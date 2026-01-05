Părintele Florea Mureșan, ucis la Aiud pe 4 ianuarie 1963, prieten cu Lucian Blaga și un mare luptător pentru credință și românism sub ocupația maghiară și sovietică

18:30

De pe colț, de unde mă aflam, mă pregăteam să traversez bulevardul pustiu, înghețat, lunecos, sticlos din pricina gheții de pe jos; nu era nici țipenie de milițian, deși de obicei pe acolo mișuna specia aceea. Totuși, semafoarele funcționau, dar foarte rarii pietoni care se încumetaseră să ia în piept orașul nu se mai opreau la culoarea roșie, ci