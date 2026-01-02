Un nou transfer pe Anfield » Liverpool aduce un puști-minune de 17 ani
Gazeta Sporturilor, 2 ianuarie 2026 21:50
Ifeanyi Ndukwe (17 ani), fundaș central la Austria Viena, va întări rândurile „cormoranilor” în vară.Liverpool a ajuns la un acord cu Austria Viena și a obținut transferul lui Ifeanyi Ndukwe, potrivit presei din Austria și lui Fabrizio Romano.Ifeanyi Ndukwe, noul transfer al lui LiverpoolTânărul apărător se va alătura „cormoranilor” abia în vară, potrivit lui Alexander Huber, jurnalist la publicația austriacă kurier.at. ...
Acum 30 minute
21:50
Acum o oră
21:30
Iuliu Mureșan, președintele de la CFR Cluj, a transmis că echipa ardeleană riscă să nu ia licența UEFA. Clubul trebuie să-și plătească o parte din datorii până pe 15 ianuarie.Mureșan a anunțat că CFR Cluj va încasa 7 milioane de euro pentru transferul lui Louis Munteanu, însă banii vor intra eșalonat în conturile clubului. În ciuda sumei virate de DC United acum, CFR Cluj nu și-a rezolvat problemele financiare și are nevoie în continuare să vândă. ...
21:20
Secretul unei mici insule nelocuite și legătura cu Jocurile Olimpice de iarnă: „Probabil am câștigat toate medaliile” # Gazeta Sporturilor
De unde vin pietrele folosite la curling, cât costă una și cum sunt produse? Insula Ailsa Craig, de 1 km pătrat, furnizează granitul necesar pentru fabricarea lor, aceasta revenind unei firme fondate acum 175 de ani. Aceasta a livrat toate pietrele folosite la JO de iarnă din 1998 încoace, de când acest sport a revenit în programul olimpic. ...
21:20
Anotnio Rudiger, vizită umanitară în Sierra Leone: „Asta contează cu adevărat în viață” # Gazeta Sporturilor
Antonio Rudiger (32 de ani) a petrecut o săptămână întreagă în Sierra Leone, țara unde mama lui s-a născut, și a lansat proiecte în domeniul sănătății, educației și sportului.Fundașul nu a mers în Africa pentru a se relaxa, ci pentru a se implica în activități umanitare care au adus o diferență reală în comunitățile din Sierra Leone. ...
21:10
Daniel Stanciu, oficialul lui FC Argeș, a vorbit despre interesul pentru Mario Tudose (20 de ani), fundașul central al echipei piteștene.Dorit de Dinamo, Mario Tudose a atras interes și din Golf. Daniel Stanciu a transmis, însă, că FC Argeș ar vrea să-l vândă pe fundașul de 20 de ani în Europa.Tudose a fost dorit insistent de FCSB în septembrie, dar negocierile au căzut. Acum, el e pe lista lui Dinamo. ...
Acum 2 ore
21:00
Iuliu Mureșan, președintele lui CFR Cluj, a confirmat transferul atacantului Alibek Aliev, anunțat în exclusivitate de GSP.ro pe 1 ianuarie.Atacantul cu cetățenie suedeză a ajuns la CFR Cluj din postura de jucător liber de contract. Alibek a reziliat recent cu Osters, din Suedia, unde a jucat din 2024.Atacantul de 1,90m a fost luat în locul lui Louis Munteanu, vândut la DC United, în MLS. ...
20:50
Natalia Mateuț, apariție incendiară într-o destinație exotică: „Cel mai bun loc de pe Pământ” # Gazeta Sporturilor
Natalia Mateuț, fiica legendarului Dorin Mateuț, a petrecut Revelionul în Brazilia, la plajă. Prezentatoarea TV a transmis și un mesaj cu ocazia Anului Nou.Fiica fostului mare jucător de la Dinamo a ales o destinație exotică pentru a petrece Sărbătorile de iarnă. Din Brazilia, Natalia Mateuț a postat fotografii apreciate de fani pe rețelele de socializare.GALERIE FOTO. ...
20:50
Fundașul spaniol Sergio Ramos (39 de ani) a distribuit un videoclip pe rețelele sociale în care își prezintă noua mașină.Este vorba de un Ferrari 12Cilindri (Dodici Cilindri), cu un preț estimat de 500.000 de euro.FOTO. ...
20:20
Diogo Rodrigues, fostul fundaș dreapta de la UTA, a semnat cu Petrolul până în 2027. Jucătorul portughez a fost prezentat oficical de prahoveni.Rodrigues a revenit în Superliga după un an și jumătate. În 2024 se despărțea de UTA, apoi stătea jumătate de an fără echipă. La începutul anului trecut a semnat cu Zimbru Chișinău, unde a fost legitimat până acum. ...
Acum 4 ore
20:00
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, și-a anunțat dorințele pentru 2026, printr-un mesaj postat pe pagina personală de Facebook.Printre dorințele care o vizează pe FCSB se regăsesc câștigarea Supercupei României, creșterea coeficientului UEFA, dar și încasări de la FIFA pentru participare jucători la Campionatul Mondial din 2026. ...
19:50
Echipa Germaniei, campioana din 2024, baie cu valuri înainte de startul la United Cup # Gazeta Sporturilor
Alexander Zverev, Eva Lys și ceilați membri ai echipei Germaniei care participă la United Cup s-au distrat făcând plonjoane într-o piscină cu apă de mare, la celebrele băi Wylie's din Sydney. Echipa Germaniei a făcut senzație la Sydney, înainte de a spera să facă o senzație și pe teren la United Cup. ...
19:30
Andrei Blejdea, fosta extremă stânga de la Dinamo, și-a anunțat retragerea din fotbal la doar 29 de ani. Acesta a jucat ultima dată la Jiul Petroșani, în Liga 3.Blejdea a rămas liber de contract în decembrie. Nu va mai juca fotbal profesionist și și-a anunțat retragerea printr-un mesaj pe rețelele de socializare. Andrei a terminat Facultatea de Educație Fizică și Sport, având și un master în domeniu, luat în 2022. ...
19:30
Semne de întrebare despre Gyokeres: „Nu e chiar atât de bun pe cât a arătat la Sporting” # Gazeta Sporturilor
Viktor Gyokeres (27 de ani) continuă să aibă dificultăți în a se impune la Arsenal. Englezii cred că stilul de joc al lui Mikel Arteta nu favorizează principalele caracteristici ale suedezului.În 21 de meciuri, Gyokeres a marcat doar șapte goluri, iar vocile care contestă randamentul jucătorului sunt tot mai numeroase. ...
19:10
Liverpool a remizat joi împotriva lui Leeds (0-0) în Premier League, dar echipa lui Arne Slot este deja neînvinsă în șapte meciuri. Cu toate acestea, antrenorul olandez consideră că Liverpool nu este o candidată la titlu.Antrenorul „cormoranilor” a vorbit despre dificultățile din jocul echipei sale, dar și despre lupta la titlu în Premier League. ...
19:00
Stefanos Tsitsipas, start zâmbitor în 2026 » Grecia a învins Japonia fără set pierdut la United Cup # Gazeta Sporturilor
Grecia a învins cu 3-0 Japonia la Perth, în prima zi a United Cup, cu victoriile obținute de Maria Sakkari și Stefanos Tsitsipas la simplu și împreună la dublu mixt. Pentru fostul număr 3 mondial este startul dorit în noul sezon.Anul 2025 a fost plin de provocări pentru Stefanos Tsitsipas, grecul lovindu-se de probleme fizice, fluctuații de formă, lipsă de încredere în plan sportiv și personal. ...
18:40
Pe cine vede Andrei Prepeliță în lupta la titlu: „Se vede valoarea jucătorilor” + Ce spune de o eventuală plecare de la club # Gazeta Sporturilor
Andrei Prepeliță (40 de ani), antrenorul Unirii Slobozia, a fost prezent la reunirea lotului echipei.Acesta a abordat mai multe subiecte, printre care noile veniri de la echipă, revenirea pe stadionul din Slobozia, dar și lupta la titlu în Superligă.VIDEO. Andrei Prepeliță: „De asta am ales să nu facem cantonament în Turcia” „Nu am avut o vacanță așa lungă să ni se facă dor de fotbal, dar nu avem ce face. Suntem pregătiți. ...
18:30
Marco Ottolini, fostul director sportiv de la Genoa, a fost prezentat oficial la Juventus.La două luni după ce a fost demis de Dan Șucu de la Genoa, Ottolini a semnat cu Juventus și va fi noul director sportiv al echipei torineze. Italianul bătuse palma cu „Bătrâna Doamnă” încă din finalul anului trecut, lipsea doar anunțul oficial, care a venit în a doua zi a anului.Ottolini a revenit la Juventus după 4 ani. ...
18:10
Rușii și bielorușii, fără steag și imn la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, a confirmat președinta CIO # Gazeta Sporturilor
Kirsty Coventry (42 de ani), președinta Comitetului Internațional Olimpic, a confirmat într-un interviu în presa italiană că reprezentanții Rusiei și Belarusului vor participa la JO de la Milano-Cortina (6 – 22 februarie) ca sportivi individuali, chiar dacă s-ar ajunge la un acord de pace. ...
Acum 6 ore
18:00
Barcelona a ajuns la un acord pentru transferul lui Hamza Abdelkarim (18 ani), atacant de la echipa egipteană Al Ahly.Conform termenilor acordului, Abdelkarim va ajunge inițial la Barcelona sub formă de împrumut până la sfârșitul sezonului. ...
18:00
18:00
17:50
Alexandru Albu, despre venirea la Unirea Slobozia: „Asta m-a convins să vin aici” # Gazeta Sporturilor
Alexandru Albu (32 de ani), noul transfer al Unirii Slobozia, a fost prezent la reunirea lotului echipei.Acesta a abordat mai multe subiecte, printre care ce l-a determinat sa vină la Slobozia, plecarea de la Chindia Târgoviște sau revederea cu fostul său coleg de la Rapid, Jayson Papeau.VIDEO. Alexandru Albu: „Asta m-a convins să vin aici” „Sunt bine. Sunt fericit. Pot să încep din nou antrenamentele. ...
17:40
Gică Popescu, președintele Farului, a declarat că Denis Alibec (35 de ani) e oricând binevenit la echipa constănțeană, de unde a plecat la FCSB în vară.Atacantul roș-albaștrilor a avut probleme medicale în prima jumătate de sezon, înscriind un singur gol pentru FCSB, cu Gloria Bistrița, în Cupa României, scor 3-1. ...
17:00
Pep Guardiola către jurnaliști: „Vreți să mă demiteți? Chelsea a pierdut un antrenor incredibil și o persoană incredibilă” # Gazeta Sporturilor
Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, a susținut conferința de presă premergătoare duelului tare de duminică împotriva lui Chelsea, programat de la ora 19:30.Spaniolul a făcut comentarii interesante, mai ales în contextul demiterii lui Enzo Maresca de la clubul londonez, acesta din urmă fiind vehiculat ca un posibil succesor al lui Pep la cârma „cetățenilor”. ...
17:00
Pus pe liber după ce și-a „mitraliat” colegii, semnează cu altă echipă din Superligă # Gazeta Sporturilor
Tras pe linie moartă la Unirea Slobozia după ce și-a atacat colegii în cadrul unui flash-interviu, Florin Purece (34 de ani) a semnat rezilierea contractului și va deveni jucător al altei echipe din Superligă, Metaloglobus.Pe 5 decembrie, Unirea Slobozia a pierdut la scor de neprezentare (0-3) cu Oțelul Galați, a opta înfrângere la rând. La finalul acelui meci, mijlocașul Florin Purece a ieșit în față și a fost autorul unui discurs dur la flash-interviu. ...
16:40
Gyor, deținătoarea Ligii Campionilor la handbal feminin, a anunțat transferul pivotului francez Sarah Bouktit (23 de ani).Sarah Bouktit, legitimată în prezent la Metz, este unul dintre cei mai buni pivoți din lume. A cucerit titlul mondial alături de naționala Franței în 2023 și medalia de argint la Jocurile Olimpice de la Paris. Luna trecută, a fost inclusă în echipa ideală a Mondialului. A marcat 44 de goluri, locul 5 în ierarhia golgheterilor. ...
16:30
Niclas Fullkrug (32 de ani), vârf de atac și internațional german, este oficial prima achiziție a lui AC Milan în această iarnă. Clubul a anunțat mutarea atacantului de la West Ham pe rețelele de socializare. Acesta a venit sub comanda lui Allegri sub formă de împrumut de la gruparea din Premier League. ...
16:20
Horațiu Moldovan pleacă de la Real Oviedo și semnează într-un campionat din Vest! # Gazeta Sporturilor
Cotidianul spaniol Mundo Deportivo anunță următoarea destinație a portarului Horațiu Moldovan (27 de ani): Belgia, foarte probabil Club Brugge.Horațiu Moldovan aparține în continuare de Atletico Madrid, care-l are sub contract până la 30 iunie 2027. ...
16:20
Șoc la Metz după drama juniorului ars la Crans-Montana » „Este un căpitan exemplar! Ne rugăm toți pentru el” # Gazeta Sporturilor
După ce aseară a anunțat despre starea gravă în care se află fundașul stânga Tahirys Dos Santos (19 ani), internat într-un spital din Germania, Metz a susținut astăzi o conferință de presă. Antrenorul Stéphane Le Mignan a dat noi detalii, cu două zile înaintea partidei de la Lorient, în etapa a 17-a din Ligue 1, legate de situația căpitanului echipei secunde. ...
Acum 8 ore
16:00
Cel mai greu moment pentru Florin Tănase în 2025: „Foarte supărător” » Ce spune despre retragere # Gazeta Sporturilor
Florin Tănase, fotbalistul celor de la FCSB, a vorbit despre cel mai greu moment din anul calendaristic 2025, dar și despre retragerea din fotbal. Fotbalistul de la FCSB a transmis că cel mai greu moment a fost înfrângerea cu Metaloglobus, scor 2-1. Meciul s-a jucat pe 18 octombrie și a fost prima victorie a micuței formații bucureștene în primul eșalon al României. Cât despre retragere, fotbalistul de la FCSB a transmis că nu are planurile făcute. VIDEO. ...
15:40
Universitatea Craiova, fără 10 jucători și antrenor la plecarea în cantonament! # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova a plecat spre Antalya pentru a susține cantonamentul de iarnă. Oltenii s-au reunit, dar nu mai puțin de 10 jucători și antrenorul principal au lipsit din avionul care a dus formația în Turcia.Antrenorul Filipe Coelho și membrii staff-ului au absentat și ei, urmând ca aceștia să se alăture echipei direct în Antalya. ...
15:40
Fail la prezentarea noului transfer al lui Dinamo: „Află în aplicație”, dar aplicația nu funcționa! # Gazeta Sporturilor
Astăzi, ora 14:50, Dinamo a transmis pe rețelele sociale că „primul transfer din 2026 este aici”, invitând suporterii să acceseze aplicația clubului pentru a descoperi despre cine este vorba. Doar că aplicația nu funcționa pentru foarte mulți utilizatori, fiind nevoie de minute bune pentru ca aceștia să poată accesa platforma și să afle că este vorba despre Valentin Țicu. ...
14:40
„Știam că voi fi mai bun decât ei!” Novak Djokovic despre rivalitatea cu Federer și Nadal: „Nu le-a plăcut că eram acolo!! # Gazeta Sporturilor
Novak Djokovic a fost invitat în 2025 la o emisiune din țara natală și cu această ocazie a vorbit despre viața sa privată, cariera sa din tenis, dar și despre rivalii săi, Roger Federer și Rafael Nadal.„Treimea” din tenisul modern, Djokovic, Federer și Nadal, a atras întotdeauna atenția publicului. Sârbul consideră că a fost „cel mic care le-a încurcat planurile celor doi”. ...
14:40
Bayern Munchen a anunțat angajarea lui Daniel Fradley (35 de ani) ca antrenor secund. Englezul a lucrat ultima dată la Manchester City, în staff-ul lui Pep Guardiola.Bayern transferă de la Manchester City. În staff-ul lui Vincent Kompany, ca antrenor secund, a ajuns englezul Daniel Fradley.Bayern Munchen a transferat colaboratorul lui Pep GuardiolaAnunțul a venit la ora prânzului. „Echipa noastră de antrenori este întărită prin cooptarea lui Daniel Fradley. ...
14:20
Roma s-a înțeles pentru atacantul cerut de Gasperini » Nu e Joshua Zirkzee și a jucat la două echipe în Serie A! # Gazeta Sporturilor
Giacomo Raspadori (25 de ani) este foarte aproape să revină după doar o jumătate de an în Serie A. Atacantul celor de la Atletico are mari șanse să se transfere la AS Roma în acest mercato invernal. Giallorossii vor plăti 2 milioane de euro pentru împrumutul până la finele sezonului, echipa lui Gian Piero Gasperini având obligație de cumpărare, în anumite condiții, în schimbul a 19 milioane. ...
Acum 12 ore
13:50
Un prim rezultat surprinzător în 2026: cvadrupla câștigătoare de Grand Slam, învinsă la Perth! # Gazeta Sporturilor
Naomi Osaka (28 de ani, 16 WTA) a început anul 2026 cu o înfrângere la United Cup, acolo unde își reprezintă țara natală, Japonia. Cvadrupla câștigătoare de Grand Slam a fost învinsă cu 6-4, 6-2 de grecoaica Maria Sakkari (30 de ani, 52 WTA).În perioada 2-11 ianuarie, Perth și Sydney, două orașe importante ale Australiei, găzduiesc United Cup, un turneu la care participă 18 echipe. Japonia a fost repartizată în grupa E, alături de Grecia și Marea Britanie. ...
13:50
Transfer-bombă în Liga Florilor: Emilie Arntzen a revenit în România, dar nu la CSM! # Gazeta Sporturilor
Interul stânga Emilie Arntzen (32 de ani), campioană mondială alături de naționala Norvegiei, revine în România, pentru că a semnat cu SCM Râmnicu Vâlcea un contract valabil doi ani!Transfer răsunător în Liga Florilor. SCM Râmnicu Vâlcea a anunțat înregimentarea norvegiencei Emilie Arntzen, fostă jucătoare la CSM București vreme de 4 ani, între 2021 și 2025. ...
13:40
Chindia Târgoviște a anunțat transferul mijlocașului central Andrei Pandele (22 de ani), fotbalist crescut de FCSB, cu 11 meciuri la prima echipă a roș-albaștrilor.În septembrie 2024, Andrei Pandele s-a despărțit definitiv de clubul care l-a crescut, FCSB, semnând cu FC Voluntari. După mai puțin de un an și jumătate, în care a adunat 29 de apariții fără să înscrie sau să paseze decisiv, mijlocașul central a schimbat echipa. ...
13:30
Încă cinci fotbaliști, pe lista victimelor apocalipsei din Crans-Montana » „Trei-patru nu dau semne de viață!” # Gazeta Sporturilor
În noaptea de Revelion, barul Le Constellation din Crans-Montana a luat foc în jurul orei 01:30, iar incendiul provocat, se pare, de artificiile aprinse de tinerii din luxoasa stațiune elvețiană de schi, a luat deja 47 de vieți. Un jucător italian promițător de golf, Emanuele Galeppini (16 ani), a murit în dezastrul din Alpi. ...
13:30
Daniel Popa, ofertă cu salariu de 10.000 de euro din Liga 2! Ce variante mai are atacantul # Gazeta Sporturilor
Daniel Popa (30 de ani), jucător român liber de contract, dar care se antrenează cu Chindia Târgoviște, are pe masă oferte avantajoase financiar din primele două ligi din România.Daniel Popa este dorit la echipa la care se antrenează, în Liga 2, dar și de Petrolul Ploiești și Hermannstadt, formații din Superliga. Vârful de atac așteaptă o ofertă din străinătate, din liga secundă a Turciei. ...
13:10
Până ca șefii lui Chelsea să instaleze un nou manager, pe banca echipei la meciul de duminică, contra lui Manchester City, va sta antrenorul de la echipa U21, Calum McFarlane (40 de ani).În prima zi din noul an, Chelsea a rămas fără antrenor principal. Enzo Maresca a fost demis, iar căutările unui noi manager sunt în toi, cu englezul Liam Rosenior favorit să preia banca albaștrilor. ...
12:50
Înaintea duelului direct, adversara lui U-BT Cluj-Napoca a transferat un „uriaș” de 2,22 metri, văzut drept o mare speranță a baschetului din Serbia # Gazeta Sporturilor
U-BT Cluj-Napoca va începe anul 2026, pe teren propriu, cu un duel împotriva lui FMP Belgrad, în runda a 13-a a Ligii Adriatice. Înainte de această etapă, gruparea din capitala Serbiei a anunțat transferul lui Filip Malesevic (20 de ani), un „uriaș” de 2,22 metri, care e văzut drept o mare speranță a baschetului din țara vecină. ...
12:50
Sârb, englez sau argentinian? Barcelona a redus căutarea succesorului lui Lewandowski la trei nume # Gazeta Sporturilor
La Barcelona se pregătește sfârșitul unei ere și începutul căutării unui nou lider de atac. Robert Lewandowski, golgheterul polonez care va împlini în curând 38 de ani, pare să joace ultimele sale luni pe stadionul Camp Nou.Contractul său expiră în această vară, iar antrenorul Hansi Flick îl lasă tot mai des pe bancă, în timp ce presa germană relatează despre negocierile sale cu clubul american Chicago Fire. ...
12:40
Scuderia Ferrari a anunțat despărțirea de Zhou Guanyu (26 de ani), cel care a fost pilot de rezervă al echipei în 2025.Între 2022 și 2025, Zhou Guanyu a condus în Formula 1 pentru echipa Sauber (inițial denumită Alfa Romeo, ulterior Kick Sauber). În acei 3 ani a concurat în 68 de curse și a reușit să acumuleze 16 puncte, cel mai bun loc obținut fiind 8.Lăsat liber de Sauber la final de 2024, chinezul a semnat cu Ferrari pentru a fi pilot de rezervă în 2025. ...
12:40
Chivu transferă cel mai bun fundaș dreapta din Brazilia » Cât costă internaționalul debutat de Carlo Ancelotti! # Gazeta Sporturilor
Paulo Henrique (29 de ani), fundașul dreapta al lui Vasco da Gama, e vizat de Inter pentru o mutare în ianuarie în Serie A. Transferul celui mai bun fundaș dreapta din 2025 în prima ligă din Brazilia - internațional cu două selecții și un gol -la echipa pregătită de Cristi Chivu n-ar costa decât 5 milioane de euro!Liderul din Serie A are probleme mari pe flancul drept, după ce Denzel Dumfries s-a accidentat grav, olandezul fiind operat la gleznă. ...
12:20
Impactul cu România a șocat-o pe handbalista spaniolă: „Îmi pare rău că am avut astfel de gânduri” # Gazeta Sporturilor
Mireya Gonzalez (34 de ani), interul dreapta spaniol de la Dunărea Brăila, a vorbit despre ospitalitatea românilor. Mireya Gonzalez, vicecampioană mondială cu Spania în 2019, a jucat de-a lungul carierei în Ungaria și România. A ajuns la Râmnicu Vâlcea în 2019, iar din 2022 evoluează pentru Dunărea Brăila. Interul dreapta admite că a avut o părere greșită despre țara care i-a devenit a doua casă. ...
12:10
Prima afacere din 2026 în Serie A » Lazio va lua 30 de milioane de euro de la West Ham pentru Castellanos! # Gazeta Sporturilor
Taty Castellanos (27 de ani), atacantul lui Lazio, va juca în 2026 în Premier League. Presa italiană anunță acordul total încheiat între clubul capitolin și West Ham. Londonezii urmează să plătească 30 de milioane de euro pentru transferul internaționalului argentinian, cu 98 de meciuri și 22 de goluri în tricoul biancocelesto. ...
12:00
Fostul dinamovist este abonat la contracte cu Primăria în care este angajată soția lui # Gazeta Sporturilor
Firma SBA Total Small Bussines Advanced, deținută de fostul portar Cătălin Samoilă (35 de ani), este abonată la contracte cu Primăria Sectorului 5 sau companii aflate în subordinea acesteia, în contextul în care soția lui este angajată a instituției conduse de Vlad Popescu Piedone. Unul dintre cele mai importante, în valoare de peste 8 milioane de lei (1,6 milioane €) a fost semnat anul trecut, arată hotnews.ro. ...
11:50
La ce să ne așteptăm de la noul sezon de Formula 1 » Fostul pilot a dezvăluit: „Profil diferit al curselor, mașini mai lente” # Gazeta Sporturilor
David Coulthard, fost pilot de Formula 1 și actual analist TV, a anticipat că bătăliile roată la roată din Formula 1 vor arăta complet diferit în 2026, în principal din cauza noilor reglementări tehnice.Monoposturile de anul viitor, odată cu modificările tehnice, vor fi mai lente pentru început cu aproximativ o seundă, o secundă și jumătate pe tur. Fostul pilot britanic crede că bătăliile pe circuit se vor egaliza, iar cursele vor fi mai echilibrate. ...
