Ryanair taie din cursele în România. „Ne temem că rutele către România sau Polonia vor fi primele afectate!”. Conflict cu municipalitatea Charleroi
Profit.ro, 3 ianuarie 2026 00:40
Compania aeriană irlandeză low-cost Ryanair amenință că va elimina mai multe rute, ca răspuns la creșterea taxelor de pe Aeroportul Charleroi.
Acum 30 minute
00:40
Acum 4 ore
23:10
Impactul schimbărilor legislative din SUA și declinul cererii din Europa și din China au afectat semnificativ vânzările Tesla în anul care tocmai s-a încheiat și a determinat pierderea oficială a poziției de cea mai vândută marcă de mașini electrice din lume.
22:40
22:30
VIDEO Accident la Disneyland - Un angajat a fost rănit după ce a oprit un fals bolovan de 180 kilograme # Profit.ro
Un angajat al parcului de distracții Disney, din Florida, a fost rănit.
22:10
Un cutremur puternic a zguduit sudul Mexicului. A generat panică în rândul a milioane de oameni.
21:20
Barul din Crans-Montana, unde au murit peste 40 de persoane și alte peste 100 au fost rănite în urma unui incendiu în noaptea de revelion, a fost inspectat de 3 ori în 10 ani.
21:20
Zelenski anunță în prima zi a noului an mari schimbări în Guvern și servicii de informații # Profit.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a numit pe actualul director al Direcției Generale de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina (GUR), Kiril Budanov, drept nou șef al Cancelariei Prezidențiale.
21:20
Autoritățile federale americane au dejucat un atentat terorist planificat chiar pentru noaptea de Revelion.
Acum 6 ore
21:10
Rachete rusești au lovit un bloc cu mai multe etaje, în Harkov, nord-estul Ucrainei.
21:10
Regia de transport din Brașov folosește 14 autobuze pentru stațiunea Poiana Brașov, însă sunt multe cazuri în care călătorii trebuie să aștepte mult pentru a fi preluați, indiferent de sensul de mers.
21:00
În mai multe zone din Oltenia a apărut fenomenul de ploaie înghețată (freezing rain).
20:50
Investigațiile sugerează că incendiul care a devastat barul din stațiunea de schi Crans-Montana a izbucnit de la „lumânări-fântână”.
19:30
Într-o postare pe platforma de socializare X, Elon Musk anunță că intenționează să înceapă producția ”la volum mare” a implanturilor sale cerebrale și să treacă la o procedură chirurgicală complet automatizată în 2026.
Acum 8 ore
19:10
AI a produs jumătate din creșterea globală a comerțului cu bunuri. Combustibilii și auto au tras în jos piața mondială INFOGRAFIC # Profit.ro
Comerțul global cu bunuri a crescut cu 6% în prima jumătate a anului 2025, comparativ cu aceeași perioadă din 2024. Produsele legate de inteligență artificială au generat aproximativ jumătate din această creștere, de la semiconductori și plachete de siliciu până la echipamente de telecomunicații.
18:30
Burgerul, altădată un simbol al mâncării rapide și accesibile, începe să devină un lux în multe state europene.
18:10
MultiversX (Elrond) anunță a decis să facă „un pas conștient și strategic” către un model de operare de tip lean startup, cu echipe mai compacte și mai agile, după ani de creștere accelerată.
17:50
Grupul auto german BMW a obținut la 1 ianuarie 2026 drepturile exclusive asupra mărcii Alpina și lansează oficial brandul „sub umbrela” BMW Group. Alpina este recunoscut oficial ca producător auto și este partener al BMW peste 60 de ani.
17:30
Frână bruscă pe final - Unul dintre cele mai active startup-uri din industria auto chineză și-a dublat vânzările, dar în decembrie creșterea a frânat puternic # Profit.ro
Xpeng, unul dintre cele mai active startup-uri din industria auto chineză, a reușit să-și majoreze vânzările la nivel global, în 2025, cu peste 100%, atingând un nou record în istoria scurtă a companiei.
Acum 12 ore
17:10
Elon Musk - act de caritate important. A donat acțiuni Tesla în valoare de 100 de milioane de dolari # Profit.ro
Șeful Tesla, Elon Musk, și-a reînnoit obiceiurile de final de an și a donat un pachet substanțial de acțiuni ale producătorului de automobile electrice către un beneficiar nenominalizat. Cel mai probabil, banii au mers tot către fundația care îi poart numele.
17:10
Cel mai mare terminal cargo și cea mai mare facilitate de tip in-flight catering din lume - Turkish Airlines investește peste 2 miliarde dolari # Profit.ro
Turkish Airlines va construi cel mai mare terminal cargo.
16:50
Războiul Rusiei împotriva Ucrainei nu se va încheia în 2026, susține fostul ministru de Externe al Ucrainei, Dmitri Kuleba.
16:40
Gaze oprite în bloc cu peste 160 de locatari. Incident produs la instalația de utilizare # Profit.ro
Distrigaz a întrerupt alimentarea cu gaze naturale a unui imobil situat în sectorul 3 al capitalei
16:30
Cel mai înalt vulcan activ din Europa, Etna, a început să arunce lavă într-o erupție spectaculoasă.
16:10
Norvegia impresionează - Aproape toate mașinile noi înmatriculate în 2025 au fost pe baterie # Profit.ro
Aproape toate mașinile noi înmatriculate în 2025 în Norvegia au fost pe baterie.
16:00
Ministerul de Externe anunță că se află în contact cu familia unui român presupus dispărut în urma incendiului din barul din stațiunea elvețiană Crans Montana.
15:50
Statele Unite au diminuat substanțial tarifele vamale propuse pentru mai mulți producători italieni de paste, în urma unei reevaluări a activităților acestora pe piața americană, arată ministerul italian de Externe.
15:20
Negocierile pentru pace în Ucraina se reiau în acest weekend. Accentul va fi pus pe securitate # Profit.ro
O cursă diplomatică cu miză mare va începe încă de sâmbătă, potrivit mai multor oficiali familiarizați cu planificarea.
15:10
Recolta rușinii - exploatarea muncitorilor pentru șampanie. O față întunecată a industriei a ieșit la iveală # Profit.ro
Vânzările de șampanie au atins un vârf în perioada Anului Nou. Industria este însă tot mai puternic afectată de scandaluri legate de exploatarea muncitorilor sezonieri și de impactul tarifelor vamale.
14:30
Angajați cu schimbare-coșmar din cauza AI. "Acum un an putea mâzgăli niște progrămele, acum rezolvă probleme semnificative.” # Profit.ro
Peste 200.000 locuri de muncă din sectorul bancar european vor dispărea în următorii 5 ani.
14:20
Administratorii pârtiilor de schi din Sinaia au din nou probleme, la acest început de an.
14:10
Dacia pune pariu uriaș în al doilea sezon de Dakar, după ce a pierdut la mustață titlul la piloți. Revine cu 4 echipe # Profit.ro
Al doilea sezon de Raliu Dakar va începe pentru Dacia pe 3 ianuarie, cu o noutate foarte importantă. Patru mașini în loc de trei și tot atâția piloți valoroși care se vor lupta pentru ca Dacia să câștige titlul pe echipe.
14:00
„Suntem pregătiți, înarmați și gata să venim!”. VIDEO Trump amenință Iranul, proteste de amploare # Profit.ro
Președintele american, Donald Trump, amenință că, dacă Iranul va trage asupra manifestanților pașnici și îi va ucide în mod violent, „așa cum obișnuiește”, Statele Unite ale Americii vor veni în ajutorul lor
13:30
România trimite de urgență aeronavă militară la locul dezastrului. Va transporta tineri răniți din stațiunea elvețiană Crans-Montana. ”Când cineva are nevoie, nu întrebi «de ce» sau «cât costă»” # Profit.ro
România trimite de urgență o aeronavă militară pentru a transporta, de la Lausanne spre Paris, 6 tineri cu arsuri grave în urma incendiului din stațiunea elvețiană Crans-Montana.
13:20
O avalanșă de mari dimensiuni a fost declanșată în zona Bâlea Lac, din Munții Făgăraș.
13:10
Medicamentele de tip GLP-1 evoluează din terapii medicale clasice în produse de larg consum, ușor de accesat, gestionate digital și promovate prin platforme online.
13:10
13:10
RO-ALERT la granița cu Ucraina. Statul Major al Forțelor Aeriene a detectat ținte în deplasare către zona de frontieră # Profit.ro
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj de averizare a populației din Tulcea.
13:00
Dezvăluire - Proprietarii barului unde au murit zeci de persoane în incendiu sunt un cuplu de francezi # Profit.ro
Proprietarii barului din stațiunea elvețiană Crans-Montana, unde un incendiu a ucis circa 40 de persoane și a rănit alte 115, sunt un cuplu de francezi.
12:40
Alertă meteo - Se face și mai frig. Meteorologii anunță temperaturi scăzute în mai multe regiuni # Profit.ro
Temperaturi mai scăzute decât normalul perioadei, săptămâna viitoare, în mai multe regiuni ale țării, arată un anunț al ANM.
12:20
BYD a depășit Tesla, dar și-a ratat obiectivele de vânzări și a încheiat anul cu scăderi ale vânzărilor # Profit.ro
Cu un total de 4,6 milioane de vehicule vândute în toată lumea, în cele 12 luni ale lui 2025, BYD și-a consolidat poziția în topul celor mai vândute mărci auto din lume, devenind oficial și cel mai mare producător de vehicule electrice. Creșterea anuală a fost de numai 7,7%, mult sub planurile din urmă cu un an.
12:20
Eurodeputatul PSD Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, atenționează că 2026 'este un an decisiv pentru banii europeni de care dispune România'.
Acum 24 ore
12:10
În ciuda presiunilor exercitate de administrația lui Donald Trump pentru reduceri de costuri, companiile farmaceutice intenționează să majoreze prețurile în Statele Unite pentru cel puțin 350 de medicamente de marcă.
12:10
Hidroelectrica anunță oferta pentru prima lună a anului. Record la noi clienți atrași. De Black Friday a depășit vârful istoric # Profit.ro
Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie din România și furnizor pentru un milion de clienți, anunță oferta de preț pentru prima lună a anului.
11:50
Urban.ro - Bucureștiul are o hartă dedicată muzeelor și caselor memoriale, disponibilă gratuit online # Profit.ro
Capitala are pentru prima dată o hartă centralizată dedicată muzeelor și caselor memoriale - un instrument esențial, în format tipărit și digital, care aduce mai aproape de public patrimoniul cultural al orașului.
11:20
Bucuresti.ro - Cum a apărut Teatrul Evreiesc de Stat, singurul teatru al unei minorități din România # Profit.ro
Povestea Teatrului Evreiesc de Stat este profund legată de evoluția culturală a comunității evreiești din România și reprezintă una dintre cele mai lungi și mai stabile tradiții teatrale ale unei minorități din Europa.
11:10
Fructele hibride, explicate: o poveste de dragoste din livadă.
10:50
Un bărbat din Devon a dezvoltat „Waze-ul pentru câini” după ce și-a pierdut job-ul.
10:20
Oricât de mult am curăța casa, există câteva obiecte și zone pe care le folosim zilnic și care reușesc, fără să ne dăm seama, să adune o mulțime de microbi.
10:10
Bateria este cea mai scumpă componentă a mașinii tale electrice, iar modul în care o tratezi zi de zi îi poate prelungi sau scurta viața cu ani buni.
09:50
Albastrul patinat este culoarea anului 2026 pentru Etsy – marketplace global pentru produse artizanale, care a ales, pentru prima oară, și o textură a anului, respectiv inul.
