Se uita pe site-uri de adulți la 7 ani, la 12 ani era dependentă. ”Era înfricoșător. Credeam că cineva omoară pe altcineva”

Horoscop 3 ianuarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Lună plină cu agitație. O să profităm din plin de ce ne-a mai rămas din vacanța de iarnă și o să ne întâlnim cu un prieten sau o rudă, să mai mergem la câte un party să ne distrăm.