sănătate. „Retrospectiv, regret că am făcut-o, […] © G4Media.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.