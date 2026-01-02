”America lui Trump vs. Lumea lui Soros”
ActiveNews.ro, 2 ianuarie 2026 20:10
Politicienii AUR Mihail Neamțu și Dan Dungaciu vă oferă un nou volum despre războiul global de azi, cuprins în titlul „America lui Trump vs. Lumea lui Soros” și promovat pe pagina www.vocealibertatii.ro:
• • •
Alte ştiri de ActiveNews.ro
Acum 30 minute
20:10
Politicienii AUR Mihail Neamțu și Dan Dungaciu vă oferă un nou volum despre războiul global de azi, cuprins în titlul „America lui Trump vs. Lumea lui Soros” și promovat pe pagina www.vocealibertatii.ro:
Acum o oră
19:40
Știu. Sunt încă zile de sărbătoare. Am vrut să amân acest text până luni. Doar că nu pot! Am intrat în noul an sub auspiciile săraciei. Taxe, impozite, alte taxe, alte impozite. Bolojean ne amenință că dacă nu le dam camata pe viață va mări din nou totul.
Acum 2 ore
19:30
Pe 2 octombrie 2025, Nicușor Dan a prezentat liderilor statelor din Uniunea Europeana un raport care pretindea că anularea alegerilor din decembrie 2024 a fost justificată.
Acum 4 ore
18:30
De pe colț, de unde mă aflam, mă pregăteam să traversez bulevardul pustiu, înghețat, lunecos, sticlos din pricina gheții de pe jos; nu era nici țipenie de milițian, deși de obicei pe acolo mișuna specia aceea. Totuși, semafoarele funcționau, dar foarte rarii pietoni care se încumetaseră să ia în piept orașul nu se mai opreau la culoarea roșie, ci
18:10
2 ianuarie 1784: La Sibiu apare Siebenbürger Zeitung, primul ziar din Transilvania și principalul informator al presei europene despre Răscoala lui Horea # ActiveNews.ro
Siebenbürger Zeitung este primul ziar transilvănean, apărut la Sibiu, în tipografia lui Martin Hochmeister, tocmai în anul răscoalei lui Horea: primul număr fiind din 2 ianuarie 1784.
Acum 6 ore
16:30
Revelion ”scăpat de sub control” sau violență anticreștină organizată? Biserică istorică în flăcări la Amsterdam – ce steag au fluturat atacatorii # ActiveNews.ro
Noaptea de Revelion s-a transformat într-un coșmar în centrul Amsterdamului. Biserica istorică Vondelkerk, un simbol al patrimoniului cultural încă din 1872, a fost cuprinsă de flăcări și aproape făcută scrum
15:30
Identitate Digitală pentru nou-născuți: Cip înainte de Țâță – Supravegheați din Uter până în Mormânt # ActiveNews.ro
Guvernul britanicintenționează să introducă identitatea digitală încă de la naștere: pentru abeneficia de drepturile vitale, un bebeluș va trebui să dovedească mai întâi căare un număr electronic.
Acum 8 ore
13:30
2 ianuarie: Sf. Silvestru și Sf. Serafim de Sarov. ”Cei ce s-au hotărât să-I slujească cu adevărat lui Dumnezeu trebuie să se îndeletnicească cu pomenirea neîncetată a Numelui Său în inima lor și cu rostirea continuă a rugăciunii către Iisus Hristos” # ActiveNews.ro
„Trebuie să ne înzestrăm sufletul cu cuvântul lui Dumnezeu, căci cuvântul lui Dumnezeu, după cum spune Sfântul Grigorie Teologul, este pâinea îngerilor cu care se hrănesc sufletele flămânde de Dumnezeu.”
13:30
Majoritatea cititorilorActiveNews sunt creștini practicanți. De aceea, îi rugăm să ne ierte pentruacest text care pare mai degrabă destinat începătorilor în ale credinței, încășovăielnici. Și totuși, tu, cititorule creștin cu state vechi, chiar nu aicitit/ascultat cu interes niciodată un horoscop?
13:30
Revelion ”scăpat de sub control” sau violență organizată? Biserică istorică în flăcări la Amsterdam – ce steag au fluturat atacatorii # ActiveNews.ro
Noaptea de Revelion s-a transformat într-un coșmar în centrul Amsterdamului. Biserica istorică Vondelkerk, un simbol al patrimoniului cultural încă din 1872, a fost cuprinsă de flăcări și aproape făcută scrum
13:20
Actrița Victoria Jones, fiica lui Tommy Lee Jones, a fost găsită moartă într-un hotel din San Francisco, de Anul Nou.
Acum 12 ore
12:30
Știu. Sunt încă zile de sărbătoare. Am vrut să amân acest text până luni. Doar că nu pot! Am intrat în noul an sub auspiciile săraciei. Taxe, impozite, alte taxe, alte impozite. Bolojean ne amenință că dacă nu le dam camata pe viață va mări din nou totul.
11:50
BREAKING: Trump avertizează Iranul: ”Suntem pregătiți și gata să intervenim”. ACTUALIZARE: Replica Teheranului # ActiveNews.ro
Președintele Donald Trump a postat vineri pe Truth Social un mesaj extrem de ferm în care avertizează guvernul de la Teheran că Statele Unite sunt pregătite să intervină militar dacă autoritățile iraniene recurg la violență mortală.
11:30
Judecătoarea Adriana Stoicescu, dezamăgită de Concertul de la Viena: Când aduci un clovn în palat, castelul devine circ # ActiveNews.ro
Părere personală despre Concertul de la Viena. O dezamăgire cruntă. Repertoriul "progresist”. O lipsă evidentă de chimie între dirijor și orchestra.
11:00
Președintele Donald Trump a postat vineri pe Truth Social un mesaj extrem de ferm în care avertizează guvernul de la Teheran că Statele Unite sunt pregătite să intervină militar dacă autoritățile iraniene recurg la violență mortală.
10:50
Actrița Victoria Jones, fiica lui Tommy Lee Jones, a fost găsită moartă într-un hotel din San Francisco, de Anul Nou.
10:30
Un înalt oficial militar rus a înmânat, joi, unui atașat militar american ceea ce a susținut că este o parte dintr-o dronă ucraineană conținând date care ar dovedi că armata ucraineană a vizat săptămâna aceasta reședința prezidențială...
10:10
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că o nouă întâlnire cu liderii statelor care sprijină țara sa în războiul cu Rusia, reuniți în așa-numita 'Coaliție de Voință', va avea loc...
09:50
Pentru prima dată în istoria Statelor Unite, un primar a depus jurământul pe Coran. Zohran Mamdani, în vârstă de 34 de ani, a fost învestit oficial în funcția de primar al orașului New York la miezul nopții de Anul Nou.
08:00
Cum v-a plăcut concertul de anul nou de la Viena? L-ați ascultat de acasă sau ați avut bilete și ați fost acolo în sală?
Acum 24 ore
03:20
2026 începe cu o dramă de proporții în noaptea dintre ani, în Elveția. Barul Le Constellation din Crans-Montana a luat foc în jurul orei 1:30, iar autoritățile raportează circa 40 de decese și 115 răniți, 40 dintre aceștia în stare forte gravă.
02:10
Ion Gavrilă Ogoranu, onorat de Ziarul Lumina al Patriarhiei Române: Un brad care nu s-a îndoit # ActiveNews.ro
Unul dintre eroii rezistenței anti-comuniste din munți, Ion Gavrilă - Ogoranu, a fost subiectul unui articol din ziarul Lumina, cotidianul Patriarhiei Române.
02:10
Articolul de memorialistică privind modul în care a fost eliberat Părintele-martir Gheorghe Calciu din închisoare pentru a emigra în SUA, cu o sursă de la cel mai înalt nivel al aparatului comunist, a suscitat o oarecare polemică în spațiul online privind oportunitatea publicării unor astfel de memorii.
01:10
”Mamă țară, iartă-ne că am cutezat să luptăm și să murim pentru tine!” - Bădia Ion Gavrilă Ogoranu la 103 de ani de la naștere (1 ianuarie 1923). Rezistența Armată din Munți și dușmanul nemaivăzut al României - STUDIUL Moșului # ActiveNews.ro
Comunismul a țintit mult mai departe. El a vrut totul și parcă mai mult: sufletul, pe care l-a strivit în calapoade prefabricate, de am ajuns schilodiți trupește și sufletește, de nu ne mai putem dezmetici și îndrepta șira spinării, chiar și după ce "urâciunea pustiirii” a plecat de la noi.
01:10
Scrisoarea soților ANA și ION GAVRILĂ OGORANU către MONICA MACOVEI. 103 ani de la nașterea legendarului haiduc anticomunist - VIDEO # ActiveNews.ro
În 2001, soția marelui luptător, Ana Gavrilă, a înaintat Comisiei pentru Constatarea Calității de Luptător în Rezistența Anticomunistă, care funcționa în cadrul Ministerului Justiției, un memoriu pentru recunoașterea evidenței: calitatea de luptător anticomunist. Nu s-a întâmplat.
01:00
Concluzia mea și nu a paznicilor purității ideologice este că producția „Cravata galbenă" poate fi înțeleasă atât ca un act de recuperare cât și ca o dovadă de continuitate. Ea reafirmă un tip de epică cinematografică ignorată după 1990, anume aceea a vocației, a unui EU care se construiește prin încercări, care se afirmă prin perseverență și care se organizează în jurul unei idei de excelență.
00:30
Dan Diaconu: Concertul de la Viena - o dezamăgire cumplită. Plus: Câteva răspunsuri pentru proști # ActiveNews.ro
Vă rog să mă înțelegeți. Nu-l critic pe Yannick Nézet-Séguin pentru că ar fi homosexual declarat (foto mai jos), pentru modul circăresc în care s-a îmbrăcat sau pentru penibilul „joc scenic” ci, pur și simplu, pentru că este un cretin.
00:00
Stiti care a fost primul bombardament aerian din istorie? A fost in 1848, asupra Venetiei, la comanda feldmaresalului Radetzky. Atunci au fost lansate sute de baloane fara pilot incarcate cu explozivi asupra orasului.
1 ianuarie 2026
23:40
Luminița Arhire: RETROSPECTIVA ANULUI 2025 - MARTIE: Putin & Trump plănuiesc asasinarea lui Zelenski (CTP). Miliția lui Predoiu arestează "puciștii" lui Georgescu după ce BEC i-a respins candidatura # ActiveNews.ro
Deși conform calendarului primăvara se pregătește a se instala în România, dacă citim declarațiile lui Tulsi Gabbard din 2 martie 2025 sesizăm că marea glaciațiune a relațiilor dintre țara noastră și partenerul strategic e total instalată:
23:40
Mihai Eminescu la 1 ianuarie 1883: Poporul nostru mic este pus tocmai ca o muche de despărțire între furtuna ce vine din apus pentru a întâmpina pe cea din răsărit. Ca un sfinx mut încă și cu ochii închiși stă anul viitor înaintea noastră # ActiveNews.ro
Poporul nostru mic este pus tocmai ca o muche de despărțire între furtuna ce vine din apus pentru a întâmpina pe cea din răsărit. Oricare ar fi soarta armelor, oricare norocul războiului, oricât de înțeleaptă va fi politica micului popor, rezultatul evenimentelor va fi
23:30
Luminița Arhire: RETROSPECTIVA ANULUI 2025 - MARTIE: Putin & Trump pregătesc asasinarea lui Zelenski (CTP). Miliția lui Predoiu arestează "puciștii" lui Georgescu după ce BEC i-a respins candidatura # ActiveNews.ro
Deși conform calendarului primăvara se pregătește a se instala în România, dacă citim declarațiile lui Tulsi Gabbard din 2 martie 2025 sesizăm că marea glaciațiune a relațiilor dintre țara noastră și partenerul strategic e total instalată:
Ieri
17:50
Distinsul nostru cititor, poetul și scriitorul Mihai Cantuniari, ne face onoarea să ne bucure cu un Poem în proză de început de An Nou. pe care avem bucuria să o ilustrăm cu o felicitare primită de la artistul și omul de litere Eugen Mihăescu. Mulțumim! Întru Mulți Ani! Să dea Dumnezeu să avem un an mai bun!
17:10
La mulți ani cu sănătate! Plugușorul prizonierilor români din URSS - PLUGUȘORUL DOMNULUI DE ROUĂ # ActiveNews.ro
Plugușorul prizonierilor români din URSS, scris de poetul George Fonea, fost comandant de companie în cadrul Batalionului 1 Vânători Munte al Armatei Române în timpul celui de-al doilea război mondial
15:20
Să răscumpărăm timpul! Nadejde, Credință și Pace! - Mesajul IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, pentru anul ce vine, 2026. Întreaga planetă numără anii după un sfânt român. La Mulți Ani! # ActiveNews.ro
Mesajul IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, pentru anul ce vine, 2026. Întreaga planetă numără anii după un sfânt român: Sfântul Dionisie Exiguul.
15:10
1 ianuarie: Tăierea împrejur cea după trup a Domnului (Anul Nou) ”Și I s-a dat numele Iisus, nume adus din cer de îngerul Gavriil, mai înainte de zămislirea Lui în pântecele Fecioarei” # ActiveNews.ro
Ca să astupe gurile ereticilor, care îndrăznesc a zice ca Domnul n-a luat trup, ci că S-a născut ca o nălucire, El a îndeplinit și această rânduială la Templu.
15:00
1 ianuarie: Sfântul Vasile cel Mare. LA MULȚI ANI! VIDEO: Părintele Justin citind moliftele Sfântului Vasile. HRISTOS ÎN MIJLOCUL NOSTRU! # ActiveNews.ro
Creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe 1 ianuarie pe marele ierarh Vasile cel Mare, unul dintre cei mai importanți Părinți ai Bisericii.
13:40
Arestovici aruncă bomba: “Obiectivul NU este înfrângerea lui Putin, ci a lui Trump!” # ActiveNews.ro
Regimul din Ucraina șialiații săi occidentali doresc prelungirea cât mai mult a războiului, deoareceei mizează pe pierderea puterii de către președintele american.
31 decembrie 2025
23:20
CONCLUZIA ANULUI pusă de un Ierarh al Sfântului Sinod al BOR după Legea Vexler: ”ȘI DACĂ TACE BISERICA, CINE VA MAI VORBI?” - VIDEO # ActiveNews.ro
„Generațiile care vin din urmă vor trebui să învețe lucrurile adevărate, iar ele nu se mai păstrează astăzi, din păcate, în școli, în instituții, de teama corectitudinii politice, să nu fie sancționați, să nu fie schimbați. Și dacă tace Biserica, cine va mai vorbi?”
22:40
LA MULȚI ANI, 2026! Cadoul ActiveNews: Sfintele Colinde din Închisori - Concert Tudor Gheorghe - Radu Gyr ”Cu Iisus în Celulă” și TRONOS - ”Colindul Deținuților de la Pitești” și Nichifor Crainic cu ai săi ”Oaspeți cu Azur în Gene!” # ActiveNews.ro
Poezia concentrationista ca dimensiune si valoare literara este un fenomen romanesc unic in lume si, desi nici un vers scris n-a putut iesi pe poarta inchisorii, zeci de mii de versuri au fost salvate datorita memoriei detinutilor.
22:00
PUTEM SĂ BIRUIM! - Arhimandritul Dionisie Ignat, duhovnicul Mănăstirii ”Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” din Albac # ActiveNews.ro
Părintele Dionisie ne oferă o privire adânc ancorată în Adevăr, asupra celei mai râvnite, dar și greșit înțelese valori: libertatea. În acest interviu, Părintele vorbește despre lupta cu patimile, despre cum putem rezista avalanșei de oferte ale lumii moderne și, mai ales, despre libertatea care ne vine doar prin Hristos.
21:40
România, de la o lovitură de stat la alta. Ion Cristoiu: Omul anului 2025 - simplul cetățean Călin Georgescu. Pastila de Istorie - Silviu Brucan, un ticălos. VIDEO # ActiveNews.ro
Profețiile lui Călin Georgescu din ianuarie 2025 s-au îndeplinit. Pastila de Istorie: Silviu Brucan, un ticălos - VIDEO
21:30
31 decembrie 1989 - Decretul 33 al FSN și arestarea generalului Iulian Vlad de către Silviu Brucan și Nicolae Militaru. Dan Andronic: Pentru cei care încă se fac că nu înțeleg... # ActiveNews.ro
Acum 36 de ani, Soții Ceaușescu fuseseră executați de cinci zile, iar noua putere instalată la București, Consiliul Frontului Salvării Naționale (CFSN), se grăbea să demoleze pilonii vechiului regim pentru a-și consolida propria legitimitate.
21:00
VIDEO-DOCUMENTE pentru ISTORIE. Victor Stănculescu ne-a vorbit, de la Jilava, despre Decembrie 1989, KGB, GRU, Mossad, Elena Ceaușescu, asasinarea Grupului Trosca, Larry Watts și… “Crimă și pedeapsa” # ActiveNews.ro
In vara lui 2013 am acceptat invitatia de a-l vizita la inchisoarea Jilava, mai precis la spitalul penitenciar, impreuna cu jurnalistul Horia Tabacu, pe "generalul cu piciorul in ghips", Victor Atanasie Stanculescu, atunci in varsta de 85 de ani, "managerul revolutiei" si singurul participant la evenimentele din 1989 aflat in detentie, incaltat cu o pedeapsa de
Mai mult de 2 zile în urmă
20:00
31 decembrie 1889: Moartea marelui povestitor Ion Creangă, în același an în care a murit suspect și prietenul său cel mai bun, Mihai Eminescu, urmat de Veronica Micle. ActiveNews vă oferă urături din FILMUL - AMINTIRI DIN COPILĂRIE # ActiveNews.ro
La 31 decembrie 1889 trecea la cele veșnice scriitorul Ion Creangă, cel mai bun prieten al lui Mihai Eminescu, mort în același an și urmat apoi, la scurt timp, de Veronica Micle
20:00
Adam Puslojić, marele prieten al lui Nichita Stănescu și al României, a plecat, și el, la Ceruri, pe 31 decembrie 2022. ULTIMELE POEZII FATIDICE: ”...îl recunoaștem imediat pe Tatăl nostru. Totul este important, deschide-mi Cerul!” # ActiveNews.ro
S-a stins la finalul anului trecut marele prieten al lui Nichita Stănescu și al tuturor românilor Adam Puslojić. Pe 25 decembrie, poetul făcea o urare de Crăciun pentru români:
18:20
Cel mai bun jurnalist din lume! Un puști de 23 de ani a dezvăluit tentaculele de miliarde de dolari ale democraților din SUA cu Mafia Somaleză asemănătoare Mafiei Soros! BOMBĂ VIDEO PLANETARĂ # ActiveNews.ro
Cel mai tare jurnalist din lume e un puști de 23 de ani - youtuber-ul Nick Shirley - care a dezvăluit o fraudă de 110.000.000 dolari într-o singură zi, în statul Minnesota, parte dintr-o schemă de miliarde a democraților pe mână cu mafia somaleză.
18:00
Cel mai bun jurnalist din lume - un puști de 23 de ani a dezvăluit tentaculele de miliarde de dolari ale democraților din SUA cu Mafia Somaleză asemănătoare Mafiei Soros! BOMBĂ VIDEO PLANETARĂ # ActiveNews.ro
Cel mai tare jurnalist din lume e un puști de 23 de ani - youtuber-ul Nick Shirley - care a dezvăluit o fraudă de 110.000.000 dolari într-o singură zi, în statul Minnesota, parte dintr-o schemă de miliarde a democraților pe mână cu mafia somaleză.
16:50
Radu Cristescu aruncă în aer lumea LGBT: Judecătoarea Iulia Scântei se iubește cu ziarista Humanitas Sabina Fati, care și-a angajat fiica făcută cu gay-ul Emil Hurezeanu ca consilieră la CCR, deși are o facultate de arte. Bolojan, homosexual cu Jurcă? # ActiveNews.ro
O ediție explozivă a emisiunii Punctul culminant cu Victor Ciutacu a aruncat pur și simplu în aer, la final de an, secretele din dulapurile (closet-urile, cum zic americanii) homosexualilor din lumea înaltă a politicii, justiției, presei și diplomației din România. VIDEO:
16:00
Publicația americană Axios relatează că premierul israelian Benjamin Netanyahu a discutat, în cadrul întâlnirii avute luni cu președintele american Donald Trump, posibilitatea unor noi atacuri împotriva Iranului în 2026.
15:30
Din nou doliu în presa română. Jurnalista Ana Chifa Mican ”a părăsit această lume mult prea devreme” # ActiveNews.ro
O nouă zi tristă pentru jurnalismul din România. Presa bistrițeană anunță, cu profundă tristețe, că un suflet deosebit a părăsit această lume mult prea devreme, marți, 30 decembrie 2025, lăsând în urmă o mare durere și dor în inimile familiei și ale tuturor celor care au cunoscut-o.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.