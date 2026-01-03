Trump a urmărit operațiunea din Venezuela de la Mar-a-Lago. El a anunțat că după operațiune, SUA vor fi „foarte puternic implicate” în industria petrolieră din Venezuela

17:40

Starlink va coborî orbitele a aproximativ 4.400 de sateliți în acest an, ca măsură de siguranță, potrivit vicepreședintelui de inginerie, Michael Nicolls. Într-o postare pe X el a spus că mișcarea are ca scop reducerea riscului de coliziune, plasând sateliții într-o regiune mai puțin aglomerată și care le va permite să iasă de pe orbită […]