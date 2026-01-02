Dinamo, încă un transfer în vizor Un fotbalist din Superliga le-a atras interesul „câinilor” » Jucătorul este dorit și de o rivală
2 ianuarie 2026
Anderson Ceara (26 de ani), mijlocașul dreapta de la Csikszereda, a intrat în atenția celor de la Dinamo. Fotbalistul sud-american este unul dintre cei mai eficienți jucători ai formației din Miercurea Ciuc.
CFR Cluj pregătește o nouă lovitură După Louis Munteanu, DC United ar vrea încă un titular de la formația din Gruia # Golazo.ro
Meriton Korenica (29 de ani), piesă de bază în echipa CFR Cluj, s-ar afla pe radarul lui DC United, club din MLS care l-a transferat recent și pe Louis Munteanu (23 de ani).
„Ne-am dori oricând să se întoarcă” Denis Alibec, înapoi la Farul? Gică Popescu: „Cine nu și-ar dori un jucător ca el?” # Golazo.ro
Gică Popescu (58 de ani), a vorbit despre situația lui Denis Alibec (34 de ani) și a transmis clar că „marinarilor” le-ar plăcea să-l vadă din nou pe vârf în tricoul alb-albastru.
Ce își dorește Mihai Stoica Oficialul FCSB-ului, mesaj cu miză sportivă pentru 2026: „Supercupa, abolirea regulii U21, record negativ de RMN-uri” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a început anul cu o listă clară de obiective și dorințe pentru 2026.
Fanii își pot lua rămas-bun Dinamo anunță un eveniment simbolic înainte de demolarea vechiului stadion: „Nimeni nu va pleca cu mâna goală” # Golazo.ro
Dinamo pregătește un eveniment special înainte de demolarea stadionului din Ștefan cel Mare. Momentul va marca oficial începutul lucrărilor pentru noua arenă, evaluată la aproximativ 172 de milioane de euro.
Sportivi răniți sau decedați Incendiul de Revelion, în clubul din Crans-Montana, a lăsat în urmă o tragedie imensă # Golazo.ro
O petrecere de Anul Nou s-a transformat într-o tragedie de proporții la Crans-Montana, una dintre cele mai cunoscute stațiuni montane din Elveția.
Debut programat pentru Louis Atacantul român și-a aflat programul de pregătire la DC United. Câte meciuri are până la confruntarea cu Turcia # Golazo.ro
Louis Munteanu va lua parte alături de D.C. United la Coachella Valley Invitational 2026, turneu de presezon în care formația americană va întâlni Portland Timbers pe 7 februarie și Minnesota United FC pe 11 februarie.
Oportunități pe piața transferurilor Lewandowski, Bernardo Silva și Maignan, în ultimele 6 luni de contract + Alte staruri, în aceeași situație # Golazo.ro
Mai multe nume importante de la cluburi mari din Europa au intrat în ultimele 6 luni de contract începând cu data de 1 ianuarie.
Un egiptean la Barcelona Catalanii s-ar fi înțeles cu un atacant de doar 18 ani care va juca la Barça Atletic # Golazo.ro
Barcelona ar fi ajuns la un acord cu Al Ahly, campioana Egiptului, pentru împrumutul atacantului Hamza Abdelkarim.
Transfer de top la Râmnicu Vâlcea Echipa de handbal feminin a semnat cu o campioană mondială: „Sunt foarte entuziasmată” # Golazo.ro
Emilie Arntzen (32 de ani) este noua jucătoare a celor de la SCM Râmnicu Vâlcea.
Critici la adresa Cupei Africii Jucătorul naționalei calificate în optimi e revoltat: „Sunt încă de negăsit” # Golazo.ro
Cedric Bakambu, atacantul Republicii Democrate Congo, a criticat dur organizarea Cupei Africii pe Națiuni.
Dinamo a transferat un „câine” adevărat Aplicația clubului a picat, după imaginea postată cu jucătorul, din arhiva personală a acestuia # Golazo.ro
Fostul fundaș al Petrolului vine în scopul întăririi flancului stâng al „câinilor”, alături de Raul Opruț.
Wildcard pentru Venus Williams Americanca va deveni cea mai în vârstă jucătoare prezentă la Australian Open # Golazo.ro
Venus Williams a primit o invitație la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului.
Superliga, în cantonament Cluburile din Liga 1 încep pregătirea pentru a doua parte a sezonului. Craiova a plecat deja în Antalya » Programul amicalelor # Golazo.ro
Cluburile din Liga 1 se pregătesc pentru începerea cantonamentului din această iarnă.
Achitat! Fostul proprietar al lui Dallas Mavericks a scăpat de acuzațiile de fraudă cu criptomonede # Golazo.ro
Mark Cuban (67 de ani), fostul proprietar majoritar al clubului Dallas Mavericks, a fost achitat într-un presupus caz de fraudă cu criptomonede.
Dan Udrea scrie, pe GOLAZO.ro, despre Ionuț Stroe, care contestă „Legea Novak”.
Probleme pentru Marius Ștefănescu Fostul jucător de la FCSB nu ar mai fi dorit la Konyaspor » Ce variante de transfer există # Golazo.ro
Marius Ștefănescu (27 de ani) nu a avut parte de o primă jumătate de sezon prea fericită în Super Liga Turciei.
Un an dificil pentru Morata Atacantul lui Como nu a avut mari realizări în 2025, dar vede și partea bună: „Am învățat asta” # Golazo.ro
Alvaro Morata (33 de ani), atacantul lui Como, spune că 2025 nu a fost un an reușit pentru el nici pe plan personal, nici pe plan profesional.
El decide soarta lui Drăguș pentru barajul cu Turcia Jurist american cu experiență în administrațiile Obama și Clinton judecă apelul FRF # Golazo.ro
Prezența lui Denis Drăguș în barajul cu Turcia va fi decisă de Comisia de Apel FIFA.
„Incredibil de neprofesionist” Paul Scholes, despre cel mai dezamăgitor transfer al lui United: „Nu putea trimite dincolo de jumătatea terenului” # Golazo.ro
Paul Scholes (51 de ani), fostul mare jucător de la Manchester United, a numit unul dintre cei mai slabi jucători trecuți pe la clubul englez.
S-a gândit la retragere Stefanos Tsitsipas, chinuit de problemele medicale: „M-am speriat foarte tare” # Golazo.ro
Stefanos Tsitsipas s-a gândit să se retragă din activitate din cauza problemelor medicale.
Dinamo, primul transfer în 2026 „Câinii” aduc întăriri în defensivă » Detalii despre contract # Golazo.ro
Valentin Țicu (25 de ani) a ajuns la o înțelegere cu Dinamo pentru transferul la formația din „Ștefan cel Mare”.
Motociclete confiscate de FBI FOTO: Modele pilotate de Rossi și Marquez, în colecția unui campion olimpic, acum în top 10 cei mai căutați infractori din lume # Golazo.ro
Autoritățile locale din Mexic au confiscat, la finalul anului 2025, o colecție impresionantă de motociclete, care i-ar fi aparținut lui Ryan James Wedding, un fost atlet olimpic canadian.
Sergio Ramos, investitor la Sevilla? Fundașul vrea să salveze clubul » Ce s-a întâmplat cu oferta inițială primit de andaluzi # Golazo.ro
Sergio Ramos (39 de ani) ar avea în plan să devină investitor la FC Sevilla, clubul la care a fost format și de la care a ajuns la Real Madrid.
Tănase, vital pentru FCSB? Un fost internațional crede că plecarea mijlocașului ar afecta mult jocul echipei: „E un lider” # Golazo.ro
Ciprian Marica (40 de ani) a vorbit despre importanța lui Florin Tănase (31 de ani) în jocul campioanei.
Propunere pentru Liga 1 Sorin Cârțu contestă „Ordinul Novak” și regula U21 și vine cu o nouă variantă # Golazo.ro
Sorin Cârțu (70 de ani), președintele onorific al Craiovei, nu este de acord cu „ordinul Novak” și cu impunerea regulii U21 și are o altă propunere pentru Liga 1.
„Nu era de FCSB” Basarab Panduru s-a convins de jucătorul pe care campioana României l-a cedat după doar 15 meciuri # Golazo.ro
Fostul internațional Basarab Panduru a vorbit despre perioada petrecută de Andrei Gheorghiță la FCSB.
„Arsuri grave” Un jucător din Ligue 1, rănit în incendiul din Crans-Montana, din noaptea de Revelion „A fost transportat cu elicopterul în Germania” # Golazo.ro
Tahirys Dos Santos (19 ani), jucător legitimat la Metz, a fost prins în incendiul din Crans-Montana, Elveția, izbucnit în noaptea de Revelion.
„Cel mai inspirat transfer” Andrei Nicolescu, despre mutarea care face diferența la Dinamo: „Ambele părţi îşi urmăreau un interes” # Golazo.ro
Andrei Nicolescu (49 de ani) a numit „cel mai inspirat transfer” făcut de Dinamo înaintea acestui sezon.
Alisson, gafă de amatori FOTO: Portarul lui Liverpool a fost aproape să ia gol după o greșeală nepermisă » Reacțiile fanilor: „E încă mahmur” # Golazo.ro
Liverpool - Leeds 0-0. Campioana Angliei a făcut un nou pas greșit în Premier League, chiar în prima zi din 2026.
Marius Marin, out de la Pisa? Clubul italian nu ar mai lua în calcul prelungirea contractului. Oferte „exotice” pentru internaționalul român # Golazo.ro
Marius Marin (27 de ani) s-ar putea despărți de Pisa în perioada de mercato din această iarnă.
„Nu știm cum va reacționa” Un prieten apropiat al lui Anthony Joshua, despre starea mentală a sportivului, după accident: „Situație traumatizantă” # Golazo.ro
Kolawole Omoboriowo, un prieten apropiat al lui Anthony Joshua (36 de ani), a venit cu detalii despre starea în care se află boxerul după accidentul în care a fost implicat.
Nadia, aproape ștearsă din istorie Autoritățile comuniste au încercat să ardă peliculele cu fosta campioană » Drama altei mari sportive în acea perioadă # Golazo.ro
Andrei Vochin, oficialul FRF, a venit cu dezvăluiri din perioada premergătoare revoluției din 1989, când Nadia Comăneci a fugit din România.
„Ne-a surprins anti-maghiarismul” Președintele de la Csikszereda, despre dificultățile întâmpinate de club după promovarea în Liga 1: „Nu am primit niciun leu” # Golazo.ro
Zoltan Szondy (57 de ani), președintele celor de la Csikszereda, a vorbit despre dificultățile pe care le-a întâmpinat echipa, odată cu promovarea în primul eșalon.
CS Dinamo se mută în altă sală Echipa de handbal a MAI nu va mai juca în Liga Campionilor în Ștefan cel Mare: „EHF a luat la cunoștință” # Golazo.ro
CS Dinamo a anunțat unde se vor disputa ultimele două meciuri din Liga Campionilor la handbal masculin
Nsimba, out de la Craiova? Atacantul a fost pus pe lista de transferuri și s-ar afla deja în negocieri cu altă echipă » Cum a pornit conflictul # Golazo.ro
Steven Nsimba (29 de ani) ar fi aproape de o despărțire de Universitatea Craiova, după doar câteva luni petrecute în tricoul oltenilor.
Alexandru Dedu nu renunță Fostul președinte FRH va candida din nou la șefia federației: „Nu mai amân decizia” » În ce condiții ar renunța la idee # Golazo.ro
Alexandru Dedu (54 de ani), fostul preșdinte al FRH, și-a anunțat intenția de a candida din nou pentru șefia federației.
Guvernul a suspendat echipa națională! Superstarul echipei, interzis, staff-ul tehnic, dizolvat, după rezultatele de la Cupa Africii pe Națiuni # Golazo.ro
Guvernul Gabonului a decis să suspende pe termen nedeterminat echipa națională, în urma parcursului de la Cupa Africii pe Națiuni.
Real Madrid, una dintre cele mai titrate echipe un lume, nu a prins TOP 3 echipe cu cea mai mare medie de spectatori pe meci în 2025.
„A juca în Arabia Saudită e o mizerie!” Căpitanul lui Athletic Bilbao critică mutarea Supercupei în afara Spaniei # Golazo.ro
Inaki Williams (31 de ani), căpitanul lui Athletic Bilbao, a criticat fără menajamente mutarea meciurilor din Supercupa Spaniei în Arabia Saudită.
Săpunaru e sceptic Nu crede că Daniel Paraschiv e ce-i trebuie Rapidului: „Au nevoie de un titular. Nu știu cât e de pregătit” # Golazo.ro
Cristi Săpunaru (41 de ani), fostul fundaș al Rapidului, și-a exprimat punctul de vedere în legătură cu Daniel Paraschiv (26 de ani), atacant aflat pe lista de transferuri a clubului din Giulești.
„Nu o să vă dezamăgesc” Alex Dobre face bilanțul lui 2025 și le promite fanilor: „O să ofer Rapidului înapoi tot ceea ce sunt” # Golazo.ro
Alexandru Dobre (27 de ani), căpitanul Rapidului, a a făcut la final de an o radiografie sinceră a lui 2025, atât din punct de vedere sportiv, cât și personal. Fotbalistul a vorbit despre transformarea sa de la rezervă la jucător decisiv, despre presiunea tribunei din Giulești, dar și despre ambițiile pe termen lung.
Scandal în Argentina Banii primiți de conducerea AFA în ultimii 4 ani au ajuns la companii-fantomă # Golazo.ro
Un adevărat scandal legat de administrarea fondurilor Asociației de Fotbal din Argentina (AFA) a început recent.
Nu e Alibec, e Alibek CFR Cluj ar fi găsit un înlocuitor pentru Louis Munteanu » Detalii despre atacantul care ar urma să joace în Gruia # Golazo.ro
CFR Cluj ar fi ajuns la un acord cu atacantul Alibek Aliev (29 de ani), care ar urma să umple golul lăsat de despărțirea de Louis Munteanu (23 de ani).
Dopajul, parte din cariera lui Arnold Celebrul actor și culturist vorbește despre utilizarea substanțelor interzise și avertizează: „Oamenii mor” # Golazo.ro
Arnold Schwarzenegger, legendă a culturismului, a dezvăluit ce substanțe interzise a folosit atunci când participa la competiții, pentru a fi în formă maximă.
Dorit de Barcelona Joao Cancelo este aproape de o despărțire de Al-Hilal și ar putea reveni pe Camp Nou # Golazo.ro
Joao Cancelo (31 de ani) se pregătește să părăsească Al-Hilal în luna ianuarie. FC Barcelona analizează serios varianta readucerii fundașului portughez pe Camp Nou, sub forma unui nou împrumut pentru a întări defensiva.
Demis în prima zi din 2026? Tensiuni uriașe la Chelsea, între conducere și antrenorul Enzo Maresca + Cine l-ar putea înlocui pe italian # Golazo.ro
Enzo Maresca (45 de ani), tehnicianul lui Chelsea, ar putea fi demis după un întreg scandal pornit după meciul câștigat cu Everton, 2-0, de pe 13 decembrie.
„Mourinho l-a făcut pe Ronaldo să plângă” Luka Modric, dezvăluiri din vestiarul lui Real Madrid + Episodul care l-a marcat: „Cum poți ucide un om bun?!” # Golazo.ro
Luka Modric (40 de ani), jucătorul celor de la AC Milan, a vorbit pe larg despre cariera sa, copilăria afectată de război și despre antrenorii care l-au marcat.
Sportivii în noaptea de Revelion FOTO: Cum au petrecut vedetele din diferite sporturi trecerea în 2026 # Golazo.ro
Jucători precum Robert Lewandowski, Vinicius Junior, Raphinha sau Thibaut Courtois au ales să petreacă trecerea dintre ani alături de familie.
Cele mai îndrăznețe 18 proiecte din 2025. Cum arată stadioanele viitorului, în rândurile de mai jos.
