ASUS Zenbook Duo 2026 – hands-on (Intel Core Ultra X9 Series 3 și 2 ecrane OLED de 14 inci cu rezoluție 3K etc)
Gadget.ro, 8 ianuarie 2026 18:20
Am avut ocazia să-l văd la lucru pe ASUS Zenbook Duo 2026 în cadrul unui pre-brief desfășurat în Amsterdam, la început de decembrie. Între timp, noul laptop axat pe partea de productivitate a fost lansat și îi cunoaștem specificațiile, iar impresiile mele inițiale sunt grupate în articolul de față. Specificații ASUS Zenbook Duo 2026 UX8407AA-SN231X: […]
• • •
Alte ştiri de Gadget.ro
Acum o oră
18:20
Acum 2 ore
17:30
Noutățile NVIDIA la CES 2026: DLSS 4.5 cu Dynamic Multi Frame Generation 6X, monitoare G-SYNC Pulsar la peste 1000Hz, noi aplicații GeForce NOW pe Linux și Amazon Fire TV și altele # Gadget.ro
După ce anul trecut NVIDIA lansa în Las Vegas noua serie de plăci grafice RTX 50, anul acesta la CES accentul este pus pe noutățile de ordin software. Vorbim despre o serie de actualizări importante pentru ecosistemul RTX, iar în centrul atenției se află DLSS 4.5. Noua versiune NVIDIA DLSS aduce un model Transformer de […]
17:20
Apple și Samsung au mizat în 2025 pe segmentul smartphone-urilor foarte subțiri și destul de ușoare, dar au făcut asta strict pe zona premium, cu prețuri pe măsură. Succesul nici unuia dintre cele două modele nu a fost nici pe departe cel scontat, așa că informațiile care circulă acum sunt unele ce anunță renunțarea sau, […]
Acum 24 ore
20:50
Acer prezintă noua linie de laptopuri premium Swift AI – modele Copilot+ cu procesoare Intel Core Ultra Seria 3 # Gadget.ro
Pe lângă noile laptopuri de gaming din seriile Predator și Nitro, Acer a adus la CES 2026 și o nouă generație de laptopuri Swift AI, toate construite în jurul platformei Copilot+ PC și echipate cu procesoare Intel Core Ultra Seria 3. Gama include trei serii: Swift 16 AI, Swift Edge AI și Swift Go AI. […]
20:50
TCL NXTPAPER 70 Pro – smartphone gândit pentru confort vizual, cu suport pentru stylus și prețuri de la 339 Euro # Gadget.ro
TCL este în mod clar cel mai bine cunoscut pentru gama de televizoare, la CES 2026 dezvăluind chiar noua tehnologie de afișaje TV SQD Mini-LED, așa că puțini cred că știu că acest producător are în ofertă și câteva smartphone-uri. Câteva dintre modelele din gama NXTPAPAER le-am văzut la IFA Berlin 2025, iar aici aducem […]
20:10
MSI lansează la CES 2026 placa grafică GeForce RTX 5090 LIGHTNING Z – cea mai avansată și mai puternică placă grafică flagship din istoria companiei # Gadget.ro
MSI a venit la CES 2026 cu o surpriză pentru entuziaștii de hardware. Compania taiwaneză a reînviat seria LIGHTNING, sub forma noii plăci grafice GeForce RTX 5090 32G LIGHTNING Z. Este primul model LIGHTNING lansat după o pauză de șapte ani, iar MSI o prezintă drept cea mai avansată implementare a sa de până acum, […]
19:30
TCL a prezentat la CES 2026 noua generație de panouri TV SQD Mini‑LED – peste 20.000 de zone de dimming local și luminozitate maximă de 10.000 niți # Gadget.ro
TCL a prezentat la CES 2026 o serie de noutăți în zona televizoarelor, în frunte cu tehnologia SQD‑Mini LED, care reprezintă o evoluție a sistemelor Mini LED pe care compania le dezvoltă de mai bine de un deceniu. TCL spune că această generație aduce îmbunătățiri vizibile în ceea ce privește precizia iluminării, reproducerea culorilor și […]
19:10
Acer anunță noile laptopuri de gaming Predator și Nitro cu procesoare Intel Core Ultra Seria 3 și grafică NVDIA GeForce RTX 50 # Gadget.ro
Acer a prezentat la CES 2026 o nouă generație de laptopuri de gaming din seriile Predator și Nitro, toate echipate cu procesoare Intel Core Ultra Seria 3 și plăci grafice NVIDIA GeForce RTX din Seria 50. Compania promite performanțe mai bune în jocuri, dar și funcții AI integrate direct în hardware, prin suportul pentru platforma […]
Ieri
16:40
15 dispozitive ROG lansate la CES 2026 de către ASUS: laptopuri de gaming cu AI și dimensiuni compacte, monitoare OLED, plăci de bază, coolere, ochelari de gaming, căști etc # Gadget.ro
ROG celebrează 20 de ani de prezență în piață, iar la CES 2026 din Las Vegas au lansat o sumedenie de produse, de la laptopuri de gaming și până la coolere performante, plăci de bază, monitoare OLED etc. În rândurile următoare veți descoperi flotila de dispozitive ROG ce sunt pregătite să impresioneze în 2026. ASUS […]
15:40
După aspiratorul inteligent cu braţ pentru şosete, Roborock lansează acum şi aspiratorul inteligent cu picioare pentru urcat scările # Gadget.ro
Anul trecut cam prin aceeaşi perioadă, Roborock lansa la nivel global aspiratorul inteligent Roborock Saros Z70. Acesta se evidenţia de restul pieţei prin intermediul unui braţ capabil să adune lucruri, obiecte, nu mai grele de 300 de grame (spre exemplu: şosetele aruncate prin casă). Din vara anului trecut acest Roborock Saros Z70 este disponibil la […]
15:00
Motorola Signature – smartphone elegant, premium, cu funcţii AI şi 7 ani de suport software, însă fără cel mai puternic procesor Qualcomm al momentului # Gadget.ro
Aşa cum era de aşteptat, Motorola a lansat noul său smartphone premium, Motorola Signature. Vă spun încă de acum că îl vom vedea adus pe canal oficial şi în România, filiala din ţara noastră activând deja pe site-ul său o pagină dedicată în totalitate noului device. Marketing-ul companiei chineze promovează zona de eleganţă, rafinament, Motorola […]
14:20
Premieră în fotbal, meciul din Supercupa Franţei dintre PSG şi Marseille din 8 ianuarie 2026 va beneficia de comentariu tradus vocal în timp real de AI # Gadget.ro
Lucrurile evoluzează destul de rapid, astfel că în 2026 vom avea parte de foarte multe premiere globale generate cu ajutorul inteligenţei artificiale. Un astfel de exemplu îl vom avea peste doar câteva ore. Pe 8 ianuarie, începând cu ora 20:00, ora României, se va disputa Supercupa Franţei la fotbal dintre PSG şi Marseille. Meciul va […]
13:30
Autoliv a lansat un nou volan pliabil, acesta urmând a fi folosit pe o maşină ce va fi prezentată oficial în 2026 # Gadget.ro
Personal am crezut că această noutate adusă de Autoliv este prima din industria auto, însă am zis că înainte să spun vreo prostie, să fac un research rapid. Şi bine am făcut. Se pare că Ford Transit Custom din generaţia 2023 primea la nivel de opţionale un astfel de volan pliabil, unul ce permitea transformarea […]
11:10
Nu funcționează Logi Options+ pe MacOS și o soluție de moment – a expirat un certificat ce permite aplicației Logitech să ruleze # Gadget.ro
Am pornit Mac Mini-ul cu Apple M4 de dimineață și ce să vezi, mouse-ul Logitech MX Master 3 for Mac nu respecta comenzile date, butoanele setate pentru copy și paste, dar și cel de screenshots nu funcționează așa cum sunt obișnuit. Am descoperit rapid că în situația mea sunt sute și sute de utilizatori ce […]
6 ianuarie 2026
22:10
Apple se gândeşte să modifice calendarul lansărilor, astfel că anul acesta s-ar putea să NU avem un iPhone 18 # Gadget.ro
Una dintre cele mai intrigante informaţii ale începutului de an este cea legată de Apple şi de posibilitatea ca mărul muşcat să schimbe calendarul lansărilor. Mai multe surse apropiate de gigantul american par a confirma această opţiune, una luată în calcul destul de serios de reprezentaţii companiei. „De vină" ar fi nevoia de diversificare a […]
21:40
A mai trecut o săptămână, aşa că am ajuns din nou la clasica noastră rubrică legată de cele mai interesante 5 gadgets din catalogul Kaufland. Cam gata şi vacanţa, gata şi mâncarea specifică sărbătorilor de iarnă, înapoi la salate (recunosc, recunosc, am pus vreo 2 kilograme pe mine zilele acestea). Revista Kaufland valabilă în perioada […]
21:10
Honor Power 2 – detalii oficiale pentru smartphone-ul cu baterie de 10.080 mAh şi grosime de doar 7.98 mm # Gadget.ro
În primăvara anului trecut cei de la Honor lansau smartphone-ul Honor Power, un device cu baterie de 8000 mAh ce promitea 23 de ore de TikTok neîntrerupt sau 14 ore de gaming pe nerăsuflate. Compania chineză merge acum mai departe şi prezintă oficial a doua generaţie a acestui terminal, Honor Power 2. Pentru că vorbim […]
Mai mult de 2 zile în urmă
16:30
ASUS ROG Zephyrus Duo 2026 GX651 – laptop de gaming ce punctează și la partea de productivitate (include două ecrane OLED de 16 inci…, până la NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU cu TGP de 135W) # Gadget.ro
ASUS a folosit CES 2026 din Las Vegas spre a anunța un laptop de gaming ce dorește a ieși în evidență și prin funcțiile de productivitate, versatilitate mare adusă de cele două ecrane OLED de 16 inci, iar restul de detalii le descoperiți în rândurile următoare. Mai întâi să parcurgem datele tehnice din dreptul lui […]
14:30
După un început mai timid, Digi Mobil oferă acum posibilitatea de reîncărcare a cartelelor prepay şi la alţi parteneri (iată care sunt aceştia) # Gadget.ro
2025 a fost un an plin pentru Digi Mobil, mai ales că a reuşit să finalizeze cu succes partea sa din tranzacţia legată de operatorul magenta. Referitor la aceasta, Digi Mobil şi-a luat angajamentul în faţa Consiliului Concurenţei ca va menţine cartelele prepay pentru clienţii Telekom cel puţin 36 de luni. În aceste condiţii, din […]
14:20
Samsung Freestyle+ sau cum arată un proiector portabil cu funcții AI, Real-Time Focus și Wall Calibration # Gadget.ro
Samsung a lansat cel mai nou proiector portabil din portofoliul său: Samsung Freestyle Plus. Noutățile sunt pe partea de luminozitate, AI ce ajută pe partea de optimizare a ecranului și alte câteva elemente ce le descoperiți în rândurile următoare. Piața de proiectoare portabile a fost estimată la 1.99 miliarde dolari în 2025. Este prognozată o […]
14:00
Final de vis pentru piaţa auto de maşini noi din România, vânzările extraordinare din decembrie aducând piaţa pe plus la nivel de an (după 11 luni constante pe minus) # Gadget.ro
Piaţa auto de maşini noi din România a trecut în 2025 printr-un adevărat roller coaster. După un început oricum destul de timid, a venit nebunia generată de suspendarea programului Rabla, urmată însă de o revenire spectaculoasă, una care a ţinut până în ultimele zile din decembrie. Ultima lună din 2025 a fost extraordinară, în toată […]
13:30
După ce a achiziţionat mai multe competiţii sportive importante, Pro TV a scumpit abonamentul Voyo chiar în primele zile din 2026 # Gadget.ro
În ultima perioadă Pro TV a achiziţionat drepturile pentru mai multe evenimente sportive şi toate au fost mutate în online pe platforma de streaming video Voyo. Pentru cei care nu ştiu, în prezent se pot vedea pe Voyo următoarele: Drepturile acestor evenimente sportive au fost achiziţionate pe bani greu, doar pentru drepturile Premier League costurile […]
13:10
Noua gamă de monitoare Samsung Odyssey 2026 sau cum tehnologia 3D revine în piață: ecrane cu rezoluție până la 3D 6K ce nu necesită ochelari, rată de refresh de până la 1040Hz etc # Gadget.ro
Samsung a prezentat mai multe monitoare cu care speră să aibă un cuvânt de spus pe această piață în 2026. În urmă cu câteva zile vă prezentam două monitoare MSI QD-OLED, notam că Samsung este un jucător important pe segmentul OLED: Datele le-am preluat dintr-un studiu TrendForce citat de către TechPowerUp. Sunt sigur că vizează poziția […]
5 ianuarie 2026
15:30
Situaţie ciudată la Orange YOXO, abonamentul de 2.9 euro / lună (cel mai ieftin) oferă aproape la fel de mult internet pe mobil naţional, cât oferă şi în roaming SEE # Gadget.ro
V-am mai spus şi cu alte ocazii că începând cu 1 ianuarie 2026 formula de calcul pentru internetul pe mobil în roaming SEE s-a schimbat, iar acum primim mai multe resurse pentru acelaşi cost. Am detaliat subiectul deja aici, aşa că nu are rost să îl reiau. Aplicând noua formulă însă, apare un fenomen ciudat […]
15:00
Motorola Signature – specificaţii hardware complete înainte de lansare (pont: va avea suport pentru stylus) # Gadget.ro
Motorola vrea să intre într-o zonă ceva mai premium, ceva mai stilată şi pregăteşte un nou smartphone tip flagship cu o schimbare totală de strategie la nivel de imagine (acesta va avea un nume complet nou). Device-ul se va numi Motorola Signature, iar din informaţiile existente în acest moment, lansarea sa oficială va fi făcută […]
14:40
IKEA a lansat în România încărcătorul SJÖSS 20W, unul ce costă cât 5 hotdogi de la restaurantul companiei suedeze # Gadget.ro
IKEA a lansat un nou încărcător de buget, unul foarte accesibil ce costă cât 5 hotdogi de la restaurantul companiei suedeze. Acesta se numeşte SJÖSS 20W şi cred că este unul dintre cele mai ieftine încărcătoare de acest gen din România. Preţul său este de doar 14.90 lei şi este disponibil deja atât în magazinul […]
14:40
Am selectat mai multe produse din catalogul LIDL ce a devenit activ la nivel național din această dimineață. Catalogul complet îl găsiți aici. 1. Aparat de călcat cu aburi Au listat atât un fier de călcat convențional, cât și unul cu abur pentru călcat hainele în plan vertical. Are consum de energie de maxim 1200W, rezervor […]
14:10
I-am întrebat pe ChatGPT şi pe Google Gemini la ce operator telecom s-ar abona în 2026 dacă ar trăi în România (răspunsurile sunt cât se poate de surprinzătoare, chiar dacă am ales două scenarii: urban şi rural) # Gadget.ro
Discuţia legată de cel mai bun operator telecom din România este interminabilă, fiecare având plusurile şi minusurile sale. Este clar că nu există un răspuns aplicabil la toată lumea, tocmai de aceea sfatul meu este ca fiecare dintre voi să aleagă ceea ce consideră că i se potriveşte mai mult în funcţie de semnalul din […]
13:00
În urmă cu 11 ani se lansa la CES Las Vegas primul smartphone din lume cu 4 GB RAM, iar acum producătorul său se pregăteşte să părăsească industria telefoanelor inteligente # Gadget.ro
În perioada 6 – 9 ianuarie 2026 va avea loc unul dintre cele mai mari târguri de tehnologie din lume, CES Las Vegas. Aici vor fi lansate noutăţi din multe segmente de piaţă, la târg urmând a participa peste 4500 de expozanţi. Revenind puţin în trecut, pe 5 ianuarie 2015 se lansa în cadrul CES […]
4 ianuarie 2026
21:30
Ai un smartphone / o tabletă Xiaomi, Redmi sau Poco? Iată cât timp va mai primi suport software oficial (de la câteva luni, la câţiva ani) # Gadget.ro
Recent vă spuneam într-un articol separat că suportul software oferit de producători este format din două mari categorii: actualizările majore şi update-urile de securitate. Majoritatatea companiilor se referă la update-uri de securitate atunci când promovează ideea de suport software îndelungat, iar acest lucru nu este neapărat ceva rău. Recent, cei de la xiaomitime.com au făcut […]
21:00
Cel mai puternic procesor mobile Qualcomm Snapdragon din 2026 ar putea costa cât un smartphone mid-range decent (preţurile flagship-urilor vor creşte serios) # Gadget.ro
2026 se anunţă un an al creşterilor de preţ în industria telefoanelor inteligente, iar asta nu o ştim de azi, o ştim încă din toamnă. Totul s-a scumpit la nivel hardware, iar criza generată de AI ridică şi mai mult miza. Conform celor mai recente informaţii, Qualcomm va lansa anul acesta primul său procesor mobile […]
20:30
Platforma de streaming video TVR+ primeşte o interfaţă nouă, mai modernă şi deşi este gratuită, nu permite vizionarea decât cu cont de utilizator # Gadget.ro
Societatea Română de Televiziune, cunoscută şi drept Televiziunea Română, este instituţia publică de televiziune din România la care nu prea se mai uită nimeni. Conform ultimelor rapoarte de audienţă aferente anului 2024, în prime-time, TVR 1, cel mai urmărit post tv al instituţiei, a avut în medie undeva la 90.000 de urmăritori şi un rating […]
20:00
Conform unui nou test maraton, autonomiile maşinilor electrice sunt un dezastru în condiţii de iarnă # Gadget.ro
România este o ţară care are în mod tradiţ
3 ianuarie 2026
20:00
TOP 10: Oferte eMAG din 3.01.26 (cel mai ieftin televizor QLED cu diagonala de 189 cm și rată de refresh la 100Hz, cameră auto 70Mai ce filmează în față, spate și la interiorul automobilului, laptop de gaming cu display de 18 inci etc) # Gadget.ro
Am făcut o listă cu 10 produse din oferta eMAG, iar în rândurile următoare veți descoperi unul dintre cele mai interesante smartwatch-uri de la Garmin, un telefon mobil cu preț din ce în ce mai bun, dar și un…, filtru de apă cu peste 1000 de review-uri. 1. Dashcam auto 70Mai T800 4K ce filmează […] The post TOP 10: Oferte eMAG din 3.01.26 (cel mai ieftin televizor QLED cu diagonala de 189 cm și rată de refresh la 100Hz, cameră auto 70Mai ce filmează în față, spate și la interiorul automobilului, laptop de gaming cu display de 18 inci etc) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
16:50
Am văzut Nuremberg şi cred cu tărie că merită să fie pe lista filmelor nominalizate la Oscar în 2026 (dacă nu tot filmul, măcar Russell Crowe) # Gadget.ro
Bine aţi revenit la un nou articol din categoria „am văzut”, secţiune în care îmi exprim o părere personală despre un film, documentar sau serial, opinie pe baza căreia vă aştept să discutăm în zona de comentarii. Ca pasionat de istorie, mi-am dorit foarte mult să văd Nuremberg, un film despre care mulţi au spus […] The post Am văzut Nuremberg şi cred cu tărie că merită să fie pe lista filmelor nominalizate la Oscar în 2026 (dacă nu tot filmul, măcar Russell Crowe) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
15:50
Oferta zilei: braţara inteligentă Xiaomi Smart Band 10 poate fi achiziţionată la super preţul de 154.53 lei # Gadget.ro
Accesoriul a fost lansat oficial în ţara noastră la 249.99 lei, iar pe site-ul oficial Xiaomi din România are în prezent un cost de achiziţie de 229.99 lei. De vă interesează acest model, vin către voi cu o super ofertă. Dacă intraţi pe aplicaţia mobile a celor de la Altex, alegeţi Xiaomi Smart Band 10 […] The post Oferta zilei: braţara inteligentă Xiaomi Smart Band 10 poate fi achiziţionată la super preţul de 154.53 lei appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
14:50
Atenţie la suportul software oferit de producătorii de telefoane inteligente din lumea Android, deoarece în unele cazuri marketingul nu spune tot adevărul # Gadget.ro
Suportul software de lungă durată a devenit o regulă în rândul producătorilor de smartphone-uri, doar că acesta este împărţit în două mari categorii, iar noi trebuie să ţinem cont de ele: Am făcut această departajare deoarece sunt foarte multe modele care primesc suport software pe o perioadă mai lungă de timp doar la nivel de […] The post Atenţie la suportul software oferit de producătorii de telefoane inteligente din lumea Android, deoarece în unele cazuri marketingul nu spune tot adevărul appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
14:30
Două monitoare QD-OLED de la MSI – 322UR QD-OLED X24 si MAG 321UP QD-OLED X24 (Tandem OLED, rezoluție 4K, DarkArmor Film, Uniform Luminance și unul dintre ele cu AI Care pentru protecția panelului) # Gadget.ro
MSI și-a actualizat gama de monitoare OLED prin două modele – ambele cu diagonală de 32 inci și cu rezoluție 4K pe panelul QD-OLED. Piața de monitoare OLED a crescut în 2025. Erau așteptate livrări în jurul a 2.6 milioane unități, creștere de 84% față de 2024, iar valoarea produselor vândute va depăși pragul a […] The post Două monitoare QD-OLED de la MSI – 322UR QD-OLED X24 si MAG 321UP QD-OLED X24 (Tandem OLED, rezoluție 4K, DarkArmor Film, Uniform Luminance și unul dintre ele cu AI Care pentru protecția panelului) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
13:40
ASUS nu va mai lansa niciun smartphone în 2026, iar informaţiile actuale ne duc cu gândul la o retragere totală de pe piaţa telefoanelor inteligente # Gadget.ro
Pe 6 februarie 2025 ASUS lansa smartphone-ul ASUS Zenfone 12 Ultra, un model premium cu care producătorul taiwanez spera să genereze ceva vânzări. Evoluţia ulterioară nu a stat deloc aşa, astfel că acest device ar putea rămâne în istorie drept ultimul telefon inteligent ASUS lansat vreodată. Conform presei taiwaneze, reprezentanţii ASUS au confirmat că anul […] The post ASUS nu va mai lansa niciun smartphone în 2026, iar informaţiile actuale ne duc cu gândul la o retragere totală de pe piaţa telefoanelor inteligente appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
2 ianuarie 2026
18:00
Digi Mobil şi-a actualizat toate abonamentele (Optim 2, Optim 3, Nelimitat, Nelimitat Rural), iar internetul mobil în roaming SEE oferit în plus este mai mult decât am estimat iniţial # Gadget.ro
În urmă cu doar câteva zile vă scriam că toate abonamentele Digi Mobil vor primi mai mult internet mobil în roaming SEE începând cu 1 ianuarie 2026 şi am făcut chiar nişte estimări, pe baza noii formule de calcul aplicabilă de anul acesta. La momentul respectiv am estimat următoarele: Între timp am intrat în noul […] The post Digi Mobil şi-a actualizat toate abonamentele (Optim 2, Optim 3, Nelimitat, Nelimitat Rural), iar internetul mobil în roaming SEE oferit în plus este mai mult decât am estimat iniţial appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
17:20
Hidroelectrica anunţă o serie de lucrări informatice, astfel că pe luna ianuarie facturile vor veni cu întârziere # Gadget.ro
Hidroelectrica nu este doar cel mai mare producător de energie electrică din România, ci şi cel mai mare furnizor concurenţial individual de curent din ţara noastră. Preţurile mici (în comparaţie cu concurenţa) au atras românii, astfel că Hidroelectrica a devenit rapid liderul pieţei de profil. 2025 a fost un an foarte bun pentru Hidroelectrica, compania […] The post Hidroelectrica anunţă o serie de lucrări informatice, astfel că pe luna ianuarie facturile vor veni cu întârziere appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
16:10
Se pare că Samsung s-a hotărât şi NU va scumpi viitoarele flagship-uri Samsung Galaxy S26, Galaxy S26 Plus şi Galaxy S26 Ultra (cât ar putea costa în România?) # Gadget.ro
În ultimele zile din 2025 existau încă speculaţii pe baza preţurilor viitoarei serii flagship Samsung Galaxy S26, asta şi pentru că în ultimele săptămâni s-au scumpit constant mai multe componente hardware esenţiale. Deşi mulţi ne aşteptam la o mărire de preţ măcar la varianta Samsung Galaxy S26 Ultra, s-ar părea că reprezentanţii Samsung au luat […] The post Se pare că Samsung s-a hotărât şi NU va scumpi viitoarele flagship-uri Samsung Galaxy S26, Galaxy S26 Plus şi Galaxy S26 Ultra (cât ar putea costa în România?) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
15:40
Platforma de streaming video HBO Max elimină în România mai multe desene animate foarte cunoscute (majoritatea din lumea Looney Tunes sau Scooby-Doo!) # Gadget.ro
Începutul de an vine cu o decizie surprinzătoare din partea reprezentanţilor HBO Max, aceştia eliminând mai multe desene animate (majoritatea din lumea Looney Tunes sau Scooby-Doo!) de pe platforma de streaming video. Modificarea a fost implementată în mai multe ţări europene, inclusiv în România, iar printre desenele scoase din grilă regăsim: Toate aceste titluri rămân […] The post Platforma de streaming video HBO Max elimină în România mai multe desene animate foarte cunoscute (majoritatea din lumea Looney Tunes sau Scooby-Doo!) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
14:50
De la 1 ianuarie 2026 avem carburanţi mai scumpi la pompe (de ce şi cu cât plătim mai mult?) # Gadget.ro
Nu ştiu dacă aţi apucat să ajungeţi anul acesta într-o staţie de carburant, însă atât motorina, cât şi benzina, s-au scumpit începând cu 1 ianuarie 2026. Preţul a crescut în medie cu aproximativ 31 de bani la motorină, respectiv 34 de bani la benzină (în ambele cazuri vorbim cu TVA inclus), iar această modificare de […] The post De la 1 ianuarie 2026 avem carburanţi mai scumpi la pompe (de ce şi cu cât plătim mai mult?) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
1 ianuarie 2026
22:20
Cea mai bună „investiție” în productivitate la început de 2026: Office 2021 Pro la 31.25 euro și Windows 11 Pro la 12.25 euro # Gadget.ro
Am pus investiție între ghilimele pentru că discutăm de sume cu adevărat mici, dar efectul îl consider mare. Windows și Office domină segmentul de software din care fac parte. GoDeal24 are mai multe oferte interesante la început de 2026, iar toate detaliile sunt în linkurile următoare. Mai întâi să începem cu Office: Sunt o sumedenie […] The post Cea mai bună „investiție” în productivitate la început de 2026: Office 2021 Pro la 31.25 euro și Windows 11 Pro la 12.25 euro appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
31 decembrie 2025
21:30
Boxă portabilă de petrecere Panasonic SC-BMAX10 – review (Cu tot ce-i trebuie spre a te face să dansezi!) # Gadget.ro
În ultima perioadă am avut ocazia de a testa destul de multe produse din zona audio, ceea ce recunosc că îmi place, îmi place mult. Nu am mai luat însă contact de ceva vreme cu o boxă precum cea despre care vorbim pe larg mai departe, una de petrecere, cum este ea prezentată mai peste […] The post Boxă portabilă de petrecere Panasonic SC-BMAX10 – review (Cu tot ce-i trebuie spre a te face să dansezi!) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
18:00
Alături de Honor Magic 8 Lite a sosit la review și Honor Magic 8 Pro, unul dintre primele vârfuri de gamă din 2026 pe care am ocazia să-l văd la lucru. Am listat toate datele tehnice relevante pentru Honor Magic 8 Pro: Sunt mai multe elemente pe care Honor le scoate în față legat de […] The post Honor Magic 8 Pro – hands-on și primele impresii appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
30 decembrie 2025
23:20
A mai trecut o săptămână, aşa că am ajuns din nou la clasica noastră rubrică legată de cele mai interesante 5 gadgets din catalogul Kaufland. În revista valabilă în perioada 31.12.2025 – 06.01.2026 găsim o urmă de speranţă că toba, cârnaţii şi tot ce s-a gătit în ultimele zile, pot fi date jos, astfel că […] The post 5 gadgets de la Kaufland (31.12.2025 – 06.01.2026) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
23:00
Tableta Xiaomi Redmi Pad 2 cu 128 GB stocare costă doar 599 lei, are transport gratuit şi primeşte cadou şi o husă în valoare de 99 lei # Gadget.ro
Dacă sunteţi în căutarea unei tablete ieftine şi bune pentru voi sau pentru copilul vostru, am găsit o ofertă de tip best buy. Nu ştiu să vă spun exact cât este valabil acest preţ, însă pentru o perioadă limitată de timp puteţi cumpăra tableta Xiaomi Redmi Pad 2 cu 128 GB stocare la doar 599 […] The post Tableta Xiaomi Redmi Pad 2 cu 128 GB stocare costă doar 599 lei, are transport gratuit şi primeşte cadou şi o husă în valoare de 99 lei appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
22:40
A treia economie europeană introduce dosarul penal şi pedeapsa cu închisoarea pentru cei ce depăşesc viteza legală cu mai mult de 50 km / oră # Gadget.ro
A treia economie europeană s-a săturat de numărul ridicat de accidente cauzate de viteza excesivă şi schimbă radical pedepsele pentru vitezomani. Franţa, căci despre ea este vorba, a înregistrat în 2024 aproape 3200 de decese generate de accidentele produse din cauza vitezei excesive, astfel că în acest final de an a publicat noi reglementări foarte […] The post A treia economie europeană introduce dosarul penal şi pedeapsa cu închisoarea pentru cei ce depăşesc viteza legală cu mai mult de 50 km / oră appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
