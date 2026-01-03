Reînarmarea Germaniei: risipă de milioane în tehnologie depășită

23:30

Atenție! Freezing Rain afectează Oltenia pe 2 ianuarie, creând straturi de gheață periculoase pe carosabile. Acest fenomen meteo face ca aderența să fie aproape inexistentă, sporind riscurile de accident. Șoferii sunt sfătuiți să reducă viteza, să evite deplasările neesențiale și să fie prudenți pe poduri. Atenție, fenomenul Freezing Rain afectează mai multe zone din Oltenia … Articolul Zonele afectate de Freezing Rain: Ghid complet pentru siguranța ta apare prima dată în Main News.