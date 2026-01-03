Warren Buffett spune că „totul va fi la fel” la Berkshire, dar investitorii se tem că nu va fi așa

Financial Intelligence, 3 ianuarie 2026 09:20

Warren Buffett își dorește ca investitorii să se relaxeze și i-a asigurat pe acționarii Berkshire Hathaway că plecarea […]

Acum 10 minute
09:40
„Trăind un coșmar": Familiile adolescenților dispăruți după incendiul din Crans Montana așteaptă cu disperare vești (BBC)
Familiile adolescenților dispăruți în incendiul din barul Constellation din Crans Montana se confruntă cu o așteptare chinuitoare pentru […]
Acum 30 minute
09:30
Rusia înregistrează cele mai mari câștiguri teritoriale în Ucraina de la invazia din 2022
Rusia a capturat peste 5.600 km² din teritoriul ucrainean în 2025, cea mai mare avansare a sa din […]
09:20
Warren Buffett spune că „totul va fi la fel" la Berkshire, dar investitorii se tem că nu va fi așa
Warren Buffett își dorește ca investitorii să se relaxeze și i-a asigurat pe acționarii Berkshire Hathaway că plecarea […]
Acum o oră
09:00
Protestele continuă în Iran pentru a șasea zi
Protestele declanșate în Iran din cauza crizei economice au continuat vineri, pentru a șasea zi consecutiv, în mai […]
09:00
Volodimir Zelenski îl înlocuieşte pe ministrul apărării
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunţat vineri că intenţionează să îl înlocuiască pe actualul ministru al apărării, Denis […]
08:50
BBC a plătit o compensaţie de aproximativ 37.700 de dolari unei familii din Israel care a supravieţuit atacului Hamas din 7 octombrie 2023
BBC a plătit 28.000 de lire sterline (aproximativ 37.700 de dolari) unei familii din Israel care a supravieţuit […]
08:50
Venezuela: Explozii puternice auzite la Caracas. Zona de sud a oraşului, aflată în apropierea unei importante baze militare, a rămas fără electricitate
Explozii puternice, însoţite de sunete asemănătoare unor survolări, s-au auzit în jurul orei locale 02:00 (06:00 GMT) sâmbătă […]
Acum 24 ore
19:00
Incendiul de la Crans Montana a izbucnit aparent din cauza artificiilor, afirmă procurorul
Procurorul general din Valais, Beatrice Pilloud, afirmă că incendiul de la Crans Montana pare să fi izbucnit din […]
17:00
Material inflamabil pe tavan, ieșire unică… După incendiul din barul din Crans-Montana, condițiile de siguranță sunt puse sub semnul întrebării
Incendiul din Crans-Montana, care a provocat cel puțin patruzeci de morți și o sută de răniți, a izbucnit […]
16:50
Incendiu Crans Montana – Laetitia, în căutarea fiului său de 16 ani: „Îl caut de mai bine de 30 de ore"; "Nu suntem părinți iresponsabili pentru că ne-am lăsat copiii de 16 ani să iasă în oraș de Anul Nou. Toți părinții știau unde se află copiii lor"
„Îl caut pe fiul meu de mai bine de 30 de ore." Laetitia nu are vești despre fiul […]
16:30
„Nu am învățat nimic": după tragedia de la Crans-Montana, tatăl unei victime a incendiului de la Cuba Libre din Rouen evocă „similitudini"
La puțin mai puțin de 10 ani după un incendiu mortal care a avut loc la Rouen, tatăl […]
15:40
MAE, în contact cu familia unui cetăţean român presupus dispărut în urma incendiului din Elveţia
Ministerul de Externe anunţă că se află în contact cu familia unui cetăţean român presupus dispărut în urma […]
15:30
Ucraina: Zelenski l-a ales ca nou şef de cabinet pe liderul serviciilor de informaţii militare, Kirilo Budanov
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunţat vineri că l-a ales pe Kirilo Budanov, liderul serviciilor de informaţii militare […]
15:30
Incendiu în Elveţia: Papa îşi exprimă "compasiunea şi solicitudinea" faţă de familiile victimelor
Papa Leon al XIV-lea s-a rugat vineri pentru victimele incendiului mortal din noaptea de Revelion dintr-un bar din […]
13:20
Un nou mesaj RO-Alert pentru locuitorii din zona de graniță româno-ucraineană
Persoanele care locuiesc în zona de nord a județului Tulcea au primit vineri, la ora 12:00, un nou […]
12:10
Nazare: Investiţiile publice vor fi motorul principal de creştere în 2026, un an al fondurilor europene pentru România
Investiţiile publice vor fi motorul principal de creştere anul acesta, prin continuarea proiectelor din PNRR, accelerarea celor din […]
12:00
Tragedia de la Crans-Montana/ Jucător italian de golf de 16 ani, identificat printre decedați
Anchetatorii au început vineri sarcina dificilă de a stabili identitatea cadavrelor arse în incendiul care a cuprins un […]
10:00
Sectorul energetic și al utilităților a fost vedeta anului 2025 pe bursa locală (brokeri); Plus de 49,62% pentru indicele BET-NG, condus detașat de titlurile Transgaz (+181,02%)
Indicele BET-NG, al sectorului energetic, a crescut cu 49,62%, în 2025, la 1.793,97 puncte, titlurile din componența sa […]
Ieri
09:40
Neuralink vizează producţia la scară mare de implanturi cerebrale în 2026 (Musk)
Compania Neuralink, fondată de Elon Musk, intenţionează să înceapă producţia "la volum mare" a implanturilor sale cerebrale şi […]
09:30
Cererea din 2026 pe piața imobiliară va favoriza proiectele care oferă un echilibru clar între preț, calitate și integrare urbană; Segmentul mediu și upper-medium va rămâne cel mai dinamic (Cosmin Savu Cristescu, Redport)
Cererea din 2026 pe piața imobiliară va favoriza proiectele care oferă un echilibru clar între preț, calitate și […]
09:20
Un grup de acționari ai Fondului Proprietatea propune consolidarea acţiunilor în raport de 1 la 100 și un Program permanent de Market-Making
Franklin Templeton, administratorul Fondului Proprietatea a anunțat că, în data de 30 decembrie 2025, a primit o solicitare […]
09:20
Acțiunile asiatice încep anul 2026 în forță
Piețele asiatice au început anul 2026 în forță vineri, dar volumele au fost reduse, Tokyo și Shanghai fiind […]
09:10
Lion Capital, Longshield și Electromagnetica au primit anticipat banii și dobânda obligațiunilor emise de PK Development Holding, subscrise în august
Lion Capital, Longshield și Electromagnetica au primit anticipat banii și dobânda obligațiunilor emise de PK Development Holding, subscrise […]
09:00
Coreea de Nord: Fiica lui Kim Jong Un a făcut prima sa vizită la mausoleul foştilor lideri
Kim Ju Ae, fiica liderului nord-coreean Kim Jong Un, a făcut prima sa vizită la mausoleul unde sunt […]
09:00
Maduro evită să confirme presupusul atac american de pe teritoriul Venezuelei şi se declară "pregătit" să negocieze
Preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a evitat joi să confirme sau să infirme atacul SUA asupra unor instalaţii portuare […]
08:30
Nicuşor Dan: 2025 – un an al dialogului sincer cu oamenii; privesc spre 2026 cu responsabilitate
Anul 2025 a fost unul al provocărilor, dar şi al curajului de a nu renunţa în faţa încercărilor […]
08:10
Zohran Mamdani a preluat mandatul de primar al New Yorkului, cu promisiuni sociale ambițioase și mize politice naționale
Democratul Zohran Mamdani a devenit oficial, joi, primarul orașului New York, în urma unei ceremonii publice de învestire […]
08:10
SUA: Activităţile militare ale Chinei şi retorica sa faţă de Taiwan sporesc inutil tensiunile
Departamentul de Stat al SUA a cerut Chinei să dea dovadă de reţinere în acţiunile sale faţă de […]
08:00
Tusk promite accelerarea dezvoltării militare a Poloniei în 2026 în discursul său de Anul Nou
Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a promis în discursul său de Anul Nou că va accelera crearea "celei mai […]
1 ianuarie 2026
18:50
Un randament de 5 milioane la sută în 60 de ani face ca moștenirea lui Warren Buffett să fie de neegalat – CNBC
Warren Buffett a predat frâiele funcției de CEO lui Greg Abel, după șase decenii. Din 1964 până în […]
18:30
Vasile Puşcaş: Aderarea României la Zona Euro ar trebui să fie viitorul proiect de ţară
Profesorul Vasile Puşcaş, fost negociator şef al României cu Uniunea Europeană, a declarat, pentru AGERPRES, că aderarea României […]
18:20
Incendiu Crans-Montana – O petrecere de Anul Nou într-o stațiune de schi de lux din Elveția s-a transformat într-o tragedie. Iată ce știm până acum
Sărbătorile de Anul Nou s-au transformat în tragedie în Elveția joi, zeci de persoane fiind date dispărute și […]
17:00
Infrastructura critică a UE continuă să fie expusă unui risc ridicat de sabotaj, avertizează Kaja Kallas
Înaltul reprezentant al Uniunii Europene (UE) pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, a declarat joi […]
16:50
După Bulgaria, extinderea zonei euro se confruntă cu dificultăţi în restul statelor membre UE care nu au aderat (Reuters)
Bulgaria a devenit joi cel de-al 21-lea stat membru al zonei euro, în pofida opoziţiei a jumătate din […]
16:20
Publicitatea la "mâncarea nesănătoasă", interzisă în Regatul Unit, cu excepţia orelor nocturne
Publicitatea pentru ceea ce este numit "junk food" – mâncare nesănătoasă, bogată în zaharuri, sare şi grăsimi saturate […]
13:10
CIA consideră că Ucraina nu a vizat reședința lui Putin în atacul cu drone, contrar afirmațiilor Kremlinului (surse CNN)
CIA a evaluat că Ucraina nu a vizat o reședință folosită de președintele rus Vladimir Putin în recentul […]
13:10
Rusia majorează TVA de la 20% la 22% pentru a spori veniturile statului, în contextul războiului din Ucraina
Începutul lui 2026 aduce în Rusia majorarea TVA de la 20% la 22%, pentru a ajuta la finanţ
12:40
Incendiu Crans-Montana/ ‘Zeci de morți’, confirmă poliția elvețiană Financial Intelligence
Comandantul Poliției Cantonale din Valais, Frederic Gisler, a confirmat joi, într-o conferință de presă, că ‘zeci de persoane […] The post Incendiu Crans-Montana/ ‘Zeci de morți’, confirmă poliția elvețiană appeared first on Financial Intelligence.
12:40
MAE: Sunt în curs procedurile de identificare a persoanelor afectate de explozia din stațiunea elvețiană Crans-Montana Financial Intelligence
Ministerul Afacerilor Externe informează că sunt în curs procedurile de identificare a persoanelor afectate de explozia din stațiunea […] The post MAE: Sunt în curs procedurile de identificare a persoanelor afectate de explozia din stațiunea elvețiană Crans-Montana appeared first on Financial Intelligence.
Mai mult de 2 zile în urmă
07:30
Washingtonul acordă licenţă temporară companiei petroliere sârbe NIS, controlată de Rusia Financial Intelligence
SUA au acordat o licenţă temporară companiei petroliere sârbe NIS, controlată de companii ruseşti şi vizată de sancţiuni […] The post Washingtonul acordă licenţă temporară companiei petroliere sârbe NIS, controlată de Rusia appeared first on Financial Intelligence.
07:30
“Acordul de pace este 90% gata”, le spune Zelenski ucrainenilor Financial Intelligence
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat miercuri seară în discursul său de Anul Nou că acordul de pace […] The post “Acordul de pace este 90% gata”, le spune Zelenski ucrainenilor appeared first on Financial Intelligence.
07:10
2025 în economia mondială – decelerare în SUA, consolidare în China, redinamizare în Europa (Andrei Rădulescu) Financial Intelligence
Autor: Andrei Rădulescu În 2025 au persistat divergențele între principalele blocuri economice ale lumii (SUA, China și Uniunea […] The post 2025 în economia mondială – decelerare în SUA, consolidare în China, redinamizare în Europa (Andrei Rădulescu) appeared first on Financial Intelligence.
31 decembrie 2025
12:30
Anul 2026 aduce schimbări în impozitarea veniturilor obţinute de persoanele fizice din închirieri în scop turistic Financial Intelligence
Veniturile obţinute de persoanele fizice din închirieri în scop turistic vor fi impozitate diferit începând de anul viitor, […] The post Anul 2026 aduce schimbări în impozitarea veniturilor obţinute de persoanele fizice din închirieri în scop turistic appeared first on Financial Intelligence.
12:20
Hidroelectrica modernizează sistemele informatice pentru îmbunătățirea serviciilor oferite clienților Financial Intelligence
Hidroelectrica va desfășura în perioada 1 ianuarie – 20 ianuarie 2026, un proiect strategic menit să susțină digitalizarea […] The post Hidroelectrica modernizează sistemele informatice pentru îmbunătățirea serviciilor oferite clienților appeared first on Financial Intelligence.
12:20
Franţa vrea să interzică reţelele sociale pentru cei sub 15 ani începând cu anul şcolar 2026 Financial Intelligence
Guvernul francez vrea să interzică reţelele sociale pentru cei sub 15 ani începând cu noul an şcolar din […] The post Franţa vrea să interzică reţelele sociale pentru cei sub 15 ani începând cu anul şcolar 2026 appeared first on Financial Intelligence.
11:50
Trump blochează prin veto două proiecte de lege, prima dată în cel de-al doilea mandat Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump şi-a folosit dreptul de veto pentru a bloca două proiecte de lege, pentru prima […] The post Trump blochează prin veto două proiecte de lege, prima dată în cel de-al doilea mandat appeared first on Financial Intelligence.
11:50
Xi este încrezător că va continua să menţină un contact strâns cu Putin în 2026 Financial Intelligence
Preşedinţii Chinei şi Rusiei, Xi Jinping şi Vladimir Putin, s-au felicitat reciproc, miercuri, cu ocazia Anului Nou, liderul […] The post Xi este încrezător că va continua să menţină un contact strâns cu Putin în 2026 appeared first on Financial Intelligence.
11:20
Topul performerilor de la BVB în 2025; Transgaz este liderul creșterilor, cu un avans de 181,02% în acest an Financial Intelligence
Transgaz este liderul creșterilor de la Bursa de Valori București, cu un avans de 181,02% în acest an, […] The post Topul performerilor de la BVB în 2025; Transgaz este liderul creșterilor, cu un avans de 181,02% în acest an appeared first on Financial Intelligence.
11:10
Netanyahu: Vom lua măsuri împotriva Iranului dacă îşi reia producţia de rachete şi programul nuclear Financial Intelligence
Dacă Iranul îşi reia producţia de rachete balistice şi programul nuclear, Israelul va acţiona din nou împotriva ţării […] The post Netanyahu: Vom lua măsuri împotriva Iranului dacă îşi reia producţia de rachete şi programul nuclear appeared first on Financial Intelligence.
11:10
Cancelarul federal Merz îndeamnă la încredere şi curaj, pentru ca Germania şi Europa să revină la decenii de pace şi prosperitate Financial Intelligence
Cancelarul federal german Friedrich Merz îndeamnă la încredere în pofida crizelor globale şi îşi exprimă sprijinul pentru implementarea […] The post Cancelarul federal Merz îndeamnă la încredere şi curaj, pentru ca Germania şi Europa să revină la decenii de pace şi prosperitate appeared first on Financial Intelligence.
