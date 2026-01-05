Manchester United l-a demis pe Ruben Amorim, al doilea antrenor din Premier League în 2026

02:40

După moartea tragică a fratelui său, Kevin Kampl renunță la clubul RB Leipzig pentru a se întoarce în Slovenia și a avea grijă de tatăl său bolnav. Fotbalistul de 35 de ani vrea să petreacă mai mult timp cu familia, declarând că sănătatea acestora este prioritatea sa principală. Clubul sprijină decizia sa. Fotbalistul Kevin Kampl … Articolul Fotbalist renunță la echipă după moartea fratelui pentru a-și ajuta tatăl apare prima dată în Main News.