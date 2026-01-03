Președintele columbian a trimis forțele militare la graniță, Venezuela și Columbia au o graniță comună de peste 2.000 de kilometri

13:50

Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, a anunţat, vineri, că o aeronavă a Forţelor Aeriene Române este pregătită să decoleze spre Lausanne, în Elveţia, pentru a transporta la spitale din Paris şase tineri cu arsuri grave, răniţi în incendiul din localul de la Crans Montana. „Tot astăzi, în urma deciziei CNSU (Comitetul Naţional pentru Situaţii de […]