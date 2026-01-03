De ce trebuie să plătesc impozit pe proprietățile mele? Răspuns de la un avocat

23:10

Ministerul rus al Apărării a predat SUA un controler de drone ucrainean, pretinzând că acesta dă dovezi ale unui atac asupra reședinței lui Vladimir Putin. Rusia susține că incidența a avut loc pe 29 decembrie, în timp ce Ucraina denunță afirmațiile ca fiind false și o manevră pentru a justifica continuarea războiului.