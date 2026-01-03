Medvedev cere țărilor lumii să se „înarmeze la maximum”, după ce Maduro a fost capturat de SUA
Digi24.ro, 3 ianuarie 2026 16:10
Doar arsenalul nuclear poate garanta "protecţia fiabilă" a unei ţări, a declarat sâmbătă fostul preşedinte rus şi actualul secretar adjunct al Consiliului de Securitate, Dmitri Medvedev, comentând situaţia din Venezuela.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 10 minute
16:20
Trump, despre operațiunea prin care a fost capturat Maduro: „Am urmărit-o literalmente de parcă m-aș fi uitat la o emisiune TV” # Digi24.ro
Președintele SUA a venit venit cu o serie de declarații după ce Nicolas Maduro a fost capturat într-o operațiune spectaculoasă coordonată de către forțele speciale din armata americană. Trump spune că a urmărit în timp real cum s-au întâmplat lucrurile.
Acum 30 minute
16:10
Medvedev cere țărilor lumii să se „înarmeze la maximum”, după ce Maduro a fost capturat de SUA # Digi24.ro
Doar arsenalul nuclear poate garanta "protecţia fiabilă" a unei ţări, a declarat sâmbătă fostul preşedinte rus şi actualul secretar adjunct al Consiliului de Securitate, Dmitri Medvedev, comentând situaţia din Venezuela.
16:00
Fostul premier și ministru al Apărării din Ucraina a fost numit într-o nouă funcție. Anunțul lui Volodimir Zelenski # Digi24.ro
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a indicat sâmbătă că intenţionează să-l numească pe ministrul Apărării, Denis Şmîgal, pe care speră să-l înlocuiască, în funcţia de ministru al Energiei, într-o remaniere a cabinetului care necesită încă aprobarea parlamentului.
Acum o oră
15:50
Ce declara lidera opoziției din Venezuela, Maria Machado, cu doar câteva săptămâni înainte ca Maduro să fie capturat de SUA # Digi24.ro
Într-un interviu acordat pe 12 decembrie, laureata Premiului Nobel pentru Pace din 2026 Maria Machado, lidera opoziţiei din Venezuela, a declarat că guvernarea lui Nicolas Maduro se va sfârşi în curând, reaminteşte Reuters.
Acum 2 ore
15:30
Ce acuzații le aduc Statele Unite lui Maduro și soției sale. „Vor înfrunta întreaga furie a justiției americane” # Digi24.ro
Secretarul de stat american, Marco Rubio, a declarat sâmbătă că președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, este acuzat de „trafic de droguri în Statele Unite”. La rândul ei, Pam Bondi, procurorul general al SUA, enumeră mai multe acuzații la adresa lui Maduro și afirmă că acesta, împreună cu soția lui, „vor înfrunta întreaga furie a justiției americane”.
15:30
Trei vulpi au fost surprinse de camere în centrul Bucureștiului. Explicațiile specialiștilor # Digi24.ro
Trei vulpi au fost surprinse, în cursul dimineții, de camerele de supraveghere ale Muzeul National de Istorie Naturala Grigore Antipa, chiar în centrul Bucureștiului. Potrivit reprezentanților instituției, vulpile se numără printre speciile sălbatice cu o capacitate ridicată de adaptare la mediul urban și pot fi întâlnite în prezent în numeroase orașe europene.
Acum 4 ore
14:10
Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene (UE) pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas, a făcut apel la moderaţie, în urma atacului aerian al SUA din Caracas şi după ce a vorbit cu secretarul de stat american Marco Rubio.
14:10
Filmul atacului SUA în Venezuela. Cum s-a desfășurat operațiunea care a dus la prinderea lui Maduro # Digi24.ro
O operaţiune militară a Statelor Unite în noaptea de vineri spre sâmbătă, care a implicat un amplu dispozitiv aerian cu elicoptere şi forţe speciale de elită, a dus la capturarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro şi evacuarea acestuia din ţară pe cale aeriană.
13:50
Secretarul general al Guvernului își face bilanțul la început de an. „Sunt peste 46.000 de documente care trec anual prin SGG” # Digi24.ro
Secretarul general al Guvernului, Ştefan Radu Oprea, a făcut sâmbătă un bilanț al realizărilor pentru anul 2025, prin care se regăsește și salvarea a „330 de milioane de euro restanță din cererea de plată”. Oficialul a prezentat însă și ce se putea face mai bine.
13:30
Nicolas Maduro va fi judecat în SUA după capturarea sa în urma operațiunii militare americane # Digi24.ro
Nicolas Maduro, liderul Venezuelei, va fi judecat în SUA, după ce a fost capturat de forțele americane în cadrul unei operațiuni militare desfășurate pe teritoriul venezuelean, a declarat sâmbătă un senator american, citându-l pe secretarul de stat Marco Rubio.
13:00
Președintele venezuelean Nicolas Maduro a fost capturat de trupele speciale Delta Force ale armatei SUA, au precizat surse citate de postul american CBS. Delta Force este unitatea de elită cea mai temută a armatei americane, specializată în lupta antitero și acțiuni de tip comando.
12:40
Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei a reacționat oficial după atacul lansat de Statele Unite ale Americii asupra Venezuelei, acuzând Washingtonul de „agresiune armată”. Kremlinul condamnă ferm acțiunea și cere evitarea unei escaladări a situației prin dialog.
Acum 6 ore
11:50
Când va fi cel mai spectaculos apus de Soare din acest an. Astronomul Adrian Șonka: „Soarele apune în timpul unei eclipse” # Digi24.ro
Astronomul Adrian Șonka a dezvăluit într-un mesaj publicat pe Facebook data când va avea loc cel mai spectaculos apus de Soare din 2026. Fenomenul va fi cu atât mai special întrucât Soarele va apune în timpul unei eclipse.
11:50
Președintele american Donald Trump a anunțat capturarea lui Nicolas Maduro și a soției sale.
11:30
Cod galben de viscol și vânt puternic în 16 județe. Meteorologii anunță ninsori abundente, ploi și polei # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe avertizări și informări meteorologice de vreme severă, valabile până duminică seara, care vizează 16 județe din vestul, centrul și sud vestul țării, precum și litoralul. Meteorologii anunță precipitații moderate cantitativ, ninsori abundente la munte, formarea poleiului și intensificări ale vântului, cu rafale puternice și viscol în zonele montane, în timp ce în Capitală sunt prognozate ploi și condiții de polei.
11:30
Preşedintele american Donald Trump a ordonat atacurile aeriene pe teritoriul Venezuelei în urmă cu câteva zile, au declarat doi oficiali americani pentru CBS News, preluat de EFE, potrivit Agerpres. Atacurile propriu-zise au fost amânate de două ori, din cauze diferite.
11:30
Premierul Ilie Bolojan, exclusiv la Digi24, astăzi, la ora 20:00
10:40
Cine este Mihailo Fedorov, tânărul de 34 de ani pe care Zelenski îl vrea în fruntea ministerului Apărării # Digi24.ro
Preşedintele Volodimir Zelenski a propus vineri numirea lui Mihailo Fedorov ca ministru al apărării, în locul fostului premier Denîs Şmîhal, care a stat în această funcţie mai puţin de şase luni. În vârstă de numai 34 de ani, Fedorvo ocupă în prezent funcţia de ministru al transformării digitale al Ucrainei.
Acum 8 ore
09:40
Vreme extremă în România: drumuri blocate de zăpadă, copaci prăbușiți și avalanșe pe munte. Zeci de intervenții Salvamont # Digi24.ro
Vremea extremă din ultimele ore a provocat blocaje rutiere, intervenții de urgență și situații periculoase în mai multe zone din țară. Traficul a fost oprit pe drumuri naționale din județele Harghita, Alba și Caraș-Severin, după ce copaci doborâți de zăpadă au ajuns pe carosabil sau după ce vehicule grele au derapat. Pe munte, riscul de avalanșă a crescut semnificativ, iar în Munții Făgăraș s-a produs o avalanșă de mari dimensiuni. Salvamontiștii au intervenit în ultimele 24 de ore pentru salvarea a 85 de persoane, dintre care 32 au fost transportate la spital. Pentru una dintre victime, medicii nu au mai putut face nimic.
09:30
Incendiu într-un apartament din Slatina din cauza unei neglijențe. Trei persoane au ajuns la spital # Digi24.ro
Trei persoane au fost transportate la spital, prezentând intoxicaţie uşoară cu fum, în urma unui incendiu produs în noaptea de vineri spre sâmbătă, într-un apartament din Slatina, au informat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Olt.
09:00
Explozii puternice, însoţite de sunete care seamănă cu survolarea unor avioane, s-au auzit în noaptea de vineri spre sâmbătă la Caracas, capitala Venezuelei, în jurul orei locale 02:00 (08:00 ora României), au relatat un jurnalist AFP şi un martor Reuters, potrivit Agerpres.
08:50
Revoluție în cardiologie: cum ar putea inteligența artificială să personalizeze tratamentele pentru inimă # Digi24.ro
Inteligența artificială ar putea deschide drumul către tratamente personalizate pentru bolile cardiovasculare, după ce cercetători britanici au dezvoltat un algoritm capabil să coreleze scanări cardiace detaliate cu baze mari de date medicale, informează Euronews.
08:50
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 3 ianuarie
08:40
Michael Schumacher a împlinit 57 de ani. Cum descrie starea lui unul din cei mai buni jurnaliști din Formula 1 # Digi24.ro
Multiplul campion mondial de Formula 1, Michael Schumacher, grav rănit într-un accident de schi la 29 decembrie 2013, a împlinit sâmbătă 57 de ani. El se află în continuare sub supravegherea familiei, care îi protejează intimitatea, iar un jurnalist care a reușit să obțină mai multe informații descrie situaţia ca fiind „foarte tristă”.
Acum 12 ore
08:10
Rusia a cerut pe cale diplomatică Statelor Unite să înceteze urmărirea unui petrolier care se îndrepta spre Venezuele # Digi24.ro
Rusia a transmis o solicitare diplomatică oficială prin care cere Statelor Unite să înceteze urmărirea unui petrolier care se îndrepta iniţial spre Venezuela şi care a evitat custodia SUA timp de aproape două săptămâni. Demersul, transmis către Departamentul de Stat în ajunul Anului Nou, vine în momentul în care nava, numită Bella 1, a apărut în registrul oficial al navelor din Rusia sub un nou nume.
07:50
Întâlnire cu aliaţii la Kiev pentru a discuta garanţiile de securitate pentru Ucraina. Cine participă # Digi24.ro
Astăzi au loc, la Kiev, noi negocieri între Ucraina şi aliaţii săi europeni şi americani cu privire la un eventual acord pentru a pune capăt războiului cu Rusia. Consilierii de securitate ai ţărilor europene aliate Kievului urmează să se întâlnească cu oficialii ucraineni, în timp ce o echipă americană va participa prin videoconferinţă.
07:10
Roboții umanoizi vor putea simți durerea. Cum funcționează pielea electronică robotică neuromorfă dezvoltată de chinezi # Digi24.ro
Dacă atingi accidental un obiect fierbinte, îți vei retrage mâna rapid, fără să te gândești. Acest lucru se întâmplă datorită nervilor senzoriali din piele, care trimit un semnal rapid către măduva spinării, care activează imediat mușchii. Viteza cu care se întâmplă acest lucru ajută la prevenirea arsurilor grave. Creierul tău este informat abia după ce mișcarea a început deja.
07:10
„Cluburi de infern”. Artificiile de interior, catalizatorul unor incendii mortale pe glob. Tragedii trase la indigo cu cea din Colectiv # Digi24.ro
Incendiile din cluburile de noapte, adeseori spații înguste și întunecate, au provocat pierderi de vieți omenești pe întreg mapamondul, iar artificiile sunt de multe ori de vină. India, Macedonia, Camerun, Brazilia sau România se numără printre țările care au suferit incidente teribile de acest gen, care au șocat și îndurerat o lume întreagă, scriu jurnaliștii Sky News.
07:10
Ce se schimbă în Rusia în 2026. Recrutare militară pe tot parcursul anului, impozite mai mari și supraveghere AI # Digi24.ro
Autoritățile ruse pregătesc schimbări majore începând cu 2026, scriu jurnaliștii Meduza. Recrutarea militară ar urma să aibă loc pe tot parcursul anului, impozitele să crească, costurile utilităților se vor majora, iar supravegherea populației va fi extinsă prin sisteme de inteligență artificială, anunță reprezentanții publicației rusești independente.
07:10
Cât timp este recomandat să ținem bradul împodobit. Când este ziua potrivită pentru a-l strânge, conform tradiției # Digi24.ro
În tradiția creștină, bradul împodobit simbolizează Nașterea Domnului și bucuria adusă de această sărbătoare, iar păstrarea lui în casă după Crăciun are rolul de a prelungi atmosfera festivă și de a aduce liniște și armonie în familie.
07:10
Miguel De Bruycker, șeful Centrului pentru Securitate Cibernetică din Belgia, susține că „Europa a pierdut internetul”, argumentând că acesta încă se bazează pe servicii și platforme cloud dominate de giganții tehnologici americani, relatează Financial Times.
07:10
Zbor oprit în ultima clipă: Un pilot beat a fost scos cu forța din avion, după ce a fost testat cu etilotestul # Digi24.ro
Incident șocant în Canada. Un pilot al companiei Air India a fost scos din avion după ce s-a descoperit că se afla sub influența alcoolului. Pilotul se pregătea de decolare când angajați ai aeroportului, împreună cu autoritățile, l-au pus să sufle în etilotest și apoi l-au scos din avion.
07:10
Okunoshima: Cum a devenit o insulă nelocuită un paradis al iepurilor și o destinație turistică virală în Japonia # Digi24.ro
Cândva o insulă ștearsă intenționat de pe hărțile Japoniei, fiind folosită ca bază militară secretă pentru producerea gazelor toxice în Al Doilea Război Mondial, Okunoshima s-a transformat spectaculos. Printre ruinele fostelor instalații militare, sute de iepuri trăiesc astăzi în libertate, iar insula a devenit una dintre cele mai virale și fotografiate destinații turistice din Japonia.
07:10
Izolat la Kremlin sau în palatul unde își ascunde familia: Detaliile învăluite în mister despre viața lui Vladimir Putin # Digi24.ro
Președintele rus Vladimir Putin a fost în atenția publicului timp de un sfert de secol și, totuși, viața lui privată a rămas învăluită în mister. Orice detaliu dezvăluit este trecut prin filtrul propagandei de stat sau a fost obținut cu greu de jurnaliștii de investigație. Un lucru este clar, însă: Kremlinul a devenit pentru Putin a doua sa casă, pe care o împarte cu „fantomele” predecesorilor săi, de la Ivan cel Groaznic la Iosif Stalin.
07:10
„Un tsunami de hărțuire”. Astronauta Amanda Nguyen a vorbit despre depresie și traume după zborul Blue Origin # Digi24.ro
Astronauta Amanda Nguyen, prima femeie vietnameză care a ajuns în spațiu, a vorbit deschis despre depresia severă prin care a trecut după zborul exclusiv feminin al companiei Blue Origin, afirmând că a fost ținta unui „tsunami de hărțuire” online și mediatic. Nguyen spune că amploarea reacțiilor negative, pe care le descrie drept fără precedent, i-a anulat realizările profesionale și visul împlinit, declanșând o perioadă de suferință psihică profundă și readucând la suprafață traume vechi, în contextul în care zborul a fost intens criticat pentru impactul asupra mediului și folosirea resurselor.
07:10
Spionajul ucrainean dezvăluie planul lui Putin de a arunca în aer negocierile de pace. Când și unde estimează că vor lovi rușii # Digi24.ro
Serviciul de Informații Externe al Ucrainei avertizează că Rusia ar pregăti „o provocare de amploare cu victime umane” ca parte a eforturilor sale de a perturba negocierile de pace mediate de SUA, scrie Kyiv Independent.
Acum 24 ore
23:20
Criza economică din Iran scoate oamenii în stradă pentru a șasea zi la rând. Protestatarii strigă: „Moarte dictatorului” # Digi24.ro
Protestele declanşate în Iran din cauza crizei economice au continuat vineri, pentru a şasea zi consecutiv, în mai multe oraşe ale ţării, inclusiv la Teheran, unde manifestanţii au reluat scandările împotriva Republicii Islamice şi a liderului suprem, Ali Khamenei, transmite EFE, potrivit Agerpres.
22:50
Imagini cu președinta Mexicului, surprinsă de un cutremur puternic în timpul unei conferințe de presă # Digi24.ro
Un cutremur puternic a zguduit sudul Mexicului vineri, provocând panică în rândul a milioane de oameni după sărbătorile de Anul Nou şi întrerupând pentru scurt timp conferinţa de presă zilnică a preşedintei Claudia Sheinbaum, relatează Reuters şi AFP.
22:50
Trei oameni au murit şi mai mulți au fost răniți în urma mai multor avalanşe produse în Italia # Digi24.ro
O serie de avalanşe în Alpii italieni au ucis două persoane şi au rănit mai multe altele, vineri, vântul puternic împiedicând operaţiunile de salvare, relatează Reuters. Separat, în regiunea Veneto din nord-estul Italiei, o avalanşă pe versantul Vajo Gabene din Dolomiţi a ucis un schior în vârstă de 50 de ani, a informat agenţia de ştiri italiană ANSA. Echipele de salvare au ajuns la el cu elicopterul, dar nu au reuşit să-l salveze.
22:50
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunţat vineri că intenţionează să îl înlocuiască pe actualul ministru al apărării, Denis Şmîhal, şi să îl numească în această funcţie pe Mihailo Fedorov, în prezent ministru al transformării digitale şi prim-vicepremier, în vârstă de 34 de ani.
21:50
Urmează trei zile cu ninsori abundente la munte. Risc crescut de avalanșe, avertizează ANM # Digi24.ro
În următoarele trei zile se vor semnala ninsori consistente în întreaga zonă montană a țării, care vor crește stratul de zăpadă, cu risc de producere al avalanșelor în creștere, informează Administrația Națională de Meteorologie (ANM).
21:50
3.000 de copii și părinții lor, evacuați din regiunile ucrainene Zaporojie şi Dnipropetrovsk, unde armata rusă înregistrează progrese # Digi24.ro
Autorităţile ucrainene au ordonat vineri evacuarea a peste 3.000 de copii împreună cu părinţii lor din aproximativ patruzeci de localităţi din regiunile Zaporojie şi Dnipropetrovsk, unde forţele ruse au înregistrat progrese în ultimele luni, transmite France Presse.
21:40
SUA avertizează cetățenii care merg în Rusia: „Pregătiți-vă testamentul!” Ce le recomandă americanilor aflați deja pe teritoriul rus # Digi24.ro
Statele Unite au emis un nou avertisment pentru cetățenii americani care plănuiesc să călătorească în Rusia. Turiștii ar trebui să își facă testamentul înainte să plece din țară pentru că riscă să nu se mai întoarcă niciodată acasă. Este unul dintre mesajele cele mai dure emise vreodată de către Departamentul de Stat.
21:20
FBI a dejucat un atentat terorist planificat de Revelion în Carolina de Nord. Suspectul în vârstă de 18 ani, inspirat de Statul Islamic # Digi24.ro
Autorităţile federale americane au dejucat un posibil atentat terorist planificat pentru noaptea de Revelion într-o localitate din statul Carolina de Nord, a anunţat vineri directorul FBI, Kash Patel. Suspectul, un tânăr american de 18 ani, ar fi fost influenţat de organizaţia teroristă Statul Islamic (SI), transmit AFP, EFE şi dpa.
20:40
MApN anunță că un avion al Forţelor Aeriene a plecat în Elveţia. Va transporta 6 pacienţi cu arsuri la un spital din Franţa # Digi24.ro
O aeronavă C-27J Spartan a Forţelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale, a plecat vineri, în jurul orei 19:00, din Baza 90 Transport Aerian, de la Otopeni, cu destinaţia Elveţia, pentru a transporta şase pacienţi diagnosticaţi cu arsuri la un spital din Paris, Franţa, informează Ministerul Apărării Naţionale.
20:10
Primele declarații ale proprietarului barului din Crans-Montana, în care au murit 40 de oameni. „Totul era conform standardelor” # Digi24.ro
Unul dintre proprietarii „Le Constellation”, barul în care au ars de vii 40 de tineri, iar alți peste 100 au fost răniți, rupe tăcerea și declară că localul era administrat conform standardelor impuse de către legislația elvețiană. Omul de afaceri spune că nu-și explică modul în care s-a produs tragedia, în urma căreia inclusiv soția sa a suferit arsuri, scriu jurnaliștii Sky News.
20:00
Haos în Bulgaria după trecerea la euro. Oamenii s-au trezit că, deși vor să plătească în euro, sunt refuzați de comercianți # Digi24.ro
Haos în Bulgaria după trecerea la euro. Oamenii s-au trezit că, deși vor să plătească în euro, sunt refuzați de comercianți, care spun că nu au să le dea rest, preferând leva în locul monedei europene.
19:20
Imagini spectaculoase cu mașini: Modul inedit prin care Ministerul Afacerilor Interne și Jandarmeria Română au urat „La mulți ani!” # Digi24.ro
Intrarea în Noul An a fost celebrată cu mașini. Ministerul Afacerilor Interne, Jandarmeria Română, dar și Academia Titi Aur, au postat pe rețelele de socializare videoclipuri inedite în care mai multe autoturisme construiesc, la propriu, anul 2026. Mesajul este unul comun: siguranța la volan are prioritate. Iată imaginile.
19:10
A murit câinele-polițist Șuier. Primul lup cehoslovac din România era trimis la festivaluri pentru detectarea substanțelor interzise # Digi24.ro
Câinele-poliţist Şuier, care a fost numit la un moment dat emblema Ministerului Afacerilor Interne (MAI) şi care a „ieşit la pensie” în urmă cu aproximativ un an, a murit. Şuier a fost elev al Centrului Chinologic din Sibiu şi, fiind specializat în detectarea substanţelor interzise, a fost prezent la mai multe festivaluri şi evenimente publice ale MAI.
18:40
Ploaie îngheţată pe drumuri în Oltenia. Avertismentul CNAIR pentru șoferi: „Risc ridicat de derapaje, chiar şi la viteze mici” # Digi24.ro
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere avertizează că pe mai multe drumuri din Oltenia se semnalează fenomenul de ploaie îngheţată. Autoritățile recomandă şoferilor să reducă viteza, să păstreze distanţă mare faţă de alte vehicule, să evite frânările şi manevrele bruşte şi să folosească frâna de motor.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.