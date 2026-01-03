Cercetare pentru omucidere din culpă a patronilor clubului ars în Crans-Montana

12:20

Prețurile telefoanelor și laptop-urilor vor crește în 2026 din cauza scumpirii componentelor esențiale, cum ar fi memoria RAM, influențată de cererea crescută pentru aplicații de inteligență artificială. Această criză de aprovizionare va forța consumatorii să aleagă între costuri mai mari sau dispozitive mai puțin performante.