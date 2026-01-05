AUR propune 2026 ca „Anul Americii în România” cu evenimente speciale

03:40

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită, măsura având scopul de a reduce concediile medicale fictive. Aceasta se aplică în perioada 2026-2027, angajatorii acoperind zilele 2-6, iar CNAS cele după a șaptea zi. Scopul este eficientizarea sistemului medical. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că prima zi …