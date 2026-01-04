Cristi Chivu, decizie neașteptată după Inter – Bologna! De ce nu a venit la declarații și pe cine a trimis în locul lui
Fanatik, 5 ianuarie 2026 00:50
Cristi Chivu, decizie bizară la finalul meciului Inter - Bologna 3-1! De ce a refuzat antrenorul român să se prezinte la declarații
Englezii au dezvăluit motivul pentru care Radu Drăgușin ar putea părăsi Premier League în această iarnă. Care este cea mai mare îngrijorare a românului
00:10
Lamine Yamal a făcut o mărturie ieșită din comun după partida Espanyol - Barcelona, încheiată cu scorul de 0-2. Sportivul de 18 ani a uimit pe toată lumea.
Situație incredibilă la Rangers! Fostul coleg al lui Ianis Hagi a fost arestat la scurt timp după victoria din derby-ul cu Celtic # Fanatik
Fostul coleg al lui Ianis Hagi nu s-a putut bucura prea mult de victoria din derby-ul cu Celtic. Fotbalistul britanic a fost arestat la câteva ore după fluierul final
Scandal monstru în Franța! Fanii se revoltă înainte de PSG – OM: „În 2027 mergem pe Lună?” # Fanatik
Suporterii boicotează meciul dintre PSG și OM. Decizia luată de Liga Profesionistă care a declanșat un război total. Ce s-a întâmplat, de fapt. Fanii lui OM, cei mai vehemenți.
Fanii au luat foc în timpul meciului din Premier League! Se cere agresiv demiterea fostului fotbalist de la Manchester United # Fanatik
Probleme serioase cu sunetul la TV în timpul unei partide importante din Premier League. Fanii au reacționat pe social media. „Bani cheltuiți degeaba”.
Dawa a ieșit din aeroport uitându-se pe tabletă la Africa de Sud – Camerun: „Știu că Ngezana a luat galben!”. Foto exclusiv # Fanatik
Dawa a fost protagonistul unui moment savuros la sosirea în Antalya, acolo unde FCSB e în cantonament. Stoperul camerunez a urmărit cu sufletul la gură meciul naționalei sale contra Africii de Sud. Coechipierul Ngezana a fost titular
Oferta tentantă pe care Ricardo Grigore a refuzat-o înainte să revină în România: „Am avut un gol în stomac. Un contract foarte bun” # Fanatik
Ricardo Grigore a povestit ce ofertă tentantă a avut din Spania, înainte de a reveni în România, unde a semnat cu CS Tunari, echipă care evoluează în liga secundă.
Biletul zilei la pariuri de luni, 5 ianuarie 2026, poate aduce un câștig de 621 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal de la Cupa Africii pe Națiuni.
Noua vedetă de la Real Madrid a strălucit prima dată cu România! Gonzalo Garcia, trei goluri superbe contra lui Betis. Video # Fanatik
Un nou star pe Bernabeu! A marcat 3 goluri pentru Real Madrid în ultimul meci din La Liga. Cu doar o lună în urmă, atacantul înscria în poarta naționalei României.
Gică Hagi la Galatasaray, cel mai surprinzător transfer al lui Giovanni Becali: „Își dăduse acordul să semneze în Mexic”. Prime de milioane plătite de turci! # Fanatik
Giovanni Becali a spus totul despre mutarea lui Gică Hagi la Galatasaray. Cum a ajuns „Regele” în Turcia, deși trebuia să meargă inițial în Mexic.
Rapid are în sfârșit atacantul pe care și-l dorea Costel Gâlcă. Daniel Paraschiv a ajuns în cantonamentul din Antalya, acolo unde se pregătește formația din Giulești
Probleme serioase la Manchester United! Ruben Amorim a luat foc după meciul cu Leeds din Premier League. Portughezul a atacat conducerea clubului. Declarații acide în fața presei.
Consilierul prezidențial cu datorii de peste două milioane de lei la ANAF și la bănci. Câți bani pierde prin acceptarea funcției de la Cotroceni # Fanatik
Cine este consilierul prezidențial cu datorii la ANAF și la bănci de peste două milioane de lei. Ce venituri avea înainte să accepte slujba de la Cotroceni
Anul începe cu o veste tristă pentru sportul românesc. Un fost mare jucător de la Rapid și-a pierdut viața. Anunțul devastator făcut de Federație pe social media.
Cristi Chivu, obligat să câștige primul meci din 2026, contra lui Bologna. Inter a fost depășită de două contracandidate înaintea partidei # Fanatik
Inter întâlnește Bologna în etapa cu numărul 18 din Serie A. Cristi Chivu trebuie să câștige neapărat pentru a-și păstra poziția de lider în clasament
Tragedie în Premier League! A murit chiar înaintea meciului dintre Leeds și Manchester United # Fanatik
Tragedie la meciul Leeds - Manchester United. În urma unei urgențe medicale, s-a stins din viață cu doar câteva minute înainte de fluierul de start. Anunțul făcut de club cu puțin timp în urmă
Kevin Ciubotaru a dezvăluit tot despre negocierile cu FCSB: „Mi-a scris Meme Stoica, iar cu domnul Gigi Becali a vorbit tatăl meu”. Exclusiv # Fanatik
Kevin Ciubotaru a făcut lumină definitiv în privința transferului la FCSB. Puștiul-minune de la Hermannstadt a dezvăluit unde s-au împotmolit negocierile cu campioana România
Uluitor! Cum a ajuns Ioan Becali în presă la doar 14 ani, fiind corigent la 5 materii: “Nelule, ne-au făcut de râs familia!” # Fanatik
Giovanni Becali a dezvăluit că prima sa apariţie în presă a fost la 14 ani, când era corigent la 5 materii. Impresarul a devenit "celebru" iniţial pentru un incident în autobuz.
Tudor Băluță, interviu emoționat în cantonamentul din Antalya. Care este situația sa medicală, cum a trăit meciul de la Atena și care a fost cel mai frumos moment pe „Ion Oblemenco”. Video # Fanatik
Tudor Băluță s-a simțit neputincios în „drama de la Atena”. Ce a spus despre momentul eliminării din Conference League și care este cel mai frumos sentiment pe care l-a trăit în tricoul alb-albastru
CFR Cluj se întărește în zona ofensivă după ce ardelenii l-au vândut pe Louis Munteanu în MLS. Clubul din Gruia și-a prezentat noul vârf. Cifrele fotbalistului.
Primul weekend din 2026 programează meciuri extrem de atractive în patru dintre cele cinci campionate de top ale Europei. Pe Bune, doar pe Betano, la cel mai bun operator online, cu Multiplu nu ratezi niciun […]
Antrenorul italian Enzo Maresca (45 de ani) a demisia de la Chelsea, deși primea un salariu extrem de mare. Câți bani intrau, de fapt, în conturile sale bancare.
Louis Munteanu pleacă în Germania! Ultimul pas înainte de oficializarea transferului de senzație. Exclusiv # Fanatik
CFR Cluj îl vinde pe Louis Munteanu! Fostul golgheter din Superliga va pleca în Germania! Când va fi anunțată mutarea anului în fotbalul românesc. Ultimele detalii.
Adevăratul motiv pentru care Filipe Coelho are succes la Universitatea Craiova: ”A fost inteligent să nu facă asta” # Fanatik
Universitatea Craiova este neînvinsă în SuperLiga de la venirea lui Filipe Coelho. Cum a reușit tehnicianul portughez să aibă imediat succes în Bănie.
Doi jucători de la Rapid, șanse mari să joace la altă echipă din SuperLiga: ”Sunt discuții” # Fanatik
Doi dintre jucătorii care au prins minute puține la Rapid în prima parte a sezonului ar putea pleca în această iarnă. La ce echipă din Superliga sunt doriți.
Efectul Donald Trump. Treningul purtat de Nicolás Maduro în momentul în care a fost capturat de americani nu se mai găsește în magazine # Fanatik
Imaginile virale cu Nicolás Maduro au declanșat un fenomen neașteptat. Treningul purtat de președintele Venezuelei cu greu se mai găsește în magazine.
Radu Drăgușin nu a prins echipa de start nici în această etapă. Thomas Frank a ales să joace în centrul apărării cu Micky van de Ven și Cristian Romero
Gigi Becali, poveste uluitoare cu Valeriu Iftime și colegul său de bancă care stă acum în pădure! „L-am pus pe speaker!” # Fanatik
Gigi a avut o poveste uluitoare cu Valeriu Iftime și fostul său coleg de bancă care stă acum în pădure de unul singur. Ce reacție a avut patronul de la FC Botoșani.
Fanatik a ajuns în posesia listei lui Adrian Mihalcea cu tinerii jucători pe care i-a avut în probe la primul antrenament al anului
Imagini emoționante cu Anthony Joshua și rudele celor doi antrenori decedați în accident. Pugilistul este marcat de tragedie # Fanatik
Fotografii încărcate de semnificație pentru Anthony Joshua și familia prietenilor care au murit în accidentul de circulație. Mare boxerul trece prin momente foarte grele.
Cea mai mare atletă din istoria României s-a lăsat de sport din cauza Securității: „Tovărășele, sari tu în locul meu!”. Dialog uluitor cu Gheorghe Gheorghiu Dej # Fanatik
Andrei Vochin a povestit cum cea mai mare atletă a României s-a lăsat de sport din cauza Securității. Care a fost motivul și cum a revenit sportivă la Jocurile Olimpice.
FCSB caută soluții pentru a-și întări lotul și a se lupta la titlu în SuperLiga. Mihai Stoica a anunțat cine va evolua fundaș central la meciul cu FC Argeș.
Când trece România la euro și de ce nu a făcut-o până acum, după modelul Bulgariei. Explicațiile guvernului # Fanatik
De la 1 ianuarie 2026, Bulgaria a devenit cel de-al 21-lea stat membru al zonei euro, o mișcare privită cu un sentiment amestecat de optimism oficial și anxietate publică. Ce se va întâmpla în România.
Rapid caută să-și întărească lotul în vederea părții a doua a sezonului. FANATIK a aflat că giuleștenii se află în negocieri pentru un jucător crescut de FCSB.
CFR Cluj este activă și la capitolul sosiri, nu numai la cel al plecărilor. Formația din Gruia a anunțat numele atacantului care îi va lua locul lui Louis Munteanu.
Fiul lui Lionel Messi îi calcă deja pe urme tatălui său! Gol fenomenal din foarfecă semnat de Mateo. Video # Fanatik
Lionel Messi strălucește la Inter Miami. Fiul său, Mateo, a marcat un gol spectaculos din foarfecă, iar imaginile au devenit virale pe rețelele de socializare.
Cerere în căsătorie ca-n filme! Ștefan Baiaram, declarație de dragoste superbă pentru Cristina Răduț pe plaja din Miami # Fanatik
Ștefan Baiaram, jucătorul Universității Craiova, și-a cerut iubita, Cristina Răduț, în căsătorie pe plaja din Miami. Declarație emoționantă și imagini de vis.
FCSB a ajuns în Antalya! Noua febleţe a lui Gigi Becali a venit în cantonament. Cum arată lotul campioanei # Fanatik
FCSB a ajuns în Antalya pentru pregătirea de iarnă. Campioana a deplasat un lot format din 29 de jucători, printre care şi noua febleţe a patronului, David Popa.
Marian Aioani a răspuns instant când a fost întrebat dacă vrea FCSB în play-off. Cu cine se bate Rapid la titlu. Video # Fanatik
Rapid a prins frica FCSB-ului după ce rivala s-a impus în ultimul derby din 2025. Marian Aioani a răspuns prompt când a fost întrebat dacă îi vrea pe roș-albaștri în play-off
Salariul lui Daniel Paraschiv la Rapid. Când ajunge în cantonamentul din Antalya. Exclusiv # Fanatik
Daniel Paraschiv este singurul jucător transferat deocamdată de Rapid în această iarnă. FANATIK a aflat ce salariu va avea, de fapt, atacantul în Giulești.
UTA renunță la fotbalistul de națională! A intrat în dizgrațiile lui Mihalcea după 0-4 cu FCSB # Fanatik
Adrian Mihalcea a convocat adunarea la UTA pentru stagiul de pregătire din această iarnă. Antrenorul „Bătrânei Doamne” este hotărât să nu se mai bazeze pe serviciile unui jucător de națională
Cum încearcă jucătorii să-l păcălească pe Gigi Becali pentru a ajunge la FCSB: ”Aparențele câteodată înșală” # Fanatik
FCSB este un adevărat El Dorado al fotbalului românesc, iar unii jucători ar face orice ca să ajungă la campioana României. Chiar încearcă să-l păcălească pe Gigi Becali.
Gazzetta dello Sport a dat ultimele detalii despre revenirea lui Radu Drăgușin în Serie A! # Fanatik
Radu Drăgușin ar putea reveni în Serie A în această iarnă. Inter, Juventus, AS Roma și Fiorentina îl vor pe fundașul român de la Tottenham. Ultimele noutăți.
A venit cu Rapid în Antalya, dar se poate întoarce în țară să semneze cu noua echipă. Exclusiv # Fanatik
Rapid se pregăteşte pentru a doua parte a sezonului în Antalya. Unul dintre jucătorii lui Gâlcă ar putea pleca din cantonament, fiind dorit de UTA Arad, dar şi de Petrolul.
A fugit din Italia pentru a semna cu Manchester City și a refuzat naționala României! Povestea fotbalistului care strălucește la un turneu cu premii halucinante # Fanatik
De la academiile lui Juventus și Manchester City la Kings World Cup Nations. Povestea fabuloasă a fotbalistului român. A declanșat un scandal uriaș în Italia.
I-a prins jucând pe toți marii fotbaliști români și a dat verdictul. Cine a fost mai mare dintre Ozon, Dobrin, Balaci și Hagi? Cum arată topul mondial # Fanatik
Românul care a împlinit în toamna anului 2025 vârsta de 100 de ani a spus cine a fost cel mai tare fotbalist autohton. Cine l-a impresionat din străinătate și ce meci îi va rămâne pentru totdeauna în inimă.
Simona Halep, în coborâre în topul câștigurilor all-time din tenisul feminin. Locul pe care-l ocupă fosta sportivă # Fanatik
Simona Halep a căzut mai multe poziții în clasamentul încasărilor all-time din tenisul feminin. Unde este poziționată în momentul de față tenismena româncă.
Primele declarații ale lui Dan Petrescu despre boala sa. Antrenorul a slăbit vizibil, urmează un tratament medical și transmite, printr-un jurnalist britanic, ce probleme are.
