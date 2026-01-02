Cinci moduri în care AI a transformat asistența medicală în Europa în 2025
2 ianuarie 2026
Instrumentele de inteligență artificială (AI) destinate îmbunătățirii sănătății oamenilor au câștigat popularitate în 2025, promițând personalizarea îngrijirii medicale, accelerarea diagnosticării, sprijinirea descoperirii de noi medicamente și multe altele, se arată într-o analiză Euronews. Finlanda, de exemplu, utilizează AI pentru formarea personalului medical, în timp ce Estonia o aplică în analiza datelor medicale, iar Spania o
• • •
VIDEO Avalanșă de mari dimensiuni, declanșată accidental de doi schiori în zona Bâlea Lac din Munții Făgăraș # G4Media
În cursul zilei de astăzi, în Munții Făgăraș, zona Bâlea Lac, s-a produs o avalanșă de mari dimensiuni, declanșată accidental de doi schiori aflați în zona cunoscută sub denumirea „Balcoane", a anunțat Salvamont Sibiu. Avalanșa a avut o cale de rulare de peste 300 de metri, pornind din zona superioară și ajungând dincolo de zona
Partidul Laburist din Marea Britanie va trebui să facă față în 2026 unor teste electorale care ar putea să decidă soarta liderului său, prim ministrul Keir Starmer. Sunt programate alegeri pentru parlamentele regionale din Scoția și Țara Galilor, precum și alegeri locale în Anglia din care cele mai importante sunt cele pentru consiliile din Londra.
Iranul îl avertizează pe Trump cu privire la riscul de „destabilizare” în cazul unei intervenţii a SUA # G4Media
Un consilier al liderului suprem al Iranului, Ali Larijani, l-a avertizat vineri pe Donald Trump cu privire la riscul de „destabilizare" în Orientul Mijlociu, în urma unei declaraţii a preşedintelui american, care a spus că Statele Unite ar putea „veni în ajutorul" protestatarilor dacă autorităţile recurg la violenţă, relatează AFP preluată de Agerpres. O parte
Lando Norris a cucerit titlul mondial din Formula 1 în premieră în 2025, dar Ralf Schumacher spune că britanicul celor de la McLaren nu va ajunge niciodată la nivelul rivalului Max Verstappen. RedBull nu mai vrea dușmani în F1: „Nu mai vrem să fim urâți" Ralf mărturisește că este mulțumit cu faptul că Norris a
BREAKING Statul Major al Forțelor Aeriene a detectat „existența unor ținte aflate în deplasare către zona de frontieră dintre România și Ucraina” / Mesaj de averizare a populației din nordul județului Tulcea # G4Media
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a anunțat vineri că, în jurul orei 12.00, a transmis un mesaj de averizare a populației din nordul județului Tulcea, după ce Statul Major al Forțelor Aeriene a detectat „existența unor ținte aflate în deplasare către zona de frontieră dintre România și Ucraina". „Mesajul are caracter preventiv și
Pacient român cu arsuri, transportat în Belgia cu un avion militar / În România nu există încă niciun centru pentru mari arși # G4Media
Un pacient cu arsuri este transportat vineri din țară în Belgia cu un avion al Forțelor Aeriene Române. La întoarcere, avionul va aduce acasă doi pacienți care s-au recuperat în spitale din Bruxelles, transmite MEDIAFAX. MApN anunță că o aeronavă C-27 J Spartan a Forțelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale, a decolat vineri din
Președintele argentinian Javier Milei face apel la formarea unui nou bloc de țări pentru a combate „cancerul socialismului” # G4Media
Președintele Argentinei, Javier Milei, afirmă că lucrează împreună cu alte țări latino-americane la formarea unui nou bloc pentru a „îmbrățișa ideile libertății" și a combate „cancerul socialismului", scrie Le Figaro. „Nu i-am dat încă un nume, dar există deja un grup de zece țări cu care lucrăm și cu care vom continua să avansăm", a
Presa catalană anunță că Lamine Yamal nu a participat la primul antrenament din 2026 al Barcelonei. Vedeta echipei blau-grana „nu s-a simțit bine", iar atacantul a fost lăsat să plece acasă. Yamal nu s-a antrenat joi alături de coechipierii săi, iar Mundo Deportivo transmite că jucătorul nu s-a simțit bine după revenirea de după perioada
EXCLUSIV | Cum îți dai seama că îi este frig câinelui tău și cum îl protejezi. Sfaturile Dr. Alex Buzdea: ,,Nu există suplimente care să ajute direct câinii să tolereze mai bine temperaturile scăzute’’ (VIDEO) # G4Media
Când temperaturile scad, câinii simt frigul la fel ca noi. Tremuratul, ridicarea firelor de păr (piloerecție) și lăsarea labelor de pe sol sunt semnale clare că organismul lor încearcă să se încălzească. Câinii cu blană dublă au un strat protector natural sub păr, pe care nu trebuie să-l tundem, iar hăinuțele sunt recomandate pentru plimbările afară. Trebuie să observați
Gazzetta dello Sport anunță vineri că Joao Cancelo (31 de ani) este la un pas de un transfer la Inter, grupare antrenată de Cristi Chivu. În prezent, fundașul lusitan aparține de Al-Hilal. Joao Cancelo (Al-Hilal), la un pas de Interul lui Cristi Chivu Cumpărat contra sumei de 25 de milioane de dolari de Al-Hilal de
METEO Cod portocaliu de precipitaţii, intensificări ale vântului, viscol la munte şi polei, până sâmbătă la ora 22:00 # G4Media
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o informare meteorologică Cod portocaliu de precipitaţii moderate cantitativ, intensificări ale vântului, viscol la munte, strat de zăpada, polei, valabilă până sâmbătă la ora 22:00. Potrivit meteorologilor, temporar vor fi precipitaţii în cea mai mare parte a ţării şi local se vor acumula cantităţi de apă de
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că, dacă Iranul va împuşca şi va ucide protestatari paşnici, atunci Statele Unite ale Americii vor interveni, relatează Reuters şi AFP preluate de Agerpres. „Dacă Iranul va trage asupra manifestanţilor paşnici şi îi va ucide violent, aşa cum are obiceiul, atunci Statele Unite ale Americii vor veni în
O parte din pârtiile din zona superioară a masivului Postăvaru sunt deschise de vineri. Potrivit Primăriei Brașov, se schiază în zona superioară a pârtiilor Lupului și Drumul Roșu, cu ieșire spre stația telescaunului Ruia, precum și pe pârtiile Kanzel și Doamnei, cu ieșire în Drumul Roșu, apoi către telescaunul Ruia, transmite MEDIAFAX. De asemenea, în partea
Trump, sfidător când este întrebat de semnele îmbătrânirii sale / Președintele SUA ia mai multă aspirină decât îi recomandă medicii, regretă că a făcut anumite investigații medicale și nu face sport pentru că nu-i place – interviu WSJ # G4Media
Președintele Trump ia mai multă aspirină decât îi recomandă medicii. A încercat pentru scurt timp să poarte ciorapi de compresie pentru gleznele umflate, dar a renunțat pentru că nu i-au plăcut. Și regretă că a făcut investigații imagistice avansate, deoarece acestea au generat o examinare atentă a stării sale de sănătate. „Retrospectiv, regret că am făcut-o,
Gabriela Ruse a făcut pasul cu dreptul în noul sezon competițional din WTA, jucătoarea din România trecând categoric, scor 6-1, 6-0, de australianca Alana Subasic în primul tur al calificărilor pentru WTA Brisbane. Meciul de vineri a fost unul la discreția Gabrielei, victoria venind după doar 53 de minute de joc, scor 6-1, 6-0. Subasic
A fost dezvăluită identitatea primei victime a incendiului devastatator din stațiunea Crans-Montana # G4Media
Prima victimă a incendiului a fost identificată ca fiind Emanuele Galeppini, un adolescent italian pasionat de golf. Identitatea sa a fost dezvăluită de Federația Italiană de Golf, care a declarat că deplânge moartea unui „tânăr sportiv care întruchipa pasiunea și valorile autentice", transmite Sky News. „În acest moment de mare tristețe, gândurile noastre se îndreaptă
RedBull Racing, Mercedes și Haas se vor prezenta pe linia de start a sezonului 2026 din Formula 1 cu logo-uri noi, transmite gpblog.com. Cele trei echipe fac pasul în 2026 către următorul capitol din istoria prezenței lor în Marele Circ. RedBull nu mai vrea dușmani în F1: „Nu mai vrem să fim urâți" Mercedes F1
RedBull se schimbă total după plecarea lui Christian Horner, iar noul director al echipei, Laurent Mekies, spune că gruparea din Milton Keynes nu mai vrea să-și facă dușmani în lumea Formulei 1, transmite gpblog.com. „Formula 1 nu va mai arăta la fel": Avertismentul lui Coulthard înainte de revoluția din 2026 Mekies transmite clar că spiritul
„Debut de foc” al noului an pentru salvamontiști: 42 de persoane salvate în prima zi din 2026 # G4Media
Salvamontiştii din întreaga ţară au avut „un debut de foc" în prima zi a noului an, fiind solicitaţi în ultimele 24 de ore să intervină la un număr foarte mare de evenimente, în urma cărora au fost asistate 42 de persoane, informează, vineri, Dispeceratul Naţional al Salvamont România, transmite Agerpres. „Debut de foc pentru salvamontiştii
Pompieri și scafandri din cardrul ISU Olt și ISU Vâlcea participă vineri la o amplă acțiune de căutare a doi bărbați care au căzut în râul Olt, în zona localității Dobroteasa, județul Olt, transmite MEDIAFAX. Echipaje din cadrul ISU Olt și ISU Vâlcea, cu două autospeciale pentru intervenție și descarcerare, o autospecială pentru primă intervenție,
Vremea va fi mai rece decât în mod normal până în 19 ianuarie / Prognoza meteo pe următoarele patru săptămâni # G4Media
Temperaturile medii vor fi, până în 19 ianuarie, mai scăzute decât cele specifice acestei perioade, se arată în prognoza publicată vineri de Administrația Națională de Meteorologie, transmite MEDIAFAX. Săptămâna 05.01.2026 – 12.01.2026 Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, nordice, nord-estice și local în cele centrale, dar
Echipa de fotbal FC Metz a anunțat pe site-ul oficial că Tahirys Dos Santos (19 ani – jucător al formației franceze) a suferit arsuri grave în urma incendiului devastator de la Crans-Montana. Proprietarii barului din Crans-Montana unde s-a produs incendiul devastator din noaptea de Revelion ar fi un cuplu de francezi / Cei doi sunt
Momentul când ar fi izbucnit incendiul în barul Le Constellation din Crans-Montana / Cum se produce fenomenul „flashover”, care determină aprinderea bruscă a unei întregi încăperi – VIDEO # G4Media
Două fotografii publicate de postul francez BFMTV arată atmosfera din seara de revelion din barul Le Constellation din stațiunea de schi Crans-Montana înainte de izbucnirea incendiului devastator și, în primul rând, mai multe artificii aprinse foarte aproape de tavanul căptușit cu material antifonic, dar ușor inflamabil. Într-o fotografie se vede cum materialul de pe tavan
„Formula 1 nu va mai arăta la fel”: Avertismentul lui Coulthard înainte de revoluția din 2026 # G4Media
Formula 1 va avea parte în acest an de schimbări radicale de regulament, iar David Coulthard (fost important pilot de Formula 1) spune că duelurile din Marele Circ nu vor mai arăta precum ceea ce am știut până acum. Într-un interviu pentru F1Tehnical, fostul pilot de la McLaren și RedBull le atrage fanilor atenția transmițându-le
Ce se știe până acum despre tragedia din Crans-Montana: cel puțin 40 de morți și 115 răniți / Victimele vor fi identificate pe baza probelor ADN / Proprietarii localului ar fi un cuplu de francezi # G4Media
Cel puțin 40 de persoane au murit și 115 au fost rănite într-un incendiu devastator izbucnit în timpul unei petreceri de Revelion în barul Le Constellation din stațiunea elvețiană Crans-Montana, dezastrul fiind comparat cu scene dintr-un film de groază. Majoritatea victimelor sunt tineri, dar identificarea cadavrelor va dura cel puțin câteva zile. Urmărește pe G4Media
Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski se
Proprietarii barului din Crans-Montana unde s-a produs incendiul devastator din noaptea de Revelion ar fi un cuplu de francezi / Cei doi sunt în viață și mai dețin alte două localuri # G4Media
Proprietarii barului din stațiunea de schi elvețiană Crans-Montana, unde un incendiu a ucis circa 40 de persoane și a rănit aproximativ 115, potrivit ultimelor bilanțuri, sunt un cuplu de francezi, au declarat joi surse concordante. Conform registrului comerțului din cantonul elvețian Valais, consultat de AFP, Jacques și Jessica Moretti au cumpărat barul Le Constellation în […] © G4Media.ro.
Premierul Donald Tusk promite accelerarea dezvoltării militare a Poloniei în 2026 în discursul său de Anul Nou # G4Media
Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a promis în discursul său de Anul Nou că va accelera crearea „celei mai puternice armate din Europa” prin investiţii în renaşterea industriei, inclusiv a celei de apărare., transmite EFE preluată de Agerpres. „Vom accelera construirea celei mai puternice armate din Europa. Vom accelera investiţiile majore în infrastructură”, a declarat Tusk, […] © G4Media.ro.
Venus Williams, de șapte ori campioană la simplu, a primit vineri un wildcard la Australian Open, la vârsta de 45 de ani, devenind cea mai în vârstă jucătoare care a jucat vreodată la turneul de Grand Slam de deschidere a sezonului, transmite MEDIAFAX. Sportiva americană va concura pe tabloul principal de la Melbourne Park pentru […] © G4Media.ro.
GALERIE FOTO Durere în Crans-Montana după tragedia din noaptea de Revelion: sute de oameni înlăcrimați au aprins lumânări în memoria victimelor / O slujbă a fost oficiată la biserica din stațiune # G4Media
Sute de oameni înlăcrimați au adus flori și au aprins lumânări în memoria victimelor, în apropierea barului Constellation din stațiunea elvețiană Crans-Montana, unde cel puțin 40 de persoane au murit și circa 100 au fost rănite, majoritatea foarte grav, în urma unei explozii urmate de un incediu. Totodată, o slujbă a fost oficiată la biserica […] © G4Media.ro.
Zohran Mamdani și-a preluat oficial mandatul de primar al New Yorkului / Învestirea a avut loc în prezenţa senatorului Bernie Sanders şi a congresmenei Alexandria Ocasio-Cortez # G4Media
Democratul Zohran Mamdani a devenit oficial, joi, primarul oraşului New York, în urma unei ceremonii publice de învestire desfăşurate pe treptele Primăriei, marcând începutul unui mandat în care promite să promoveze o agendă liberală şi să răspundă preocupărilor legate de costul ridicat al vieţii, relatează Reuters, conform Agerpres. În vârstă de 34 de ani, Mamdani […] © G4Media.ro.
Peste 1.000 de vehicule incendiate şi peste 500 de persoane reţinute în Franţa în noaptea de Revelion # G4Media
Peste 1.000 de vehicule au fost incendiate şi mai mult de 500 de persoane au fost reţinute în Franţa în noaptea de Revelion, potrivit unui bilanţ prezentat joi de Ministerul de Interne. Autorităţile au precizat însă că incidentele au fost mai puţin violente decât în anul precedent, vorbind despre violenţe urbane mai limitate, transmite France […] © G4Media.ro.
Tusk promite accelerarea dezvoltării militare a Poloniei în 2026 în discursul său de Anul Nou # G4Media
SUA consideră activităţile militare ale Chinei şi retorica sa faţă de Taiwan sporesc inutil tensiunile # G4Media
Departamentul de Stat al SUA a cerut Chinei să dea dovadă de reţinere în acţiunile sale faţă de Taiwan, pe fondul reaprinderii tensiunilor după exerciţii militare chineze de amploare desfăşurate în jurul insulei democratice autoguvernate, relatează dpa, transmite Agerpres. „Activităţile militare ale Chinei şi retorica sa faţă de Taiwan şi alţi actori din regiune sporesc […] © G4Media.ro.
Concertul de Anul Nou de la Viena, mai incluziv sub bagheta dirijorului canadian Yannick Nezet-Seguin # G4Media
Concertul de Anul Nou al Filarmonicii din Viena, cel mai urmărit eveniment de muzică clasică din lume, a debutat în 2026 cu un program mai deschis şi mai divers, sub conducerea dirijorului canadian Yannick Nezet-Seguin. Păstrând esenţa tradiţiei vieneze, recitalul a inclus, în premieră pentru această ediţie, două lucrări compuse de femei, marcând un nou […] © G4Media.ro.
Care sunt modificările aduse de legea Vexler privind combaterea extremismului și a antisemitismului? # G4Media
Publicată în Monitorul Oficial pe 23 decembrie 2025, Legea 241/2025 al cărei inițiator a fost deputatul Federației Comunităților Evreiești din România (FCER), Silviu Vexler, modifică Ordonanța de Urgență 31/2002 și Legea 157/2018 privind unele măsuri de combatere a antisemitismului. În primul rând, legea Vexler modifică titlul OUG 31/2002, legea de fond, care se numește acum […] © G4Media.ro.
India şi Pakistanul fac schimb de liste cu instalaţiile nucleare pentru a evita atacurile reciproce # G4Media
India şi Pakistanul au schimbat joi listele instalaţiilor nucleare cu scopul de a evita atacuri reciproce după recentul conflict militar din mai, în care arsenalul lor nuclear a fost una dintre principalele preocupări, transmite EFE, conform Agerpres. „India şi Pakistanul au făcut schimb astăzi, prin canale diplomatice şi simultan la New Delhi şi Islamabad, de […] © G4Media.ro.
Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, s-a numărat printre invitaţii la petrecerea de Anul Nou a preşedintelui american Donald Trump, organizată la reşedinţa sa din Florida, potrivit imaginilor difuzate online, transmite France Presse, conform Agerpres. Liderul israelian, primit deja luni de preşedintele american la Palm Beach, apare alături de Donald Trump într-un videoclip publicat de influencerul conservator […] © G4Media.ro.
Nicușor Dan: 2025 ne-a reamintit că adevărata noastră forță stă în unitate, în capacitatea de a rămâne împreună chiar și atunci când drumul este dificil # G4Media
Președintele României, Nicușor Dan, afirmă retrospectiv că 2025 a fost un an al provocărilor, dar și al curajului de a nu renunța în fața încercărilor grele. „Un an în care fiecare pas înainte a cerut determinare, răbdare și încredere într-un viitor mai bun. A fost anul unei campanii complexe, al unor vizite diplomatice importante și […] © G4Media.ro.
Președintele Bulgariei, Rumen Radev: Introducerea monedei euro de la 1 ianuarie, 2026, este ultima etapă importantă în integrarea țării noastre în Uniunea Europeană # G4Media
Bulgaria a aderat la zona euro din 1 ianuarie 2026, devenind al 21-lea stat membru al uniunii monetare. Euro a înlocuit leva bulgară, cu un curs de schimb final stabilit la 1 euro = 1,96 leva la 31 decembrie. Președintele Rumen Radev a declarat în discursul său de Anul Nou: „Introducerea euro este ultima etapă […] © G4Media.ro.
Guvernul schimbă radical finanțarea medicilor de familie din 2026 / Plata per serviciu devine dominantă # G4Media
Finanțarea medicilor de familie 2026 intră într-o nouă etapă, după ce Guvernul a aprobat, în ultima ședință din 2025, o ordonanță de urgență care modifică semnificativ modul de distribuire a fondurilor pentru asistența medicală primară, transmite mediafax.ro. Actul normativ, inițiat de Ministerul Sănătății, prevede că, începând cu 1 ianuarie 2026, doar 25% din bugetul alocat […] © G4Media.ro.
Volodimir Zelenski subliniază că aderarea Ucrainei la UE face parte din garanţiile de securitate la care țara sa aspiră # G4Media
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat joi că aderarea ţării sale la Uniunea Europeană (UE) face parte din garanţiile de securitate la care aspiră Kievul în cadrul eforturilor internaţionale de a pune capăt războiului de agresiune al Rusiei, transmite Agerpres. Declaraţia a fost făcută în contextul în care Zelenski a avut o convorbire cu preşedintele […] © G4Media.ro.
Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro se va întoarce la închisoare după ce instanţa a respins cererea de arest la domiciliu # G4Media
Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro va reveni la închisoare după o serie de intervenţii medicale, după ce Curtea Supremă a respins solicitarea avocaţilor săi de a-şi ispăşi pedeapsa în arest la domiciliu, relatează dpa, conform Agerpres. Instanţa, într-o decizie publicată joi, a declarat că fostul preşedinte trebuie transferat înapoi în celula sa de la sediul […] © G4Media.ro.
Peste 41.000 de migranți au traversat Canalul Mânecii în Marea Britanie cu ambarcațiuni mici în 2025, în ciuda reformelor Partidului Laburist în materie de azil # G4Media
Este al doilea an cu cele mai multe traversări înregistrate vreodată, însă vremea nefavorabilă de la sfârșitul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie a făcut ca numărul sosirilor cu bărci mici să nu depășească recordul anterior de 46.000 din 2022, relatează The Times. Numărul total de 41.472 de traversări pentru 2025 a fost cu 13% […] © G4Media.ro.
Donald Trump a declarat că ia o doză zilnică de aspirină mai mare decât recomandă medicii săi # G4Media
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat într-un interviu acordat Wall Street Journal că ia o doză zilnică de aspirină mai mare decât recomandă medicii săi, informează Reuters, conform Agerpres. „Ei spun că aspirina este bună pentru subţierea sângelui, iar eu nu vreau ca prin inimă să îmi curgă sânge îngroşat”, a mărturisit Trump publicaţiei într-un […] © G4Media.ro.
Liderul Corpului de Voluntari Ruși, Denis Kapustin este în viață. Kapustin luptă alături de forțele ucrainene, iar rușii anunțau zilele trecute că acesta a fost ucis pe front # G4Media
Fondatorul și liderul Corpului de Voluntari Ruși – un grup paramilitar de extremă dreapta care luptă alături de forțele ucrainene – este în viață, a afirmat joi agenția de informații militare GUR din Ucraina, la câteva zile după ce Rusia a susținut că acesta ar fi fost ucis pe front. GUR a declarat că serviciile […] © G4Media.ro.
Mărturia unui român stabilit în Crans-Montana care a sărit în ajutor după incendiul devastator din localul Constellation: Ieșeau oameni cu hainele arse pe ei, era haos. Barul are o pivniță, cu o scară foarte abruptă, cu greu reuşesc să treacă două persoane # G4Media
Un român stabilit de 20 de ani în Crans-Montana a fost noaptea trecuta lângă barul unde a avut loc incendiul devastator participând la acordarea primului-ajutor. Într-o declaraţie pentru G4Media.ro, Alexandru a descris ce a văzut şi a auzit, cum arată barul de la subsol dar și despre cum este amosfera acum în staţiunea elveţiană. “Ne-am […] © G4Media.ro.
Judecătoarea Andrea Chiș părăsește Facultatea de Drept a UBB Cluj: Nu mai există cadrul pentru a-mi manifesta valorile # G4Media
Andrea Chiș a anunțat public că părăsește Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, decizia fiind explicată într-o postare amplă pe rețelele de socializare, în care invocă lipsa cadrului necesar pentru evoluția profesională și pentru manifestarea valorilor personale, relatează ActualdeCluj.ro. Fosta magistrată spune că anul 2025 a fost un an lung și greu: „Un […] © G4Media.ro.
Contestaţia femeii din Sibiu acuzată că şi-ar fi ucis mama, judecată de Curtea de Apel în 8 ianuarie # G4Media
Femeia din Sibiu acuzată că şi-ar fi ucis mama, cu ajutorul unei asistente medicale, a depus contestaţie împotriva măsura arestării preventive, cerere care va fi judecată în 8 ianuarie la Curtea de Apel Alba Iulia, relatează Agerpres. „Dosarul privind măsura arestării preventive a femeii din Sibiu cercetată sub acuzaţia că şi-ar fi ucis mama a […] © G4Media.ro.
