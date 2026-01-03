Ministrul Apărării împrumută cu bani ziariştii. Radu Miruţă: „Ne cunoaștem de mult timp”/Ioana Constantin:”Îl cunosc de foarte mulți ani”

05:40

Surse Metrorex au dezvăluit în exclusivitate pentru Gândul care este cauza probabilă a deraierii trenului de metrou IVA din noaptea de Revelion. Vechi de aproximativ 40 de ani, trenul care a sărit de pe șine ar fi avut o problemă la roți. Incidentul s-a petrecut la trecerea peste un macaz, care, potrivit surselor Gândul, era […]