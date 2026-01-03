Rusia a cerut pe cale diplomatică Statelor Unite să înceteze urmărirea unui petrolier care se îndrepta spre Venezuele

15:50

Actorul și rapperul Will Smith este acuzat de „comportament prădător” și „grooming” de un violonist care a făcut parte din turneul său din 2025. Brian King Joseph a intentat un proces în California, susținând că ar fi fost „pregătit” pentru exploatare sexuală și că, după ce a raportat un incident petrecut într-un hotel din Las Vegas, a fost concediat în mod abuziv. Avocatul lui Smith respinge acuzațiile, pe care le cataloghează drept „false, nefondate și iresponsabile”.