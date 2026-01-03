Prima măsură radicală din sportul românesc după Revoluţie: “Voiau să desfiinţeze Steaua şi Dinamo!”. Au schimbat numele echipei în ianuarie 1990
Fanatik, 3 ianuarie 2026 15:40
Cum s-a schimbat sportul din România după căderea regimului comunist. “După ce soții Ceaușescu au fost împușcați, s-a reorganizat. Nu aveau contracte de fotbaliști”.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 10 minute
15:50
Rapid a anunțat lotul care se va deplasa în Antalya pentru pregătirea de iarnă. Andrei Șucu, fiul patronului, este prezent pe listă și va merge în Turcia. Cine lipsește
Acum 30 minute
15:40
Prima măsură radicală din sportul românesc după Revoluţie: “Voiau să desfiinţeze Steaua şi Dinamo!”. Au schimbat numele echipei în ianuarie 1990 # Fanatik
Cum s-a schimbat sportul din România după căderea regimului comunist. “După ce soții Ceaușescu au fost împușcați, s-a reorganizat. Nu aveau contracte de fotbaliști”.
Acum o oră
15:10
Moment comemorativ la meciurile din Serie A! Minut de reculegere după tragedia de la Crans-Montana # Fanatik
Zeci de persoane și-au pierdut viața în noaptea de Anul Nou într-un incendiu produs într-un local din Crans-Montana. Italienii țin un minut de reculegere la meciurile din Serie A.
Acum 2 ore
14:50
Iga Swiatek, replică dură după „Bătălia sexelor”: „Doar un show care a atras multă atenție” # Fanatik
Iga Swiatek a comentat în termeni neașteptați meciul cunoscut drept Bătălia sexelor. Ce părere are tenismena, de fapt, despre această confruntare celebră.
14:50
Cine este fostul ministru român care ar deține un apartament secret în stațiunea de lux Crans-Montana, în apropiere de locul incendiului # Fanatik
Un fost ministru, condamnat pentru fapte de corupție, ar deține în secret un apartament de lux în Crans-Montana, stațiunea elvețiană în care s-a produs incendiul din noaptea de Anul Nou
14:30
Bogdan Andone, pus pe glume la plecarea lui FC Argeș în Antalya: ”Dani Coman vrea să mă dea afară” # Fanatik
FC Argeș a plecat în stagiul de pregătire din Antalya. Antrenorul Bogdan Andone a vorbit despre ce așteptări are și a glumit pe seama adversarilor din cantonament.
14:10
Ilie Dumitrescu revine în fotbal la 15 ani după ce a plecat de la Steaua: ”Vreau să fac un proiect” # Fanatik
Ilie Dumitrescu plănuiește să se întoarcă în sport, la 15 ani de la decizia de a renunța să antreneze echipa Steaua. Ce vrea să facă, de fapt, fostul internațional.
Acum 4 ore
13:50
FCSB, condiţii de cinci stele în Antalya! Cât plăteşte campioana României pentru cantonamentul de iarnă # Fanatik
FCSB păstrează tradiţia din anii trecuţi şi va efectua pregătirea de iarnă la Gloria Sports Arena, în Antalya. Este un complex de cinci stele, dotat cu stadion propriu şi condiţii de top.
13:20
FANATIK a aflat jucătorul care va pleca din Giulești după derby FCSB - Rapid, 2-1. Fotbalistul va reveni în Serie A
13:10
Securitatea lui Ceaușescu a băgat spaima în români! Adevăruri nespuse timp de de 35 de ani: „Locul 2 în lume după Mossad!” # Fanatik
Cum trăiau românii în regimul dictatorului Nicolae Ceaușescu. Modalitatea prin care securiștii îi terorizau pe cetățeni. „Era peste tot. Dacă sufla cineva, era terminat”.
12:50
A vândut Dinamo celebrul meci cu Lazio din Champions League? Tică Dănilescu rupe tacerea după 20 de ani: „Era nevoie de bani!” # Fanatik
Tică Dănilescu a rememorat meciul de tristă amintire pentru Dinamo, cu Lazio, din preliminariile Champions League, sezonul 2007-2008. Celebrul conducător de club a răspuns la acuzațiile de blat
12:20
”Vreți să mă dați afară?”. Pep Guardiola a luat foc la conferința de presă și le-a răspuns ironic jurnaliștilor: ”Într-o zi voi pleca, îți promit” # Fanatik
Pep Guardiola s-a prezentat în fața jurnaliștilor înaintea meciului Manchester City - Chelsea. De ce a răspuns ironic spaniolul la o întrebare din timpul conferinței de presă.
12:10
Contract spectaculos pentru Șumudică în Arabia Saudită. Câștigă de 6 ori mai mult pe lună decât la Rapid! Exclusiv # Fanatik
Marius Șumudică are ca obiectiv salvarea lui Al-Okhdood de la retrogradare. Arabii i-au promis un bonus impresionant valorosului antrenor român
Acum 6 ore
11:40
Mihai Stoica, scos din sărite de agentul noului jucător de la Rapid: ”Băi, nu fi obraznic!” # Fanatik
Rapid a făcut deja prima mutare a iernii și a adus un atacant. Însă, Mihai Stoica a mărturisit că agentul jucătorului l-a propus în urmă cu mai mult timp și la FCSB.
11:10
Steaua, învață de aici! Armata din Coreea de Sud are echipă de fotbal în prima ligă. Legătura cu Dan Petrescu # Fanatik
Jucătorii din Coreea de Sud au o echipă de fotbal unde pot evolua pe timpul stagiului militar obligatoriu. Comparația cu CSA Steaua și care este legătura cu Dan Petrescu.
10:50
Pleacă Meriton Korenica de la CFR Cluj? Ce spune Iuliu Mureșan despre interesul celor de la DC United pentru atacantul din Kosovo. „Mai avem nevoie să vindem”.
10:30
Ce scrie presa din Italia despre situația complicată prin care trece fostul mare fotbalist român Dan Petrescu. „Urmează în prezent chimioterapie și a slăbit deja aproximativ 30 de kilograme”.
10:10
Ștefan Popescu, președintele FR de Pescuit Sportiv , a demarat un plan ambițios: Uniunea Europeană de Pescuit Sportiv în România.
Acum 8 ore
09:50
SuperLiga se mută în Antalya! Care sunt formaţiile care fac deplasarea în Turcia şi cine rămâne acasă. Programul granzilor # Fanatik
Nucleul dur al echipelor din SuperLiga fac pregătirea în Antalya. Nu mai puţin de 10 formaţii fac deplasarea în Turcia, iar FANATIK vă ţine la curent cu cele mai noi şi mai interesante informaţii din cantonament.
09:20
A dat lovitura: Marius Șumudică semnează în Arabia Saudită și se va duela cu Cristiano Ronaldo! Exclusiv # Fanatik
Marius Șumudică s-a înțeles până în vară cu Al-Okhdood, echipă aflată pe penultimul loc în campionatul din Arabia Saudită. Tehnicianul a decolat deja din România.
09:10
Greu de oprit! Cine e fotbalistul din Superliga României, care le-a luat fața lui Tănase, Olaru și Cisotti, în primele 21 de etape de campionat # Fanatik
Fotbalistul de numai 22 de ani și-a dovedit calitățile tehnice inclusiv în meciurile cu formațiile puternice din campionat, în care a avut în față fotbaliști mult mai bine cotați
08:40
Negocieri secrete între Dinamo și Igor Surkis. „Câinii” forțează împrumutul lui Blănuță. Exclusiv # Fanatik
Zeljko Kopic îl vrea pe Vladislav Blanuță la Dinamo pentru a întări atacul. Unde nu se înțeleg românii cu ucrainenii privind transferul. Ultimele detalii.
08:10
Fotbalistul care a debutat în mileniul trecut a semnat un nou contract! Va juca tot în prima ligă # Fanatik
Cel mai în vârstă fotbalist activ, integralist sezonul trecut, și-a prelungit angajamentul pe încă două sezoane și poate atinge o bornă formidabilă în istoria “sportului rege”
Acum 12 ore
07:40
Lista neagră de la CFR Cluj! Trei jucători importanți își negociază plecările: Neluțu Varga poate economisi peste 100.000 de euro. Exclusiv # Fanatik
Cine sunt cei trei jucători pe picior de plecare de la CFR Cluj. Neluțu Varga vrea să facă economii serioase în această iarnă. Negocierile au început deja.
06:40
Palme și nervi în meciul lui Cristiano Ronaldo. Ce a pățit portughezul după 110 zile în care a fost Rege # Fanatik
Primul meci din 2026 al starului portughez a fost marcat de incidente reprobabile și a stricat seria remarcabilă a fotbalistului de 40 de ani, care țintește golul 1000 al carierei
05:50
Cine e consilierul lui Nicușor Dan cu 3 case, aur, colecții de artă și acțiuni la Chevron. A renunțat la 100.000 de euro pe an să vină la Cotroceni # Fanatik
Unul dintre noii consilieri de la Cotroceni deține acțiuni la Chevron, compania împotriva căruia Nicușor Dan a luptat pe vremea revoltelor de la Pungești, județul Vaslui.
Acum 24 ore
00:10
Genoa analizează un posibil transfer al lui Artem Dovbyk de la AS Roma. Ce spune antrenorul echipei patronate de Dan Șucu. „Cu directorul sportiv vorbesc despre mercato”.
2 ianuarie 2026
23:50
Liverpool face un transfer de viitor! Pe Anfield ajunge unul dintre cei mai talentați fundași din lume. Nu a împlinit 18 ani, dar este mai înalt decât Van Dijk!
23:30
Jucătoarea de handbal care și-a schimbat părerea despre România, după transfer: ”Nu era prima opțiune” # Fanatik
O sportivă din Spania a dezvăluit cum vedea țara noastră înainte să semneze cu o echipă românească. Vedeta și-a dat seama care sunt asemănările dintre cele două țări.
23:10
De la Genoa lui Dan Șucu direct la Juventus! Mutarea care „trădează” revenirea lui Radu Drăgușin la Torino? # Fanatik
Revine Radu Drăgușin la Juventus!? Mutarea făcută de echipa din Torino care aprinde speculațiile. Fundașul român ar putea pleca din Premier League în această iarnă.
22:50
Naționala Sudanului, cu 10 jucători din echipa lui Laurențiu Reghecampf, calificare istorică în optimi! Ce premieră a realizat la Cupa Africii pe Națiuni # Fanatik
Sudan a obținut o performanță uriașă prin accederea în optimile Cupei Africii. Însă, modul cum a realizat această calificare este cu adevărat uimitor.
22:40
Biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 3 ianuarie 2026, poate aduce un câștig de 352 de lei cu ajutorul a două meciuri tari de fotbal din Premier League
22:30
O sportivă cu potențial în WTA s-a călugărit, după ce a renunțat la tenis: ”Eram într-un punct foarte jos al vieții mele” # Fanatik
Una dintre speranțele din circuitul WTA a luat calea credinței. A îmbrăcat haina monahală după ce a decis să lase în urmă cariera profesionistă de tenis.
22:10
Cu cine s-a afișat Tom Brady, după divorțul de Gisele Bundchen. E o tânără superbă, cu 5,3 milioane de fani # Fanatik
Alături de cine a fost văzut Tom Brady, după ce a pus punct mariajului cu modelul Gisele Bundchen. A apărut împreună cu o superbă creatoare de conținut.
21:50
Cel mai râvnit fotbalist din Premier League s-a botezat pe plajă. Imagini spectaculoase pe social media: „Îți mulțumesc, Doamne!”. Video # Fanatik
Fotbalistul care este la un pas să semneze cu Manchester City pentru o sumă de 65 de milioane de euro s-a botezat pe plajă înainte de intrarea în noul an. Ce a scris pe rețelele de socializare despre relația cu Dumnezeu
21:40
„Pentru Pele de la Pele!”. Reportaj eveniment de ziua lui Gabi Balint în casa-muzeu de la Sângeorz-Băi. Povestea fabuloasă a autografului de la celebrul fotbalist brazilian # Fanatik
La 63 de ani, pe care-i împlinește pe 3 ianuarie, Gabi Balint și-a deschis pentru FANATIK ușile casei-muzeu de la Sângeorz-Băi. A rememorat întâmplări fabuloase dintr-o carieră de vis, printre care și povestea autografului primit de la celebrul fotbalist brazilian Pele.
21:10
Fanii și-l doresc pe Olimpiu Moruțan la Universitatea Craiova! Mesaj sugestiv postat pe rețelele sociale înaintea cantonamentului alb-albaștrilor din Antalya.
20:50
Cum a ajuns Giovanni Becali să se certe la un stabor cu Regele Cioabă și Leo de la Strehaia # Fanatik
Giovanni Becali și-a adus aminte cum s-a certat cu Leo de la Strehaia, la o celebră emisiune TV, asta după ce o femeie pe care o cunoscuse era la mijloc.
20:30
Istvan Kovacs, scandal monstru în Emirate! Ce s-a întâmplat în prelungirile meciului, plus „carnaval” de cartonașe. Video # Fanatik
Istvan Kovacs a avut parte de un meci extrem de dificil în Emiratele Arabe Unite. Arbitrul român a enervat jucătorii ambelor echipe. Ce decizii controversate a luat.
20:10
Cine e, de fapt, Maria Mihalache, atleta fotomodel care visează la Jocurile Olimpice. E cea mai rapidă sprinteră din România # Fanatik
FANATIK a stat de vorbă cu Maria Mihalache, cea mai rapidă sprinteră din România. Pe lângă sport, atleta practică modelingul și visează la o calificare la Jocurile Olimpice.
19:50
Cu ce îi șochează Chivu pe jucătorii săi! Fostul său elev l-a dat de gol: „Asta mă frapează la el” # Fanatik
Un fotbalist care a lucrat cu Cristi Chivu a vorbit despre antrenorul român de la Inter Milano. „Are o carieră uriașă în spate”. Care este marea calitate a tehnicianului.
19:40
Ce dramă! Fiul său s-a stins din viață la doar câteva zile după ce și-a calificat echipa în optimi la Cupa Africii pe Națiuni # Fanatik
Tragedie la Cupa Africii pe Națiuni: un jucător aflat la turneul final și-a pierdut copilul chiar în timpul competiției. Cu doar câteva zile înainte fotbalistul a fost decisiv pentru echipa sa.
19:20
El este fotbalistul care a scăpat cu viață din infernul de la Crans-Montana. Mărturii devastatoare din timpul incendiului. „Am văzut scene foarte dure” # Fanatik
Un fotbalist a trecut prin clipe de coșmar în tragedia de la Crans-Montana, produsă în noaptea de Revelion, după un incendiu devastator soldat cu zeci de morți și peste o sută de răniți.
19:10
Fost jucător în La Liga, la Valencia, Sabin Ilie a povestit ce probleme a trăit în Spania, pe vremea când antrenor al echipei iberice era nimeni altul decât Claudio Ranieri.
18:50
Drama trăită de Valentin Țicu, noul jucător al lui Dinamo! A fost distrus de sistemul medical din România # Fanatik
Valentin Țicu este noul jucător al lui Dinamo din această iarnă. Însă, fundașul stânga vine după o adevărată dramă trăită din cauza sistemului medical din România.
18:40
Giovanni Becali a dat verdictul în direct între Gică Hagi și Hristo Stoichkov: „Știi ce mi-a zis Hagi…” # Fanatik
Giovanni Becali i-a comparat pe Gică Hagi și Hristo Stoichkov la Fanatik. Opinia impresarului celor două legende. Video exclusiv
18:20
Doliu în fotbalul mondial. Un tânăr fotbalist s-a stins din viață. Fostul său club a făcut anunțul dureros pe social media. „Gândurile noastre sunt alături de voi”.
18:10
Dezvăluiri! Marcel Coraș lămurește după 36 de ani misterul Ghetei de Argint: „11 dintre cele 36 de goluri au fost cu ajutor de la Crucea Roșie” # Fanatik
Marcel Coraș, fost jucător important în naționala României și la Sportul Studențesc, dezvăluie după mai bine de 36 de ani cum a reușit să câștige Gheata de Argint a Europei în sezonul 1988/1989.
17:50
Prima mutare rezolvată în Giulești: Rapid s-a înțeles cu Daniel Paraschiv de la Oviedo! Care sunt detaliile contractului. Exclusiv # Fanatik
Daniel Paraschiv, la Rapid! Golgheterul întărește trupa lui Costel Gâlcă cel puțin până în vară. Câți bani i-a costat pe giuleșteni transferul atacantului.
17:30
Dinamo forţează titlul în acest sezon?! Fostul antrenor al “câinilor” a dat verdictul: “Cu două-trei transferuri se bat acolo sus!” # Fanatik
Ce spune fostul antrenor de la Dinamo despre lupta la titlu din Superliga României. Nu o scoate cin calcule pe FCSB. Cum poate echipa din Ștefan cel Mare termina pe primul loc.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.