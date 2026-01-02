Tragedia de la Crans-Montana/ Jucător italian de golf de 16 ani, identificat printre decedați
Financial Intelligence, 2 ianuarie 2026 12:00
Anchetatorii au început vineri sarcina dificilă de a stabili identitatea cadavrelor arse în incendiul care a cuprins un […] The post Tragedia de la Crans-Montana/ Jucător italian de golf de 16 ani, identificat printre decedați appeared first on Financial Intelligence.
Nazare: Investiţiile publice vor fi motorul principal de creştere în 2026, un an al fondurilor europene pentru România # Financial Intelligence
Investiţiile publice vor fi motorul principal de creştere anul acesta, prin continuarea proiectelor din PNRR, accelerarea celor din […] The post Nazare: Investiţiile publice vor fi motorul principal de creştere în 2026, un an al fondurilor europene pentru România appeared first on Financial Intelligence.
Sectorul energetic și al utilităților a fost vedeta anului 2025 pe bursa locală (brokeri); Plus de 49,62% pentru indicele BET-NG, condus detașat de titlurile Transgaz (+181,02%) # Financial Intelligence
Indicele BET-NG, al sectorului energetic, a crescut cu 49,62%, în 2025, la 1.793,97 puncte, titlurile din componența sa […] The post Sectorul energetic și al utilităților a fost vedeta anului 2025 pe bursa locală (brokeri); Plus de 49,62% pentru indicele BET-NG, condus detașat de titlurile Transgaz (+181,02%) appeared first on Financial Intelligence.
Neuralink vizează producţia la scară mare de implanturi cerebrale în 2026 (Musk) # Financial Intelligence
Compania Neuralink, fondată de Elon Musk, intenţionează să înceapă producţia ”la volum mare” a implanturilor sale cerebrale şi […] The post Neuralink vizează producţia la scară mare de implanturi cerebrale în 2026 (Musk) appeared first on Financial Intelligence.
Cererea din 2026 pe piața imobiliară va favoriza proiectele care oferă un echilibru clar între preț, calitate și integrare urbană; Segmentul mediu și upper-medium va rămâne cel mai dinamic (Cosmin Savu Cristescu, Redport) # Financial Intelligence
Cererea din 2026 pe piața imobiliară va favoriza proiectele care oferă un echilibru clar între preț, calitate și […] The post Cererea din 2026 pe piața imobiliară va favoriza proiectele care oferă un echilibru clar între preț, calitate și integrare urbană; Segmentul mediu și upper-medium va rămâne cel mai dinamic (Cosmin Savu Cristescu, Redport) appeared first on Financial Intelligence.
Un grup de acționari ai Fondului Proprietatea propune consolidarea acţiunilor în raport de 1 la 100 și un Program permanent de Market-Making # Financial Intelligence
Franklin Templeton, administratorul Fondului Proprietatea a anunțat că, în data de 30 decembrie 2025, a primit o solicitare […] The post Un grup de acționari ai Fondului Proprietatea propune consolidarea acţiunilor în raport de 1 la 100 și un Program permanent de Market-Making appeared first on Financial Intelligence.
Piețele asiatice au început anul 2026 în forță vineri, dar volumele au fost reduse, Tokyo și Shanghai fiind […] The post Acțiunile asiatice încep anul 2026 în forță appeared first on Financial Intelligence.
Lion Capital, Longshield și Electromagnetica au primit anticipat banii și dobânda obligațiunilor emise de PK Development Holding, subscrise în august # Financial Intelligence
Lion Capital, Longshield și Electromagnetica au primit anticipat banii și dobânda obligațiunilor emise de PK Development Holding, subscrise […] The post Lion Capital, Longshield și Electromagnetica au primit anticipat banii și dobânda obligațiunilor emise de PK Development Holding, subscrise în august appeared first on Financial Intelligence.
Coreea de Nord: Fiica lui Kim Jong Un a făcut prima sa vizită la mausoleul foştilor lideri # Financial Intelligence
Kim Ju Ae, fiica liderului nord-coreean Kim Jong Un, a făcut prima sa vizită la mausoleul unde sunt […] The post Coreea de Nord: Fiica lui Kim Jong Un a făcut prima sa vizită la mausoleul foştilor lideri appeared first on Financial Intelligence.
Maduro evită să confirme presupusul atac american de pe teritoriul Venezuelei şi se declară “pregătit” să negocieze # Financial Intelligence
Preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a evitat joi să confirme sau să infirme atacul SUA asupra unor instalaţii portuare […] The post Maduro evită să confirme presupusul atac american de pe teritoriul Venezuelei şi se declară “pregătit” să negocieze appeared first on Financial Intelligence.
Nicuşor Dan: 2025 – un an al dialogului sincer cu oamenii; privesc spre 2026 cu responsabilitate # Financial Intelligence
Anul 2025 a fost unul al provocărilor, dar şi al curajului de a nu renunţa în faţa încercărilor […] The post Nicuşor Dan: 2025 – un an al dialogului sincer cu oamenii; privesc spre 2026 cu responsabilitate appeared first on Financial Intelligence.
Zohran Mamdani a preluat mandatul de primar al New Yorkului, cu promisiuni sociale ambițioase și mize politice naționale # Financial Intelligence
Democratul Zohran Mamdani a devenit oficial, joi, primarul orașului New York, în urma unei ceremonii publice de învestire […] The post Zohran Mamdani a preluat mandatul de primar al New Yorkului, cu promisiuni sociale ambițioase și mize politice naționale appeared first on Financial Intelligence.
SUA: Activităţile militare ale Chinei şi retorica sa faţă de Taiwan sporesc inutil tensiunile # Financial Intelligence
Departamentul de Stat al SUA a cerut Chinei să dea dovadă de reţinere în acţiunile sale faţă de […] The post SUA: Activităţile militare ale Chinei şi retorica sa faţă de Taiwan sporesc inutil tensiunile appeared first on Financial Intelligence.
Tusk promite accelerarea dezvoltării militare a Poloniei în 2026 în discursul său de Anul Nou # Financial Intelligence
Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a promis în discursul său de Anul Nou că va accelera crearea “celei mai […] The post Tusk promite accelerarea dezvoltării militare a Poloniei în 2026 în discursul său de Anul Nou appeared first on Financial Intelligence.
Un randament de 5 milioane la sută în 60 de ani face ca moștenirea lui Warren Buffett să fie de neegalat – CNBC # Financial Intelligence
Warren Buffett a predat frâiele funcției de CEO lui Greg Abel, după șase decenii. Din 1964 până în […] The post Un randament de 5 milioane la sută în 60 de ani face ca moștenirea lui Warren Buffett să fie de neegalat – CNBC appeared first on Financial Intelligence.
Vasile Puşcaş: Aderarea României la Zona Euro ar trebui să fie viitorul proiect de ţară # Financial Intelligence
Profesorul Vasile Puşcaş, fost negociator şef al României cu Uniunea Europeană, a declarat, pentru AGERPRES, că aderarea României […] The post Vasile Puşcaş: Aderarea României la Zona Euro ar trebui să fie viitorul proiect de ţară appeared first on Financial Intelligence.
Incendiu Crans-Montana – O petrecere de Anul Nou într-o stațiune de schi de lux din Elveția s-a transformat într-o tragedie. Iată ce știm până acum # Financial Intelligence
Sărbătorile de Anul Nou s-au transformat în tragedie în Elveția joi, zeci de persoane fiind date dispărute și […] The post Incendiu Crans-Montana – O petrecere de Anul Nou într-o stațiune de schi de lux din Elveția s-a transformat într-o tragedie. Iată ce știm până acum appeared first on Financial Intelligence.
Infrastructura critică a UE continuă să fie expusă unui risc ridicat de sabotaj, avertizează Kaja Kallas # Financial Intelligence
Înaltul reprezentant al Uniunii Europene (UE) pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, a declarat joi […] The post Infrastructura critică a UE continuă să fie expusă unui risc ridicat de sabotaj, avertizează Kaja Kallas appeared first on Financial Intelligence.
După Bulgaria, extinderea zonei euro se confruntă cu dificultăţi în restul statelor membre UE care nu au aderat (Reuters) # Financial Intelligence
Bulgaria a devenit joi cel de-al 21-lea stat membru al zonei euro, în pofida opoziţiei a jumătate din […] The post După Bulgaria, extinderea zonei euro se confruntă cu dificultăţi în restul statelor membre UE care nu au aderat (Reuters) appeared first on Financial Intelligence.
Publicitatea la “mâncarea nesănătoasă”, interzisă în Regatul Unit, cu excepţia orelor nocturne # Financial Intelligence
Publicitatea pentru ceea ce este numit “junk food” – mâncare nesănătoasă, bogată în zaharuri, sare şi grăsimi saturate […] The post Publicitatea la “mâncarea nesănătoasă”, interzisă în Regatul Unit, cu excepţia orelor nocturne appeared first on Financial Intelligence.
CIA consideră că Ucraina nu a vizat reședința lui Putin în atacul cu drone, contrar afirmațiilor Kremlinului (surse CNN) # Financial Intelligence
CIA a evaluat că Ucraina nu a vizat o reședință folosită de președintele rus Vladimir Putin în recentul […] The post CIA consideră că Ucraina nu a vizat reședința lui Putin în atacul cu drone, contrar afirmațiilor Kremlinului (surse CNN) appeared first on Financial Intelligence.
Rusia majorează TVA de la 20% la 22% pentru a spori veniturile statului, în contextul războiului din Ucraina # Financial Intelligence
Începutul lui 2026 aduce în Rusia majorarea TVA de la 20% la 22%, pentru a ajuta la finanţarea […] The post Rusia majorează TVA de la 20% la 22% pentru a spori veniturile statului, în contextul războiului din Ucraina appeared first on Financial Intelligence.
Comandantul Poliției Cantonale din Valais, Frederic Gisler, a confirmat joi, într-o conferință de presă, că ‘zeci de persoane […] The post Incendiu Crans-Montana/ ‘Zeci de morți’, confirmă poliția elvețiană appeared first on Financial Intelligence.
MAE: Sunt în curs procedurile de identificare a persoanelor afectate de explozia din stațiunea elvețiană Crans-Montana # Financial Intelligence
Ministerul Afacerilor Externe informează că sunt în curs procedurile de identificare a persoanelor afectate de explozia din stațiunea […] The post MAE: Sunt în curs procedurile de identificare a persoanelor afectate de explozia din stațiunea elvețiană Crans-Montana appeared first on Financial Intelligence.
Washingtonul acordă licenţă temporară companiei petroliere sârbe NIS, controlată de Rusia # Financial Intelligence
SUA au acordat o licenţă temporară companiei petroliere sârbe NIS, controlată de companii ruseşti şi vizată de sancţiuni […] The post Washingtonul acordă licenţă temporară companiei petroliere sârbe NIS, controlată de Rusia appeared first on Financial Intelligence.
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat miercuri seară în discursul său de Anul Nou că acordul de pace […] The post “Acordul de pace este 90% gata”, le spune Zelenski ucrainenilor appeared first on Financial Intelligence.
2025 în economia mondială – decelerare în SUA, consolidare în China, redinamizare în Europa (Andrei Rădulescu) # Financial Intelligence
Autor: Andrei Rădulescu În 2025 au persistat divergențele între principalele blocuri economice ale lumii (SUA, China și Uniunea […] The post 2025 în economia mondială – decelerare în SUA, consolidare în China, redinamizare în Europa (Andrei Rădulescu) appeared first on Financial Intelligence.
Anul 2026 aduce schimbări în impozitarea veniturilor obţinute de persoanele fizice din închirieri în scop turistic # Financial Intelligence
Veniturile obţinute de persoanele fizice din închirieri în scop turistic vor fi impozitate diferit începând de anul viitor, […] The post Anul 2026 aduce schimbări în impozitarea veniturilor obţinute de persoanele fizice din închirieri în scop turistic appeared first on Financial Intelligence.
Hidroelectrica modernizează sistemele informatice pentru îmbunătățirea serviciilor oferite clienților # Financial Intelligence
Hidroelectrica va desfășura în perioada 1 ianuarie – 20 ianuarie 2026, un proiect strategic menit să susțină digitalizarea […] The post Hidroelectrica modernizează sistemele informatice pentru îmbunătățirea serviciilor oferite clienților appeared first on Financial Intelligence.
Franţa vrea să interzică reţelele sociale pentru cei sub 15 ani începând cu anul şcolar 2026 # Financial Intelligence
Guvernul francez vrea să interzică reţelele sociale pentru cei sub 15 ani începând cu noul an şcolar din […] The post Franţa vrea să interzică reţelele sociale pentru cei sub 15 ani începând cu anul şcolar 2026 appeared first on Financial Intelligence.
Trump blochează prin veto două proiecte de lege, prima dată în cel de-al doilea mandat # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump şi-a folosit dreptul de veto pentru a bloca două proiecte de lege, pentru prima […] The post Trump blochează prin veto două proiecte de lege, prima dată în cel de-al doilea mandat appeared first on Financial Intelligence.
Xi este încrezător că va continua să menţină un contact strâns cu Putin în 2026 # Financial Intelligence
Preşedinţii Chinei şi Rusiei, Xi Jinping şi Vladimir Putin, s-au felicitat reciproc, miercuri, cu ocazia Anului Nou, liderul […] The post Xi este încrezător că va continua să menţină un contact strâns cu Putin în 2026 appeared first on Financial Intelligence.
Topul performerilor de la BVB în 2025; Transgaz este liderul creșterilor, cu un avans de 181,02% în acest an # Financial Intelligence
Transgaz este liderul creșterilor de la Bursa de Valori București, cu un avans de 181,02% în acest an, […] The post Topul performerilor de la BVB în 2025; Transgaz este liderul creșterilor, cu un avans de 181,02% în acest an appeared first on Financial Intelligence.
Netanyahu: Vom lua măsuri împotriva Iranului dacă îşi reia producţia de rachete şi programul nuclear # Financial Intelligence
Dacă Iranul îşi reia producţia de rachete balistice şi programul nuclear, Israelul va acţiona din nou împotriva ţării […] The post Netanyahu: Vom lua măsuri împotriva Iranului dacă îşi reia producţia de rachete şi programul nuclear appeared first on Financial Intelligence.
Cancelarul federal Merz îndeamnă la încredere şi curaj, pentru ca Germania şi Europa să revină la decenii de pace şi prosperitate # Financial Intelligence
Cancelarul federal german Friedrich Merz îndeamnă la încredere în pofida crizelor globale şi îşi exprimă sprijinul pentru implementarea […] The post Cancelarul federal Merz îndeamnă la încredere şi curaj, pentru ca Germania şi Europa să revină la decenii de pace şi prosperitate appeared first on Financial Intelligence.
Ioana Burcea, Paralela45: Turiștii români au început să își rezerve vacanțele din timp, manifestând un interes crescut pentru destinații exotice; Listarea la bursă este o opțiune analizată, dar nu suntem acolo încă # Financial Intelligence
Paralela 45 își propune, în următorii cinci ani, o extindere amplă la nivel național, prin deschiderea a peste […] The post Ioana Burcea, Paralela45: Turiștii români au început să își rezerve vacanțele din timp, manifestând un interes crescut pentru destinații exotice; Listarea la bursă este o opțiune analizată, dar nu suntem acolo încă appeared first on Financial Intelligence.
Bursa de Valori București avertizează asupra unor noi tentative de înșelăciune: Site-uri care copiază elemente grafice din portalul BVB și care promit dividende false pentru a fura date bancare # Financial Intelligence
Bursa de Valori București (BVB) dorește să informeze publicul larg cu privire la apariția unor site-uri înșelătoare care […] The post Bursa de Valori București avertizează asupra unor noi tentative de înșelăciune: Site-uri care copiază elemente grafice din portalul BVB și care promit dividende false pentru a fura date bancare appeared first on Financial Intelligence.
Avrămescu: Este momentul să reglementăm criptoactivele, să susținem inovația și să stimulăm fondurile de private equity; Finalul de an ne găsește cu două proiecte strategice în linie dreaptă: Contrapartea Centrală și Piața de Creștere # Financial Intelligence
Anul 2025 a fost unul intens și cu multe provocări, dar și unul în care am reușit, împreună […] The post Avrămescu: Este momentul să reglementăm criptoactivele, să susținem inovația și să stimulăm fondurile de private equity; Finalul de an ne găsește cu două proiecte strategice în linie dreaptă: Contrapartea Centrală și Piața de Creștere appeared first on Financial Intelligence.
Numărul europenilor care utilizează euro va trece de 350 de milioane după aderarea Bulgariei # Financial Intelligence
Bulgaria se pregăteşte să treacă la euro în noaptea de miercuri spre joi, devenind a 21-a ţară care […] The post Numărul europenilor care utilizează euro va trece de 350 de milioane după aderarea Bulgariei appeared first on Financial Intelligence.
Exercițiile PLA reprezintă un „avertisment sever” pentru separatiștii din Taiwan și forțele externe care intervin (Biroul Chinez pentru Afaceri din Taiwan) # Financial Intelligence
Exercițiile PLA reprezintă un „avertisment sever” pentru separatiștii din Taiwan și forțele externe care intervin, a declarat Zhang Han, […] The post Exercițiile PLA reprezintă un „avertisment sever” pentru separatiștii din Taiwan și forțele externe care intervin (Biroul Chinez pentru Afaceri din Taiwan) appeared first on Financial Intelligence.
China va restricționa exporturile de argint, urmând exemplul adoptat în cazul pământurilor rare # Financial Intelligence
Noile politici chinezești de restricționare a exporturilor de argint vor intra în vigoare joi, pe măsură ce Beijingul […] The post China va restricționa exporturile de argint, urmând exemplul adoptat în cazul pământurilor rare appeared first on Financial Intelligence.
Şeful Statului Major General rus: Putin a ordonat pentru 2026 extinderea “zonei tampon” cu nord-estul Ucrainei # Financial Intelligence
Şeful Statului Major General rus, generalul Valeri Gherasimov, a declarat că forţele sale avansează în nord-estul Ucrainei şi […] The post Şeful Statului Major General rus: Putin a ordonat pentru 2026 extinderea “zonei tampon” cu nord-estul Ucrainei appeared first on Financial Intelligence.
Letonia finalizează construcţia gardului de 280 de kilometri care o separă de Rusia # Financial Intelligence
Construcţia unui gard de 280 de kilometri care separă Letonia de Rusia a fost finalizată marţi, după mai […] The post Letonia finalizează construcţia gardului de 280 de kilometri care o separă de Rusia appeared first on Financial Intelligence.
Preşedintele columbian afirmă că Washingtonul a bombardat o fabrică de cocaină la Maracaibo, în Venezuela # Financial Intelligence
Preşedintele columbian Gustavo Petro a afirmat marţi că Statele Unite au bombardat o fabrică de cocaină în oraşul-port […] The post Preşedintele columbian afirmă că Washingtonul a bombardat o fabrică de cocaină la Maracaibo, în Venezuela appeared first on Financial Intelligence.
Taiwan: TSMC anunță lansarea producției în masă de semiconductori ultraperfomanți de 2 nm # Financial Intelligence
Gigantul taiwanez al semiconductorilor TSMC a anunțat începerea producției cipurilor sale de 2nm ultraperformante, care reduc dimensiunea tranzistoarelor […] The post Taiwan: TSMC anunță lansarea producției în masă de semiconductori ultraperfomanți de 2 nm appeared first on Financial Intelligence.
Rogobete: Ambulatoriile intră pe drumul corect de dezvoltare și de creștere reală a capacității de răspuns pentru oameni # Financial Intelligence
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, amintește o serie de modificări legislative privind ambulatoriile de specialitate, afirmând că acestea intră […] The post Rogobete: Ambulatoriile intră pe drumul corect de dezvoltare și de creștere reală a capacității de răspuns pentru oameni appeared first on Financial Intelligence.
Guvernul a aprobat un contingent de 90.000 de lucrători străini nou-admişi pe piaţa forţei de muncă din România, pentru 2026 # Financial Intelligence
Executivul a aprobat, pentru anul 2026, un contingent de 90.000 de lucrători străini nou – admişi pe piaţa […] The post Guvernul a aprobat un contingent de 90.000 de lucrători străini nou-admişi pe piaţa forţei de muncă din România, pentru 2026 appeared first on Financial Intelligence.
An excepțional pentru Bursa de Valori București, cu mai multe recorduri înregistrate pe piața de capital; Cea mai bună performanță a indicilor din ultimii 16 ani # Financial Intelligence
2025 a fost un an excepțional pentru Bursa de Valori București, cu mai multe recorduri înregistrate pe piața […] The post An excepțional pentru Bursa de Valori București, cu mai multe recorduri înregistrate pe piața de capital; Cea mai bună performanță a indicilor din ultimii 16 ani appeared first on Financial Intelligence.
Ilie Bolojan: Vom avea un deficit mai mic decât 8,4% pe care ni l-am propus # Financial Intelligence
România îşi va respecta, după mulţi ani, angajamentele luate, va respecta ţinta de deficit bugetar, a declarat, marţi, […] The post Ilie Bolojan: Vom avea un deficit mai mic decât 8,4% pe care ni l-am propus appeared first on Financial Intelligence.
Bolojan: România şi Olanda vor continua coordonarea pentru consolidarea apărării pe Flancul estic şi în Marea Neagră # Financial Intelligence
România şi Olanda vor continua coordonarea “strânsă” pentru a consolida apărarea şi descurajarea pe Flancul estic şi în […] The post Bolojan: România şi Olanda vor continua coordonarea pentru consolidarea apărării pe Flancul estic şi în Marea Neagră appeared first on Financial Intelligence.
