Donald Trump - Conferință de Presă ÎN DIRECT despre Venezuela. Rubio: MADURO NU ERA UN PREȘEDINTE LEGITIM. TRUMP invocă DOCTRINA MONROE - Actualizare. Ursula se burzuluiește la Trump pentru Maduro

Distinsul nostru cititor, poetul și scriitorul Mihai Cantuniari, ne face onoarea să ne bucure cu un Poem în proză de început de An Nou. pe care avem bucuria să o ilustrăm cu o felicitare primită de la artistul și omul de litere Eugen Mihăescu. Mulțumim! Întru Mulți Ani! Să dea Dumnezeu să avem un an mai bun!