SuperLiga se mută în Antalya! Care sunt formaţiile care fac deplasarea în Turcia şi cine rămâne acasă. Programul granzilor
Fanatik, 3 ianuarie 2026 09:50
Nucleul dur al echipelor din SuperLiga fac pregătirea în Antalya. Nu mai puţin de 10 formaţii fac deplasarea în Turcia, iar FANATIK vă ţine la curent cu cele mai noi şi mai interesante informaţii din cantonament.
• • •
Acum 15 minute
10:10
Ștefan Popescu, președintele FR de Pescuit Sportiv , a demarat un plan ambițios: Uniunea Europeană de Pescuit Sportiv în România.
Acum o oră
09:50
Acum 2 ore
09:20
A dat lovitura: Marius Șumudică semnează în Arabia Saudită și se va duela cu Cristiano Ronaldo! Exclusiv # Fanatik
Marius Șumudică s-a înțeles până în vară cu Al-Okhdood, echipă aflată pe penultimul loc în campionatul din Arabia Saudită. Tehnicianul a decolat deja din România.
09:10
Greu de oprit! Cine e fotbalistul din Superliga României, care le-a luat fața lui Tănase, Olaru și Cisotti, în primele 21 de etape de campionat # Fanatik
Fotbalistul de numai 22 de ani și-a dovedit calitățile tehnice inclusiv în meciurile cu formațiile puternice din campionat, în care a avut în față fotbaliști mult mai bine cotați
08:40
Negocieri secrete între Dinamo și Igor Surkis. „Câinii” forțează împrumutul lui Blănuță. Exclusiv # Fanatik
Zeljko Kopic îl vrea pe Vladislav Blanuță la Dinamo pentru a întări atacul. Unde nu se înțeleg românii cu ucrainenii privind transferul. Ultimele detalii.
Acum 4 ore
08:10
Fotbalistul care a debutat în mileniul trecut a semnat un nou contract! Va juca tot în prima ligă # Fanatik
Cel mai în vârstă fotbalist activ, integralist sezonul trecut, și-a prelungit angajamentul pe încă două sezoane și poate atinge o bornă formidabilă în istoria “sportului rege”
07:40
Lista neagră de la CFR Cluj! Trei jucători importanți își negociază plecările: Neluțu Varga poate economisi peste 100.000 de euro. Exclusiv # Fanatik
Cine sunt cei trei jucători pe picior de plecare de la CFR Cluj. Neluțu Varga vrea să facă economii serioase în această iarnă. Negocierile au început deja.
06:40
Palme și nervi în meciul lui Cristiano Ronaldo. Ce a pățit portughezul după 110 zile în care a fost Rege # Fanatik
Primul meci din 2026 al starului portughez a fost marcat de incidente reprobabile și a stricat seria remarcabilă a fotbalistului de 40 de ani, care țintește golul 1000 al carierei
Acum 6 ore
05:50
Cine e consilierul lui Nicușor Dan cu 3 case, aur, colecții de artă și acțiuni la Chevron. A renunțat la 100.000 de euro pe an să vină la Cotroceni # Fanatik
Unul dintre noii consilieri de la Cotroceni deține acțiuni la Chevron, compania împotriva căruia Nicușor Dan a luptat pe vremea revoltelor de la Pungești, județul Vaslui.
Acum 12 ore
00:10
Genoa analizează un posibil transfer al lui Artem Dovbyk de la AS Roma. Ce spune antrenorul echipei patronate de Dan Șucu. „Cu directorul sportiv vorbesc despre mercato”.
2 ianuarie 2026
23:50
Liverpool face un transfer de viitor! Pe Anfield ajunge unul dintre cei mai talentați fundași din lume. Nu a împlinit 18 ani, dar este mai înalt decât Van Dijk!
23:30
Jucătoarea de handbal care și-a schimbat părerea despre România, după transfer: ”Nu era prima opțiune” # Fanatik
O sportivă din Spania a dezvăluit cum vedea țara noastră înainte să semneze cu o echipă românească. Vedeta și-a dat seama care sunt asemănările dintre cele două țări.
23:10
De la Genoa lui Dan Șucu direct la Juventus! Mutarea care „trădează” revenirea lui Radu Drăgușin la Torino? # Fanatik
Revine Radu Drăgușin la Juventus!? Mutarea făcută de echipa din Torino care aprinde speculațiile. Fundașul român ar putea pleca din Premier League în această iarnă.
22:50
Naționala Sudanului, cu 10 jucători din echipa lui Laurențiu Reghecampf, calificare istorică în optimi! Ce premieră a realizat la Cupa Africii pe Națiuni # Fanatik
Sudan a obținut o performanță uriașă prin accederea în optimile Cupei Africii. Însă, modul cum a realizat această calificare este cu adevărat uimitor.
22:40
Biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 3 ianuarie 2026, poate aduce un câștig de 352 de lei cu ajutorul a două meciuri tari de fotbal din Premier League
22:30
O sportivă cu potențial în WTA s-a călugărit, după ce a renunțat la tenis: ”Eram într-un punct foarte jos al vieții mele” # Fanatik
Una dintre speranțele din circuitul WTA a luat calea credinței. A îmbrăcat haina monahală după ce a decis să lase în urmă cariera profesionistă de tenis.
22:10
Cu cine s-a afișat Tom Brady, după divorțul de Gisele Bundchen. E o tânără superbă, cu 5,3 milioane de fani # Fanatik
Alături de cine a fost văzut Tom Brady, după ce a pus punct mariajului cu modelul Gisele Bundchen. A apărut împreună cu o superbă creatoare de conținut.
21:50
Cel mai râvnit fotbalist din Premier League s-a botezat pe plajă. Imagini spectaculoase pe social media: „Îți mulțumesc, Doamne!”. Video # Fanatik
Fotbalistul care este la un pas să semneze cu Manchester City pentru o sumă de 65 de milioane de euro s-a botezat pe plajă înainte de intrarea în noul an. Ce a scris pe rețelele de socializare despre relația cu Dumnezeu
21:40
„Pentru Pele de la Pele!”. Reportaj eveniment de ziua lui Gabi Balint în casa-muzeu de la Sângeorz-Băi. Povestea fabuloasă a autografului de la celebrul fotbalist brazilian # Fanatik
La 63 de ani, pe care-i împlinește pe 3 ianuarie, Gabi Balint și-a deschis pentru FANATIK ușile casei-muzeu de la Sângeorz-Băi. A rememorat întâmplări fabuloase dintr-o carieră de vis, printre care și povestea autografului primit de la celebrul fotbalist brazilian Pele.
Acum 24 ore
21:10
Fanii și-l doresc pe Olimpiu Moruțan la Universitatea Craiova! Mesaj sugestiv postat pe rețelele sociale înaintea cantonamentului alb-albaștrilor din Antalya.
20:50
Cum a ajuns Giovanni Becali să se certe la un stabor cu Regele Cioabă și Leo de la Strehaia # Fanatik
Giovanni Becali și-a adus aminte cum s-a certat cu Leo de la Strehaia, la o celebră emisiune TV, asta după ce o femeie pe care o cunoscuse era la mijloc.
20:30
Istvan Kovacs, scandal monstru în Emirate! Ce s-a întâmplat în prelungirile meciului, plus „carnaval” de cartonașe. Video # Fanatik
Istvan Kovacs a avut parte de un meci extrem de dificil în Emiratele Arabe Unite. Arbitrul român a enervat jucătorii ambelor echipe. Ce decizii controversate a luat.
20:10
Cine e, de fapt, Maria Mihalache, atleta fotomodel care visează la Jocurile Olimpice. E cea mai rapidă sprinteră din România # Fanatik
FANATIK a stat de vorbă cu Maria Mihalache, cea mai rapidă sprinteră din România. Pe lângă sport, atleta practică modelingul și visează la o calificare la Jocurile Olimpice.
19:50
Cu ce îi șochează Chivu pe jucătorii săi! Fostul său elev l-a dat de gol: „Asta mă frapează la el” # Fanatik
Un fotbalist care a lucrat cu Cristi Chivu a vorbit despre antrenorul român de la Inter Milano. „Are o carieră uriașă în spate”. Care este marea calitate a tehnicianului.
19:40
Ce dramă! Fiul său s-a stins din viață la doar câteva zile după ce și-a calificat echipa în optimi la Cupa Africii pe Națiuni # Fanatik
Tragedie la Cupa Africii pe Națiuni: un jucător aflat la turneul final și-a pierdut copilul chiar în timpul competiției. Cu doar câteva zile înainte fotbalistul a fost decisiv pentru echipa sa.
19:20
El este fotbalistul care a scăpat cu viață din infernul de la Crans-Montana. Mărturii devastatoare din timpul incendiului. „Am văzut scene foarte dure” # Fanatik
Un fotbalist a trecut prin clipe de coșmar în tragedia de la Crans-Montana, produsă în noaptea de Revelion, după un incendiu devastator soldat cu zeci de morți și peste o sută de răniți.
19:10
Fost jucător în La Liga, la Valencia, Sabin Ilie a povestit ce probleme a trăit în Spania, pe vremea când antrenor al echipei iberice era nimeni altul decât Claudio Ranieri.
18:50
Drama trăită de Valentin Țicu, noul jucător al lui Dinamo! A fost distrus de sistemul medical din România # Fanatik
Valentin Țicu este noul jucător al lui Dinamo din această iarnă. Însă, fundașul stânga vine după o adevărată dramă trăită din cauza sistemului medical din România.
18:40
Giovanni Becali a dat verdictul în direct între Gică Hagi și Hristo Stoichkov: „Știi ce mi-a zis Hagi…” # Fanatik
Giovanni Becali i-a comparat pe Gică Hagi și Hristo Stoichkov la Fanatik. Opinia impresarului celor două legende. Video exclusiv
18:20
Doliu în fotbalul mondial. Un tânăr fotbalist s-a stins din viață. Fostul său club a făcut anunțul dureros pe social media. „Gândurile noastre sunt alături de voi”.
18:10
Dezvăluiri! Marcel Coraș lămurește după 36 de ani misterul Ghetei de Argint: „11 dintre cele 36 de goluri au fost cu ajutor de la Crucea Roșie” # Fanatik
Marcel Coraș, fost jucător important în naționala României și la Sportul Studențesc, dezvăluie după mai bine de 36 de ani cum a reușit să câștige Gheata de Argint a Europei în sezonul 1988/1989.
17:50
Prima mutare rezolvată în Giulești: Rapid s-a înțeles cu Daniel Paraschiv de la Oviedo! Care sunt detaliile contractului. Exclusiv # Fanatik
Daniel Paraschiv, la Rapid! Golgheterul întărește trupa lui Costel Gâlcă cel puțin până în vară. Câți bani i-a costat pe giuleșteni transferul atacantului.
17:30
Dinamo forţează titlul în acest sezon?! Fostul antrenor al “câinilor” a dat verdictul: “Cu două-trei transferuri se bat acolo sus!” # Fanatik
Ce spune fostul antrenor de la Dinamo despre lupta la titlu din Superliga României. Nu o scoate cin calcule pe FCSB. Cum poate echipa din Ștefan cel Mare termina pe primul loc.
17:00
Lista de dorințe a lui Mihai Stoica pentru anul 2026. Cele 11 obiective ale managerului general de la FCSB # Fanatik
Obiectivele lui Mihai Stoica, managerul celor de la FCSB, pentru anul 2026. Oficialul campioanei vrea cu orice preț să pună mâna pe un trofeu. Ce l-a deranjat pe final de decembrie.
16:40
Patronul de la FCSB a renunțat la șampanie si artificiile de la miezul nopții, preferind Liturghia alături de ”frații” săi. Cum a trecut, de fapt, Gigi Becali în 2026.
16:10
Povestea incredibilă a transferului lui Adrian Ilie la Alaves. „Am coborât din avion cu Giovanni pentru că lipseau 200.000 de euro” # Fanatik
Episodul fabulos petrecut în momentul când Adrian Ilie a plecat să semneze cu Deportivo Alaves. De ce a cauzat o întârziere de o oră avionului cu care urma să zboare.
16:00
Oldies But Goldies, sâmbătă, 3 ianuarie, ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin, dezvăluiri despre marile schimbări din fotbalul românesc în 1990 # Fanatik
La ediția de sâmbătă, 3 ianuarie, ora 10:30, a emisiunii ”Oldies But Goldies”, Horia Ivanovici și Andrei Vochin vor vorbi despre marile schimbări produse în fotbalul românesc după Revoluție.
15:30
Venus Williams urmează să participe la Australian Open, în ciuda faptului că a împlinit 45 de ani. Tenismena este recunoscătoare pentru această oportunitate.
15:00
Câți bani a mai plătit statul pentru voucherele de vacanță. Bugetarii care au pierdut cele mai mari sume # Fanatik
Ce economii la bugetul de stat s-au făcut după tăierea voucherelor de vacanță pentru bugetari. Câți bani s-au mai dat și cine a mai primit vouchere în anul trecut
14:40
Un tânăr sportiv a încetat din viață în urma tragediei din Crans-Montana, Elveția. Primele informații arată că este vorba de un adolescent de numai 16 ani.
14:20
Universitatea Craiova a plecat în Turcia fără Filipe Coelho și alți zece jucători! Decizia luată de olteni # Fanatik
Oltenii au plecat spre Antalya fără antrenori și zece fotbaliști. Filipe Coelho, Baiaram, Screciu, Nsimba și mulți alții nu au fost prezenți la reunirea de la Craiova. Care este planul formației din Bănie
14:10
“Tricolorul” care şi-a mobilizat toată familia pentru barajul Turcia – România: “I-am spus soţiei să vină cu fetele! Mergem pe stadion şi dacă nu sunt convocat” # Fanatik
Asta înseamnă să iubești naționala! Cine este „tricolorul” care este gata să vină cu toată familia la Istanbul pentru a susține echipa în cazul în care nu va fi convocat
13:40
România ia cu asalt Raliul Dakar! Dacia visează la titlul suprem. Many Gyenes este la a 16-a participare la moto # Fanatik
Brandul Dacia visează la o victorie istorică în celebra cursă off-road care se va desfășura în Arabia Saudită, în timp ce Mani Gyenes se pregăteşte de a 16-a participare.
13:20
Fostul jucător de la Dinamo, suspect într-un posibil caz de corupție! Firma sa ar fi încheiat contracte de milioane cu Primăria unde soția sa era purtător de cuvânt # Fanatik
Fostul jucător al lui Dinamo se află într-o situație extrem de controversată. Firma sa a avut 61 de contracte cu instituții subordonate primăriei unde soția sa era angajată într-o funcție publică
13:10
Situație complicată pentru fotbalistul pentru care Gigi Becali a plătit o sumă impresionantă de bani! A fost trecut pe lista neagră și nu mai intră în planurile clubului
12:50
Fotbalistul care vede cu un singur ochi, vedetă în 2026. Cum a ajuns în situația de a fi pe jumătate orb, dar totuși joacă la un nivel înalt # Fanatik
Din cauza unei infecții puternice, atacantul în vârstă de 23 de ani și-a pierdut vederea la ochiul stâng, dar continuă să joace fotbal la un nivel foarte bun, câștigând un trofeu important în 2025
12:30
“I-au pus sabia la gât soției mele!”. Dănuț Lupu, povestiri incredibile după finala Petrolul – Rapid din Cupa României # Fanatik
Dănuț Lupu și-a amintit de finala Cupei României din 1995, pe care a pierdut-o cu Rapid în fața Petrolului. El a vorbit despre niște întâmplări fabuloase petrecute atunci.
12:10
Femeia cu care Florin Răducioiu a fost surprins în noaptea dintre ani. Fostul jucător de fotbal s-a fotografiat în compania unei blonde foarte frumoase.
11:50
Victor Pițurcă, șocat de ce se întâmplă la Universitatea Craiova: „Ți le faci cu mâna ta. E horror!” # Fanatik
Victor Pițurcă a vorbit despre o echipă din Superliga României. Ce l-a dezamăgit serios pe fostul selecționer al naționalei de seniori a României. „E incredibil”.
11:20
A luat campionatul cu FCSB, iar acum este asaltat cu oferte: „Mă gândesc la un transfer în străinătate” # Fanatik
A ieșit campion cu FCSB în sezonul 2024/2025, iar acum se gândește să plece în străinătate, deși are oferte și din SuperLiga României. Află despre cine este vorba și ce echipe s-au interesat deja de serviciile sale
