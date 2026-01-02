Mesajul lui Alexandru Țiriac, după tragedia de la Crans-Montana: „A fost o onoare să te cunosc, om minunat”

13:10

Până ca șefii lui Chelsea să instaleze un nou manager, pe banca echipei la meciul de duminică, contra lui Manchester City, va sta antrenorul de la echipa U21, Calum McFarlane (40 de ani).În prima zi din noul an, Chelsea a rămas fără antrenor principal. Enzo Maresca a fost demis, iar căutările unui noi manager sunt în toi, cu englezul Liam Rosenior favorit să preia banca albaștrilor. ...