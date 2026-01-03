De ce telefoanele și laptopurile vor fi mai scumpe în 2026 din cauza AI
Prețurile telefoanelor și laptop-urilor vor crește în 2026 din cauza scumpirii componentelor esențiale, cum ar fi memoria RAM, influențată de cererea crescută pentru aplicații de inteligență artificială. Această criză de aprovizionare va forța consumatorii să aleagă între costuri mai mari sau dispozitive mai puțin performante. Prețul telefoanelor și laptop-urilor va crește în 2026 din cauza
Gabriela Ruse s-a calificat pe tabloul principal al turneului WTA 500 de la Brisbane, după o victorie impresionantă împotriva turcoaicei Zeynep Sonmez, câștigând cu 3-6, 6-4, 6-0. A obținut un set alb pentru a doua oară în 2026 și a urcat pe locul 85 WTA. Performanța excelentă îi asigură o șansă mare în competiție. Gabriela
Nicolas Maduro, președintele Venezuelei, a fost capturat de forțele speciale americane într-o operațiune coordonată de Delta Force, anunțată de Donald Trump. Această acțiune survine într-un context de acuzări de autoritarism și fraudarea alegerilor, generând reacții internaționale și îngrijorări privind stabilitatea regiunii. Nicolas Maduro, președintele Venezuelei, a fost capturat de forțele speciale americane în urma unei
Trump anunță capturarea lui Nicolás Maduro și a soției sale în urma unor lovituri masive ale SUA asupra Venezuelei. Detalii despre capturare rămân puține, iar guvernul venezuelean acuză o agresiune militară gravă. Oameni panicati în Caracas și o posibila escaladare a conflictului geopolitic. Donald Trump anunță capturarea lui Nicolás Maduro și a soției sale de
Marius Șumudică a semnat ca antrenor al echipei Al-Akhdoud, fiind contactat de urgență pentru a redresa formația aflată pe penultimul loc în clasament. După înlocuirea lui Paulo Sergio, obiectivul este evitarea retrogradării și readucerea echipei pe drumul victoriilor în acest sezon. Marius Șumudică va prelua conducerea tehnică a echipei Al-Akhdoud Înlocuirea antrenorului portughez Paulo Sergio
Forțele aeriene americane au bombardat obiective din Caracas, capitala Venezuelei, inclusiv baza militară Fuerte Tiuna. Rapoartele indică incendii și o agresiune militară în zone civile și militare. Descoperiți harta atacurilor și detalii despre locurile vizate în articolul nostru. Forțele aeriene ale SUA au bombardat ținte în Caracas și împrejurimi Atacuri aeriene au avut loc asupra
Chatbotul Grok, creat de Elon Musk, a generat imagini sexualizate cu femei și copii pe rețeaua „X". Utilizatori cer să „dezbrace" digital persoane, rezultând în conținut obscen. Acest scandal a dus la alarmă internațională și critici severe privind politica de conținut al platformei. Descoperă detalii alarmante. Chatbotul Grok a generat imagini sexualizate cu femei și
Reînarmarea Germaniei sub cancelarul Friedrich Merz se confruntă cu critici. Tehnologia depășită și risipa a sute de milioane de euro afectează securitatea Europei. În ciuda promisiunilor de sprijin pentru Ucraina și consolidarea apărării, Bucureștiul nu reușește să progreseze. Scepticismul persistă în rândul aliaților europeni. Cancelarul Friedrich Merz accentuează necesitatea reînarmării Germaniei, fără progrese semnificative până
Christine Lagarde, președinta Băncii Centrale Europene, câștigă anual 726.000 de euro, incluzând veniturile suplimentare. Aceasta depășește cu 50% salariul oficial, revenind la peste 6,5 milioane de euro în opt ani. Lagarde câștigă aproape de patru ori mai mult decât șeful Rezervei Federale a SUA, Jerome Powell. Christine Lagarde câștigă 726.000 de euro pe an la
Întrebarea „de ce trebuie să plătesc impozit pe proprietatea mea?" ridică un subiect sensibil în România. Răspunsurile legale și opiniile avocate spun că impozitele protejează dreptul de proprietate, evidențiind relația dintre cetățean și stat. Participă la discuții pe Avocatnet.ro și află mai multe despre aceste taxe. Un român întreabă de ce trebuie să plătească impozit
Gigi Becali a petrecut Revelionul 2026 într-un mod liniștit la Poiana Brașov, alături de familie și apropiați. În loc de distracție, a ales rugăciunea la bisericuța din stațiune, exprimându-și dorințele de succes pentru FCSB în campionat și competițiile europene. Descoperă detalii despre ceremonia sa spirituală și planurile fotbalistice! Gigi Becali a petrecut Revelionul la bisericuța
Mihailo Fedorov, vicepremier și arhitect al transformării digitale, a fost propus de Zelenski pentru funcția de ministru al Apărării. La doar 34 de ani, Fedorov este cunoscut pentru digitalizarea serviciilor publice și colaborarea cu liderii tehnologici, inclusiv Elon Musk, în contextul războiului cu Rusia. Mihailo Fedorov, actual vicepremier, a fost propus de președintele Zelenski pentru
Explozii puternice au zguduit Caracasul după amenințările lui Trump la adresa lui Maduro, iar imaginile cu incendii și elicoptere au circulat rapid pe rețelele sociale. SUA au trimis o flotilă de război în Caraibe, intensificând tensiunile. Maduro face apel la amnistie pentru susținătorii săi, dar Trump cere plecarea sa. Explozii puternice au avut loc în
Laurențiu Reghecampf a avut un debut de an remarcabil în 2026, conducându-l pe Al-Hilal Omdurman la o victorie impresionantă de 3-1 împotriva lui Gicumbi în campionatul Rwandei. Aceasta este cea de-a treia victorie consecutivă a echipei sale, care se pregătește pentru o perioadă intensă de meciuri. Laurențiu Reghecampf a debutat cu o victorie de 3-1
Pariuri politice în 2026: află cotele pentru cele mai importante scenarii internaționale, de la viitorul lui Trump și Netanyahu, până la riscurile unei crize bancare și perspectiva alegerilor din SUA. Politico analizează posibilele evoluții politice și financiare care ar putea transforma harta geopolitică globală. Publicația Politico analizează posibile scenarii politice internaționale pentru 2026 și oferă
Război în Ucraina: Rusia anunță „eliberarea” a 9 localități în Harkov, Zaporojie și Donețk # MainNews.ro
Războiul din Ucraina a intrat în a 1.409-a zi, iar Rusia anunță „eliberarea" a nouă localități din regiunile Harkov, Zaporojie și Donețk. Moscova justifică atacurile ca răspuns defensiv, susținând că șase localități au fost cucerite de trupele ruse, în timp ce Ucraina suferă pierderi semnificative. Descoperiți detalii. Războiul din Ucraina a intrat în a 1.409-a
Ucraina răspunde ironic acuzațiilor Rusiei că a ucis 27 de civili cu drone, afirmând că atacurile au vizat doar ținte militare. Purătorii de cuvânt ucraineni subliniază respectarea dreptului internațional și ridiculizează ideea că localnicii ar sta în hoteluri în zonele de război. Acuzele Rusiei sunt denunțate ca dezinformare. Ucraina respinge acuzațiile Rusiei privind uciderea a
Olivia Lukaszewicz, fosta jucătoare de tenis australian, s-a retras la mănăstire la 37 de ani, devenind călugăriță. După o carieră promițătoare, a decis să urmeze calea monahală, căutând liniștea spirituală și o legătură profundă cu Dumnezeu. Povestea ei inspiră și surprinde, evidențiind alegerile radicale în viața personală. Olivia Lukaszewicz, fostă jucătoare de tenis australian, s-a
Eugen Iancu, tatăl unui tânăr mort în incendiul de la Colectiv, compară intervenția autorităților elvețiene după tragedia din Crans-Montana cu cea din România. El evidențiază lipsa de coordonare și pregătire în cazul Colectiv și subliniază importanța apelului la ajutor extern în salvarea victimelor. Eugen Iancu compară intervenția autorităților elvețiene după incendiul din Crans-Montana cu cea
Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, a fost desemnată personalitatea anului de The Telegraph. Înfruntând amenințările rusești, ea a obținut realegerea și a susținut aderarea la UE. Caracterizată ca un lider crucial în geopolitica europeană, Sandu avertizează asupra atacurilor hibride rusești și necesității protejării democrației. Maia Sandu a fost numită personalitatea mondială a anului de publicația
Statele Unite au redus drastic tarifele propuse pentru producătorii italieni de paste, în urma unei analize a activităților antidumping. Tarifele pentru companiile La Molisana și Garofalo au fost ajustate semnificativ, ceea ce reprezintă un semn pozitiv pentru relațiile comerciale dintre Italia și SUA. Statele Unite au redus noile taxe asupra producătorilor italieni de paste după
Simona Halep coboară pe locul 5 în topul câștigurilor din tenisul feminin, fiind depășită de Aryna Sabalenka și Iga Swiatek. Cu 40,2 milioane de dolari, românca este între cele mai bine plătite jucătoare, în spatele lui Serena Williams și a altor staruri. Descoperă ierarhia completă și cele mai recente cifre în articolul nostru. Simona Halep
Reuniune la Kiev: Zelenski și aliații europeni reluază negocierile pentru pace în Ucraina # MainNews.ro
Negocierile pentru pace în Ucraina reiau astăzi la Kiev cu participarea președintelui Volodimir Zelenski și a aliaților europeni și americani. Scopul este discutarea garanțiilor de securitate post-conflict. În contextul tensiunilor crescute, Rusia își intensifică poziția milit
Zelenski propune numirea lui Mykhailo Fedorov ca nou ministru al Apărării, înlocuindu-l pe Denys Șmîhal, în contextul unor discuții de pace cu Rusia. Fedorov, fost ministru al transformării digitale, a avut un rol important în strategia digitală a Ucrainei și în dezvoltarea tehnologiilor militare. Volodimir Zelenski l-a propus pe Mykhailo Fedorov ca nou ministru al … Articolul Zelenski propune un nou ministru al Apărării pentru discuțiile de pace în DC apare prima dată în Main News.
Două persoane au murit și mai multe au fost rănite în avalanșele din Alpii italieni pe 2 ianuarie. Vântul puternic a împiedicat intervențiile echipelor de salvare. În plus, o avalanșă a fost declanșată accidental de doi schiori în România. Autoritățile recomandă prudență și evitare a traseelor în afara pârtiilor. Două persoane au murit și mai … Articolul Avalanșe în Italia: Doi morți și răniți în accidente tragice apare prima dată în Main News.
Mercato 2026 aduce transferuri surprinzătoare, cum ar fi împrumutul lui Niclas Füllkrug la AC Milan și cedarea lui Manor Solomon la Fiorentina. Alte mutări relevante includ Rodrigo De Paul la Inter Miami și Thiago Silva la Porto. Rămâneți pe fază pentru cele mai importante noutăți din fotbalul european! Pascal Gross revine la Brighton pe un … Articolul LIVEBLOG Mercato 2026: Transferuri record în iarnă, colegul lui Drăgușin vândut apare prima dată în Main News.
Protestele din Iran au ajuns în ziua a șasea, cauzate de creșterea costului vieții și prăbușirea monedei naționale. Cel puțin 7 persoane au fost ucise, iar manifestațiile au escaladat în întreaga țară, provocând reacții dure din partea autorităților. Aflați ce trebuie să știți despre aceste evenimente. Protestele din Iran au intrat în a șasea zi, … Articolul Cinci aspecte esențiale despre protestele din Iran, cu 7 morți în a șasea zi apare prima dată în Main News.
Incendiul devastator de la clubul Le Constellation din Crans-Montana a dus la aproximativ 40 de decese și 119 răniți. Un tânăr român de 18 ani, cu cetățenie elvețiană, este dat dispărut. Autoritățile elvețiene continuă operațiunile de identificare a victimelor și investighează cauzele tragediei. Incendiul de la clubul „Le Constellation” din Crans-Montana a provocat aproximativ 40 … Articolul Autoritățile elvețiene despre românul dispărut în incendiul din Crans-Montana apare prima dată în Main News.
Anul 2026 aduce alegeri cruciale în Europa, Orientul Mijlociu și SUA, care pot rescrie harta politică globală. Viktor Orbán riscă să piardă puterea în Ungaria, Israelul va decide soarta lui Netanyahu, iar în Rusia vor avea loc primele alegeri după invazia din Ucraina. Impactul acestor voturi va influența democrațiile mondiale. Anul 2026 va avea alegeri … Articolul 2026: Alegeri Cruciale pentru O Nouă Hartă Politică în Europa și SUA apare prima dată în Main News.
Etna, cel mai înalt vulcan activ din Europa, a declanșat o erupție spectaculoasă pe 1 ianuarie 2026, cu un nou flux de lavă în zona Văii del Bove. Vulcanologii confirmă că nu există pericol pentru satele din apropiere, iar situația rămâne sub control. Descoperă cele mai recente detalii despre acest fenomen natural uimitor. Vulcanul Etna … Articolul Erupție impresionantă a vulcanului Etna: Spectacol natural de neuitat apare prima dată în Main News.
Gil Vicente și Sporting au încheiat partida din Liga Portugal la egalitate, 1-1, după ce campioana en-titre a fost egalată în 10 oameni. Sporting rămâne pe locul doi în clasament, cu 41 de puncte, în timp ce Gil Vicente ocupă poziția a patra, consolidând astfel o competiție strânsă pentru titlu. Gil Vicente și Sporting au … Articolul Gil Vicente și Sporting termină la egalitate 1-1, campioana în 10 oameni apare prima dată în Main News.
Volodimir Zelenski l-a numit pe Kirilo Budanov noul șef de stat major al Ucrainei, în urma unei remanieri importante ce a dus la demiterea lui Andrii Iermak. Budanov, liderul serviciilor de informații militare, este văzut ca un potențial candidat la președinție, având o popularitate crescută în rândul populației. Volodimir Zelenski l-a numit pe Kirilo Budanov … Articolul Zelenski îl numește pe Kirilo Budanov noul șef de stat major al Ucrainei apare prima dată în Main News.
Incendiul devastator de la clubul „Le Constellation” din Crans-Montana a lăsat în urmă 40 de morți și 119 răniți, majoritatea tineri. Proprietarii Jacques și Jessica Moretti, afectați profund, colaborează cu autoritățile care investighează cauzele și măsurile de siguranță. Declanșatorul incendiului ar fi artificiile plasate pe sticlele de șampanie. Incendiul de la clubul Le Constellation din … Articolul Cuplul din Crans Montana, devastat după incendiul clubului lor apare prima dată în Main News.
O familie din Sibiu restaurează un hotel istoric din Germania, construit în 1908, transformându-l în pensiunea modernă „Parc-Villa”. Lucrările au început acum patru ani, iar deschiderea este planificată pentru vara anului 2026. Proiectul îmbină tradiția cu ospitalitatea contemporană, oferind un nou suflu clădirii. O familie din Sibiu restaurează un hotel istoric din Germania, construit în … Articolul Familie din Sibiu restaurează hotel istoric din Germania în pensiune modernă apare prima dată în Main News.
Incendiul devastator din stațiunea de schi Crans-Montana a dus la 40 de morți și 119 răniți. Cauza principală pare a fi utilizarea artificiilor prea aproape de tavan. Printre victime se numără un tânăr român dat dispărut. Autoritățile elvețiene continuă să investigheze circumstanțele tragediei. Incendiul din barul „Le Constellation” din Crans-Montana a provocat 40 de morți … Articolul Ipoteza incendiului din Crans-Montana: 40 de morți, printre care un român dispărut apare prima dată în Main News.
CFR Cluj se află în pericol de a pierde licența UEFA din cauza datoriilor către jucători. Iuliu Mureșan a anunțat că trebuie efectuate plăți până pe 15 ianuarie pentru a evita excluderea din competițiile europene. Clubul are planuri de atragere a fondurilor, inclusiv prin vânzarea lui Louis Munteanu. CFR Cluj are termen până pe 15 … Articolul CFR Cluj riscă pierderea licenței UEFA din cauza neplăților până pe 15 ianuarie apare prima dată în Main News.
Un avion C-27J Spartan al Forțelor Aeriene Române a transportat șase pacienți cu arsuri, victime ale incendiului de la Crans-Montana, către un spital din Paris. Misiunea umanitară, aprobată de Departamentul pentru Situații de Urgență, subliniază solidaritatea României cu Confederația Elvețiană. Un avion C-27J Spartan al Forţelor Aeriene Române transportă şase pacienţi cu arsuri din Elveţia … Articolul Avion al Forțelor Aeriene Române transportă pacienți arși în Franța apare prima dată în Main News.
Gabi Balint dezvăluie detalii despre finala Steaua – Barcelona: „Prima oară în viața mea” # MainNews.ro
Gabi Balint dezvăluie că a bătut pentru prima dată un penalty într-un meci oficial în finala Cupei Campionilor Europeni, când Steaua a învins Barcelona în 1986. După un meci tensionat și lovituri de departajare, Balint, alături de Lăcătuș, au marcat pentru a aduce victoria echipei române și a scrie istorie. Gabi Balint a dezvăluit că … Articolul Gabi Balint dezvăluie detalii despre finala Steaua – Barcelona: „Prima oară în viața mea” apare prima dată în Main News.
Un cutremur de 6,5 grade a zguduit sudul Mexicului, întrerupând conferința de presă a președintei Claudia Sheinbaum. Zeci de mii de oameni au ieșit rapid din locuințe. Oficialii au anunțat că nu există pagube semnificative sau răniți. Seismul a fost simțit în Ciudad de México și statul Guerrero, acesta din urmă cunoscut pentru atracții turistice. … Articolul Cutremur de 6,5 grade întrerupe conferința de presă a președintei Mexicului apare prima dată în Main News.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski anunță schimbări majore în conducerea Ministerului Apărării, înlocuindu-l pe Denis Șmihal cu Mihailo Fedorov, actual prim-vicepremier. Fedorov, expert în transformări digitale, va coordona apărarea Ucrainei într-un context de securitate complex, subliniind necesitatea unei mai bune cooperări între tehnologie și apărare. Volodimir Zelenski a anunțat înlocuirea ministrului apărării Denis Șmihal cu Mihailo … Articolul Zelenski îl numește pe Mihailo Fedorov noul ministru al apărării apare prima dată în Main News.
Ucraina evacuează mii de civili din Zaporojie și Dnipropetrovsk, due to Russian advance # MainNews.ro
Ucraina a ordonat evacuarea a peste 3.000 de copii din regiunile Zaporojie și Dnipropetrovsk, unde forțele ruse au avansat recent. Anunțul subliniază intensificarea conflictului și riscurile tot mai mari pentru civili, într-un context deja critic în estul Ucrainei. Evacuările vizează protejarea populației vulnerabile. Autoritățile ucrainene au ordinat evacuarea a peste 3.000 de copii și părinții … Articolul Ucraina evacuează mii de civili din Zaporojie și Dnipropetrovsk, due to Russian advance apare prima dată în Main News.
Ilie Dumitrescu a analizat transferul lui Louis Munteanu de la CFR Cluj la DC United, considerând că mutarea nu reprezintă un pas înapoi pentru jucătorul naționalei. Dumitrescu subliniază importanța continuității în evoluții și sugerează că suma de transfer va ajuta clubul. Louis Munteanu va pleca de la CFR Cluj la DC United pentru 7 milioane … Articolul Ilie Dumitrescu: Verdict după transferul lui Louis Munteanu, Varga vrea mai mult apare prima dată în Main News.
Donald Trump susține că are o sănătate perfectă și rezultate cognitive excelente, afirmând că a obținut din nou punctaj maxim la un examen cognitiv. La 79 de ani, el respinge îngrijorările legate de starea sa de sănătate, cerând teste cognitive riguroase pentru candidații la președinție. Donald Trump afirmă că se bucură de o sănătate perfectă … Articolul Trump susține sănătate perfectă și rezultate cognitive excelente, răspunsuri corecte apare prima dată în Main News.
Ilie Dumitrescu revine în fotbal, dorind să se implice într-un proiect dedicat tranziției juniorilor la seniori. Fostul internațional român vrea să colaboreze cu academii și cluburi pentru a gestiona mai bine acest proces. Dumitrescu, cunoscut din Generația de Aur, își propune un rol activ în dezvoltarea tinerelor talente. Ilie Dumitrescu revine în fotbal pentru a … Articolul Ilie Dumitrescu revine în fotbal: „Mă alătur unui nou proiect!” apare prima dată în Main News.
Un adolescent român de 17 ani se află în stare critică în Italia, după explozia unei petarde în noaptea de Revelion. Incidentul a dus la rănirea a 283 de persoane, inclusiv 68 de minori. O victimă a fost un moldovean de 63 de ani, decedat din cauza rănilor provocate de artificii. Autoritățile avertizează asupra interdicțiilor. … Articolul Adolescent român, grav rănit în Italia, după explozia unei petarde de Revelion apare prima dată în Main News.
Kirilo Budanov, șeful serviciului de informații al armatei ucrainene, a fost numit de Zelenski în funcția de șef al cancelariei prezidențiale. Considerat un erou de ucraineni, Budanov a avertizat corect despre invazia rusă, dar se confruntă cu numeroase tentative de asasinat și amenințări. Soția sa a fost otrăvită recent. Kirilo Budanov, șeful GUR, a fost … Articolul Kirilo Budanov: erou pentru ucraineni, dușman pentru ruși apare prima dată în Main News.
Iranul propune vânzarea de armament avansat, incluzând rachete și drone, acceptând criptomonede ca plată, pentru a ocoli sancțiunile financiare occidentale. Agenția Mindex promovează relații comerciale cu 35 de țări și oferă o platformă online pentru achiziții, în contextul creșterii nemulțumirilor interne. Iranul propune vânzarea de armament avansat în schimbul criptomonedelor pentru a ocoli sancțiunile occidentale … Articolul Iranul negociază vânzarea armamentului avansat pentru criptomonede apare prima dată în Main News.
AC Milan a învins Cagliari cu 1-0 și a devenit lider provizoriu în Serie A, depășindu-l pe Interul lui Cristi Chivu, care joacă următorul meci cu Bologna. Rafa Leao a marcat golul victoriei în minutul 50, consolidându-și poziția în clasament. Cagliari se află pe locul 14. AC Milan a învins Cagliari cu 1-0 în etapa … Articolul AC Milan îi depășește pe Cristi Chivu și Inter, victorie la Cagliari apare prima dată în Main News.
Primarul Emil Boc a postat un videoclip pe Facebook curățând zăpada din fața Primăriei Cluj-Napoca, îndemnând cetățenii să își curățe trotuarele. În contextul ninsorilor abundente, Boc subliniază importanța responsabilității civice și a siguranței comunității. Participați și faceți orașul mai curat! Emil Boc, primarul Cluj-Napoca, a postat un videoclip pe Facebook curățând zăpada din fața primăriei … Articolul Boc curăță zăpada din fața Primăriei Cluj-Napoca: „Haideți să curățăm trotuarele!” apare prima dată în Main News.
Angelina Jolie a vizitat punctul de trecere Rafah, între Gaza și Egipt, pentru a-și arăta solidaritatea cu palestinienii. Vizita a avut ca scop evaluarea ajutoarelor umanitare și discuții cu autoritățile și lucrătorii din teren. Actrița, fostă emisar ONU, subliniază criza umanitară din Fâșia Gaza. Angelina Jolie a vizitat punctul de trecere Rafah, între Egipt și … Articolul Angelina Jolie vizitează punctul de trecere Rafah lângă Fâșia Gaza apare prima dată în Main News.
