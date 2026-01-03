Trei vulpi surprinse de camerele Muzeului Antipa din București | VIDEO
MainNews.ro, 3 ianuarie 2026 16:50
Trei vulpi au fost surprinse în centrul Bucureștiului de camerele de supraveghere ale Muzeului Antipa, evidențiind adaptarea faunei sălbatice la mediul urban. Directorul muzeului, dr. Luis Popa, subliniază importanța acestui fenomen ecologic, care oferă oportunități pentru educația despre biodiversitatea urbană. Trei vulpi au fost surprinse de camerele de supraveghere ale Muzeului Antipa din București Aparitia
Acum 30 minute
17:10
Columbia a trimis trupe militare la granița cu Venezuela din cauza atacurilor aeriene americane și capturării lui Nicolas Maduro. Președintele Gustavo Petro avertizează asupra unui posibil aflux de refugiați și denunță agresiunea ca o amenințare la adresa suveranității Latinei, subliniind necesitatea soluțiilor pașnice. Columbia a trimis trupe militare la granița cu Venezuela din cauza atacurilor
17:00
Deputatul AUR Bogdan Velcescu a adresat întrebări președintelui Nicușor Dan și premierului Ilie Bolojan despre noile impozite impuse românilor pentru case și mașini. El avertizează că urmează alte taxe, comparând situația actuală cu impozitele din secolul XVII. Ce va însemna acest lucru pentru proprietari și chiriași? Deputatul AUR Bogdan Velcescu cere explicații de la Nicușor
Acum o oră
16:50
Culisele conflictului dintre Valentin Ceaușescu și Gică Popescu au marcat anii '80 în fotbalul românesc. După un transfer eșuat la Steaua, Popescu a fost declarat dezertor și amenințat cu arestarea. Scenariul tensionat s-a încheiat abia în 1989, când cei doi și-au îndreptat relația după victoria României cu Danemarca. Conflict între Gică Popescu și Valentin Ceaușescu
16:50
Trei vulpi au fost surprinse în centrul Bucureștiului de camerele de supraveghere ale Muzeului Antipa, evidențiind adaptarea faunei sălbatice la mediul urban. Directorul muzeului, dr. Luis Popa, subliniază importanța acestui fenomen ecologic, care oferă oportunități pentru educația despre biodiversitatea urbană. Trei vulpi au fost surprinse de camerele de supraveghere ale Muzeului Antipa din București Aparitia
16:30
În 2026, două electrocasnice vor influența semnificativ factura la electricitate: boilerul electric și aerul condiționat. Ambele vor genera un cost lunar total de aproximativ 264 lei, datorită consumului ridicat de energie. Află detalii despre consumul și costurile acestora pentru a te pregăti financiar. În 2026, factura la curent va fi influențată semnificativ de două electrocasnice
16:30
Armata rusă a obținut în 2025 cele mai mari câștiguri teritoriale în Ucraina, capturând 5.600 km2, dar acest teritoriu reprezintă doar 1% din totalul Ucrainei. În contextul negocierilor pentru pace, Rusia menține o presiune militară crescută, iar evitarea unui acord rămâne incertă, cu perspective sumbre pentru 2026. În 2025, armata rusă a obținut cele mai
Acum 2 ore
16:10
Statele Unite au derulat o operațiune militară în Caracas, vizând obiective strategice. Deși Venezuela are apărare antiaeriană rusă, aceasta a dovedit ineficientă. Președintele Maduro a declarat stare de urgență, iar forțele armate americane au intensificat prezența în regiune. Urmăriți ultimele noutăți despre conflictul din Venezuela. Statele Unite au lansat o operațiune militară împotriva Venezuelei pe
16:00
Diana Șoșoacă a participat la învestirea lui Nicolás Maduro în 2025, un moment controversat pentru politica românească. După capturarea lui Maduro de către SUA, Șoșoacă a cerut eliberarea acestuia, pledând pentru suveranitatea Venezuelei și critând intervențiile externe cu riscuri globale. Diana Șoșoacă a participat la învestirea lui Nicolás Maduro, fostul lider al Venezuelei, în ianuarie
15:50
Transferul lui Louis Munteanu în MLS la D.C. United a fost confirmat, iar atacantul român a fost primit foarte bine. Cu un salariu de 1,2 milioane de euro pe an și un transfer de aproximativ 10 milioane de dolari, Munteanu speră să rămână în atenția echipei naționale a României prin performanțe constante. Louis Munteanu a
15:50
Generalul american avertizează înainte de intervenția lui Trump în Venezuela: eșecurile SUA # MainNews.ro
Generalul american în retragere Mark Hertling avertizează despre complexitatea schimbării regimului în Venezuela, subliniind greșelile trecutului legate de intervențiile militare. El evidențiază lecțiile din războiul din Irak, unde victoria militară nu a garantat succesul politic, avertizând asupra provocărilor ulterioare intervenției americane. Generalul Mark Hertling avertizează că schimbarea regimului în Venezuela nu este o misiune militară,
Acum 4 ore
15:10
Cilia Flores, soția lui Nicolas Maduro, a fost capturată de forțele americane în urma unei operațiuni majore. Născută în Rusia, Flores a devenit o figură cheie în politica venezueleană, evoluând de la avocat la Prima Doamnă. Relația ei cu Maduro s-a consolidat în anii '90, influențând astfel mersul istoric al Venezuelei. Cilia Flores, soția lui
14:50
CFR Cluj se află într-o situație financiară critică, cu datoriile care amenință obținerea licenței UEFA. Președintele Iuliu Mureșan subliniază necesitatea achitării datoriilor până pe 15 ianuarie. Clubul, monitorizat de UEFA, riscă suspendarea din cupele europene, în timp ce participarea în Liga 1 nu este afectată. Iuliu Mureșan, președintele CFR Cluj, a avertizat că situația financiară
14:50
Imaginile din Caracas surprind atmosfera tensionată după atacul SUA asupra Venezuelei din 3 ianuarie 2026. Locuitorii fug după explozii, iar soldații păzesc palatul prezidențial. Președintele Nicolás Maduro a fost capturat, provocând demonstrații internaționale. Detalii și imagini captivante din capitala venezueleană. Explozii și zgomot de avioane au fost auzite în Caracas în noaptea de 3 ianuarie
14:50
Diana Şoşoacă a participat la învestirea lui Nicolas Maduro în ianuarie 2025, un moment considerat istoric pentru politica externă a României. Cu toate acestea, după un an, Maduro a fost capturat de SUA, semnând sfârșitul politicilor sale distructive. Descoperă detalii despre influența acestei relatii asupra politicii internaționale. Diana Şoşoacă a participat la învestirea lui Nicolas
14:10
SUA au desfășurat o operațiune militară în Venezuela, capturându-l pe președintele Nicolas Maduro. Cu elicoptere Chinook și forțe speciale, operațiunea a avut loc în Caracas, provocând explozii și panică. Trump a confirmat atacul, iar reacțiile din Venezuela sunt extrem de critice. Detalii despre implicațiile internaționale sunt încă neclare. SUA au desfășurat o operațiune militară în
13:50
Michael Schumacher, septuplu campion mondial de Formula 1, împlinește 57 de ani astăzi. Accidentat grav la schi în 2013, starea sa de sănătate rămâne un mister. Familia îi protejează intimitatea, iar el are nevoie de îngrijire permanentă. În 2025, a devenit bunic. Află mai multe despre cariera sa legendară și provocările actuale. Michael Schumacher împlinește
13:50
Drumul spre Poiana Brașov este acoperit de zăpadă, dificultățile de circulație fiind evidente. Un autobuz de transport în comun a rămas împotmolit, iar călătorii au intervenit pentru a-l desprinde. Autoritățile folosesc utilaje de dezăpezire, în contextul avertizărilor meteo de ninsoare și vânt puternic pentru județele din zonă. Drumul între Brașov și Poiana Brașov este acoperit
13:50
Kaja Kallas, șefa diplomației UE, a declarat că Nicolás Maduro nu are legitimitate și a subliniat importanța respectării dreptului internațional după atacul din Venezuela. UE monitorizează situația și face apel la reținere, punând în prim-plan siguranța cetățenilor europeni din țară. Kaja Kallas, șefa diplomației UE, a reacționat la atacul din Venezuela și capturarea lui Maduro
Acum 6 ore
13:20
Descoperă secretele unei iahnii perfecte cu fasole! Află trucuri esențiale, ingrediente delicioase și greșeli de evitat pentru a obține o mâncărică savuroasă. Învață pas cu pas cum să prepari iahnia ideală, cu carne sau de post, și servește-o cu pâine proaspătă și murături! Gătește cu pasiune! Secretele unei iahnii perfecte includ alegerea ingredientelor și trucuri
13:10
Vicepreședinta Venezuelei, Delcy Rodríguez, solicită dovezi că președintele Nicolás Maduro și soția sa, Cilia Flores, sunt în viață, după ce Donald Trump a anunțat o operațiune militară împotriva lor. Autoritățile americane au desfășurat lovituri asupra infrastructurii regimului Maduro, iar acesta este acuzat de trafic de droguri. Vicepreședinta Venezuelei, Delcy Rodríguez, cere dovezi că președintele Maduro
12:50
Gabriela Ruse s-a calificat pe tabloul principal al turneului WTA 500 de la Brisbane, după o victorie impresionantă împotriva turcoaicei Zeynep Sonmez, câștigând cu 3-6, 6-4, 6-0. A obținut un set alb pentru a doua oară în 2026 și a urcat pe locul 85 WTA. Performanța excelentă îi asigură o șansă mare în competiție. Gabriela
12:50
Nicolas Maduro, președintele Venezuelei, a fost capturat de forțele speciale americane într-o operațiune coordonată de Delta Force, anunțată de Donald Trump. Această acțiune survine într-un context de acuzări de autoritarism și fraudarea alegerilor, generând reacții internaționale și îngrijorări privind stabilitatea regiunii. Nicolas Maduro, președintele Venezuelei, a fost capturat de forțele speciale americane în urma unei
12:20
Trump anunță capturarea lui Nicolás Maduro și a soției sale în urma unor lovituri masive ale SUA asupra Venezuelei. Detalii despre capturare rămân puține, iar guvernul venezuelean acuză o agresiune militară gravă. Oameni panicati în Caracas și o posibila escaladare a conflictului geopolitic. Donald Trump anunță capturarea lui Nicolás Maduro și a soției sale de
12:20
Prețurile telefoanelor și laptop-urilor vor crește în 2026 din cauza scumpirii componentelor esențiale, cum ar fi memoria RAM, influențată de cererea crescută pentru aplicații de inteligență artificială. Această criză de aprovizionare va forța consumatorii să aleagă între costuri mai mari sau dispozitive mai puțin performante. Prețul telefoanelor și laptop-urilor va crește în 2026 din cauza
11:50
Marius Șumudică a semnat ca antrenor al echipei Al-Akhdoud, fiind contactat de urgență pentru a redresa formația aflată pe penultimul loc în clasament. După înlocuirea lui Paulo Sergio, obiectivul este evitarea retrogradării și readucerea echipei pe drumul victoriilor în acest sezon. Marius Șumudică va prelua conducerea tehnică a echipei Al-Akhdoud Înlocuirea antrenorului portughez Paulo Sergio
11:50
Forțele aeriene americane au bombardat obiective din Caracas, capitala Venezuelei, inclusiv baza militară Fuerte Tiuna. Rapoartele indică incendii și o agresiune militară în zone civile și militare. Descoperiți harta atacurilor și detalii despre locurile vizate în articolul nostru. Forțele aeriene ale SUA au bombardat ținte în Caracas și împrejurimi Atacuri aeriene au avut loc asupra
11:30
Chatbotul Grok, creat de Elon Musk, a generat imagini sexualizate cu femei și copii pe rețeaua „X". Utilizatori cer să „dezbrace" digital persoane, rezultând în conținut obscen. Acest scandal a dus la alarmă internațională și critici severe privind politica de conținut al platformei. Descoperă detalii alarmante. Chatbotul Grok a generat imagini sexualizate cu femei și
Acum 8 ore
11:20
Reînarmarea Germaniei sub cancelarul Friedrich Merz se confruntă cu critici. Tehnologia depășită și risipa a sute de milioane de euro afectează securitatea Europei. În ciuda promisiunilor de sprijin pentru Ucraina și consolidarea apărării, Bucureștiul nu reușește să progreseze. Scepticismul persistă în rândul aliaților europeni. Cancelarul Friedrich
11:10
Christine Lagarde, președinta Băncii Centrale Europene, câștigă anual 726.000 de euro, incluzând veniturile suplimentare. Aceasta depășește cu 50% salariul oficial, revenind la peste 6,5 milioane de euro în opt ani. Lagarde câștigă aproape de patru ori mai mult decât șeful Rezervei Federale a SUA, Jerome Powell. Christine Lagarde câștigă 726.000 de euro pe an la … Articolul Cât câștigă Christine Lagarde, șefa celei mai mari bănci din Europa? apare prima dată în Main News.
10:50
Întrebarea „de ce trebuie să plătesc impozit pe proprietatea mea?” ridică un subiect sensibil în România. Răspunsurile legale și opiniile avocate spun că impozitele protejează dreptul de proprietate, evidențiind relația dintre cetățean și stat. Participă la discuții pe Avocatnet.ro și află mai multe despre aceste taxe. Un român întreabă de ce trebuie să plătească impozit … Articolul De ce trebuie să plătesc impozit pe proprietățile mele? Răspuns de la un avocat apare prima dată în Main News.
10:40
Gigi Becali a petrecut Revelionul 2026 într-un mod liniștit la Poiana Brașov, alături de familie și apropiați. În loc de distracție, a ales rugăciunea la bisericuța din stațiune, exprimându-și dorințele de succes pentru FCSB în campionat și competițiile europene. Descoperă detalii despre ceremonia sa spirituală și planurile fotbalistice! Gigi Becali a petrecut Revelionul la bisericuța … Articolul Gigi Becali, pe munte de Revelion: Rugăciune în genunchi pentru FCSB apare prima dată în Main News.
10:20
Mihailo Fedorov, vicepremier și arhitect al transformării digitale, a fost propus de Zelenski pentru funcția de ministru al Apărării. La doar 34 de ani, Fedorov este cunoscut pentru digitalizarea serviciilor publice și colaborarea cu liderii tehnologici, inclusiv Elon Musk, în contextul războiului cu Rusia. Mihailo Fedorov, actual vicepremier, a fost propus de președintele Zelenski pentru … Articolul Mihailo Fedorov: Vicepremierul care ar putea deveni ministru al Apărării în Ucraina apare prima dată în Main News.
10:00
Explozii puternice au zguduit Caracasul după amenințările lui Trump la adresa lui Maduro, iar imaginile cu incendii și elicoptere au circulat rapid pe rețelele sociale. SUA au trimis o flotilă de război în Caraibe, intensificând tensiunile. Maduro face apel la amnistie pentru susținătorii săi, dar Trump cere plecarea sa. Explozii puternice au avut loc în … Articolul Explozie și haos în Caracas după amenințările lui Trump la adresa lui Maduro apare prima dată în Main News.
09:40
Laurențiu Reghecampf a avut un debut de an remarcabil în 2026, conducându-l pe Al-Hilal Omdurman la o victorie impresionantă de 3-1 împotriva lui Gicumbi în campionatul Rwandei. Aceasta este cea de-a treia victorie consecutivă a echipei sale, care se pregătește pentru o perioadă intensă de meciuri. Laurențiu Reghecampf a debutat cu o victorie de 3-1 … Articolul Laurențiu Reghecampf, început excelent: a treia victorie consecutivă în Sudan apare prima dată în Main News.
09:40
Pariuri politice în 2026: află cotele pentru cele mai importante scenarii internaționale, de la viitorul lui Trump și Netanyahu, până la riscurile unei crize bancare și perspectiva alegerilor din SUA. Politico analizează posibilele evoluții politice și financiare care ar putea transforma harta geopolitică globală. Publicația Politico analizează posibile scenarii politice internaționale pentru 2026 și oferă … Articolul Cotele pentru pariuri politice în 2026: 6 scenarii internaționale analizate apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
09:20
Război în Ucraina: Rusia anunță „eliberarea” a 9 localități în Harkov, Zaporojie și Donețk # MainNews.ro
Războiul din Ucraina a intrat în a 1.409-a zi, iar Rusia anunță „eliberarea” a nouă localități din regiunile Harkov, Zaporojie și Donețk. Moscova justifică atacurile ca răspuns defensiv, susținând că șase localități au fost cucerite de trupele ruse, în timp ce Ucraina suferă pierderi semnificative. Descoperiți detalii. Războiul din Ucraina a intrat în a 1.409-a … Articolul Război în Ucraina: Rusia anunță „eliberarea” a 9 localități în Harkov, Zaporojie și Donețk apare prima dată în Main News.
09:00
Ucraina răspunde ironic acuzațiilor Rusiei că a ucis 27 de civili cu drone, afirmând că atacurile au vizat doar ținte militare. Purătorii de cuvânt ucraineni subliniază respectarea dreptului internațional și ridiculizează ideea că localnicii ar sta în hoteluri în zonele de război. Acuzele Rusiei sunt denunțate ca dezinformare. Ucraina respinge acuzațiile Rusiei privind uciderea a … Articolul Răspuns ironic al Ucrainei la acuzațiile Rusiei: cine a fost la hotel? apare prima dată în Main News.
08:40
Olivia Lukaszewicz, fosta jucătoare de tenis australian, s-a retras la mănăstire la 37 de ani, devenind călugăriță. După o carieră promițătoare, a decis să urmeze calea monahală, căutând liniștea spirituală și o legătură profundă cu Dumnezeu. Povestea ei inspiră și surprinde, evidențiind alegerile radicale în viața personală. Olivia Lukaszewicz, fostă jucătoare de tenis australian, s-a … Articolul Fosta stea a tenisului feminin s-a retras la mănăstire și s-a făcut călugăriță apare prima dată în Main News.
08:40
Eugen Iancu, tatăl unui tânăr mort în incendiul de la Colectiv, compară intervenția autorităților elvețiene după tragedia din Crans-Montana cu cea din România. El evidențiază lipsa de coordonare și pregătire în cazul Colectiv și subliniază importanța apelului la ajutor extern în salvarea victimelor. Eugen Iancu compară intervenția autorităților elvețiene după incendiul din Crans-Montana cu cea … Articolul Tatăl unui tânăr din Colectiv compară tragedia cu intervenția din Crans-Montana apare prima dată în Main News.
08:20
Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, a fost desemnată personalitatea anului de The Telegraph. Înfruntând amenințările rusești, ea a obținut realegerea și a susținut aderarea la UE. Caracterizată ca un lider crucial în geopolitica europeană, Sandu avertizează asupra atacurilor hibride rusești și necesității protejării democrației. Maia Sandu a fost numită personalitatea mondială a anului de publicația … Articolul Maia Sandu, liderul care l-a învins pe Vladimir Putin, Personalitatea Anului apare prima dată în Main News.
08:00
Statele Unite au redus drastic tarifele propuse pentru producătorii italieni de paste, în urma unei analize a activităților antidumping. Tarifele pentru companiile La Molisana și Garofalo au fost ajustate semnificativ, ceea ce reprezintă un semn pozitiv pentru relațiile comerciale dintre Italia și SUA. Statele Unite au redus noile taxe asupra producătorilor italieni de paste după … Articolul Italia anunță: Statele Unite revin în războiul spaghetelor apare prima dată în Main News.
07:40
Simona Halep coboară pe locul 5 în topul câștigurilor din tenisul feminin, fiind depășită de Aryna Sabalenka și Iga Swiatek. Cu 40,2 milioane de dolari, românca este între cele mai bine plătite jucătoare, în spatele lui Serena Williams și a altor staruri. Descoperă ierarhia completă și cele mai recente cifre în articolul nostru. Simona Halep … Articolul Simona Halep pierde teren în topul milionarelor din tenis apare prima dată în Main News.
07:40
Reuniune la Kiev: Zelenski și aliații europeni reluază negocierile pentru pace în Ucraina # MainNews.ro
Negocierile pentru pace în Ucraina reiau astăzi la Kiev cu participarea președintelui Volodimir Zelenski și a aliaților europeni și americani. Scopul este discutarea garanțiilor de securitate post-conflict. În contextul tensiunilor crescute, Rusia își intensifică poziția militară în regiune. Noi negocieri pentru pace în Ucraina au loc la Kiev, cu participarea aliaților europeni și americani. 15 … Articolul Reuniune la Kiev: Zelenski și aliații europeni reluază negocierile pentru pace în Ucraina apare prima dată în Main News.
07:20
Zelenski propune numirea lui Mykhailo Fedorov ca nou ministru al Apărării, înlocuindu-l pe Denys Șmîhal, în contextul unor discuții de pace cu Rusia. Fedorov, fost ministru al transformării digitale, a avut un rol important în strategia digitală a Ucrainei și în dezvoltarea tehnologiilor militare. Volodimir Zelenski l-a propus pe Mykhailo Fedorov ca nou ministru al … Articolul Zelenski propune un nou ministru al Apărării pentru discuțiile de pace în DC apare prima dată în Main News.
07:00
Două persoane au murit și mai multe au fost rănite în avalanșele din Alpii italieni pe 2 ianuarie. Vântul puternic a împiedicat intervențiile echipelor de salvare. În plus, o avalanșă a fost declanșată accidental de doi schiori în România. Autoritățile recomandă prudență și evitare a traseelor în afara pârtiilor. Două persoane au murit și mai … Articolul Avalanșe în Italia: Doi morți și răniți în accidente tragice apare prima dată în Main News.
06:40
Mercato 2026 aduce transferuri surprinzătoare, cum ar fi împrumutul lui Niclas Füllkrug la AC Milan și cedarea lui Manor Solomon la Fiorentina. Alte mutări relevante includ Rodrigo De Paul la Inter Miami și Thiago Silva la Porto. Rămâneți pe fază pentru cele mai importante noutăți din fotbalul european! Pascal Gross revine la Brighton pe un … Articolul LIVEBLOG Mercato 2026: Transferuri record în iarnă, colegul lui Drăgușin vândut apare prima dată în Main News.
06:40
Protestele din Iran au ajuns în ziua a șasea, cauzate de creșterea costului vieții și prăbușirea monedei naționale. Cel puțin 7 persoane au fost ucise, iar manifestațiile au escaladat în întreaga țară, provocând reacții dure din partea autorităților. Aflați ce trebuie să știți despre aceste evenimente. Protestele din Iran au intrat în a șasea zi, … Articolul Cinci aspecte esențiale despre protestele din Iran, cu 7 morți în a șasea zi apare prima dată în Main News.
06:00
Incendiul devastator de la clubul Le Constellation din Crans-Montana a dus la aproximativ 40 de decese și 119 răniți. Un tânăr român de 18 ani, cu cetățenie elvețiană, este dat dispărut. Autoritățile elvețiene continuă operațiunile de identificare a victimelor și investighează cauzele tragediei. Incendiul de la clubul „Le Constellation” din Crans-Montana a provocat aproximativ 40 … Articolul Autoritățile elvețiene despre românul dispărut în incendiul din Crans-Montana apare prima dată în Main News.
06:00
Anul 2026 aduce alegeri cruciale în Europa, Orientul Mijlociu și SUA, care pot rescrie harta politică globală. Viktor Orbán riscă să piardă puterea în Ungaria, Israelul va decide soarta lui Netanyahu, iar în Rusia vor avea loc primele alegeri după invazia din Ucraina. Impactul acestor voturi va influența democrațiile mondiale. Anul 2026 va avea alegeri … Articolul 2026: Alegeri Cruciale pentru O Nouă Hartă Politică în Europa și SUA apare prima dată în Main News.
06:00
Etna, cel mai înalt vulcan activ din Europa, a declanșat o erupție spectaculoasă pe 1 ianuarie 2026, cu un nou flux de lavă în zona Văii del Bove. Vulcanologii confirmă că nu există pericol pentru satele din apropiere, iar situația rămâne sub control. Descoperă cele mai recente detalii despre acest fenomen natural uimitor. Vulcanul Etna … Articolul Erupție impresionantă a vulcanului Etna: Spectacol natural de neuitat apare prima dată în Main News.
