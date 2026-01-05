Piața imobiliară 2026: Cine își permite locuințe și cine doar visează
MainNews.ro, 5 ianuarie 2026 09:10
Piața imobiliară în 2026: București, Cluj-Napoca și Brașov domină cu apartamente ce depășesc 3.000 euro/mp. Contrastul prețurilor se observă, de la zone exclusiviste la cele accesibile precum Ferentari. Află cum evoluează chiria și prețurile în marile orașe românești și care sunt cartierele cele mai căutate. Prețurile medii ale apartamentelor în București, Cluj-Napoca și Brașov depășesc …
• • •
Alte ştiri de MainNews.ro
Acum 10 minute
09:20
Războiul din Ucraina, ziua 1.411: Moscova a doborât peste 25 de drone ucrainene, iar traficul aerian a fost perturbat. Rusia a ripostat cu un atac de drone în Kiev, soldat cu două victime. Situația rămâne tensionată, cu conflicte și atacuri de ambele părți. Află cele mai recente evenimente din această conflagrație. Războiul din Ucraina a …
Acum 30 minute
09:10
09:00
Reacția Danemarcei după declarațiile lui Donald Trump privind Groenlanda subliniază tensiunile internaționale. Premierul Mette Frederiksen a cerut încetarea amenințărilor împotriva unui aliat istoric, afirmând că insula nu este de vânzare și subliniind importanța suveranității danese. Groenlanda rămâne un teritoriu autonom esențial. Premierul danez Mette Frederiksen a cerut administrației Trump să înceteze amenințările împotriva Danemarcei Donald …
Acum o oră
08:50
Uniunea Europeană, deși are potențialul de a fi o mare putere mondială, se lasă condusă spre dezastru de lideri necompetent. Editorialistul Patrick André de Hillerin evidențiază lipsa de acțiune a Germaniei și a Europei, care preferă să rămână în umbră în fața marilor puteri, situându-se într-o poziție de inferioritate. Uniunea Europeană se află într-o poziție …
08:40
Cristian Chivu absent la interviu din cauza problemelor medicale după meciul cu Bologna # MainNews.ro
Cristian Chivu, antrenorul echipei Inter Milano, a ratat interviul post-meci cu Bologna din cauza răgușelii provocate de strigătele sale de pe margine. Inter a câștigat cu 3-1 și a urcat pe primul loc în Serie A. Asistentul său, Aleksandăr Kolarov, a vorbit despre modificările aduse de Chivu echipei și intensitatea sa. Inter Milano a câștigat …
08:40
Brigitte Macron, soția președintelui Franței, a stârnit controverse prin comentariile sale despre activistele feministe, numindu-le „sales connes". Deși și-a exprimat regretul pentru eventualele răniri cauzate, ea a subliniat că nu regretă cuvintele. Declarațiile sale au generat indignare în rândul feministelor și al mediilor culturale. Brigitte Macron a folosit un termen insultător la adresa activiștilor feministe, …
Acum 2 ore
08:10
Află cât „valorează" o familie de 45 de ani în România. Explorează cum venitul, activele și datoriile influențează prosperitatea familiei medii, evidențiind inegalitățile economice și impactul pe termen lung al proprietății. Un bilanț detaliat oferă o perspectivă asupra stabilității financiare actuale. Averea netă a unei familii medii de 45 de ani din România este aproximativ …
08:00
România va depăși în următorii ani țări precum Elveția, Suedia, Ungaria și Polonia în privința lungimii autostrăzilor. Densitatea acestora rămâne totuși scăzută, cu 1.422 km actuali și 832 km în construcție. Bucureștiul se va apropia astfel de marile orașe europene. Aflați mai multe detalii. Lungimea autostrăzilor din România se va dubla în următorii cinci ani …
08:00
Un parior a câștigat 400.000 de dolari pe capturarea lui Nicolás Maduro, pariind cu câteva zile înainte de intervenția americană din Venezuela. Contul suspect a fost creat recent, iar utilizatorul a mizat sume mari pe plecarea președintelui înainte de 31 ianuarie, atrăgând atenția asupra posibilelor informații confidențiale. Un parior a câștigat 400.000 de dolari pe …
07:40
Cristi Chivu conduce Inter la succes în Serie A, cu o victorie clară de 3-1 împotriva Bolognei. Echipa milaneză domină clasamentul, având un punct față de AC Milan și două peste Napoli. Presa italiană laudă tactica lui Chivu, care demonstrează că s-a pregătit excelent pentru confruntările doar așteptate. Inter a învins Bologna cu 3-1, consolidându-și …
Acum 4 ore
07:10
Pariul pe întoarcerea lui Iisus Hristos în 2026 a strâns anul trecut 3,3 milioane de dolari pe Polymarket. Probabilitatea revenirii este estimată la 2%, iar câștigurile pot atinge 57 de ori miza. Experții avertizează despre riscurile acestor pariuri controversate. Află mai multe despre acest subiect fascinant. Un pariu controversat privind întoarcerea lui Iisus Hristos a …
07:00
Lennart Karl, tânărul star al lui Bayern München, a stârnit controverse după ce a declarat că Real Madrid este clubul visurilor sale. Deși apreciat la Bayern, Karl își exprimă dorința de a evolua pentru echipa spaniolă, stârnind nemulțumirea fanilor. Este considerat deja un jucător remarcabil în Bundesliga. Lennart Karl, jucător de 17 ani de la …
07:00
Premierul danez Mette Frederiksen îi cere lui Donald Trump să oprească amenințările privind preluarea Groenlandei. Ea subliniază că Groenlanda este o parte integrantă a Danemarcei și nu este de vânzare. Trump insistă asupra importanței strategice a insulei pentru SUA. Această tensiune reflectă complexitatea relațiilor internaționale și geopolitice. Premierul danez Mette Frederiksen îi cere lui Trump …
07:00
Îngrijorare mare pentru Groenlanda: Postare virală de la soția consilierului lui Trump # MainNews.ro
Postarea controversată a soției consilierului lui Trump, Katie Miller, despre Groenlanda a stârnit reacții puternice. Colorând harta Groenlandei în culorile steagului american și sugerând o posibilă cucerire, aceasta a fost criticată de autoritățile daneze. Donald Trump a reafirmat pretențiile SUA asupra insulei. Postarea soției consilierului lui Trump a generat agitație în Groenlanda după captura lui …
06:00
Sistemele rusești de rachete antiaeriene din Venezuela ar putea cădea în mâinile SUA după căderea regimului lui Nicolás Maduro. Analizăm impactul acestui scenariu asupra geopoliticii globale și interesul Statelor Unite de a dezvălui arsenalul rusesc, inclusiv avioane de vânătoare și rachete avansate. Sistemele rusești de rachete antiaeriene din Venezuela pot ajunge în mâinile SUA după …
05:40
Curtea de Apel București a stabilit termene scurte pentru contestarea numirii a doi judecători la CCR, invocând o obligație legală. Avocata Silvia Uscov contestă aceste numiri pe motivul neîndeplinirii condiției de vechime. Deciziile vin în contextul blocajului pensiilor magistraților, cu o decizie CCR așteptată pe 16 ianuarie. Curtea de Apel București a stabilit termene scurte …
Acum 6 ore
05:30
Dan Şucu este în negocieri pentru un transfer important la Genoa, având în vedere interesul pentru portarul brazilian Bento Matheus Krepski de la Al-Nassr. Bento, dorind să joace în Europa în apropierea Cupei Mondiale, subliniază diferențele dintre fotbalul european și cel sud-american, visând să ajungă la echipa națională. Dan Şucu negociază transferul portarului brazilian Bento …
05:00
Fostul vicepreședinte columbian Francisco Santos susține că Delcy Rodriguez l-ar fi trădat pe Nicolás Maduro și că l-ar fi „predat" Statelor Unite. Declarțiile vin în contextul speculațiilor privind o operațiune militară americană în Venezuela. Rodriguez, acum lider interimar, a fost criticată pentru loialitatea sa față de regimul chavist. Francisco Santos, fost vicepreședinte al Columbiei, susține …
04:40
Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, sugerează posibilitatea unor răpiri ale liderilor mondiali, inclusiv cancelarul german Friedrich Merz. Într-o declarație controversată, el afirmă că există o bază reală pentru un astfel de scenariu. Medvedev a criticat, de asemenea, situația politică din Ucraina și Germania. Dmitri Medvedev a sugerat posibilitatea unor operațiuni de răpire …
04:30
Daniel Paraschiv a ajuns în Antalya pentru a se alătura echipei Rapid, pregătindu-se pentru cantonamentul de iarnă. Deși împrumutul său nu a fost încă oficializat, acordul cu clubul este finalizat. Rapid a investit 100.000 de euro pentru a-l aduce pe atacant, având opțiunea de transfer definitiv după trei ani. Daniel Paraschiv a ajuns în Antalya …
04:00
Donald Trump a declarat că Statele Unite au nevoie de Groenlanda pentru apărare, descriind insula ca fiind vulnerabilă strategic, înconjurată de nave rusești și chinezești. În urma operațiunii din Venezuela, el nu a exclus o eventuală acțiune militară pentru a controla Groenlanda, subliniind importanța acesteia pentru SUA. Donald Trump afirmă că Statele Unite au nevoie …
03:40
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită, măsura având scopul de a reduce concediile medicale fictive. Aceasta se aplică în perioada 2026-2027, angajatorii acoperind zilele 2-6, iar CNAS cele după a șaptea zi. Scopul este eficientizarea sistemului medical. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că prima zi …
Acum 8 ore
03:30
Fotbalistul Joyskim Dawa s-a alăturat lotului FCSB în cantonamentul din Antalya, venind direct din vacanța din Japonia. După o lungă perioadă de recuperare din cauza unei accidentări grave, Dawa speră să revină pe teren pentru a sprijini echipa din 2026. Urmărește evoluțiile sale în Liga 1. Joyskim Dawa s-a alăturat lotului FCSB în Antalya Fundașul …
02:50
Statele Unite au impus interdicții de intrare pentru oficiali europeni, inclusiv Thierry Breton, după o amendă aplicată platformei X a lui Elon Musk. Reacția Franței este severă, subliniind divergențele între UE și SUA privind reglementarea digitală și libertatea de exprimare, intensificând conflictul transatlantic. Statele Unite au impus interdicții de intrare pentru oficiali europeni după amenda …
02:40
După moartea tragică a fratelui său, Kevin Kampl renunță la clubul RB Leipzig pentru a se întoarce în Slovenia și a avea grijă de tatăl său bolnav. Fotbalistul de 35 de ani vrea să petreacă mai mult timp cu familia, declarând că sănătatea acestora este prioritatea sa principală. Clubul sprijină decizia sa. Fotbalistul Kevin Kampl …
02:30
Giuseppe Marotta, președintele lui Inter Milano, a discutat despre posibila revenire a lui Joao Cancelo pe Giuseppe Meazza, în contextul absenței lui Denzel Dumfries. Deși Cancelo preferă Barcelona, Inter analizează oportunitatea transferului. Salariul ridicat rămâne o problemă pentru echipele din Serie A. Giuseppe Marotta, președintele Inter Milano, a discutat despre Joao Cancelo înaintea meciului cu …
01:50
Mike Pompeo avertizează asupra riscurilor politice din Venezuela, subliniind că Delcy Rodríguez, acum președinte interimar, încearcă să mențină influența chavistă. Criticând sprijinul internațional pentru Maduro, el subliniază ineficacitatea sistemelor de apărare rusești și rolul crucial al armatei în viitorul țării. Mike Pompeo avertizează asupra riscurilor politice din Venezuela după arestarea lui Nicolás Maduro Pompeo critică …
Acum 12 ore
01:30
Cristi Chivu debutează perfect în 2023 cu victoria Interului împotriva Bologna, scor 3-1. După această partidă, Inter păstrează prima poziție în Serie A, având patru victorii consecutive. Bologna, în schimb, întâmpină dificultăți în campionat
01:30
Venezuela, cu cele mai mari rezerve de petrol, se confruntă cu o datorie externă uriașă de 150-170 miliarde de dolari. Sancțiunile SUA și managementul defectuos au amplificat criza. Creditorii, inclusiv fonduri „vultur”, așteaptă recuperări în cadrul unei posibile restructurări complicate în urma intervenției FMI. Venezuela, deși cu cele mai mari rezerve de petrol, se confruntă … Articolul Venezuela: Petrol și datorii uriașe – cine sunt „vulturii” dintre creditori? apare prima dată în Main News.
00:50
Marco Rubio subliniază că răpirea lui Nicolas Maduro nu este un atac asupra Venezuelei, ci o măsură de securitate națională a SUA. El avertizează că Venezuela nu poate deveni un centru pentru Iran, Rusia, Hezbollah sau China. Prioritatea Americii rămâne securitatea și bunăstarea națională, nu doar democrația. Marco Rubio afirmă că răpirea lui Nicolas Maduro … Articolul Marco Rubio avertizează: Venezuela nu devine bază pentru Iran, Rusia sau China apare prima dată în Main News.
00:40
Un tânăr român de 18 ani a fost confirmat mort în urma incendiului de la Crans-Montana, Elveția. Președintele Nicușor Dan și-a exprimat tristețea și solidaritatea față de familiile victimelor, subliniind sprijinul autorităților române în aceste momente dificile. România își deplânge pierderea. Un tânăr român de 18 ani a fost declarat dispărut după incendiul de la … Articolul Speranța până în ultima clipă: poveste de neuitat apare prima dată în Main News.
00:30
Cristi Chivu a început anul 2026 cu o victorie impresionantă, Inter învingând Bologna cu 3-1. Antrenorul român a fost notat cu 7 de presa italiană, apreciindu-i strategia de joc. Această victorie readuce Inter pe primul loc în Serie A, demonstrând astfel abilitățile sale de antrenor în fața criticilor. Inter a învins Bologna cu 3-1 în … Articolul Cristi Chivu impresionează în 2026: Pentru cei care se îndoiau apare prima dată în Main News.
00:30
Barack Obama a fost supravegheat ani de zile de serviciul german de informații BND, care a interceptat apelurile de pe Air Force One. Operațiunea a fost oprită în 2014, fără ca Angela Merkel să fie informată. Detaliile acestei supravegheri, considerată sensibilă, sunt discutate în publicația Die Zeit. Serviciul german de informații externe (BND) a supravegheat … Articolul Spionajul Germaniei a interceptat apelurile lui Barack Obama timp de ani de zile apare prima dată în Main News.
4 ianuarie 2026
23:50
Liderii incompetenți și corupți, precum Nicolás Maduro, sfârșesc adesea în fața justiției. Petrișor Peiu analizează asemănările între Venezuela și România, subliniind cum deciziile politizate și controlul total al sistemului conduc la crize grave. Lecția este clară: lipsa de integritate aduce distrugere. Petrişor Peiu compară situația din Venezuela cu România, evidențiind politics duse de guverne ineficiente … Articolul Cum liderii incompetenți și corupți ajung ca Maduro apare prima dată în Main News.
23:50
Judecătorul Alvin Hellerstein, în vârstă de 92 de ani, va conduce procesul împotriva lui Nicolás Maduro, acuzat de trafic internațional de droguri. Hellerstein, numit de Bill Clinton, este cunoscut pentru abordarea sa fermă în cazuri sensibile. Maduro a fost capturat în Caracas și extrădat în SUA. Judecătorul federal Alvin Hellerstein, în vârstă de 92 de … Articolul Judecătorul de 92 de ani Alvin Hellerstein conduce procesul lui Maduro apare prima dată în Main News.
23:30
Camerun s-a calificat în sferturile Cupei Africii pe Națiuni 2025, învingând Africa de Sud cu 2-1, în urma unei prestații remarcabile a portarului Devis Epassy. Tchamadeu și Kofane au marcat, iar Camerun se pregătește pentru un meci dificil contra gazdelor din Maroc. Detalii despre meci și jucători în articol. Camerun s-a calificat în sferturile Cupei … Articolul Epassy învinge Ngezana, Camerun se califică în sferturile Cupei Africii apare prima dată în Main News.
23:30
Venezuela trăiește momente de incertitudine după capturarea lui Maduro. Străzile din Caracas sunt liniștite, iar susținătorii opoziției sărbătoresc discret, temându-se de posibile violențe. Oamenii ies din case doar pentru a face provizii, iar atmosfera generală este una de prudență și așteptare. Venezuela este marcată de incertitudine după capturarea lui Nicolas Maduro Străzile din Caracas sunt … Articolul Atmosfera din Venezuela după capturarea lui Maduro: De ce tăcerea opoziției? apare prima dată în Main News.
22:50
Guvernul iranian a anunțat că fiecare cetățean va primi un ajutor lunar de circa șase euro timp de patru luni, ca răspuns la protestele legate de costul de trai. Purtătoarea de cuvânt a guvernului a declarat că ajutorul vizează reducerea presiunii economice asupra populației într-o țară cu o hiperinflație crescândă. Guvernul iranian va oferi ajutoare … Articolul Iran oferă ajutoare lunare cetățenilor datorită presiunii manifestațiilor apare prima dată în Main News.
22:40
Primăria Drăgășani a tăiat un brad plantat pe un mormânt din Cimitirul Eternitatea, amplasându-l ulterior în centrul orașului pentru târgul de Crăciun, fără acordul familiei. Incidentul a generat indignare și contestații din partea rudelor, ridicând întrebări despre respectul față de morminte și procedurile legale. Primăria Drăgășani a tăiat un brad plantat pe un mormânt și … Articolul Brad de Crăciun din Drăgășani: de la mormânt la ornament central apare prima dată în Main News.
22:40
Diana Șoșoacă acuză suspendarea mailului partidului după cererea de eliberare a lui Maduro # MainNews.ro
Diana Șoșoacă denunță suspendarea mailului oficial al partidului S.O.S. România după solicitarea eliberării lui Nicolas Maduro. Ea consideră aceasta o formă de cenzură și o amenințare la adresa democrației. S.O.S. România va sesiza instituțiile europene și organizațiile pentru drepturile omului pentru a apăra libertatea de exprimare. Diana Șoșoacă solicită eliberarea lui Nicolas Maduro și anunță … Articolul Diana Șoșoacă acuză suspendarea mailului partidului după cererea de eliberare a lui Maduro apare prima dată în Main News.
22:30
Montreal Canadiens și Dallas Stars s-au confruntat într-un meci intens din NHL, încheiat cu scorul de 1-2. Acest duel a demonstrat echilibrul competiției, în timp ce New York Rangers a obținut o victorie impresionantă de 5-1 împotriva campioanei Florida Panthers. Detalii și analize ale meciului în articolul nostru. Montreal Canadiens a jucat împotriva Dallas Stars … Articolul Montreal Canadiens pierde 1-2 în fața Dallas Stars în NHL apare prima dată în Main News.
22:10
Curtea de Apel București explică termenele scurte din dosarul contestării numirii lui Dacian Dragoș la CCR, subliniind că aceste termene sunt legale, impuse de urgența cazurilor. Procesul vizează criteriile de vechime în activitatea juridică, contestând validitatea numirii lui Dragoș, cu repercusiuni asupra legitimității sale. Curtea de Apel București explică termenele scurte din cazul numirii lui … Articolul Curtea de Apel explică numirea lui Dacian Dragoș la CCR apare prima dată în Main News.
21:50
Cuba este pregătită să sprijine militar Venezuela, după escaladarea tensiunilor cu SUA și capturarea lui Nicolás Maduro. Președintele Miguel Díaz-Canel a condamnat intervenția americană ca fiind o agresiune, promițând că Havana nu va rămâne tăcută în fața acestor acțiuni, respingând dominația externă. Președintele Cubei, Miguel Díaz-Canel, a declarat că țara sa este pregătită să sprijine … Articolul Cuba se oferă să ajute Venezuela în contextul tensiunilor cu SUA apare prima dată în Main News.
21:40
Direcţia de Drumuri Naţionale din Argeş se confruntă cu o situaţie paradoxală: drumurile sunt verificate, dar curtea este plină de gropi și noroi. Prefectul Ioana Făcăleaţă a postat fotografii care demonstrează lipsa de asfalt la intrarea în sediu, evidenţiind neconcordanţa între vorbă şi fapt. Direcţia de Drumuri Naţionale are probleme cu infrastructura proprie Prefectul de … Articolul Gropi și noroi pe Drumurile Naționale din Argeș: Drumarul spune una, face alta apare prima dată în Main News.
21:30
Nicolas Maduro și Cilia Flores vor apărea luni în fața unui judecător federal în New York, după ce au fost capturați în Venezuela. Aceasta este prima înfățișare în instanță pentru acuzații penale, iar Maduro este în detenție la Metropolitan Detention Center, cunoscută pentru condițiile dure. Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, vor apărea în … Articolul Maduro va fi judecat în SUA: când va apărea în fața justiției? apare prima dată în Main News.
21:20
Boxerul elvețian de 18 ani, Benjamin Johnson, a murit într-o tragedie devastatoare, salvându-și prietena dintr-un incendiu. Expert în box și membru al Clubului Lausannois, Johnson a fost descris ca un tânăr pozitiv și altruist. Federația Elvețiană de Box a adus un omagiu eroismului său, subliniind impactul lui asupra comunității. Benjamin Johnson, boxer de 18 ani, … Articolul Tânăr boxer de 18 ani, victimă a tragediei din Elveția apare prima dată în Main News.
20:50
Armata Venezuelei a recunoscut-o pe vicepreşedinta Delcy Rodriguez drept preşedinte interimar, după capturarea lui Nicolas Maduro. Generalul Vladimir Padrino Loez a anunțat decizia Curții Supreme și a îndemnat venezuelenii să reia activitățile economice, promițând pace și ordine în țară. Acțiunile americane continuă să provoace tensiuni semnificative. Armata Venezuelei o recunoaște pe vicepreședinta Delcy Rodriguez drept … Articolul Armata Venezuelei o recunoaște pe Delcy Rodriguez ca președinte interimar apare prima dată în Main News.
20:40
Ministrul Radu Miruță s-a implicat în deszăpezirea stațiunii Rânca, unde a subliniat importanța întrebării legate de pârtie. Acesta a militat pentru declararea zonei ca stațiune de interes național. Autoritățile restricționează accesul din cauza vremii, permițând intrarea doar celor din zonă sau cu mașini de tracțiune integrală. Ministrul Radu Miruță, aflat în Rânca, se ocupă de … Articolul Ministrul Radu Miruță, deszăpezire manuală în Rânca: bârfă printre vecini apare prima dată în Main News.
Acum 24 ore
20:30
Nava Fitburg provenind din Rusia a fost arestată de Finlanda după ce a târât ancora pe fundul mării zeci de kilometri, suspectată de avarierea unui cablu submarin de telecomunicații. Poliția investighează manevrele navei pentru a determina dacă avarierea a fost intenționată, în contextul unor incidente similare recente. Nava Fitburg din Rusia a fost reținută de … Articolul Nava rusă arestată în Finlanda, ancoră trasă pe fundul mării zeci de km apare prima dată în Main News.
20:20
Real Madrid a învins Betis Sevilla cu 5-1 în La Liga, chiar și fără Kylian Mbappe, accidentat. Gonzalo Garcia a strălucit, realizând un hat-trick și contribuind la victoria echipei sale. Raul Asencio și Fran Garcia au completat scorul. Echipa madrilenă ajunge la 45 de puncte, la patru în spatele Barcelonei. Real Madrid a învins Betis … Articolul Real Madrid a strălucit fără Mbappe, hat-trick de Gonzalo Garcia cu Betis apare prima dată în Main News.
