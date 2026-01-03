Un videoclip cu imagini în care Donald Trump le promitea americanilor că va fi „președintele păcii” și nu mai porni războaie devine viral pe rețelele sociale – VIDEO
Aktual24, 3 ianuarie 2026 12:20
În campania electorală care l-a readus la Casa Albă, Donald Trump și-a construit unul dintre cele mai puternice mesaje politice în jurul ideii de pace. În discursuri, mitinguri și interviuri, el a repetat constant că va fi „președintele păcii”, „președintele care nu pornește războaie”, că va pune capăt conflictelor existente și că Statele Unite nu […]
• • •
Alte ştiri de Aktual24
Acum 15 minute
12:40
Un bărbat de 47 de ani a murit intoxicat în urma unui incendiu, după ce ar fi aprins mai multe materiale textile pentru a se încălzi într-o boxă. „La data de 2 ianuarie 2026, în jurul orei 18.00, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Târgu Mureş au fost sesizaţi cu privire la faptul că, într-o boxă […]
Acum o oră
12:20
Un videoclip cu imagini în care Donald Trump le promitea americanilor că va fi „președintele păcii” și nu mai porni războaie devine viral pe rețelele sociale – VIDEO # Aktual24
În campania electorală care l-a readus la Casa Albă, Donald Trump și-a construit unul dintre cele mai puternice mesaje politice în jurul ideii de pace. În discursuri, mitinguri și interviuri, el a repetat constant că va fi „președintele păcii”, „președintele care nu pornește războaie”, că va pune capăt conflictelor existente și că Statele Unite nu […]
Acum 2 ore
11:40
Donald Trump anunță capturarea președintelui Nicolas Maduro și lovituri aeriene masive în Venezuela # Aktual24
Președintele american Donald Trump a declarat pe rețelele sociale că Statele Unite au efectuat „o lovitură masivă” împotriva Venezuelei și a liderului său, Nicolás Maduro, care, împreună cu soția sa, au fost „capturați și scoși din țară”. Anunțul vine după explozii raportate în Caracas și escaladarea tensiunilor regionale. „Statele Unite ale Americii au dus la […]
11:20
Donald Trump sfidează Constituția: El nu a informat în prealabil Congresul SUA despre loviturile militare americane asupra Venezuelei # Aktual24
Comitetul pentru Servicii Armate al Senatului SUA nu a fost informat în prealabil despre loviturile militare americane asupra Venezuelei, care au dus la exploziile din Caracas pe 3 ianuarie. Această lipsă de transparență a stârnit critici dure din partea membrilor Congresului, care acuză administrația Trump de încălcarea Constituției. Senatorul democrat Jack Reed, președintele comitetului, a […]
Acum 4 ore
10:50
Criza se amplifică: Statele Unite au blocat spațiul aerian venezuelean și au dezactivat transponderele tuturor avioanelor militare americane # Aktual24
Statele Unite au escaladat dramatic tensiunile cu Venezuela: Administrația Federală a Aviației (FAA) a interzis toate zborurile comerciale americane în spațiul aerian venezuelean. În paralel, Forțele Aeriene SUA (USAF) au dezactivat aproape toate transponderele publice de urmărire a zborurilor (ADS-B), făcând avioanele militare invizibile pe platforme precum FlightRadar24. Măsurile vin după exploziile raportate în Caracas […]
10:40
Funeriu, mesaj dur: ”Situația lui Nicușor Dan este cunoscută bine de unul din matematicienii de top la nivel mondial. Terminați cu imbecilitatea contestării studiilor și doctoratului lui Nicușor Dan” # Aktual24
Daniel Funeriu, fost contracandidat al lui Nicușor Dan, le transmite suveraniștilor că a contesta doctoratul lui Nicușor Dan reprezintă o ”imbecilitate”. Jurnalista Emilia Șercan a transmis vineri că se confruntă cu o ”avalanșă” de cereri de a verifica doctoratul președintelui. ”Terminați cu imbecilitatea contestării studiilor și doctoratului lui Nicușor Dan. Cunosc algoritmul: am fost primul, […]
10:30
În Venezuela s-a declarat mobilizarea generală „permanentă” – aproape 2 milioane de oameni vor fi chemați sub arme pentru a lupta contra invaziei americane # Aktual24
Venezuela a declarat stare de urgență națională și mobilizare generală „permanentă” după exploziile din Caracas și alte regiuni, atribuite de guvern unei „agresiuni militare” americane. Președintele Nicolás Maduro a ordonat activarea tuturor planurilor de apărare, chemând forțele armate, milițiile și „poporul înarmat” să fie în stare de alertă maximă pentru a respinge presupusul atac. Comunicatul […]
10:20
Președintele Nicolas Maduro a instituit starea de urgență în Venezuela, după „agresiunea militară” a Statelor Unite # Aktual24
Guvernul venezuelean a declarat stare de urgență națională și a acuzat Statele Unite de o „agresiune militară gravă” în urma exploziilor raportate în capitala Caracas și în statele Miranda, Aragua și La Guaira. Comunicatul oficial, citat de Reuters, „respinge, condamnă și denunță” atacurile, afirmând că acestea amenință pacea regională și vizează controlul asupra resurselor strategice, […]
10:20
Ministerul de Externe al Venezuelei acuză că adevăratul motiv al agresiunii americane este acapararea resurselor de petrol ale țării # Aktual24
Ministerul de Externe al Venezuelei a emis un comunicat oficial în care „respinge, condamnă și denunță” presupusele atacuri militare ale Statelor Unite asupra teritoriului național. Comunicatul citat de Reuters califică atacurile drept o tentativă de a pune mâna pe resursele strategice ale țării – în special petrolul și mineralele – și de a submina independența […]
10:10
Este oficial, America e în război: Președintele Donald Trump a ordonat lovituri terestre asupra Venezuelei # Aktual24
Președintele american Donald Trump a aprobat cu câteva zile înainte lovituri militare terestre în Venezuela, conform a doi oficiali americani citați de CBS News sub protecția anonimatului. Autorizarea vine în contextul escaladării campaniei împotriva presupuselor rețele de trafic de droguri legate de regimul Nicolás Maduro, culminând cu explozii raportate în Caracas în noaptea de 2 […]
10:10
Venezuela bombardată, primele reacții. Caracas: ”Agresiune militară extrem de gravă comisă de actualul guvern al Statelor Unite ale Americii” # Aktual24
Guvernul de la Caracas a denunțat „agresiunea militară”, în timp ce BBC anunță că Trump a ordonat aceste atacuri. Președintele american, Donald Trump, a ordonat lovituri asupra unor obiective din interiorul Venezuelei, inclusiv instalații militare, au declarat oficiali americani pentru CBS News, citat de BBC. Guvernul Venezuelei a respins și a condamnat acțiunea militară a […]
09:40
„Drogul” social media a șters mii de ani de evoluție: tinerii din barul Le Constellation au preferat să filmeze incendiul din bar pentru Instagram în loc să se evacueze urgent – VIDEO # Aktual24
Incendiul devastator de la barul Le Constellation din stațiunea elvețiană Crans-Montana, soldat cu cel puțin 40 de morți și peste 115 răniți, a scos la iveală un fenomen îngrijorător: mulți tineri au continuat să filmeze flăcările cu telefoanele în loc să evacueze imediat sau să ajute. Videoclipuri devenite virale arată cum, în timp ce focul […]
09:30
A început războiul dintre SUA și Venezuela? O serie de explozii misterioase au zguduit capitala Caracas – VIDEO # Aktual24
Mai multe explozii puternice au fost auzite în primele ore ale zilei de sâmbătă în capitala Venezuelei, Caracas, însoțite de pene de curent și sunete de avioane la joasă altitudine. Echipa CNN din oraș a raportat incidentul în direct, cu prima explozie înregistrată în jurul orei 1:50 locale (6:50 ora României). „Explozia a fost atât […]
09:10
La alții se poate: Un „guru” din Ghana, arestat pentru profeții false: El a promis un potop biblic și cu donațiile obținute și-a cumpărat Mercedes # Aktual24
Poliția din Ghana a arestat un autoproclamat profet pe nume Evans Eshun, poreclit Ebo Noah sau „Noe african”, pentru răspândire de informații false și fraudă. Bărbatul a devenit viral pe TikTok și YouTube în 2025, pretinzând că a primit o viziune divină: un al doilea Potop biblic va distruge lumea începând cu 25 decembrie 2025, […]
Acum 6 ore
08:40
Un reactor al centralei nucleare Olkiluoto din Finlanda s-a oprit automat, din cauza unei defecțiuni tehnice # Aktual24
Pe 2 ianuarie 2026, reactorul OL2 al centralei nucleare Olkiluoto din Finlanda s-a oprit automat din cauza unei defecțiuni tehnice survenite în timpul unei actualizări software a sistemului de control al puterii reactorului. Incidentul nu a afectat siguranța nucleară, iar celelalte două unități ale centralei funcționează normal, informează publicația finlandeză Yle. Centrala Olkiluoto, situată pe […]
08:10
Analiză Politico: Continuarea războiului din Ucraina îi convine lui Putin, dar îl irită pe Trump # Aktual24
Vladimir Putin rămâne neclintit în cererile sale maximaliste, în ciuda sancțiunilor occidentale și a atacurilor ucrainene cu drone asupra rafinăriilor rusești. Această încăpățânare îl frustrează pe președintele american Donald Trump, care credea că un acord este posibil, se arată într-o analiză publicată de Politico. În ciuda pierderilor masive pe front și a cozilor la benzină […]
Acum 24 ore
23:40
Arestarea fostului președinte sud-coreean Yoon Suk Yeol prelungită cu încă șase luni. Procurorii au adăugat noi acuzații # Aktual24
Un tribunal din capitala sud-coreeană Seul a emis, vineri, un mandat de arestare pentru fostul președinte Yoon Suk Yeol, sub acuzații legate de presupusă desfășurare de drone în Coreea de Nord în octombrie anul trecut. Tribunalul Districtual Central din Seul a emis mandatul, invocând riscul de distrugere a probelor, potrivit unei echipe de procurori speciali […]
23:30
Poliția finlandeză anunță progrese în ancheta privind deteriorarea cablului de telecomunicații submarin # Aktual24
Poliția finlandeză a anunțat, vineri, că a făcut progrese într-o anchetă penală privind daunele cauzate unui cablu de telecomunicații submarin deținut de operatorul Elisa, potrivit TVP World. Poliția a confiscat miercuri nava de marfă Fitburg în timp ce se îndrepta din Rusia către Israel, fiind suspectată că ar fi deteriorate cablul de telecomunicații care traversează […]
22:50
După incendiul din Crans-Montana, mai multe baruri și cluburi din Franța renunță la utilizarea artificiilor # Aktual24
În urma incendiului produs în barul „Constellation”, din Crans-Montana, Elveția, în ajunul Anului Nou, soldat cu 40 de morți și cel puțin 119 răniți, mai multe baruri și cluburi de noapte din Franța au anunțat că vor înceta să mai folosească artificii în localurile lor. Clubul de noapte Tremplin, considerat cel mai mare din Bretania, […]
22:30
Ministerul israelian de Externe l-a acuzat pe primarul din New York, Zohran Mamdani, că a turnat „gaz antisemit pe foc” după ce a inversat un ordin recent al primarului demisionar, Eric Adams. „În prima sa zi ca @NYCMayor, Mamdani își arată adevărata față: el renunță la definiția antisemitismului dată de IHRA și ridică restricțiile privind […]
21:30
Lacunele în măsurile de siguranță au dus la un val de imagini sexualizate cu copii și femei generate de chatbotul Grok al lui Elon Musk. Contactată prin email pentru un comentariu, xAI a răspuns cu mesajul: „Minciunile presei tradiționale” # Aktual24
Chatbotul Grok al lui Elon Musk și-a arătat, vineri, lacunele din măsurile de siguranță, generând „imagini care înfățișează minori îmbrăcați sumar” pe platforma de socializare X. Chatbotul, un produs al companiei xAI a lui Musk, a generat un val de imagini sexualizate pe tot parcursul săptămânii, ca răspuns la solicitările utilizatorilor. Capturile de ecran distribuite […]
21:20
Ucraina a obținut în 2025 peste 45 de miliarde de dolari sub formă de asistență internațională de securitate. Creștere de 30% față de 2024 # Aktual24
Ucraina a obținut peste 45 de miliarde de dolari sub formă de asistență internațională de securitate în 2025, cel mai ridicat nivel de sprijin de la începutul invaziei pe scară largă declanșate de Rusia, în creștere cu aproape 30% față de anul anterior, a anunțat ministrul Apărării al Ucrainei, Denis Smihal, într-o postare pe Telegram, […]
21:00
Producătorii de paste din Italia scapă temporar de tarifele de 92% ale lui Trump. Vor plăti între 2% și 14% # Aktual24
Guvernul SUA a redus drastic tarifele propuse pentru pastele italiene, care aproape ar fi dublat costul multor mărci pentru cumpărători. Donald Trump amenințase că va impune tarife de până la 92% companiilor italiene de paste făinoase, după ce a acuzat 13 producători, inclusiv Barilla, La Molisana și Pastificio Lucio Garofalo, că își vând produsele la […]
20:40
Budanov a primit o nouă funcție din partea lui Zelenski: şef al Cancelariei Prezidenţiale # Aktual24
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunţat vineri numirea actualului director al Direcţiei Generale de Informaţii a Ministerului Apărării din Ucraina (GUR), Kiril Budanov, drept nou şef al Cancelariei Prezidenţiale. De asemenea, l-a numit pe şeful serviciului de informaţii externe, Oleg Ivaşcenko, în funcţia de nou şef al serviciului de informaţii militare. „M-am întâlnit cu Kiril […]
20:30
Pakistanul condamnă la închisoare pe viață jurnaliști, YouTuberi și foști ofițeri militari pentru instigare la violență # Aktual24
Un tribunal din capitala Pakistanului a condamnat, vineri, șapte persoane, inclusiv trei jurnaliști, doi YouTuberi și doi ofițeri de armată în retragere, la închisoare pe viață, pentru incitare la violență în timpul revoltelor din 2023 și răspândire a urii împotriva instituțiilor statului, potrivit Associated Press. Un judecător al unei instanțe antiteroriste, Tahir Abbas Sipra, a […]
20:10
Un cutremur cu magnitudinea preliminară 6,5 a afectat regiunile din sudul și centrul Mexicului # Aktual24
Un cutremur puternic a zguduit vineri sudul și centrul Mexicului, întrerupând prima conferință de presă a președintelui Claudia Sheinbaum din noul an, potrivit Associated Press. Potrivit agenției naționale de seismologie din Mexic, cutremurul a avut o magnitudine preliminară de 6,5, iar epicentrul său a fost în apropierea orașului San Marcos, din statul Guerrero din sud, […]
19:40
Șuier, câinele polițist specializat în detectarea drogurilor și folosit și la mari festivaluri de muzică a murit, au anunțat Centrul Chinologic Sibiu și Poliția Română. Șuier ieșise la pensie cu mai puțin de un an în urmă, în martie 2025. După pensionare, Șuier a fost adoptat de polițistul Rareș Turbucz, cu care lucrase timp de […]
19:10
Compania chineză BYD se pregătește să depășească Tesla în topul celor mai mari vânzători de vehicule electrice (EV) din lume # Aktual24
Compania chineză BYD se pregătește să depășească Tesla, condusă de Elon Musk, în topul celor mai mari vânzători de vehicule electrice (EV) din lume, marcând prima dată când și-a depășit rivalul american la capitolul vânzări anuale. Joi, BYD a anunțat că vânzările de mașini cu baterii au crescut anul trecut cu aproape 28%, ajungând la […]
18:10
An nou, reguli noi: Statele americane aplică legi tehnologice ample la începutul anului 2026 # Aktual24
Începutul anului 2026 aduce un val de reglementări tehnologice la nivel de stat, cu noi reguli deja intrând în vigoare și altele programate în lunile următoare. Aceste legi ating aproape fiecare aspect al vieții digitale, de la inteligența artificială și rețelele sociale până la confidențialitatea datelor, protecția cripto și dreptul de a repara electronicele de […]
17:40
Starlink va coborî orbitele a aproximativ 4.400 de sateliți în acest an, ca măsură de siguranță, potrivit vicepreședintelui de inginerie, Michael Nicolls. Într-o postare pe X el a spus că mișcarea are ca scop reducerea riscului de coliziune, plasând sateliții într-o regiune mai puțin aglomerată și care le va permite să iasă de pe orbită […]
17:10
Președintele Donald Trump și-a schimbat din nou părerea în privința tarifelor, amânând cu un an creșterile abrupte ale tarifelor pentru mobilierul tapițat, dulapurile de bucătărie și dulapurile de toaletă importate. Decizia lui Trump subliniază volatilitatea continuă a politicii comerciale a SUA și vine în contextul în care consumatorii și întreprinderile americane se confruntă cu inflația, […]
16:40
Economia Rusiei intră în stagnare: creșterea PIB-ului în noiembrie este cea mai mică de la începutul anului 2023 # Aktual24
Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice al Federației Ruse, în noiembrie 2025, PIB-ul Rusiei a crescut cu doar 0,1% față de anul precedent. Acesta este cel mai slab indicator de la începutul anului 2023 și un semnal real al intrării economiei în stagnare. Acest lucru a fost anunțat printr-un comunicat de Centrul pentru Combaterea Dezinformării din cadrul […]
16:20
Rusia a pierdut peste 1,2 milioane de soldați în războiul din Ucraina, dezvăluie Statul Major al Ucrainei # Aktual24
Forțele armate ale Rusiei au suferit, de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, la 24 februarie 2022, aproximativ 1.209.880 de victime, a anunțat, vineri, Statul Major al Ucrainei. Potrivit raportului, această cifră include 910 pierderi înregistrate de forțele ruse în ziua precedentă, a precizat aceeași sursă. Statul Major ucrainean a comunicat, de asemenea, […]
16:10
Germania: Poliția federală anunță o scădere masivă a intrărilor ilegale. Mii de persoane au fost întoarse de la frontieră # Aktual24
În ultimii doi ani, numărul intrărilor ilegale a scăzut brusc. Poliția Federală a înregistrat 62.526 de cazuri în 2025 – jumătate din numărul din 2023. Ministrul federal de interne, Alexander Dobrindt (CSU), a intensificat controalele la frontieră în luna mai. Numărul intrărilor ilegale în Germania s-a înjumătățit în doi ani. În ultimul an, Poliția Federală […]
15:40
Siria are o nouă monedă odată cu noul an. Președintele Ahmed al-Sharaa și guvernatorul Băncii Centrale, Abdel Kadir Hasrija, au prezentat noile bancnote de lire siriene, care vor fi introduse treptat începând cu 1 ianuarie. Bancnotele existente încă îi prezintă pe foștii conducători ai Siriei – portretul fostului președinte Bashar al-Assad sau, în versiunile mai […]
15:30
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunţat, joi, că a primit o sesizare privind dispariţia unui cetăţean român posibil aflat în noaptea de Revelion în restaurantul din Crans-Montana, Elveţia, unde a izbucnit un incendiu de proporţii, soldat cu zeci de morţi şi sute de răniţi. ”În legătură cu incendiul produs în Elveția, Ministerul Afacerilor Externe precizează […]
15:10
Ucraina a desfășurat două sisteme suplimentare de apărare aeriană Patriot pentru a-și proteja orașele și infrastructura critică, a anunțat Ministerul Apărării pe site-ul său web la 1 ianuarie. Desfășurarea vine în urma acordurilor de apărare semnate cu Germania pe 17 decembrie în valoare de 1,2 miliarde de euro (1,4 miliarde de dolari), inclusiv asistență pe […]
14:40
UE pregătește al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Care segmente ale economiei ruse vor fi afectate # Aktual24
Uniunea Europeană intenționează să adopte al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei până la aniversarea invaziei Ucrainei de către Federația Rusă. Noile restricții sunt menite să crească presiunea economică asupra Moscovei, să facă imposibilă eludarea sancțiunilor existente și să pedepsească persoanele și structurile implicate în crime de război, inclusiv deportarea forțată a copiilor ucraineni, relatează […]
14:10
Elon Musk plănuiește să crească producția de cipuri cerebrale Neuralink și spune că dorește să automatizeze procedura chirurgicală # Aktual24
Elon Musk spune că intenționează să intensifice producția cipurilor sale cerebrale Neuralink în 2026 și va automatiza procedura de implantare a acestora la oameni. Neuralink „va începe producția de volum mare de dispozitive de interfață creier-computer” în acest an, a declarat Musk într-o postare pe X, relatează Business Insider. Startup-ul, co-fondat de Musk în 2016, […]
13:50
Ministrul Apărării: ”Armata ajută fără a sta pe gânduri, fără a întreba cine plăteşte cheltuielile. Un alt avion va decola către Elveția, va transporta către spitale din Paris şase tineri cu arsuri grave” # Aktual24
Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, a anunţat, vineri, că o aeronavă a Forţelor Aeriene Române este pregătită să decoleze spre Lausanne, în Elveţia, pentru a transporta la spitale din Paris şase tineri cu arsuri grave, răniţi în incendiul din localul de la Crans Montana. „Tot astăzi, în urma deciziei CNSU (Comitetul Naţional pentru Situaţii de […]
13:40
Buzău: Pompier rănit de explozia unei petarde. El este în stare gravă, a fost transferat la București # Aktual24
Un tânăr pompier, angajat al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Buzău, a fost rănit de explozia unei petarde în urmă cu două zile, când se afla în timpul liber, el având traumatisme grave la faţă şi la o mână, care au necesitat să fie transferat la Spitalul ‘Sf. Ioan’ din Bucureşti. Şeful ISU Buzău, […]
13:10
Cel puțin doi protestatari au fost uciși în Lordegan, în sudul țării, potrivit grupului pentru drepturile omului Hengaw. Activiștii au mai spus că un bărbat a fost împușcat mortal în provincia Isfahan. Într-un presupus atac asupra unei secții de poliție din provincia Lorestan, alte trei persoane au fost ucise și 17 rănite. În Lordegan, protestatarii […]
13:10
Emilia Șercan le răspunde ”suveraniștilor”: ”Mi se pare halucinant că niște semeni pot pune la îndoială faptul că Nicușor Dan ar putea să aibă un doctorat făcut pe bune” # Aktual24
Jurnalista Emilia Șercan anunță că a primit o ”avalanșă” de solicitări de a verifica și doctoratul obținut de Nicușor Dan, solicitanții acuzându-l pe președinte că ar fi și el un ”impostor”. Șercan, care a dezvăluit numeroase cazuri de impostură în rândul politicienilor, le răspunde: ”Eu nu mă îndoiesc nicio secundă că doctoratul lui Nicușor Dan […]
Ieri
12:50
Iar vin drone rusești către granița României. Avertisment pentru locuitorii din nordul județului Tulcea # Aktual24
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a transmis, miercuri, în jurul orei 12:00, un mesaj de informare și avertizare prin sistemul RO-ALERT către populația din zona de nord a județului Tulcea. Avertizarea are caracter preventiv și semnalează posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Autoritățile recomandă cetățenilor adoptarea unor măsuri minime de siguranță, inclusiv […]
12:40
Poliția a arestat aproximativ 250 de persoane în timpul a ceea ce ofițerii au descris ca fiind un Revelion violent, marcat de tulburări pe scară largă, atacuri țintite asupra lucrătorilor de urgență și o creștere bruscă a incendiilor și a apelurilor de urgență. Cel puțin două persoane au murit, iar altele – inclusiv mulți copii […]
12:10
Serviciul de Informații Externe al Ucrainei avertizează că Rusia pregătește o provocare majoră, cu victime, pentru a sabota negocierile de pace # Aktual24
Kremlinul pregătește o provocare la scară largă cu victime umane în cadrul unei operațiuni complexe menite să deraieze negocierile de pace mediate de Statele Unite, a anunțat serviciul de presă al Serviciului de Informații Externe al Ucrainei. „Operațiunea în cauză este de natură complexă. După așa-zisul atac asupra reședinței președintelui rus Vladimir Putin, înregistrăm diseminarea […]
11:40
Mătușa lui George Simion, judecătoare în Vrancea, a chemat în instanță ÎCCJ, solicitând majorări salariale, deși are venituri lunare de peste 30.000 lei # Aktual24
Mioara Măndica Badiu, judecătoare la Secția Penală a Tribunalului Vrancea și mătușa liderului AUR George Simion, a dat în judecată Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) și Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD), alături de alți 11 magistrați vrânceni. Procesul, început în 2023 și retrimis spre rejudecare în noiembrie 2025, vizează recalcularea drepturilor salariale […]
11:10
Donald Trump amenință regimul iranian cu o intervenție militară dacă va ucide protestatari pașnici # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, a lansat o amenințare directă împotriva Iranului pe platforma Truth Social, declarând că Statele Unite vor interveni dacă autoritățile de la Teheran vor trage în protestatarii pașnici și îi vor ucide. „Dacă Iranul trage și ucide violent protestatari pașnici, ceea ce este obiceiul lor, Statele Unite ale Americii vor veni în […]
10:40
Noi dovezi științifice relevă că extincția mamuților nu a fost cauzată de om, ci de explozia unei comete, acum circa 13.000 de ani # Aktual24
O explozie cosmică produsă de o cometă fragmentată în atmosferă acum aproape 13.000 de ani ar putea explica dispariția bruscă a mamuților, mastodonților și altor megafaună din Era Glaciară, precum și prăbușirea culturii Clovis din America de Nord. Potrivit Science Daily, un nou studiu publicat de cercetători de la Universitatea California – Santa Barbara (UC […]
10:10
Primele romane ale lui Tom Hanks și Keanu Reeves vor fi traduse în limba franceză în 2026 # Aktual24
Două staruri de la Hollywood intră în lumea literară franceză la începutul anului 2026: actorii Tom Hanks și Keanu Reeves își vor vedea primele romane publicate în traducere franceză. Lansările fac parte din valul de traduceri anglo-saxone pentru sezonul literar de iarnă, anunțat de edituri, potrivit postului de televiziune BFM. Tom Hanks, în vârstă de […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.