Un nou transfer pe Anfield » Liverpool aduce un puști-minune de 17 ani

Paulo Henrique (29 de ani), fundașul dreapta al lui Vasco da Gama, e vizat de Inter pentru o mutare în ianuarie în Serie A. Transferul celui mai bun fundaș dreapta din 2025 în prima ligă din Brazilia - internațional cu două selecții și un gol -la echipa pregătită de Cristi Chivu n-ar costa decât 5 milioane de euro!Liderul din Serie A are probleme mari pe flancul drept, după ce Denzel Dumfries s-a accidentat grav, olandezul fiind operat la gleznă. ...