Rusia susține că atacă orașe ucrainene pentru a le „elibera” / Distrugerea sistemului energetic al țării se face ”ca răspuns la atacurile teroriste ale Ucrainei”

Două fotografii publicate de postul francez BFMTV arată atmosfera din seara de revelion din barul Le Constellation din stațiunea de schi Crans-Montana înainte de izbucnirea incendiului devastator și, în primul rând, mai multe artificii aprinse foarte aproape de tavanul căptușit cu material antifonic, dar ușor inflamabil. Într-o fotografie se vede cum materialul de pe tavan