Manchester United l-a demis pe Ruben Amorim, al doilea antrenor din Premier League în 2026
MainNews.ro, 5 ianuarie 2026 12:40
Manchester United l-a demis pe antrenorul Ruben Amorim după un sezon dezamăgitor, având doar 24 de victorii din 63 de meciuri. Echipa se află pe locul 6 în Premier League, la 17 puncte distanță de liderul Arsenal. Chelsea, de asemenea fără antrenor, îl consideră pe Liam Rosenior ca înlocuitor pentru Enzo Maresca.
• • •
Acum 10 minute
12:50
AUR contestă în instanță majorarea impozitelor pentru proprietăți și automobile anunțată de Guvernul Bolojan, acuzând o inginerie fiscală ilegală. Partidul susține că noile taxe sunt neconstituționale și afectează grav economia locală, invocând o dublă impozitare pentru poluare deja existentă.
Acum 30 minute
12:40
Manchester United l-a demis pe antrenorul Ruben Amorim după un sezon dezamăgitor, având doar 24 de victorii din 63 de meciuri. Echipa se află pe locul 6 în Premier League, la 17 puncte distanță de liderul Arsenal. Chelsea, de asemenea fără antrenor, îl consideră pe Liam Rosenior ca înlocuitor pentru Enzo Maresca.
12:30
Învață codul Morse, un sistem de comunicare esențial din secolul al XIX-lea! Descoperă cum Samuel Morse și Alfred Vail au revoluționat comunicarea la distanță. Află cum să înveți acest cod și să folosești semnalele de urgență. Explorează istoricul și importanța sa pentru comunicațiile moderne.
12:30
Horațiu Potra, șeful mercenarilor, contestă arestul preventiv în fața Curții de Apel București. El afirmă că revenirea în țară dovedește dorința de a colabora cu autoritățile și solicită înlocuirea măsurii cu arest la domiciliu. Procesul se va desfășura pe 26 ianuarie, alături de alți inculpați din dosarul său.
Acum o oră
12:00
China a cerut eliberarea lui Nicolás Maduro, considerând intervenția SUA o încălcare a dreptului internațional. Beijingul reiterează că nu acceptă ca vreo țară să fie judecător mondial, susținând stabilitatea în America Latină. Relațiile economice cu Venezuela rămân puternice, în ciuda sancțiunilor impuse de Washington.
Acum 2 ore
11:50
Călin Georgescu, fost candidat la prezidențiale, se prezintă luni la Poliția Buftea pentru a semna controlul judiciar. În contextul noilor măsuri fiscale, el va transmite un mesaj politicienilor. Susținătorii săi s-au adunat și scandează. Georgescu este acuzat de promovarea ideologiilor extremiste și a vinovaților de crime de război.
11:40
Dănuț Lupu, fost internațional român, și-a propus să facă parte din staff-ul echipei naționale, dar a fost refuzat de Mircea Lucescu. Lupu a subliniat că Lucescu, în vârstă de 80 de ani, continuă să aibă nevoie de susținere și liniște pentru a-și îndeplini responsabilitățile la națională.
11:40
Trump vizează controlul asupra Venezuelei după căderea lui Maduro, alegând-o pe Delcy Rodríguez ca lider interimar. SUA prioritizează stabilitatea administrative, redeveloparea infrastructurii petroliere și utilizează presiunea militară din Caraibe. Alegerile sunt considerate premature în acest context.
11:30
Donald Trump a declarat că nu crede în acuzațiile Kremlinului privind un atac ucrainean cu drone asupra reședinței lui Vladimir Putin. Oficialii americani au confirmat că nu a existat un atac. Trump și-a exprimat supărarea față de acuzațiile rusești, subliniind eforturile de pace în cadrul negocierilor.
11:30
Frigiderele cu uși controlate prin voce și inteligență artificială au fost prezentate la CES 2026 de Samsung. Utilizatorii pot deschide sau închide ușa frigiderului prin comenzi vocale sau prin atingere, iar AI Vision ajută la recunoașterea automată a alimentelor. Dispozitivele inteligente extind conceptul și în alte electrocasnice.
11:20
Bulgaria a adoptat euro pe 1 ianuarie, iar prețurile au crescut în saloanele de coafură, parcări și construcții. Bulgarii au retras 18 milioane de euro în primele 48 de ore, cu o medie de 144 de euro pe tranzacție. Creșterile de prețuri nu reflectă doar schimbarea monedei, ci și alte costuri economice.
11:00
Botswana invită investitorii ruși să contribuie la dezvoltarea sectorului diamantelor și pământurilor rare, subliniind stabilitatea sa economică. Deschiderea unei ambasade la Moscova reflectă strategia guvernului de diversificare a parteneriatelor externe și a surselor de capital, întărind relațiile economice cu Rusia.
Acum 4 ore
10:50
AUR propune declararea anului 2026 drept „Anul Americii în România", aniversând 250 de ani de la Declarația de Independență a SUA. Această inițiativă vizează consolidarea relațiilor româno-americane, promovarea valorilor democratice și strategice, și organizarea de evenimente culturale dedicate istoriei comune.
10:40
Canada se confruntă cu confuzia dintre sistemul metric și cel imperial, afectând viața de zi cu zi. Înălțimea e măsurată în picioare, dar distanțele în kilometri. Incidentul din 1983 subliniază riscurile acestei dualități. Influenta Statelor Unite încetinește tranziția, iar viitorul sistemului metric rămâne incert.
10:40
Industria României se îmbunătățește ușor la finalul anului 2025, dar rămâne în contracție. PMI-ul crește lent, dar cererea externă, în special din Germania, reprezintă o vulnerabilitate majoră. Firmele au o încredere scăzută, iar perspectivele pentru 2026 depind de investiții europene și stimulente fiscale.
10:40
Novak Djokovic a anunțat retragerea definitivă din Asociația Jucătorilor Profesioniști de Tenis, organizată de el în 2021. Decizia sa a fost determinată de discrepantele între valorile personale și direcția actuală a PTPA. Djokovic își va concentra eforturile pe tenis și familie, lăsând un capitol important în istoria sportului în urmă.
10:40
Expertul britanic Julia Buxton afirmă că acuzațiile SUA împotriva lui Nicolás Maduro sunt șubrede, susținând că Venezuela nu este un exportator major de cocaină. Trump a descris aceste acuzații ca parte a unei campanii de narco-terorism. Maduro urmează să răspundă în fața instanței din New York la acuzații grave.
09:50
Ministerul Mediului anunță un proces de selecție transparent pentru directorul general al Apelor Române, marcând o premieră în numirea conducerii. Candidații vor fi evaluați pe baza competenței și integrității, iar interviurile vor fi filmate pentru a asigura responsabilitate publică.
09:40
Tahirys Dos Santos, fotbalist erou, salvează oameni din flăcările barului „Le Constellation” # MainNews.ro
Tahirys Dos Santos, fundaș la Metz, a devenit erou după ce s-a întors în barul „Le Constellation" în flăcări pentru a-și salva iubita. Incendiul din ajunul Anului Nou a ucis peste 40 de persoane. Tânărul se află acum în spital, cu arsuri pe 30% din corp, dar a reușit să își salveze partenera.
09:40
Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că, începând cu 1 februarie 2026, prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită, ca măsură de combatere a concediilor fictive. Această decizie va ajuta la economisirea bugetului sănătății, care pierdea anual 1,2 miliarde lei din abuzuri. Excepții vor fi făcute pentru pacienții oncologici.
09:20
Războiul din Ucraina, ziua 1.411: Moscova a doborât peste 25 de drone ucrainene, iar traficul aerian a fost perturbat. Rusia a ripostat cu un atac de drone în Kiev, soldat cu două victime. Situația rămâne tensionată, cu conflicte și atacuri de ambele părți.
09:10
Piața imobiliară în 2026: București, Cluj-Napoca și Brașov domină cu apartamente ce depășesc 3.000 euro/mp. Contrastul prețurilor se observă, de la zone exclusiviste la cele accesibile precum Ferentari. Află cum evoluează chiria și prețurile în marile orașe românești și care sunt cartierele cele mai căutate.
09:00
Reacția Danemarcei după declarațiile lui Donald Trump privind Groenlanda subliniază tensiunile internaționale. Premierul Mette Frederiksen a cerut încetarea amenințărilor împotriva unui aliat istoric, afirmând că insula nu este de vânzare și subliniind importanța suveranității danese. Groenlanda rămâne un teritoriu autonom esențial.
Acum 6 ore
08:50
Uniunea Europeană, deși are potențialul de a fi o mare putere mondială, se lasă condusă spre dezastru de lideri necompetent. Editorialistul Patrick André de Hillerin evidențiază lipsa de acțiune a Germaniei și a Europei, care preferă să rămână în umbră în fața marilor puteri, situându-se într-o poziție de inferioritate.
08:40
Cristian Chivu absent la interviu din cauza problemelor medicale după meciul cu Bologna # MainNews.ro
Cristian Chivu, antrenorul echipei Inter Milano, a ratat interviul post-meci cu Bologna din cauza răgușelii provocate de strigătele sale de pe margine. Inter a câștigat cu 3-1 și a urcat pe primul loc în Serie A. Asistentul său, Aleksandăr Kolarov, a vorbit despre modificările aduse de Chivu echipei și intensitatea sa.
08:40
Brigitte Macron, soția președintelui Franței, a stârnit controverse prin comentariile sale despre activistele feministe, numindu-le „sales connes". Deși și-a exprimat regretul pentru eventualele răniri cauzate, ea a subliniat că nu regretă cuvintele. Declarațiile sale au generat indignare în rândul feministelor și al mediilor culturale.
08:10
Află cât „valorează" o familie de 45 de ani în România. Explorează cum venitul, activele și datoriile influențează prosperitatea familiei medii, evidențiind inegalitățile economice și impactul pe termen lung al proprietății. Un bilanț detaliat oferă o perspectivă asupra stabilității financiare actuale.
08:00
România va depăși în următorii ani țări precum Elveția, Suedia, Ungaria și Polonia în privința lungimii autostrăzilor. Densitatea acestora rămâne totuși scăzută, cu 1.422 km actuali și 832 km în construcție. Bucureștiul se va apropia astfel de marile orașe europene.
08:00
Un parior a câștigat 400.000 de dolari pe capturarea lui Nicolás Maduro, pariind cu câteva zile înainte de intervenția americană din Venezuela. Contul suspect a fost creat recent, iar utilizatorul a mizat sume mari pe plecarea președintelui înainte de 31 ianuarie, atrăgând atenția asupra posibilelor informații confidențiale.
07:40
Cristi Chivu conduce Inter la succes în Serie A, cu o victorie clară de 3-1 împotriva Bolognei. Echipa milaneză domină clasamentul, având un punct față de AC Milan și două peste Napoli. Presa italiană laudă tactica lui Chivu, care demonstrează că s-a pregătit excelent pentru confruntările doar așteptate.
07:10
Pariul pe întoarcerea lui Iisus Hristos în 2026 a strâns anul trecut 3,3 milioane de dolari pe Polymarket. Probabilitatea revenirii este estimată la 2%, iar câștigurile pot atinge 57 de ori miza. Experții avertizează despre riscurile acestor pariuri controversate.
07:00
Lennart Karl, tânărul star al lui Bayern München, a stârnit controverse după ce a declarat că Real Madrid este clubul visurilor sale. Deși apreciat la Bayern, Karl își exprimă dorința de a evolua pentru echipa spaniolă, stârnind nemulțumirea fanilor. Este considerat deja un jucător remarcabil în Bundesliga.
07:00
Premierul danez Mette Frederiksen îi cere lui Donald Trump să oprească amenințările privind preluarea Groenlandei. Ea subliniază că Groenlanda este o parte integrantă a Danemarcei și nu este de vânzare. Trump insistă asupra importanței strategice a insulei pentru SUA. Această tensiune reflectă complexitatea relațiilor internaționale și geopolitice.
07:00
Îngrijorare mare pentru Groenlanda: Postare virală de la soția consilierului lui Trump # MainNews.ro
Postarea controversată a soției consilierului lui Trump, Katie Miller, despre Groenlanda a stârnit reacții puternice. Colorând harta Groenlandei în culorile steagului american și sugerând o posibilă cucerire, aceasta a fost criticată de autoritățile daneze. Donald Trump a reafirmat pretențiile SUA asupra insulei
Acum 8 ore
06:00
Sistemele rusești de rachete antiaeriene din Venezuela ar putea cădea în mâinile SUA după căderea regimului lui Nicolás Maduro. Analizăm impactul acestui scenariu asupra geopoliticii globale și interesul Statelor Unite de a dezvălui arsenalul rusesc, inclusiv avioane de vânătoare și rachete avansate. Sistemele rusești de rachete antiaeriene din Venezuela pot ajunge în mâinile SUA după … Articolul Rachetele antiaeriene rusești din Venezuela la îndemâna SUA? apare prima dată în Main News.
05:40
Curtea de Apel București a stabilit termene scurte pentru contestarea numirii a doi judecători la CCR, invocând o obligație legală. Avocata Silvia Uscov contestă aceste numiri pe motivul neîndeplinirii condiției de vechime. Deciziile vin în contextul blocajului pensiilor magistraților, cu o decizie CCR așteptată pe 16 ianuarie. Curtea de Apel București a stabilit termene scurte … Articolul Curtea de Apel București clarifică termenele contestării judecătorilor CCR apare prima dată în Main News.
05:30
Dan Şucu este în negocieri pentru un transfer important la Genoa, având în vedere interesul pentru portarul brazilian Bento Matheus Krepski de la Al-Nassr. Bento, dorind să joace în Europa în apropierea Cupei Mondiale, subliniază diferențele dintre fotbalul european și cel sud-american, visând să ajungă la echipa națională. Dan Şucu negociază transferul portarului brazilian Bento … Articolul Transferul dorit: coleg cu Cristiano Ronaldo, negocieri cu Dan Şucu apare prima dată în Main News.
05:00
Fostul vicepreședinte columbian Francisco Santos susține că Delcy Rodriguez l-ar fi trădat pe Nicolás Maduro și că l-ar fi „predat” Statelor Unite. Declarțiile vin în contextul speculațiilor privind o operațiune militară americană în Venezuela. Rodriguez, acum lider interimar, a fost criticată pentru loialitatea sa față de regimul chavist. Francisco Santos, fost vicepreședinte al Columbiei, susține … Articolul Fost vicepreședinte columbian: Maduro, „predat” SUA de mâna sa dreaptă apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
04:40
Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, sugerează posibilitatea unor răpiri ale liderilor mondiali, inclusiv cancelarul german Friedrich Merz. Într-o declarație controversată, el afirmă că există o bază reală pentru un astfel de scenariu. Medvedev a criticat, de asemenea, situația politică din Ucraina și Germania. Dmitri Medvedev a sugerat posibilitatea unor operațiuni de răpire … Articolul Medvedev discută despre „răpirea” unui lider european: un scenariu plauzibil? apare prima dată în Main News.
04:30
Daniel Paraschiv a ajuns în Antalya pentru a se alătura echipei Rapid, pregătindu-se pentru cantonamentul de iarnă. Deși împrumutul său nu a fost încă oficializat, acordul cu clubul este finalizat. Rapid a investit 100.000 de euro pentru a-l aduce pe atacant, având opțiunea de transfer definitiv după trei ani. Daniel Paraschiv a ajuns în Antalya … Articolul Primul transfer Rapid în Antalya: semnătura contractului așteptată apare prima dată în Main News.
04:00
Donald Trump a declarat că Statele Unite au nevoie de Groenlanda pentru apărare, descriind insula ca fiind vulnerabilă strategic, înconjurată de nave rusești și chinezești. În urma operațiunii din Venezuela, el nu a exclus o eventuală acțiune militară pentru a controla Groenlanda, subliniind importanța acesteia pentru SUA. Donald Trump afirmă că Statele Unite au nevoie … Articolul Donald Trump: „Groenlanda este crucială după atacul din Venezuela” apare prima dată în Main News.
03:40
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită, măsura având scopul de a reduce concediile medicale fictive. Aceasta se aplică în perioada 2026-2027, angajatorii acoperind zilele 2-6, iar CNAS cele după a șaptea zi. Scopul este eficientizarea sistemului medical. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că prima zi … Articolul Ministrul Rogobete: Prima zi de concediu medical nu va fi plătită, scopul măsurii apare prima dată în Main News.
03:30
Fotbalistul Joyskim Dawa s-a alăturat lotului FCSB în cantonamentul din Antalya, venind direct din vacanța din Japonia. După o lungă perioadă de recuperare din cauza unei accidentări grave, Dawa speră să revină pe teren pentru a sprijini echipa din 2026. Urmărește evoluțiile sale în Liga 1. Joyskim Dawa s-a alăturat lotului FCSB în Antalya Fundașul … Articolul Fotbalistul a revenit din vacanță în cantonamentul FCSB-ului apare prima dată în Main News.
02:50
Statele Unite au impus interdicții de intrare pentru oficiali europeni, inclusiv Thierry Breton, după o amendă aplicată platformei X a lui Elon Musk. Reacția Franței este severă, subliniind divergențele între UE și SUA privind reglementarea digitală și libertatea de exprimare, intensificând conflictul transatlantic. Statele Unite au impus interdicții de intrare pentru oficiali europeni după amenda … Articolul Conflict Franța-SUA: Thierry Breton, interzis în America după amenda X apare prima dată în Main News.
02:40
După moartea tragică a fratelui său, Kevin Kampl renunță la clubul RB Leipzig pentru a se întoarce în Slovenia și a avea grijă de tatăl său bolnav. Fotbalistul de 35 de ani vrea să petreacă mai mult timp cu familia, declarând că sănătatea acestora este prioritatea sa principală. Clubul sprijină decizia sa. Fotbalistul Kevin Kampl … Articolul Fotbalist renunță la echipă după moartea fratelui pentru a-și ajuta tatăl apare prima dată în Main News.
02:30
Giuseppe Marotta, președintele lui Inter Milano, a discutat despre posibila revenire a lui Joao Cancelo pe Giuseppe Meazza, în contextul absenței lui Denzel Dumfries. Deși Cancelo preferă Barcelona, Inter analizează oportunitatea transferului. Salariul ridicat rămâne o problemă pentru echipele din Serie A. Giuseppe Marotta, președintele Inter Milano, a discutat despre Joao Cancelo înaintea meciului cu … Articolul Inter caută un star pe care nicio echipă italiană nu și-l permite apare prima dată în Main News.
01:50
Mike Pompeo avertizează asupra riscurilor politice din Venezuela, subliniind că Delcy Rodríguez, acum președinte interimar, încearcă să mențină influența chavistă. Criticând sprijinul internațional pentru Maduro, el subliniază ineficacitatea sistemelor de apărare rusești și rolul crucial al armatei în viitorul țării. Mike Pompeo avertizează asupra riscurilor politice din Venezuela după arestarea lui Nicolás Maduro Pompeo critică … Articolul Mike Pompeo o denunță pe Delcy Rodríguez: Năravul rămâne același apare prima dată în Main News.
01:30
Cristi Chivu debutează perfect în 2023 cu victoria Interului împotriva Bologna, scor 3-1. După această partidă, Inter păstrează prima poziție în Serie A, având patru victorii consecutive. Bologna, în schimb, întâmpină dificultăți în campionat, cu doar o victorie în ultimele cinci meciuri. Inter câștigă meciul cu Bologna scor 3-1 Cristi Chivu obține un start perfect … Articolul Inter învinge Bologna 3-1, Chivu debutează perfect în 2023! apare prima dată în Main News.
01:30
Venezuela, cu cele mai mari rezerve de petrol, se confruntă cu o datorie externă uriașă de 150-170 miliarde de dolari. Sancțiunile SUA și managementul defectuos au amplificat criza. Creditorii, inclusiv fonduri „vultur”, așteaptă recuperări în cadrul unei posibile restructurări complicate în urma intervenției FMI. Venezuela, deși cu cele mai mari rezerve de petrol, se confruntă … Articolul Venezuela: Petrol și datorii uriașe – cine sunt „vulturii” dintre creditori? apare prima dată în Main News.
00:50
Marco Rubio subliniază că răpirea lui Nicolas Maduro nu este un atac asupra Venezuelei, ci o măsură de securitate națională a SUA. El avertizează că Venezuela nu poate deveni un centru pentru Iran, Rusia, Hezbollah sau China. Prioritatea Americii rămâne securitatea și bunăstarea națională, nu doar democrația. Marco Rubio afirmă că răpirea lui Nicolas Maduro … Articolul Marco Rubio avertizează: Venezuela nu devine bază pentru Iran, Rusia sau China apare prima dată în Main News.
