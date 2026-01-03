Donald Trump sfidează Constituția: El nu a informat în prealabil Congresul SUA despre loviturile militare americane asupra Venezuelei

09:40

Incendiul devastator de la barul Le Constellation din stațiunea elvețiană Crans-Montana, soldat cu cel puțin 40 de morți și peste 115 răniți, a scos la iveală un fenomen îngrijorător: mulți tineri au continuat să filmeze flăcările cu telefoanele în loc să evacueze imediat sau să ajute. Videoclipuri devenite virale arată cum, în timp ce focul […]