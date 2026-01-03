Ce acuzații îi aduc Statele Unite lui Nicolas Maduro. Trump oferise o recompensă de 50 milioane de dolari pentru arestarea liderului Venezuelei
3 ianuarie 2026
Administrația Trump a susținut ani de zile că președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, este un „criminal“ și a încercat să-l urmărească penal prin intermediul sistemului judiciar american, relatează CNN Venezuela. În 2020, în timpul primului mandat al președintelui Donald Trump, Maduro a fost pus sub acuzare în Districtul Sudic din New York pentru acuzațiile de „narcoterorism”, […]
Nea Miron de la Feregi, declarat Tezaur Uman Viu. Are 73 de ani și de o jumătate de veac lucrează în lemn ca meșter popular # Gândul
La 73 de ani de ani, nea Miron, din satul Feregi, județul Hunedoara, a fost vedeta unui reportaj difuzat de Antena 3. El și-a dedicat viața meșteșugului și artei populare, de o jumătate de veac prelucrând lemnul. Pentru toate îndeletnicirile sale, s-a ales cu numeroase diplome, care îi atestă talentul și priceperea. Ce făcea la […]
Deja fostul președinte Maduro, înlăturat de la putere de SUA, pe temei de neligimitate, a lucrat ca șofer de autobuz pentru compania publică de transport din Caracas, înainte de a prelua cea mai mare demnitate a Republicii. Mai târziu, acesta s-a remarcat ca lider al sindicatului lucrătorilor din transporturi în anii 1990, poziție care i-a […]
Ce acuzații îi aduc Statele Unite lui Nicolas Maduro. Trump oferise o recompensă de 50 milioane de dolari pentru arestarea liderului Venezuelei # Gândul
Administrația Trump a susținut ani de zile că președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, este un „criminal“ și a încercat să-l urmărească penal prin intermediul sistemului judiciar american, relatează CNN Venezuela. În 2020, în timpul primului mandat al președintelui Donald Trump, Maduro a fost pus sub acuzare în Districtul Sudic din New York pentru acuzațiile de „narcoterorism”, […]
Nicolas Maduro, președintele Venezuelei, a fost capturat într-un atac al SUA, în Caracas, de unitatea de elită Delta Force. Acțiunea a fost confirmată inclusiv de Donald Trump. Ce este Delta Force Delta Force reprezintă o unitate de elită de nivel unu a forțelor armate americane, specializată în misiuni speciale. De-a lungul timpului, a fost cunoscută […]
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că forțele americane l-au capturat pe președintele venezuelean Nicolas Maduro și pe soția sa, Cilia Flores, în cadrul unei „lovituri de amploare” în Caracas. Dar cine este femeia care a ajuns în centrul atenției internaționale? De la copilărie modestă la avocat al lui Hugo Chavez Cilia Flores s-a născut […]
Reacţia UE după atacul SUA asupra Venezuelei. Kaja Kallas: „Domnul Maduro nu are legitimitate. Facem apel la reținere” # Gândul
Prima reacție a UE după atacul din Venezuela a sosit fără întârziere. Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a reacționat după atacul din Venezuela și capturarea președintelui: „Principiile dreptului internațional și ale Cartei ONU trebuie respectate”. Kaja Kallas susține sâmbătă, într-o postare pe rețeaua X, că aUE monitorizează situația din Venezuela și că a vorbit […]
Imagini revoltătoare cu un bărbat din Sectorul 3 care distruge căsuțele pisicilor fără stăpân: „Ce minte și ce inimă să ai în tine să faci așa ceva?” # Gândul
Un bărbat din București a fost filmat serile trecute în timp ce distrugea cu sălbăticie căsuțele pisicilor sterilizate din Sectorul 3 al Capitalei. O femeie l-a filmat și a anunțat că sună la poliție, însă bărbatului nu i-a păsat, și a continuat să distrugă căsuțele de lemn și să înjure în toiul nopții. „Ce minte […]
Comparația pe care Eugen Iancu, tatăl lui Alexandru, mort la Colectiv, o face după tragedia din Elveția. „Nu și-au permis să strige «Avem de toate!»” # Gândul
Eugen Iancu este tatăl lui Alexandru, tânărul de 22 de ani care a pierit la trei săptămâni după incendiul din clubul „Colectiv”. În urma tragediei similare produse în stațiunea elvețiană Crans-Montana, el a făcut o comparație între intervenția rapidă și organizată a autorităților elvețiene și haosul produs la București. Alexandru Iancu s-a stins din viață […]
Ministerul rus de Externe a reacționat oficial după anunțul Statelor Unite privind acțiuni militare împotriva Venezuelei, catalogând intervenția drept „un act de agresiune armată” și subliniind necesitatea păstrării Americii Latine ca zonă a păcii. Kremlinul critică acțiunea și insistă asupra dialogului Potrivit Ministerului rus de Externe, pretextele invocate de Washington pentru atacul asupra Venezuelei sunt […]
ANAF îi iartă pe românii cu datorii la stat mai mici de 40 lei. Acestea se anulează automat # Gândul
Ca la fiecare început de an, şi în 2026, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a anulat în mod automat „creanţele fiscale restante administrate de organul fiscal central, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului 2025, mai mici de 40 lei“, conform Codului de Procedură Fiscală. Excepţia de la regulă prevede ca […]
Ministrul Apărării împrumută cu bani ziariştii. Radu Miruţă: „Ne cunoaștem de mult timp”/Ioana Constantin:”Îl cunosc de foarte mulți ani” # Gândul
Radu Miruță figurează în declaraţia de avere cu nişte mii de euro pe care i-ar fi acordat ca împrumut jurnalistei Ioana Constantin. Aceasta declară că a returnat banii, însă Miruţă tot i-a consemnat. Realizatoarea emisiunii „Politica Zilei”, de la B1TV a declarat celor de la oficiuldestiri.ro că se cunoaşte de foarte mult timp cu actualul […]
Distracție și voie bună în stațiunea Păltiniș. Cât plătesc turiștii pentru o lecție de schiat care durează o oră # Gândul
Stațiunea Păltiniș a fost luată cu asalt de turiști, iar pârtiile sunt pline și distracția, în toi. Cu toate că Soarele se arată mai greu, din cauza norilor groși, numeroși oaspeți au „invadat” stațiunea sibiană, bucurându-se de zăpadă și atmosfera specifică sărbătorilor de iarnă. La Păltiniș, condițiile pentru schiori sunt excelente, indiferent dacă vorbim de […]
Cozi de kilometri pe DN1, în Prahova. Zeci de polițiști încearcă să fluidizeze traficul. Autoritățile recomandă rute alternative # Gândul
Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Prahova a anunţat, sâmbătă, că traficul este aglomerat pe DN 1. Cozi de klilometri sunt în zonele Comarnic, Bușteni și Sinaia. Mai multe echipaje sunt în zonele aglomerate pentru a preveni producerea evenimentelor rutiere. ”Poliţiştii Serviciului Rutier Prahova sunt prezenţi, încă de la primele ore ale dimineţii, în punctele cheie […]
Will Smith este în centrul unui nou scandal, după ce un muzician l-a acuzat de „grooming” și „hărțuire sexuală”. De cealaltă parte, avocatul lui Smith a declarat că acuzațiile sunt „false, nefondate și nechibzuite”. Will Smith a fost dat în judecată de un violonist care l-a însoțit în turneul său din 2025. Brian King Joseph […]
Vremea împarte țara în două: ninsori în Transilvania, soare și peste 10 grade în sud. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul # Gândul
Vremea împarte țara în două la început de ianuarie. În timp ce Transilvania și zonele montane sunt acoperite de zăpadă, în sudul țării avem maxime care depășesc 10 grade Celsius. Meteorologii ANM, au precizat pentru Gândul, cum va fi vremea astăzi, 3 ianuarie. În Transilvania avem parte de iarnă autentică, pe când în sud și […]
Imagini cu un autobuz blocat în zăpadă, la Braşov. Mai mulţi călători încearcă să-l tragă din nămeţi cu mâinile goale # Gândul
Vremea dă mari bătăi de cap şoferilor, chiar şi celor mai experiemntaţi sau profesionişti. La Braşov, un autobuz cu călători a rămas blocat în zapadă, iar mai multe persoane încearcă s-l tragă din omătul alunecos. Se circulă cu dificultate pe drumul spre Poiana Brașov. Un autobuz RATBV s-a împotmolit în zăpadă. Autoritățile intervin cu utilaje […]
Iancu Guda a descoperit că se poate economisi și cu venituri mici. „Veniturile foarte mari duc la risipă și pierderea reperelor” # Gândul
Analistul economic Iancu Guda a atras atenția că economisirea nu depinde neapărat de venituri mari, ci de disciplină și scop clar. Într-un mesaj publicat pe Facebook, el a explicat cum românii cu salarii mici pot economisi lunar, dar și cum veniturile foarte mari duc uneori la risipă. Economisirea depinde de disciplină și scop, susține Iancu […]
Donald Trump: SUA l-au capturat pe Maduro al Venezuelei și l-au scos din țară cu soția. Atacul militar al SUA, în desfășurare. Explozii la Caracas # Gândul
Mai multe explozii au fost raportate, sâmbătă dimineață, în Caracas, capitala Venezuelei, relatează jurnaliștii CNN, care precizează că unele zone ale orașului erau fără electricitate. Prima explozie a fost înregistrată în jurul orei 1:50 dimineața, ora locală. „Una a fost atât de puternică încât mi-a tremurat fereastra după ea”, a declarat corespondentul CNN, Osmary Hernandez. […]
Nou stat apărut în Peninsula Arabă. Separatiștii au cerut independența față de Nord, iar o forță regională îi susține # Gândul
Un nou stat este pe punctul de a apărea în Peninsula Arabă. Deja o forță regională îi susține pe separatiștii care cer independența față de Nord și ruperea oricăror legături cu „frații” de până mai ieri. Este vorba despre mișcarea separatistă din sudul Yemenului, care tocmai a anunțat o constituție nouă și intenția de a […]
Imagini cu un autobuz blocat în zăpadă, la Braşov. Mai mulţi călători încearcă să-l tragă din zăpadă cu mâinile goale # Gândul
Vremea dă mari bătăi de cap şoferilor, chiar şi celor mai experiemntaţi sau profesionişti. La Braşov, un autobuz cu călători a rămas blocat în zapadă, iar mai multe persoane încearcă s-l tragă din omătul alunecos. Se circulă cu dificultate pe drumul spre Poiana Brașov. Un autobuz RATBV s-a împotmolit în zăpadă. Autoritățile intervin cu utilaje […]
Ion Cristoiu: Capturarea lui Nicolas Maduro, președintele Venezuelei, de către americani confirmă adevărul că dreptul internațional s-a dus dracului # Gândul
Gazetarul Ion Cristoiu comentează, în Pastila zilnică, capturarea lui Nicolas Maduro, liderul Venezuelei, de către americani. „Confirmă adevărul că dreptul internațional s-a dus dracului”, afirmă jurnalistul.
Indiferent de cum alegi să o faci, secretele unei iahnie perfecte stau în câteva trucuri importante de care să ții cont. Iahnia de fasole este o mâncărică cu fasole boabe, sos de roșii și legume. Poate avea carne sau poate fi de post, în funcție de preferințe. Poți folosi orice tip de fasole vrei, de la boabe mici […]
Simona Halep coboară pe locul 5 în topul câștigurilor all-time din tenisul feminin. Câți bani a câștigat românca din sport # Gândul
Depășită de Aryna Sabalenka și Iga Swiatek, Simona Halep a ieșit de pe podiumul celor mai bine plătite jucătoare de tenis din istorie. O nouă generație a circuitului adună, acum, milioane în conturi, transmite WTA. Simona Halep nu mai este pe podiumul celor mai bine plătite jucătoare din istoria tenisului feminin. Halep, întrecută de două […]
Apel de urgență al președintelui Columbiei: cere convocarea ONU pentru situația din Venezuela # Gândul
Președintele Columbiei a transmis sâmbătă dimineață, pe platforma X, un mesaj alarmant în contextul exploziilor raportate în capitala Venezuelei, Caracas. Liderul de la Bogota a cerut convocarea de urgență a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, subliniind necesitatea unei evaluări internaționale a acțiunilor pe care le consideră agresive la adresa statului vecin. Mesajul președintelui […]
Probleme de trafic în mai multe județe: DN 73A, închis între Predeal și Râșnov / Copac căzut pe DN 75, în județul Alba # Gândul
Ninsorile abundente din ultimele ore au creat probleme serioase pe mai multe artere rutiere din țară. Circulația este oprită sâmbătă pe DN 73A, între Predeal și Râșnov, pentru intervenția utilajelor de deszăpezire, dar și pe DN 75, în județul Alba, după ce un copac s-a prăbușit pe carosabil. În același timp, autoritățile din Maramureș atrag […]
Un curier polonez a refuzat să livreze un colet de Revelion. Motivul, „Pur și simplu mi-a fost milă de…” # Gândul
Un curier dintr-o localitate rurală din Polonia a stârnit o dezbatere aprinsă pe internet, chiar înainte de Revelion, după ce a refuzat să livreze un colet cu artificii unui cunoscut. Motivația lui: animalele care, spune el, ajung să sufere în fiecare an din cauza zgomotelor puternice. Povestea, spusă chiar de curier pe rețelele sociale, a […]
ANM a emis o prognoză specială pentru București, valabilă până pe 5 ianuarie. Cum va fi vremea în Capitală înainte de Bobotează # Gândul
Administrația Națională de Meteorologie a emis, sâmbătă, 3 ianuarie, o informare de precipitații moderate cantitativ, strat de zăpadă, polei, intensificări ale vântului și viscol la munte, valabilă în următoarele două zile. De asemenea, pentru Capitală, a fost dată o prognoză specială, valabilă până în data de 5 ianuarie. Astfel, sâmbătă și duminică, 4 ianuarie, vremea […]
Câți bani a făcut un șofer de Bolt și Uber în noaptea de Revelion: „Concluzia o trageți voi, dacă a meritat sau nu” # Gândul
Un șofer român de Bolt și Uber a dezvăluit câți bani se pot câștiga într-o noapte de Revelion. Povestea lui a devenit virală pe Instagram, fiind urmărită de zeci de mii de oameni. Într-o postare detaliată, șoferul a explicat cheltuielile și strategiile sale pentru seara dintre ani, preia Adevărul. Șoferul se lansează în cursă. „Revelion […]
Dinamoviștii au plecat în cantonamentul din Antalya! Cine e noutatea din lot și ce spune Zeljko Kopic despre transferuri # Gândul
Dinamo a plecat sâmbătă, 3 ianuarie, în Antalya, unde va avea loc cantonamentul de iarnă. La ora 8:00 lotul era la aeroport și lipsește doar portarul Devis Epassy, care e la Cupa Africii. Valentin Țicu, noutatea din lotul roș-alb, e alături de „câini” în delegația ce face deplasarea în Antalya. Prezent este și Leam Eissat, […]
Val de majorări la impozitele locale în 2026. Cât ajung să plătească românii în marile orașe # Gândul
De la 1 ianuarie 2026, impozitele locale pe locuințe au crescut considerabil în majoritatea orașelor mari din România, atât pentru persoanele fizice, cât și pentru companii. Modificările vin ca urmare a noii grile de valori impozabile introduse prin Pachetul 2 de măsuri fiscale, ceea ce a dus, în multe cazuri, la majorări de 70–80% față […]
La înmormântarea tatălui său, Loredana a oferit de pomană covrigi, prosoape, pachete consistente cu mâncare și sticle cu apă, respectând tradiția creștină. Gestul a fost făcut încă de la biserică, pentru toți cei care au venit să îi aducă un ultim omagiu lui Vasile Groza, dar și pentru sufletul celui trecut la cele veșnice. Vasile […]
Sistemele europene de pensii se confruntă cu presiuni tot mai mari, pe fondul îmbătrânirii populației. Ideea creșterii vârstei de pensionare după 67 de ani revine în dezbaterea publică. În Germania, se discută din nou dacă actualul sistem de pensii mai poate fi susținut pe termen lung. Consiliul Economic al Uniunii Creștin-Democrate (CDU) a cerut public, […]
Rapid face primul transfer din 2026. Dan Șucu a plătit 100.000 de euro pentru atacantul care va fi împrumutat din Spania # Gândul
Rapid este pe punctul de a face primul transfer din 2026. Clubul giuleștean a ajuns la un acord pentru împrumutul atacantului Daniel Paraschiv, de la Real Oviedo. Paraschiv va evoluat în tricoul „alb-vișiniu” cel puțin până la finalul sezonului. Paraschiv merge în cantonamentul din Antalya Potrivit PROSPORT, care citează surse din anturajul clubului Rapid, patronul […]
După o lună ianuarie care se anunță a fi neobișnuit de blândă, cu precipitații scăzute, sub media perioadei, iarna pare că își va intra în drepturi începând cu februarie 2026. Iar meteorologii Accuweather avertizează că debutul ultimei luni de iarnă va aduce o schimbare radicală de vreme, cu ninsori și temperaturi negative accentuate. Până atunci, […]
ARCMEDIA, nr. 1 detașat în clasamentul grupurilor de presă, la nivel național, în luna decembrie # Gândul
ARCMEDIA, cel mai mare grup de publishing din România, a fost în luna decembrie 2025, liderul absolut al internetului în România. Potrivit cifrelor furnizate prin intermediul SATI (Studiul de Audiență și Trafic de Internet), la nivelul grupurilor de presă, ARCMEDIA a obținut prima poziție, devansând cu mult grupurile Ringier, DIGI România, Intact Media Group sau […]
Iuliu Mureșan, președintele de la CFR Cluj, a anunțat că echipa riscă să nu ia licența UEFA dacă nu plătește o parte din datorii până la 15 ianuarie. CFR Cluj va lua șapte milioane de euro de pe urma transferului lui Louis Munteanu, dar banii intră în club în rate. Formațai din Gruia trebuie să […]
Centrul Infotrafic: se circulă în condiții de iarnă pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale # Gândul
Potrivit datelor transmise de Centrul Infotrafic, sâmbătă dimineața, 3 ianuarie 2026, se circulă în condiții de iarnă pe A1 și A10, dar și pe drumuri naționale din mai multe județe. Astfel, se circulă în condiții de iarnă pe autostrada A1, atât pe tronsonul București-Pitești, între kilometrii 134-149, cât și pe întreg tronsonul Râmnicu Vâlcea-Deva. În […]
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.409. Rusia anunță „eliberarea” a 9 localități din regiunile Harkov, Zaporojie și Donețk # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat sâmbătă, 3 ianuarie 2026, în a 1.409-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Loviturile asupra orașelor și infrastructurii din Ucraina sunt prezentate de Rusia drept „eliberări”, într-un discurs oficial care justifică atacurile ca răspuns defensiv. Ce localități au fost cucerite de ruși Autoritățile de la Moscova au […]
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 819. O nouă tragedie în Gaza: bunică și nepot de 5 ani, arși de vii într-un cort, în timp ce găteau # Gândul
O bunică și nepotul ei în vârstă de numai 5 ani au murit arși de vii în Fâșia Gaza, după ce cortul în care locuiau a luat foc în timpul pregătirii mesei. Tragedia are loc pe fondul condițiilor tot mai dificile în care trăiesc mii de palestinieni adăpostiți în locuințe improvizate. Incendiul s-a produs într-un […]
3 Ianuarie, calendarul zilei: Victoria Principal împlinește 76 de ani, Mel Gibson 70. Michael Schumacher face 57 de ani # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 3 ianuarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Victoria Principal, născută pe 3 ianuarie 1950 în Tokyo, Japonia, este o actriță și antreprenoare americană, cunoscută în special pentru rolul ei emblematic Pamela Barnes Ewing din Dallas (1978–1991), unul dintre cele […]
Zelenski propune un nou ministru la Apărare pe durata discuțiilor de pace Washington DC – Moscova. Politicianul, un fost ministru la Digitalizare # Gândul
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a propus pe vicepremierul Mykhailo Fedorov pentru funcția de ministru al Apărării. Acesta a fost ministru al transformării digitale. Zelenski a declarat vineri că Mykhailo Fedorov ar urma să preia conducerea Ministerului Apărării, înlocuindu-l pe Denys Șmîhal, aflat în funcție de mai puțin de șase luni. Numirea trebuie aprobată de Parlamentul ucrainean, […]
